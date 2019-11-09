EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  1994  29
Материалы по теме:
Все про:задержание (5538) консульство (372) Польша (4969) консул (103) Мазур Игорь (1)

 Генконсул Украины в Люблине постарается взять задержанного на границе ветерана Мазура на поруки

Украинское консульство в Люблине просит прокуратуру Польши объяснить, за что задержали Мазура. Дата суда по делу о возможной экстрадиции ветерана в Россию пока неизвестна.

Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он рассказал, что украинское консульское учреждение обратилось к Окружной прокуратуре в Люблине, чтобы там официально объяснили: за что задержали ветерана АТО и какие ему предъявляют обвинения.

По словам Павлюка, консул Украины из Генконсульства Украины в Люблине побывал в пункте пропуска "Дорогуск", где встретился с задержанным польской стороной украинцем.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров "УНА-УНСО" Игорь Мазур (Тополя)

Украинский дипломат отметил, что при рассмотрении судом вопроса о временном аресте он постарается взять Мазура на поруки.

В то же время, генконсул отметил, что сейчас еще неизвестно, когда может состояться заседание суда по делу о возможной экстрадиции Мазура в РФ.

По состоянию на сейчас украинские дипломаты также точно еще не знают, будут ли Мазура содержать в СИЗО города Холм или же перевезут в Люблин или Замостья.

Согласно польскому законодательству, в Польше суд может временно арестовать человека максимум на три месяца.

Также на Цензор.НЕТ: РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков

Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3158760
 
 
 Топ комментарии
 
Украинцев пакуют по всему Миру . А шо в это время делает Украина ? Как всегда , сопли жует .
 показать весь комментарий
 
Очень хлипкие шансы, даже Ассанжа Эквадор слил после стольких лет сопротивления, а Польша просто выдаст его Молдове у которой готово обвинение Мазуру за участие в бандформированиях рузьке на стороне приднестровья. Такое не прощается...
 показать весь комментарий
 
то гарна ідея. Але краще Штатам. Угорці же оголошували. ЧИм ми гірші. ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференцииИсточник: https://censor.net.ua/n3158760 КАк так сами пригласили . сами задержали !!!
 показать весь комментарий
 
 
дедушка Мазура расстреливал польских офицеров в Катыни, а сам Мазур сажал самолет Качинского, неужели непонятно ??
 показать весь комментарий
 
блин, поляки в полном одурении что ли??
 показать весь комментарий
 
Що це за керівник УНА-УНСО якого можна як лоха впіймати на кордоні при проходженні паспортного контролю? Як такій людині можна довіряти якісь таємниці, якщо його завтра впіймають десь на кордоні, будуть пічкати психотропами і вивідувати всі деталі непублічних зустрічей та зібрань?
 показать весь комментарий
 
А шо он такого натворил, шо кацапы за него так вцепились? Шо это за ветеран такой и чем он отличился? Мы же про него ничего не знаем. Если кто знает, то киньте ссылку.
А може он садюга и маньяк. Шо, среди ветеранов таких не было?
 показать весь комментарий
 
Дивно.
Це дуже відоми патріот України ветеран російсько Чеченської війни. Був там з Олександром Музичкою...
 показать весь комментарий
 
Первый раз о таком слышу, честное слово. Хоть всегда слежу за событиями и громкими именами.
 показать весь комментарий
 
эт известный персонаж , ветеран многий войн ( может я ошибаюсь , но 2 точно ) , трубил в первую с чехами , но за чехов отзывался не очень
че он за кордон поперся - вопрос
 показать весь комментарий
 
Чехами? Та ты шо? Шо и Чехия уже воюет? Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки - Цензор.НЕТ 2056
 показать весь комментарий
 
Украинцев пакуют по всему Миру . А шо в это время делает Украина ? Как всегда , сопли жует .
 показать весь комментарий
 
 
А ты сам то шо делаешь, раз отделяешь себя лично от Украины?
Строчишь буковки на порохоботской помойке? И правильно. Так оно спокойней будет и рисковать ничем не надо. Тут таких - легион. Хай там кто-то другой за Украину сражается...
 показать весь комментарий
 
А ты сам то шо делаешь

А Куприку нихто не даст сделать як треба . Хотите , шоб отпустили того хлопца в Италии ? Забыл , блин як його зовут ... Рецепт дать , по освобождению Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки - Цензор.НЕТ 7599
 показать весь комментарий
 
Очень хлипкие шансы, даже Ассанжа Эквадор слил после стольких лет сопротивления, а Польша просто выдаст его Молдове у которой готово обвинение Мазуру за участие в бандформированиях рузьке на стороне приднестровья. Такое не прощается...
 показать весь комментарий
 
 
Допомагав їхнім сепарам? Це як у нас воював би на стороні бамбасян. Що б ми сказали про це?
 показать весь комментарий
 
да ты прав , УНА там ( в приднестровье ) была на стороне рюських , хотя я лично одобряю их выбор
 показать весь комментарий
 
в чому їх вибір правильний? В тому, що ця помийка вже 25 років гадить?
 показать весь комментарий
 
Я таки хренею! Наши самые серьёзные официалы понятия не имеют о деталях задержания. А Мосийчук- в курсе всего!
 показать весь комментарий
 
Націоналісти, слабо визволити одного побратима?
 показать весь комментарий
 
то гарна ідея. Але краще Штатам. Угорці же оголошували. ЧИм ми гірші. ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, якщо ти угорець, тоді скажи що не-будь угорською. А я спробую зрозуміти.
Давай!
 показать весь комментарий
 
Ти такий дурний, що не вмієш відповісти українською?
Тоді, пнх.
 показать весь комментарий
 
Та вже майже вiдпустили це технична помилка була
 показать весь комментарий
 
За будь чого , не здамо свого. Смерть окупантам фєдєрастам підаРаСійі
 показать весь комментарий
 
Ги-ги-ги.... На поруки.. .Ідіоти, це ж не Солом"янський суд
Це Європа. І це Інтерпол...
 показать весь комментарий
 
Генконсул Украины в Люблине постарается взять задержанного на границе ветерана Мазура на поруки
нужно не "стараться" взять на поруки ,а просто освободить до суда взяв на поруки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх