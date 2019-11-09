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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
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 РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков

Основанием для задержания Игоря Мазура стала опубликованная Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентировка о его розыске с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск гражданина Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело может быть решено, если активно включится Генпрокуратура и украинский Интерпол, - нардеп Княжицкий о задержанном в Польше ветеране Мазуре

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами Устава и Правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабрикованным в угоду Кремлю", - отметил Арсен Аваков.

В Департаменте напоминают, что ранее РФ обращалась в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка А. П. в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ за якобы, цитируем: "участие в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушение на умышленное убийство двух или более человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Также читайте: С задержанным в Польше ветераном Мазуром встретился украинский консул

Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3158759
 
 
 Топ комментарии
 
Мазур один з активістів і засновник Руху Опору Капітуляції.

Чи не прибрала його зелена влада руками кацапів з поляками?
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Учёные выяснили, что русофобия - это особое состояние человека, при котором он не приемлет зависть, ложь, хамство, лень и пьянство.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Аваков уже одного защитил... ...падла обрыганная!
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Мазур один з активістів і засновник Руху Опору Капітуляції.

Чи не прибрала його зелена влада руками кацапів з поляками?
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Уже не лидер. Из молдавской тюряги выйдет не раньше чем лет через 10 за участие в бандформированиях с российскими наемниками против Молдовы в Приднестровье...
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цілком можливо...Бо всі напади зєлєгнійної влади на ветеранів, волонтерів, журналістів, патріотів,- це прямі докази встановлення диктатури зєлєбєніної команди.
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Люська, ти дура? Що ти мелеш?
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Поляки конченые. Они что не знают, что РФ воюет с Украиной и ее заявления по украинцам лживые?
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че он ( Тополя ) за кордон пошел , он же наверняка в базе
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Учёные выяснили, что русофобия - это особое состояние человека, при котором он не приемлет зависть, ложь, хамство, лень и пьянство.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Аваков уже одного защитил... ...падла обрыганная!
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теперь он чисто ваш новое лицо на пороха валить никак не получается с Зе и спрашивайте
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? -- я, морду Авакова за лицо не держу... ...а Зеля, вообще -- не Гетьман, а Лохман...*)
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говорящий рюкзак це украиское ноухау в области пропаганды
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готуй новий нік.. нікчемне патякало.
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А кажуть начебто влада , в Україні , змінилася - ніфіга вона не змінилася - Аваков вже майже 6 років міністр МВС в 3-х урядах - схоже це він , насправді , і керує країною ! РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 829
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А чи не засланий він казачок якого чіпати не мона?
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Да нет! У нынешней власти много новых свежих *молодых мыслей идей.Чувствуется работа профессионалов. В команде Зе много молодых.
А Аваков им нужен как полицейский.
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он там вообще и нахрен не нужен, падло такой...
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Лично я такого же мнения. И не понимаю, почему его единственного оставили.
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Те кто устал от войны, радовался разведению войск и думал что поедет в Польшу собирать клубнику, окажутся в крепких руках ФСБ и если выживут то будут собирать шишки и валить тайгу в солнечном Магадане и Сибири.
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извините не по теме!
сегодня день рождения выдающегося ученого и ракетчика, генерального конструктора - генерального директора Государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» (ГККБ «Луч») Олега Петровича Коростелева..
Сегодня ему исполнилось 70 лет.. Поздравим именинника и пожелаем ему долгих лет здоровья и плодотворной работы во благо укрепления обороны Украины!
(ЗЫ.. со слов именинника, КБ "Луч" сейчас выпускает несколько тысяч ракет в год, а в плана на ближайшие три года, овладеть рубежом в 10 000ракет/год)
ссыль на видео: ЛЕГЕНДАРНОМУ УКРАИНСКОМУ КОНСТРУКТОРУ РАКЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ
РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 6134
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Бюджета не хватит на несколько тысяч.Надо быть реалистом.ХАЗ в своё время выпускал крылатые ракеты.Мог бы повторить.
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«9 ноября 2019 День раздораРоссияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать. Россияне считают, что слишком много работают, и жаждут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Ради дополнительного выходного они готовы на жертвы - например, работать усерднее, не есть и даже отказаться от части зарплаты. Однако статистика показывает, что россияне работают намного меньше, чем жители большинства стран. А экономисты и вовсе говорят, что при нынешнем замедлении роста экономики и низкой безработице россиянам вместо дополнительного выходного светит скорее увеличение рабочего дня. Битва за рабочее время - в материале «Ленты.ру».
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Мазура в мышеловку заманили польские высокопосадовцы.
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Аваков!А твои погранцы не видели что на него красная карточка висит?Сдали "Тополю".
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А як може бути взагалі що країна агресор, країна який плює на всі міжнародні норми і закони, країна яка спонсорує тероризм (і не тільки в Україні) має представництво в Інтерполі??? гнати треба той Козлостан з Інтерполу сцяними ганчірками вже давно!
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Нужно Россию по гаагатски послать на хутор бабочек ловить
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Один из тех не многих случаев когда Авакову респект. А вот где заява из офиса ***********? Бухают или по проституткам ?
РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 4101
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А нету у них методов против Арсения Петровича!
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а чому наші власті не пользуюця всіма мєждународнимі мєханізмамі??? Бо мєнтально блізкіє кацапам?
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Сабаков пішов ти на х... це для тебе черговий піар, гнида..будеш робити вигляд що рятуєш..
А ти курва що не маєш баз інтерпола і не знаєш кого розшукють? Тобі так само підпорядковується прикордонна служба..як його випустили якщо він він в базі...Гнида..
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А что же ты до сих пор не инициировал выгон России из Интерпола?
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