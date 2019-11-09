 Экс-нардеп БПП Залищук стала советницей премьер-министра Гончарука

Об этом Залищук сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"С Алексеем Гончаруком мы дружили с домайданних времен. Верю в намерения и ценности этого человека. Хочу помочь и усилить его на внешнеполитическом фронте", - написала она.
По словам Залищук, она участвовала в работе с премьер-министром в течение последних 3 недель. За это время успела обеспечить проведение десятков международных двусторонних встреч.
"В команде Премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешны контакты председателя Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами", - пояснила Залищук.
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Экс-нардеп отметила, что премьер-министр и большинство членов правительства говорят по-английски без переводчика и считают, что "европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украине".
"Близкие друзья мне указывают на ошибки правительства в том или ином месте. Да, я согласна, ошибки есть, и будут. Надо уметь видеть и исправлять. Но как говорил Гавел: "Лучше 5 лет ошибок, 50 лет саботажа"", - подытожила Залищук.
Светлана Залищук – депутат Верховной Рады VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко". На внеочередных выборах в 2019 году она баллотировалась по 199 округу в Черкасской области, но не прошла в парламент.
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У премьер-министра Алексея Гончарук есть 1 штатный советник и 14 советников на общественных началах.
Еще не все кремлевские марионетки пристроены!
😝
однозначнй одобрямс.
Дурь и насвай -- то всё ихнее это... -- и серая хлопковая вата на проводах -- от добычи хлопкового масла. Детки на хлопковых плантациях пахали -- начиная с 11 лет!
Каммунизьма, аданака...*)
но на ихней стороне я никогда не был - рад шо все разьяснилось....
...не знакомы лично, хотя, у них был ВИА неплохой -- я там пробовался поспивать... -- вроде и он был? Не утверждаю -- но срока и места, совпадают до дня...*)
или там дон кихотом перед подольскими синеглазками себя корячить...
Ох, нелегкая это работа быть дешевым порохоботом
Одих ***..в набрали с улицы, а других - приняли из команды злейшего врага и оппонента...
Есть розум у этих людей? Сомневаюсь...
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