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 Один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток - 11 вражеских обстрелов, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, три обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- у Майорска и Крымского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новолуганского - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведения на новых участках зимой не будет, - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил:

- три раза неподалеку от Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Березового - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Песков - из минометов калибра 82 мм.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском. ФОТО

Напомним, незаконные вооруженные формирования 8 ноября 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений.

Источник: https://censor.net.ua/n3158757
 
 
 Топ комментарии
 
Да что же ето творится. Только недавно херштаб Хамчака заявлял что никаких обстрелов и тем более пострадавших сегодня нету и отступление украинской армии идет по графику.
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Я не зрозумів!
09.11.19 14:19 На Донбассе с начала суток не было обстрелов, - Минобороны
https://censor.net.ua/news/3158739/na_donbasse_s_nachala_sutok_ne_bylo_obstrelov_minoborony
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Для чего совершается разведение? Чтобы вражеские снаряды не долетали. Нельзя медлить!
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В Данию вражеские снаряды точно не долетят, можно безопасно бороться с оккупантом с копенгагенского дивана.
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Согласен:
Град летит на 15 км. Это расстояние в два раза больше чем от Пески до центра Донецка.
А это значит что сепары при разведении уйдут с города.
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По логике да но по факту есть смутные сомнения потому что они вообще никуда не отходят и ждут чтобы зайти на обустроенные позиции противника вытеснив его в поле чистое. Так завещал Штайнмайер.
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Если бы... На все 40 он летит, осколочно-фугасный. Моя форточка- в пределах досягаемости. Как и весь Мариуполь. Был, есть и будет...
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Для того ,чтобы вас скорее путлер сожрал с потрохами ,а Моника на коленях делает ему👅👅👅👅
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Да что же ето творится. Только недавно херштаб Хамчака заявлял что никаких обстрелов и тем более пострадавших сегодня нету и отступление украинской армии идет по графику.
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Ну Вы же не из этих 🐏🐑🐒🤢🤡43% Они всегда брешут ,удовлетворяют путлера
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Я не зрозумів!
09.11.19 14:19 На Донбассе с начала суток не было обстрелов, - Минобороны
https://censor.net.ua/news/3158739/na_donbasse_s_nachala_sutok_ne_bylo_obstrelov_minoborony
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Ну зустрінуться в Нормандії, після відведення українського війська І ЩО далі ?
Зафіксуємо нашу капітуляцію ?
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можна так дорозводитися, що в Нормандію прийдеться з Варшави вилітати
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Ксения я тоже приведу контрагумент

"Договорились, что после завершения отвода войск на трех предыдущих участках - в районе Золотого, Петровского и Станице Луганской - мы начнем переговоры по четырех следующих местах для разведения. Хочу отметить, что украинская сторона настаивала, чтобы среди этих четырех зон обязательно присутствовал город Дебальцево. В этом районе мы должны обеспечить демилитаризацию, поскольку, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года и вторым Минским соглашениям, эта территория была под контролем украинских военных", - сказал Порошенко
https://gordonua.com/news/war/poroshenko-zayavil-chto-ukraina-nastaivaet-na-otvode-voysk-v-rayone-debalcevo-155259.html Эту слова Порошенко произнес в 2016 году. Вот поэтому ответь мне почему вы лицемерите когда вы говорите про отвод войск на сегодняшний день???
У меня такое мнение складывается что все что делается Песиками это называется политическое вредительство, потому что любые успехи Зеленского являются политическим ударом по партии ЕС
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Я лицемірю ???
Скажіть, Петька провів розведення ?
НІ !!!!! Бо кацапи висунули умови, на які ми не могли погодитись.
То чому ЗЕ виконує вимоги кацапні ? Він 5 років не цікавився війною АБСОЛЮТНО.
І це людина, яканіяк не була дотична до армії та фронту, раптово вирішила, що може не розібравшись, владнати конфлікт !
Ви хоч усвідомлюєте, чим нам все обернеться ?
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херня. отступаем. шмаркля добазарился.... идиоты зеленые
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на мост в станице Луганской было выделено 1.8 млрд(!!!!!) грн
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Дальность стрельбы 120 миномета более 7км. ПТУР стреляет на 5 км. Артиллерия бьет на десятки километров. ВСУ отступили в поля и окопы из грязи и глины всего на 1-2км. Какие к черту предотвращения погибших можно ожидать от разведения войск, если практически все новые позиции ВСУ находятся в зоне поражения почти всеми видами вооружения врага? Все что Зештанмаер добились так новые потери, ето сдача территории и подрыв боевого духа украинцев что еще хуже чем потери.
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Правильно! Такую же сказку зачитывал Турчинов, когда "Азов" занял Широкино. Типо- теперь Мариуполь в безопасности. Угу... Ему поверили где угодно, только не в Мариуполе.
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Ну вроде как в Мариуполе сейчас не ходят по городу орки и чечены с кизяками и не вышибают двери и не грабят жителей и банкоматы. Да и нет росийско-террористической всеобщей мобилизации как сейчас в Даунецке и Луганске. До Мариуполя достреливают только росийская арта и грады со смерчами. Но как показывает практика жителям Мариуполя они не очень опасны так как мариупольские суды отпустили сепаров расстреливавших их город из артиллерии.
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Не очень опасны. Тока не надо передергивать! Не надо множественного числа. А об этом черте, Касьянове, кажись- там песенка отдельная. Не был он никаким корректировщиком, если реально. Не был. Ибо я находился в 1,7 км от эпицентра прилета. Весь обстрел- менее минуты. Какая корректировка???
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Наслідки зрадницької здачі України кацапським нацменом *****-ським...
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Якщо скорочено то саме Турчинов зупинив наступ у Широкіно, допомога резервами було відмовлено, а москалі тим часом готувалися до евакуації з Новоазовська, про це зараз ніхто не пом'ятає...
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