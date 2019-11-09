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Все про:МИД РФ (1270) Россия (74233) Международный суд ООН (99)

 Россия рассчитывает на победу в Международном суде ООН, - комментарий МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение Международного суда ООН, признавшего свою юрисдикцию в иске Украины против РФ.

Комментарий опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН "в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии".

Российские власти утверждают, что суд "отклонил одно из ключевых требований Украины, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма в Украине". Вместе с тем в российском МИД сетуют, что "суд ООН фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы, позволив Украине перевести спор в рассмотрение по существу".

Читайте на Цензор.НЕТ: Сегодняшнее решение Международного суда ООН обойдется России сверхдорого, - Климкин

"В итоге Украине удалось преодолеть предварительную стадию и перевести судебный процесс в рассмотрение спора по существу по обеим конвенциям. Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора. Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", – говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Несмотря на все манипуляции и фейки России, мы победили, - Порошенко о решении Международного суда ООН

Как сообщал Цензор.НЕТ, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что он обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3158758
 
 
 Топ комментарии
 
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
На России, по этой статье, должны массово привлекаться все участники, идеологи, пропагандисты, религиозные подстрекатели и т.д..
Если нет, то РФ - спонсор терроризма.
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поэтому из штанов выпрыгивала пытаясь отменить суд ООН.Вот брехливая кгбшная мразь!ВСЕ НА ВРАНЬЕ ПОСТРОЕНО!
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От цікаво якщо запроповунати ціну за голову ху*ла Труба справу відкриє ?
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Все так, але тільки не русьня, не руські...
для кацапо-орди ніяких похідних від Русі, до якої вони не мають ніякого відношення ні у просторі, ні в часі.
В українській мові є для них одне слово - росіяни, расіянці, кацапи,але ніяк не руські, не русичі. Тільки рассєянці, кацапи та кацапо-орда!
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Все шансы выиграть суд у русни есть. Лугандоны не признаны террористическими организациями нигде, кроме Украины
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Суд рассматривает доказательства, а не официальное признание или непризнание террористов террористами.
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П Р І З Н А Н І
«Суд пришел к выводу, что возражения Российской Федерации по юрисдикции по конвенции о противодействии финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил судья.
Также суд отклонил требование России о закрытии дела и о том, что эта конвенция не применима по отношению к помощи террористам в ОРДЛО.
Решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.»
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https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/-dnr-i-lnr-priznali-terroristicheskimi-organizaciyami-genprokuratura-520995.html

"ДНР" и "ЛНР" официально признаны террористическими организациями - ГПУ
16 мая 2014, 18:54
Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР) террористическими организациями. Об этом сегодня заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, сообщает Лига.net.
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СкотЫняка лугандонско- ************,в спам ,негодяй!
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Надеюсь, к декаюрю 2020 дело прекратят в виду развала запоребрика.
"Произвести измерение температуры забортной воды не представляется возможным
из-за отсутствия таковой"
Приключения капатана Врунгеля (старший помощник Лом)
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Столько Вовка тужился , кроме заявы в ООН , умалчивал, кто есть Ху...ло. Сколько старался его не злить . Но в ООН назвал войну войной , добавил свою пульку в вещдоки , собранные при Порошенко - и УСЕ! Сдал Ху...ла, как не лижись теперь к нему ради селфи в норманском . Вовка, он тебе не перестанет презирать НИКОГДА!
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УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
На России, по этой статье, должны массово привлекаться все участники, идеологи, пропагандисты, религиозные подстрекатели и т.д..
Если нет, то РФ - спонсор терроризма.
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посмеешься гаденыш татаромордовский, без соли последний хрен доедая...
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ты кому это написал , ублюдок , хрен доел уже , блины с лопаты тоже , иди у ***** сосни , может выживешь . развелось тут мохноедов .
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Смотрю на фото к статье и только одна мысль: чтобы он так свой приговор слушал.
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Сам факт рішення судуООН має величезне значення. Смердяча раіся почала виправдовуватися.
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Дурний думкою багатіє...
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Чув таку повну версію цього прислів'я:"Дурень думкою РАДІЄ - нею він і БАГАТІЄ!"(с)😁
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Та само як і "Хвали мене, моя губонько (бо розірву тебе аж до вуха)!"
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Так, як і повна версія - Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю... (с)
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Орда имеет право до конца 20 года оскаржиты,оттянув момент окончательной победы..Борьба не закончена.Грузию она наколола на Абхазии и Осетии.
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вот ты ж подонок,мордовский,соли тебе на хвост крысиный...
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спокойно - шмаркля на нормадском формате все сплетет как нада....
я бы его утопил....
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етот задрыщь уже и правда начинает действовать на нервы...
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так а почему главный Зебил молчит?что то не чистое не называет мордор агресором совпадает мнение с кацапами одинаково ненавидят пороха хотят развода войск как и кацапы ничего не делает эта власть с Мертвечуком во главе нового прокурора Рябошапки хотят сделать подконтрольные сми как в мордоре -закон про новости зебил подписал наезжают на канал прямий мнения которое отличается от властей совпадение ли это?
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А он больще одного предложения без суфлера не знает . Выучил клоун фразу. главное - перестать стрелять" . Дальше не научили
Росія розраховує на перемогу в Міжнародному суді ООН, - коментар МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3910
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Если шо, наше Министерство Иностранных Дел Сливов и Капитуляций подсобит... Россия рассчитывает на победу в Международном суде ООН, - комментарий МИД РФ - Цензор.НЕТ 8768
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Лошадка, жуй овес! Снежный ком уже покатился!
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.......
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию, то есть свое право разбирать жалобу Украины на Российскую Федерацию, обвиненную Украиной в финансировании терроризма (имеется в виду Донбасс в том числе). И это решение не единогласное, конечно, судей трибунала. Российская сторона выступала против.
Причем должен вам сказать, что там были какие-то вещи совершенно поразительные - насколько российский представитель вел себя, я бы сказал, неумно в отношении суда. Может быть, это умно в отношении его начальников. Но в отношении суда он, например, говорил (смысл я пересказываю): «Это все режим Порошенко, который эту жалобу предъявил». Это действительно было 2 года тому назад. И суд еще раз разбирал вопрос о своей юрисдикции. Россия говорила, что это не подлежит юрисдикции этого суда.
- «А после этого на Украине прошли выборы, и народ отринул политику Порошенко (украинский народ). И поэтому эта жалоба не имеет места». На что представитель Украины сказал: «Прости ради бога, я не понимаю, почему российский представитель тут нашу политику обсуждает. Я здесь по поручению президента Зеленского и с мандатом президента Зеленского сделать так, чтобы суд признал свою компетенцию». И после того, как суд признал свою юрисдикцию в этом вопросе - ну, я думаю, несколько лет это будет разбираться, чтобы не было никаких сомнений - украинская сторона, безусловно, празднует победу.....
Венедиктов(с)
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а когда будет комент от моники?
она еще не требует отозвать иск?
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с большой буквы точно не будет... это ваш фетиш )))
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Баран винторогий, от пукина уже выступили мидЫ рЫфЫ,негодяй ватный....
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95-му кварталу требуются пианисты виртуозы.Представителей традиционной школы просьба-не беспокоить
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..какцапи завтра-послезавтра выйдут из договора про поддержку юрисдикции этого международного суда при ООН, или как там оно называется правильно, а то и из ООН уйдут губку обиженно оттопырив...и грошики платить перестанут, как с ПАСЕ случилось...и шо тогда?...
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Нехай «Российские власти утверждают, что суд "отклонил одно из ключевых требований Украины, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма НА (саме так вони сволочі, поляпали) Украине"», але це лише розгляд Гаазькиим трибуналом позову України на етапі визначення юрисдикці. На етапі розгляду справи по сутті Міжнародний суд ООН має право прийняти до розгляду додаткові позовні вимоги.
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Лавруха,як це вы защищали русскоязычных,що свыше 2 миллионов русскоязычных стали беженцами? Росія розраховує на перемогу в Міжнародному суді ООН, - коментар МЗС РФ - Цензор.НЕТ 4779
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никто уже не даст мордве привстать с бутылки. это уже навсегда. и чмырение северных азиатов будет продолжаться до окончания времен.
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Ви, мабуть, не в курсі як наші прокурори і адвокати вміють зливати безпрограшні справи. А потім розводити руками : суд так вирішив.
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конечно в курсе. и народ в курсе. поэтому они при малейшей попытке слива будут отреформированы потужно.
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"8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора."

Так що панове,коли і чим це закінчиться(враховуючи вміння ***** впливати фінансово).
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Якщо виграють - суд правильний, якщо програють - пошлють його в ср..у. І ліберасти тільки витруться і зроблять вигляд, що все правильно.
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Победила настоящая дипломатии Украины доЕрмаквского периода .
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если Украина не будет бороться то не понятно что будет
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Да он *******, владимир путин / Борис Немцов /
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