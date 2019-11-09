 РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск гражданина Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

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"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами Устава и Правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабрикованным в угоду Кремлю", - отметил Арсен Аваков.

В Департаменте напоминают, что ранее РФ обращалась в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка А. П. в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ за якобы, цитируем: "участие в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушение на умышленное убийство двух или более человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

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Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.