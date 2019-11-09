 Один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток - 11 вражеских обстрелов, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, три обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- у Майорска и Крымского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новолуганского - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил:

- три раза неподалеку от Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Березового - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе Песков - из минометов калибра 82 мм.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

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Напомним, незаконные вооруженные формирования 8 ноября 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений.