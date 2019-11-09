 С задержанным в Польше ветераном Мазуром встретился украинский консул

Об этом сообщил в Facebook дипломат, бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши дипломаты в Польше активно работают, делают все, от них зависящее - с Игорем уже встречался наш консул. Спасибо, Andrii Deshchytsia!" - написал он.

Лубкивский подтвердил, что Мазур был задержан по запросу Интерпола и по требованию прокуратуры Российской Федерации за "преступления терроризма", якобы совершенные в Чечне.

"Это не первый случай задержания в Польше украинских граждан, но еще никого наши западные соседи не выдали РФ", - добавил он.

Бороться за освобождение Мазура предстоит представителям двух украинских министерств - иностранных и внутренних дел, считает Лубкивский.

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"Надо действовать быстро - работать совместно с польской стороной и Интерполом - доказывая беспочвенность обвинений агрессора!" - подытожил он.

Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.