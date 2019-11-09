 Дело может быть решено, если активно включится Генпрокуратура и украинский Интерпол, - нардеп Княжицкий о задержанном в Польше ветеране Мазуре

Соответствующее обращение к руководству правоохранительных органов обнародовал на своей странице народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"В Польше задержали Игоря Мазура (Тополь) по запросу Интерпола по представлению России. Это не первое такое задержание украинских граждан. Только в Польше за последние годы около 10 таких задержаний. В некоторых случаях задерживались ветераны российско-украинской войны", - сообщил Николай Княжицкий.
"Поляки по закону не могут действовать иначе. Пока фактов выдачи в Россию не было. Но задержанные находятся в заключении от трех месяцев до двух лет, пока дело выясняется", - отмечает Княжицкий.
"Россия должна передать Польше материалы, на основании которых был запрос в Интерпол. Польские службы и суд их будут изучать. Дело может быть решено, если активно включится наша Генпрокуратура и украинский Интерпол, который находится в ведении МВД. Прошу генерального прокурора Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова активно содействовать освобождению украинского ветерана.
Интерпол часто пытаются использовать в политических целях. А мы будем работать над решением вопроса с польскими парламентариями ", - отметил народный депутат.
Неужели наши службы никого не подавали?
метаданных нету
Сіндзо Абе @oUqXP4RXQRmPtlw 2 мин.2 минуты назад
Ви уявляєте собі щоб Порошенко не привітав українців з вчорашньою перемоги у суді,та мовчав з приводу сьогодняшнього арешту арешту у Польщі ? Я теж не уявляю.
Бо стоит только визг и ор в СМИ шо задержали нашего ветерана, а за предъявления обвинений нихто ни гу-гу...