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Все про:операция Объединенных сил (1779) разведение сил (75)

 Разведения на новых участках зимой не будет, - штаб ООС

Разведение сил и средств на новых участках невозможно провести в зимнее время.

Об этом заявил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть, мы не можем проводить разминирование (в мороз. – Ред.) — это запрещено протоколом", — сказал Бондарь журналистам.

В субботу, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Также на Цензор.НЕТ: В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3158756
 
   
 Топ комментарии
 
многие эксперты говорят что по всей линии огня когда наши отступят(сделают развод)там много этих населенных пунктов боевики с артилерией займут Золотое Петровское-на вопрос как говорит власть в случаи атаки наши смогут повернуться -не смогут так как вход захват в села под огнем будет соответствено обстреляют дома плюс начнут в домах людей делать фотификационные сооружения боевики зная что наша армия не будет давать ответ так как могут попасть и попадут в гражданских гарантии они не могут дать и людям там и за територии в случаи захвата -ответ все будет хорошо показывает некомпетентность в этой сфере или сознательное предательство страны во главе главнокомандущего
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це не розведення.
це ВІДСТУП
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А граждане хотят разведения, как же так? Ну как же так?
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Лохи только хотят разведения, ибо лох - это судьба. Но Зеленский - не лох, хотя его подсознание чего-то такое подозревает....
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Пускай те *граждане* и идут долбить окопы и сидят в них зимой и осенью и весной.
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Це в нього сарказм. Окріл нелоха сепарів та кацапів, цього розведення ніхто не хотів
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А чи не можна згідно з протоколом послати подалі Зю, коло воно іще раз заїкнеться про "розведення?"
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Это Правда? Украина пустила воду в оккупированный Крым?
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Посилання на це він дає тільки на сраний яндекс і ще є на якомусь мутному нібито українському ресурсі. Якщо це була б правда, то, думаю, хтось би з наших патріотів вже десь посилання би дав. Там же не 100 метрів.
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А що за відео? В мене нема доступу до яндукса. VPN не завжди туди пропускає, з проксі возитися не хочеться. Але там на відео видно, що це саме зараз відбувається і саме на тій дамбі? Бо знаючи кацапів як вони видавали фото і відео з інших держав як "звірства українських карателів", то я нічому б не здивувався.
Довжина каналу по території Херсонської області немаленька, то такий запуск непомічено не пройшов би.
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не правда - это невозможно технически - там уже нет канала
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Что, почитали рейтинг нашего гаранта среди опрошенных даунбасят по ту сторону. Рейтинг плачевный. Гарант лишь на 18 месте со своими 2,4%. А вот мертвечук, шарий, скобеева, кисель и конечно х.....ло фавориты.
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Ты шо? Зе очень надеялся на поддержку тамженашихлюдей. В Украине же его рейтинг сыпится как песок в песочных часах.
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В ночь на 09.11.2019 россиянцы разбомбили лагерь беженцев в т.н. "зоне деэскалации" в Идлибе. А то хенералы и Главлох вдруг скажут, что нежданчик.

П.С. Как Генштаб Украины и Петя почему-то не знали практику РФ расстреливать "зеленые коридоры", нпр. расстрел в Чечне «Гуманитарного коридора» беженцев на Петропавловском шоссе 29 октября 1999 года по направлению в Дагестан.....


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многие эксперты говорят что по всей линии огня когда наши отступят(сделают развод)там много этих населенных пунктов боевики с артилерией займут Золотое Петровское-на вопрос как говорит власть в случаи атаки наши смогут повернуться -не смогут так как вход захват в села под огнем будет соответствено обстреляют дома плюс начнут в домах людей делать фотификационные сооружения боевики зная что наша армия не будет давать ответ так как могут попасть и попадут в гражданских гарантии они не могут дать и людям там и за територии в случаи захвата -ответ все будет хорошо показывает некомпетентность в этой сфере или сознательное предательство страны во главе главнокомандущего
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Ничего себе сколько шуму и суеты для отжима двух полуразваленных сел.
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там не 2 а намного больше по всей линии фронта Золотое и Петровское тоже из них будут ,стрелять сейчас не будут, но потом все вместе села под огнем будут заходить боевики а наши не смогут адекватно ответить и вернутся так как боевики будут обстреливать прикрываясь людьми и дома которые будут служить укреплениями
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Коля, тебя понять невозможно. Несмотря на жирный шрифт.
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там не 2 а намного больше по всей линии фронта Золотое и Петровское тоже из них будут ,стрелять сейчас не будут, но потом все вместе села под огнем будут заходить боевики а наши не смогут адекватно ответить и вернутся так как боевики будут обстреливать прикрываясь людьми и дома которые будут служить укреплениями
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Кто такие "многие эксперты"? "Британские учёные"?
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Генерал Мороз традиционно любит останавливать фашистов, когда военные драпают и сливают фронт.
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Если Россия попрет будет отступление (разведение) с новых неподготовленных позиций до самого Киева. А Россия готовится к большому наступлению ударными темпами.
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Золото «Лістапада» отправляется украинскому режиссеру 2
Читать полностью: https://afisha.tut.by/news/anews/660545.html
Вiншую, сябры!!! Разведения на новых участках зимой не будет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7287
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ну хоть зима етим **************** шо то вставляет - мороз заменяет моск...
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Примиристи цього й хотіли ще до виборів. Їхня "стратегія" була незрозуміла тільки недалеким.
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В турбо-режиме можно все успеть до зимы, развести аж до Чопа...
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разводку производить через китайскую сибирь и американскую аляску а потома через европу ?
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І ціей підозрілий вислів що у нас поки що демократія. Поки що.
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шмаркли примут закон о сми? - цензор умрет, кацапне на радость....
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Ой спасибо, а мы думали что не успеем добежать до Канадской границы...
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добежишь до урала дальше китайцы не пустят
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у меня с китайцами нету темы для базара . а вот у тя , пуйловской дефушки под чужим прапорм . есть
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Ну так же нельзя... Порохоботам нужно выть на зраду, а зимой это им особенно необходимо.
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Тобто, б.. я, Україну від подальшої здачі врятували погодні умови. Я нічого не сплутав?
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Зимой на рыбалку сьезжу на один день, и то дрыжики(и сопельки).А тут зиму в окопах сидеть, тяжко наверно.
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зимой будет производиться заготовка дохленьких ихтамнетиков для постройки весной забора с пуйловским зверинцем
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***** прикажет...и зебобик виляя хвостиком выполнит...разведут в любой мороз...
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окурок ************ дожен быть докурен ! тлей!
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Твой номер шесть. Задрот, передай моли, сосать вам не пересосать...
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и че пригожинские глисты с кухни пуйла расхрюкались да еще и под чужим флагом ?
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Авжеж спочатку не буде. А потім х***о скаже, що він не нормандськформатиме без нового "розведення", і штаб ООС поспіхом розповість, що то то вони не цю зиму мали на увазі, а якусь іншу.
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