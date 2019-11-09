 Россия рассчитывает на победу в Международном суде ООН, - комментарий МИД РФ

Комментарий опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН "в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии".

Российские власти утверждают, что суд "отклонил одно из ключевых требований Украины, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма в Украине". Вместе с тем в российском МИД сетуют, что "суд ООН фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы, позволив Украине перевести спор в рассмотрение по существу".

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"В итоге Украине удалось преодолеть предварительную стадию и перевести судебный процесс в рассмотрение спора по существу по обеим конвенциям. Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора. Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", – говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что он обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.