 Россия рассчитывает на победу в Международном суде ООН, - комментарий МИД РФ

Комментарий опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН "в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии".
Российские власти утверждают, что суд "отклонил одно из ключевых требований Украины, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма в Украине". Вместе с тем в российском МИД сетуют, что "суд ООН фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы, позволив Украине перевести спор в рассмотрение по существу".
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"В итоге Украине удалось преодолеть предварительную стадию и перевести судебный процесс в рассмотрение спора по существу по обеим конвенциям. Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора. Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", – говорится в сообщении.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что он обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
для кацапо-орди ніяких похідних від Русі, до якої вони не мають ніякого відношення ні у просторі, ні в часі.
В українській мові є для них одне слово - росіяни, расіянці, кацапи,але ніяк не руські, не русичі. Тільки рассєянці, кацапи та кацапо-орда!
«Суд пришел к выводу, что возражения Российской Федерации по юрисдикции по конвенции о противодействии финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил судья.
Также суд отклонил требование России о закрытии дела и о том, что эта конвенция не применима по отношению к помощи террористам в ОРДЛО.
Решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.»
"ДНР" и "ЛНР" официально признаны террористическими организациями - ГПУ
16 мая 2014, 18:54
Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР) террористическими организациями. Об этом сегодня заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, сообщает Лига.net.
"Произвести измерение температуры забортной воды не представляется возможным
из-за отсутствия таковой"
Приключения капатана Врунгеля (старший помощник Лом)
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
На России, по этой статье, должны массово привлекаться все участники, идеологи, пропагандисты, религиозные подстрекатели и т.д..
Если нет, то РФ - спонсор терроризма.
я бы его утопил....
Иностранных ДелСливов и Капитуляций подсобит...
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию, то есть свое право разбирать жалобу Украины на Российскую Федерацию, обвиненную Украиной в финансировании терроризма (имеется в виду Донбасс в том числе). И это решение не единогласное, конечно, судей трибунала. Российская сторона выступала против.
Причем должен вам сказать, что там были какие-то вещи совершенно поразительные - насколько российский представитель вел себя, я бы сказал, неумно в отношении суда. Может быть, это умно в отношении его начальников. Но в отношении суда он, например, говорил (смысл я пересказываю): «Это все режим Порошенко, который эту жалобу предъявил». Это действительно было 2 года тому назад. И суд еще раз разбирал вопрос о своей юрисдикции. Россия говорила, что это не подлежит юрисдикции этого суда.
- «А после этого на Украине прошли выборы, и народ отринул политику Порошенко (украинский народ). И поэтому эта жалоба не имеет места». На что представитель Украины сказал: «Прости ради бога, я не понимаю, почему российский представитель тут нашу политику обсуждает. Я здесь по поручению президента Зеленского и с мандатом президента Зеленского сделать так, чтобы суд признал свою компетенцию». И после того, как суд признал свою юрисдикцию в этом вопросе - ну, я думаю, несколько лет это будет разбираться, чтобы не было никаких сомнений - украинская сторона, безусловно, празднует победу.....
Венедиктов(с)
она еще не требует отозвать иск?
Так що панове,коли і чим це закінчиться(враховуючи вміння ***** впливати фінансово).