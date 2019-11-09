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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11341) Залищук (89) Гончарук_Алексей (266)

 Экс-нардеп БПП Залищук стала советницей премьер-министра Гончарука

Светлана Залищук заняла пост штатного советника премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики. Она будет отвечать за подготовку международных встреч и визитов главы правительства.

Об этом Залищук сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"С Алексеем Гончаруком мы дружили с домайданних времен. Верю в намерения и ценности этого человека. Хочу помочь и усилить его на внешнеполитическом фронте", - написала она.

По словам Залищук, она участвовала в работе с премьер-министром в течение последних 3 недель. За это время успела обеспечить проведение десятков международных двусторонних встреч.

"В команде Премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешны контакты председателя Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами", - пояснила Залищук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук

Экс-нардеп отметила, что премьер-министр и большинство членов правительства говорят по-английски без переводчика и считают, что "европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украине".

"Близкие друзья мне указывают на ошибки правительства в том или ином месте. Да, я согласна, ошибки есть, и будут. Надо уметь видеть и исправлять. Но как говорил Гавел: "Лучше 5 лет ошибок, 50 лет саботажа"", - подытожила Залищук.

Светлана Залищук – депутат Верховной Рады VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко". На внеочередных выборах в 2019 году она баллотировалась по 199 округу в Черкасской области, но не прошла в парламент.

Также на Цензор.НЕТ: Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП в Раде. ВИДЕО

У премьер-министра Алексея Гончарук есть 1 штатный советник и 14 советников на общественных началах.

Экс-нардеп БПП Залищук стала советницей премьер-министра Гончарука 01Экс-нардеп БПП Залищук стала советницей премьер-министра Гончарука 02
Экс-нардеп БПП Залищук стала советницей премьер-министра Гончарука 03

Источник: https://censor.net.ua/n3158751
 
   
 Топ комментарии
 
Где-то плачут пуштун и серЛещ.
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Ждем Лещенки и Наема!
Еще не все кремлевские марионетки пристроены!
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Подивився я на Світлана Заліщук і зрозумів, що її майбутнє лише на самокаті Гончарука😊
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Ждем Лещенки и Наема!
Еще не все кремлевские марионетки пристроены!
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Прекрасно! Новые лица - от Петра! Я не удивлюсь, если что-то пойдет не так...
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С такой бы и я в международные командировки поездил. 🌹
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А є результати цієї роботи, які підтвердженні документами?
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Ну кто же такую работу документирует,кроме спецслужб
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Подивився я на Світлана Заліщук і зрозумів, що її майбутнє лише на самокаті Гончарука😊
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Та той самокат не для Свєтки викоханий.Але хвіртка для розмови завжди (кгм!) відчинена.

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Соросівська.То ж вони Петрове БПП розвалили,тепер до всенародного презедента підбираються ! Кругом враги ! Врєдітєлі ! (Ич,як лапки поскладали !)
Екснардепка Заліщук БПП стала радницею прем'єр-міністра Гончарука - Цензор.НЕТ 4227
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Интересненько... Что именно она ему будет советовать... Только-только 37 лет стукнуло. Видимо, Крым и РЫм прошла, раз на такую должность берут на вид молодую, а уже с таким жизненным опытом)).
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У неї є індійська книга, яку вона постійно тримає на столі.
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Она прошла большую практику в БеПеПе ...
😝
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с вином пойдет советница - и звонить-палиться никуда не надо как етот лохматый нелох по международным отношениям.
однозначнй одобрямс.
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На таку вина не вистачить, Омар Хаям був би проти цього.
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А я был в Самарканде -- в 1976 году... -- ещё пацаном-малолеткой... Бамбука там нет -- эт точно! Но и Омар Хаяма нихто не знал -- оно им надо? -- мы за них знаем... *)
Дурь и насвай -- то всё ихнее это... -- и серая хлопковая вата на проводах -- от добычи хлопкового масла. Детки на хлопковых плантациях пахали -- начиная с 11 лет!
Каммунизьма, аданака...*)
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ты как то обмолвился, шо был на их стороне - не секрет если и не описка - где когда и как.
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В СА служил... -- ЗабВо. 77 -- 79. ...с некоторыми личными подробностями. *)
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принудиловка не в счет - 91-93 ***** и немного еще,
но на ихней стороне я никогда не был - рад шо все разьяснилось....
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ну ты даешь - кто же не знает санкт-**********? - в народе *****....
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Катькин садик? *) -- в общагу и на нары...*)
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Ну, снова, здорова -- Братан! *) ...кода всё это было? ... ...щас вспоминать -- помрёшь раньше срока...*) -- а надо жить!
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Из подробносте пикантных: с Шендеровичем вместе в Антипихе совпали на полгода... -- он в Автобате, я в Медсанбате. Правда, я в Учебке...
...не знакомы лично, хотя, у них был ВИА неплохой -- я там пробовался поспивать... -- вроде и он был? Не утверждаю -- но срока и места, совпадают до дня...*)
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ети неприхотливые - все лучше чем причандалы на работе перезаряжать
или там дон кихотом перед подольскими синеглазками себя корячить...
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такие профессионалы нужны в команде урядовцев
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Главное вовремя очутиться в кровати Левочкина , как когда то Залищук .
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Порохоботы предпочитают Бляху-Муху 3 тысячилетия.
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Многие политики и бизнесмены,в том числе и европейские, дружили со Светланой Залищук еще с домайданных времен. Не глупая женщина и хороший организатор тусовок для власть имущих, но как политик и патриот - ноль без палочки. Залищук поступила очень умно, - взяла и договорилась и теперь при деле, а Ляшко нашел физически слабого Геруса и устроил одесские разборки как последний адиёт.
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Українське слово "радниця" гарно римується зі словом зрадниця...А ось до російського "совєтніца" можна підібрати тільки "мінєтніца"..Рими не обманюють - сказав один маловідомий поет...
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ось глянь класна рима:
Ох, нелегкая это работа быть дешевым порохоботом
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такое ощущение, что все порохоботы под этой статьей пишут из одного и того же дома престарелых с маразматическим уклоном
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Зашибись... Весь парашенковский сброд сытно трудоустроился в зелёной команде.
Одих ***..в набрали с улицы, а других - приняли из команды злейшего врага и оппонента...
Есть розум у этих людей? Сомневаюсь...
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Ну ще залишилось пристроїти багатокварнирну Гопко і Сєрю з Мусєю...

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І зачароване революційне коло з гідністю замкнеться...
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надеюсь она не будет вести себя как пани Мендель...ведь и опытнее и благоразумнее...посмотрим... Екснардепка Заліщук БПП стала радницею прем'єр-міністра Гончарука - Цензор.НЕТ 4089
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