 Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ, - указ Зеленского

Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ. Текст указа опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.
"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.
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Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.
Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.
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Без перерозподілу власності (а це знов 90рр або громадянська війна) нічого не станеться!
Порошенко за розірваного свого поpтрета акивістові 4.5 роки тюрьми присудив.Ледве визволили після 2.5 років відсидки,коли доказали що справа "білими нитками" зацікавлених(підкуплених)свідків шита.
2. выражает свою серьезную озабоченность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой ...
https://gordonua.com/publications/prisutstvie-voysk-rf-v-krymu-podryvaet-bezopasnost-evropeyskogo-regiona-polnyy-tekst-rezolyucii-genassamblei-oon-o-militarizacii-poluostrova-591638.html
Гуглите "резолюция оон по Украине", в конце концов.
Так, соєві! При Пепсі цього ТОЧНО не було
Пеця своих хоть цукерками кормил...
И все не замечают главного «посыла» этого Указа: «у законопроєкті мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборона фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні» Цель этого/такого проекта - иметь, наконец, основания для конфискации УМХ (со всей сеткой радиостанций) Курченко (который является гражданином РФ), а заодно - «наехать» на -… и хоть немного «пощипать» - друга Порошенко Медведчука, каналы которого здесь формируют информационную политику пророссийского «ОПЗЖ»...
Сначала любым способом: преступлением, подлостью, хитростью пролазят на "объект"
Потом зализывают до оргазма аборигегов, согласившихся стать их подстилками.
После установления контроля - выжигают всех несогласных - как палестинцев.
Очень похоже на происходящее сегодня...
п.с.
В нашей стране неукраинцы уже захватили все: власть экономику, прессу.
Нужно сделать так, чтобы это устранить и никогда больше не повторять...