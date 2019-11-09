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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2521) Зеленский (3609) СМИ (3257) стандарт (72) указ (375) медиа (64)

 Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ. Текст указа опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.

Читайте на Цензор.НЕТ: В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158754
 
   
 Топ комментарии
 
ВОТ ТАКОГО ПРИ пОРОШЕНКО ТОЧНО НЕ БЫЛО .
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Нихрена себе. Путин о таком и мечтать не мог. Добро пожаловать в свободу слова по-Зеленски
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Боюсь це наразі неможливо зробити. Верхівка та в багатьох випадках середня ланка - зкоцаплені агенти чи принаймні співчуваючі. Закони всі прийняті щоб нічого не можна було змінити. Бізнес майже весь - російський, банки - російські, зв'язок - під росією і ще інфраструктуру теж під росію перетягають. Як ти збираєшся зробити високим рівень життя - ще вище задрати ціни? Прибуток все одно весь уйде за поребрик.
Без перерозподілу власності (а це знов 90рр або громадянська війна) нічого не станеться!
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Когда арестуют Медведчука с его каналами с пропагандой врага???
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Мы[Украинский народ] требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения смертной казни для преступников, совершивших преступление против Украинского народа и Украинского государства!Коллаборантов и коррупционеров вне зависимости от их статусов казнить! Всех этих Ахметовых и Медведчуков и их шестерок на электрический стул!
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Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: обеспечить защиту материнства и детства, улучшить физическое состояние населения путём законодательного введения общеобязательных тренировочных занятий и физических упражнений, поддержки клубов, занимающихся физическим развитием молодежи.
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Украинский народ требует открытой политической борьбы против заведомой пропагандистской лжи врага на территории Украины. Украинский народ требует уничтожить эти гадюшники кума Путина с этой пропагандой направленной против Украины и Украинского народа.
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Мы[Украинский народ] требуем свободы для всех религиозных вероисповеданий в государстве, до тех пор, пока они не представляют угрозы для него и не выступают против нравственных и моральных чувств Украинского народа. Московский патриархат ничего общего с религией не имеет и они несут вред Украинскому государству и Украинскому народу!
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Що,знову "ЗРАДА"?Ай-я-яй.Журнашлюхи за "свободу слова" з "вбити","повісити","застрелити","зірвати" Президента.Мої друзі американські українці-троє покинуло сайт,декілька забанено,мене спамлять постійно-це цензорівська "свобода слова"-цензура.Не повинно так бути і крапка-демократія-це не тоталітаризм барижний журнашлюшний тільки тому,що замовлений і проплачений-а тому,що це правильний вибір,підкріплений порядком і рівними умовами.Чому? Тому,що у світі існує "Кодекс журналіста" і "Журналістська етика".Україна до них просто приєднається і стане відповідальною за свої слова,а не брехливою тролячою маскальщиною.
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Лохів розводять соєві з 90-х.Самі від какао-бобів до мільярдних офшорів по сходинкам "влади",а простофілям-від Майданів до сруцьких Кайданів.А все заради грошей та влади.Бідний довірливий наївняк-обєкт шахрайства мафіозного клану "кучка потрошенків 2000".Коли вже порозумнієте?
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то не треба протидіяти пропагандонській кампанії ворога? В америці за часів 2 світової теж японську і германськи пресу можна було купити та можна було дивитись їхні фільми? Ви серйозно?
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Протидія кому?"Кодексу журналіста"? Так це зараз саме і відбувається.
Порошенко за розірваного свого поpтрета акивістові 4.5 роки тюрьми присудив.Ледве визволили після 2.5 років відсидки,коли доказали що справа "білими нитками" зацікавлених(підкуплених)свідків шита.
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У мене було просте запитання - в Америці у 41-45 роках теж можна було почути "точку зору" японців чи германців про те що американці повинні бути знищенними чи як?
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1)No.2)Не все відразу-закон щойно й у вас прийняли-так треба й "кодекс журналіста"приймати,бо інакше-це такий самий "срунет"з різницею-там "вшивий",а тут "гнидливий".
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Какого врага имеет в виду, уважаемый тролляка ? У нас война ? Та вы шо ? С кем ? Есть официальный Указ, что мы в войне ? Объявленно военное положение? оБЬратились в ООН, что на нас напали? Прерваны дипломатические отношения, и транспортное сообщение с врагом ? Прекращена торговля и введен визовый режим? Да! А кто этот враг, что на нас напал? Какая страна? Или вы ******* , уважаемый , про войну - или документы в студию.
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про Ізраїль некомпетентен казати, а в Україні війна є
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ООН:
2. выражает свою серьезную озабоченность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой ...
https://gordonua.com/publications/prisutstvie-voysk-rf-v-krymu-podryvaet-bezopasnost-evropeyskogo-regiona-polnyy-tekst-rezolyucii-genassamblei-oon-o-militarizacii-poluostrova-591638.html
Гуглите "резолюция оон по Украине", в конце концов.
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А "отдельные" "журналисты" "отдельных СМИ" в Украине заняты сейчас исключительно (!) местью (!) Зе и его команде за то, что те осмелились заявить (Богдан) , что могут обойтись и без их...
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Кацап, які ще твоі друзі? По лахтінской лаві?
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А став би Зеленський президентом, якби такий указ видав Порошенко?
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Якщо мід стандартом на новини мається на увазі посилання на першеджерело - то таке дійсно можна розглянути
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хоча з іншого боку це може ускладнити боротьбу з коррупцією та мафією
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Не зашкодить,бо існує захист свідка (дані засекречуються)
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Це у вас в Америці засекречуються, а у нас засекречуються дані ворогів держави та різних кримінальників - а свідків навпаки - публікуються на кожному кроці
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Каломойский в своих интервью все время втирал басни про темники от Порошенка, а тут сам решил их сделать)))Зробимо їх разом)))
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Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3158754

