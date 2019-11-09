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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
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Все про:Княжицкий (162) Польша (4969) Россия (74233) Мазур Игорь (1)

 Дело может быть решено, если активно включится Генпрокуратура и украинский Интерпол, - нардеп Княжицкий о задержанном в Польше ветеране Мазуре

Генеральная прокуратура Украины и украинское бюро Интерпола, которое находится в ведении Министерства внутренних дел, должны приложить все усилия, чтобы украинский ветеран Игорь Мазур (Тополя), задержанный в Польше, был как можно скорее освобожден.

Соответствующее обращение к руководству правоохранительных органов обнародовал на своей странице народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В Польше задержали Игоря Мазура (Тополь) по запросу Интерпола по представлению России. Это не первое такое задержание украинских граждан. Только в Польше за последние годы около 10 таких задержаний. В некоторых случаях задерживались ветераны российско-украинской войны", - сообщил Николай Княжицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров "УНА-УНСО" Игорь Мазур (Тополя)

"Поляки по закону не могут действовать иначе. Пока фактов выдачи в Россию не было. Но задержанные находятся в заключении от трех месяцев до двух лет, пока дело выясняется", - отмечает Княжицкий.

"Россия должна передать Польше материалы, на основании которых был запрос в Интерпол. Польские службы и суд их будут изучать. Дело может быть решено, если активно включится наша Генпрокуратура и украинский Интерпол, который находится в ведении МВД. Прошу генерального прокурора Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова активно содействовать освобождению украинского ветерана.

Интерпол часто пытаются использовать в политических целях. А мы будем работать над решением вопроса с польскими парламентариями ", - отметил народный депутат.

Также читайте: С задержанным в Польше ветераном Мазуром встретился украинский консул

Источник: https://censor.net.ua/n3158755
 
   
 Топ комментарии
 
Что-то я не слышал, чтобы Интерпол задерживал кацапских преступников по запросу Украины?
Неужели наши службы никого не подавали?
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Сіндзо Абе‏ @oUqXP4RXQRmPtlw 2 мин.2 минуты назад

Ви уявляєте собі щоб Порошенко не привітав українців з вчорашньою перемоги у суді,та мовчав з приводу сьогодняшнього арешту арешту у Польщі ? Я теж не уявляю.
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так Зеленский и не поблагодарил Греческого и Алехандрийского Патриархов за признание Украинской Церкви ибо за это получит выговор от шефа из вражеского стана.
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Что-то я не слышал, чтобы Интерпол задерживал кацапских преступников по запросу Украины?
Неужели наши службы никого не подавали?
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"..наши службы и опасны и трудны..., -... и нах никому не видны..." ..УВЫ...(((
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А понял.... Стёкла в лексусах, крузерах и аудях шибко затонированы !!!
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Зачем он туда вообще поперся? Ладно уж, если бы в Москву ....по делам
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Ты тролль? Что за вбросы с говноресурсов? Тем более, у нас они заблокированы.
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Ось ми і взнаємо, варта та кепочка чогось, чи ні
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Сіндзо Абе‏ @oUqXP4RXQRmPtlw 2 мин.2 минуты назад

Ви уявляєте собі щоб Порошенко не привітав українців з вчорашньою перемоги у суді,та мовчав з приводу сьогодняшнього арешту арешту у Польщі ? Я теж не уявляю.
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так Зеленский и не поблагодарил Греческого и Алехандрийского Патриархов за признание Украинской Церкви ибо за это получит выговор от шефа из вражеского стана.
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Тек до зєбільного стада такі речі не доходять . Їхня свідомість повністю заблокована Г+Г на найменший негатив до свого кумира . Тобто свідомість зєбіла проскакує мимо усвідомлення такої події .Крім того на рівні підсвідомості спрацьовує команда окремого сегменту інстинкту самозбереження, на ухиляння від відповідальності перед самим собою і соціумом , за свій шкідливий вибір . Такі собі неадеквати . І нам з ними жити .
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Но молдавский интерпол сейчас союзник рузьке потому что воевал на стороне приднестровья против Молдовы и тут никуда не попрешь...Так шо сидеть скорее всего придется вопрос лишь в чьей тюряге...
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Ребята заняты нападением Пашинского на Химикуса, и преступным переходом катеров из Николаева в Мариуполь, зайдите попозже...
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Полякам пофігу,хто там буде втручатись,хоч прокуратура хоч інтерпол...Просто Мазур тепер на власній шкурі відчує,що значить молоти язиком про "бійню на Волині" і забивати дошками левів на львівському цвинтажу орлєнт...
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Є вирок суду де його визнано винним? Якщо ні - не має чого фейки розпускати.
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А наш тіпа інтерпол що, вже оголосив в розшук гіркіна,бєзлера і іншу кацапську шушеру,яким несть числа?
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Это все на что способна пЕС. Еще на заборе не забудьте написать.
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Какой МИД??? Это филиал банды ЗЁ дебилов.
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А Украинске погранцы не имеют базы Интерпола? Почему не предупредили гражданина своей страны?
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А шо ему предъявляют? Это хоть где-то можно узнать?
Бо стоит только визг и ор в СМИ шо задержали нашего ветерана, а за предъявления обвинений нихто ни гу-гу...
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так в задєржанії вєтєрана наша прокурватура і поучствовала
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Кто слышал, куда подевался бывший унсовец и большой патриот в вышиванке, бывший нардеп Андрий Шкиль? Какая-то темная история: из Украины бежал еще до Майдана; на Майдане не был; после Майдана в страну не вернулся по сей день. Сначала хотел в Чехию - чехи убежища не дали; рванул во Францию - там убежища тоже не дали, но закрыли в тюрьме, что ли... Кто бы мог прояснить ситуацию?
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