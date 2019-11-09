 Один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток - 11 вражеских обстрелов, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, три обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- у Майорска и Крымского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новолуганского - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил:
- три раза неподалеку от Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Березового - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Песков - из минометов калибра 82 мм.
В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.
Напомним, незаконные вооруженные формирования 8 ноября 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений.
Град летит на 15 км. Это расстояние в два раза больше чем от Пески до центра Донецка.
А это значит что сепары при разведении уйдут с города.
09.11.19 14:19 На Донбассе с начала суток не было обстрелов, - Минобороны
https://censor.net.ua/news/3158739/na_donbasse_s_nachala_sutok_ne_bylo_obstrelov_minoborony
Зафіксуємо нашу капітуляцію ?
"Договорились, что после завершения отвода войск на трех предыдущих участках - в районе Золотого, Петровского и Станице Луганской - мы начнем переговоры по четырех следующих местах для разведения. Хочу отметить, что украинская сторона настаивала, чтобы среди этих четырех зон обязательно присутствовал город Дебальцево. В этом районе мы должны обеспечить демилитаризацию, поскольку, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года и вторым Минским соглашениям, эта территория была под контролем украинских военных", - сказал Порошенко
https://gordonua.com/news/war/poroshenko-zayavil-chto-ukraina-nastaivaet-na-otvode-voysk-v-rayone-debalcevo-155259.html Эту слова Порошенко произнес в 2016 году. Вот поэтому ответь мне почему вы лицемерите когда вы говорите про отвод войск на сегодняшний день???
У меня такое мнение складывается что все что делается Песиками это называется политическое вредительство, потому что любые успехи Зеленского являются политическим ударом по партии ЕС
Скажіть, Петька провів розведення ?
НІ !!!!! Бо кацапи висунули умови, на які ми не могли погодитись.
То чому ЗЕ виконує вимоги кацапні ? Він 5 років не цікавився війною АБСОЛЮТНО.
І це людина, яканіяк не була дотична до армії та фронту, раптово вирішила, що може не розібравшись, владнати конфлікт !
Ви хоч усвідомлюєте, чим нам все обернеться ?