Так, соєві! При Пепсі цього ТОЧНО не було Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 5037
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Обратите внимание - активный зебил (а может - пассивный?)
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Зверніть увагу - типовий ватник - нік гомосяцький і всі думки про пассив) Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 2422
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Ну, ни одного креативного бота - сплошная тупизна.
Пеця своих хоть цукерками кормил...
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Твій інтелект його цукерки явно не підвищили.
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Все сегодня старательно обмусоливают указ Зеленского про стандарты новостей. Все СМИ, - страстно желающие отомстить Зе и его команде за то, что те захотели без них обойтись, - сейчас истерично кричат о "наступлении на свободу слова".
И все не замечают главного «посыла» этого Указа: «у законопроєкті мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборона фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні» Цель этого/такого проекта - иметь, наконец, основания для конфискации УМХ (со всей сеткой радиостанций) Курченко (который является гражданином РФ), а заодно - «наехать» на -… и хоть немного «пощипать» - друга Порошенко Медведчука, каналы которого здесь формируют информационную политику пророссийского «ОПЗЖ»...
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Зебилы своим тугим умом не понимают что все сми страны агрессора уже давно записаны на украинских граждан.
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ну то і є мабуть справжня мета - зробити голосний пук при мінімумі наслідків
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Видел несколько раз - как хитрожопые захватывают предприятия.
Сначала любым способом: преступлением, подлостью, хитростью пролазят на "объект"
Потом зализывают до оргазма аборигегов, согласившихся стать их подстилками.
После установления контроля - выжигают всех несогласных - как палестинцев.
Очень похоже на происходящее сегодня...
п.с.
В нашей стране неукраинцы уже захватили все: власть экономику, прессу.
Нужно сделать так, чтобы это устранить и никогда больше не повторять...


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Чим далі, тим більше жалкую, що Коліївщина була придушена...
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Глобальний розвод ЗЕбілів. ЯнеЛОХ дуже швидко пройшов шлях від повної відмови спілкування з журналістами (нам посередники в спілкуванні з суспільством не треба - Богдан) до стандартів новин, про що не знають ніде в світі. Стандарти журналістики є (біла книга ВВС), журналістська етика є, а "стандартів новин" немає (хіба що в Північній Кореї) "Стандарт новин" це така ж дурість як і "стандарт сексу". З початком цензури ЗЕбіли - ви зробили це разом!
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Правильно! надо , чтоб все журналисты одно и то же писали. И одно и то же не писали. С этой целью издать справочник образцов ... с пониманием пишущей братией, что ежели чего в справочнике нету - это к написанию не пригодно.
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богдан как всегда сбоку .свечку зеле тоже походу держит ))
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Дожились! И это вполне серьёзно!Вова да тебе за твои прошлые шутки, пора бы по твоей стандартизации пасть порвать .Вова когда получил миллион за сдачу в аренду земли ,сколько налога заплатил?Наверно как шахтёр-70%?Ага ,щас!И так во всём, -двойные стандарты .Жиды у власти ,-это шото страшное .
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"Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ" - говорить только о далёком светлом будущем.
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Прошло пол года, 6 месяцев, 180 дней, 4320 часов из них 90 дней мы слушаем как президенту не хватает власти в вр, остальные 90 дней мы слушаем о том как он ничего не решает и ничего не может. Это только 4320 часов, 180 дней, 6 месяцев. Оказывается может, но только в пользу рф.
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Теперь мы не узнаем где конкретно прячут украденные у народа доллары П.Порошенко и его банда. Теперь закроют рот Андрею Портнову, который разоблачает их хищения. Похоже, что ради этого и создаются законы о фактической ликвидации средств массовой информации. Северная Корея отдыхает. Такие были надежды! И так быстро расстаяли.
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