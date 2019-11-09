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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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 С задержанным в Польше ветераном Мазуром встретился украинский консул

Украинские дипломаты в Польше делают все возможное для скорейшего освобождения задержанного на границе ветерана Игоря Мазура (Тополи).

Об этом сообщил в Facebook дипломат, бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши дипломаты в Польше активно работают, делают все, от них зависящее - с Игорем уже встречался наш консул. Спасибо, Andrii Deshchytsia!" - написал он.

Лубкивский подтвердил, что Мазур был задержан по запросу Интерпола и по требованию прокуратуры Российской Федерации за "преступления терроризма", якобы совершенные в Чечне.

"Это не первый случай задержания в Польше украинских граждан, но еще никого наши западные соседи не выдали РФ", - добавил он.

Бороться за освобождение Мазура предстоит представителям двух украинских министерств - иностранных и внутренних дел, считает Лубкивский.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров "УНА-УНСО" Игорь Мазур (Тополя)

"Надо действовать быстро - работать совместно с польской стороной и Интерполом - доказывая беспочвенность обвинений агрессора!" - подытожил он.

Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

С задержанным в Польше ветераном Мазуром встретился украинский консул 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158750
 
 
 Топ комментарии
 
Працюйте. Бо якщо Тополю видадуть росєянам, то прийдеться переобирати владу ще раз.
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Дмитрий Чекалкин
19 ч. ·

Посол США: У Зеленського считают Порошенко виновным в войне на Донбассе
Светлана Самборска:
Смотрите-ка, гн#да, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже развернуты действия Кремля на Донбассе: Гиркиным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України.
Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті».
Это всё происходит днем. А вечером... А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала».
Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли?
А что же потом?
«После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать.
Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно. "Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук». Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий Президент.
А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война. До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось ещё больше месяца.
И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну. И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить?
Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
С задержанным в Польше ветераном Мазуром встретился украинский консул - Цензор.НЕТ 2029
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Интересно, а сколько Украина добилась екстрадиции за 6 лет росийских террористов и предателей? НОЛЬ 0000? Только не нужно сказок что все они сидят на Рашке тихо и не ездят по миру. Как говорится, какая власть такое и отношение к ее народу в мире.
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Да но от кого кого а от поляков не ожидал !!! Быстро они забыли за самолет который кацапы угробили со всей верхушкой правящей !!!
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Наше МЗС почему нет списков по которым понятно что кацапы розыскивают через интерпол наших бойцов ???
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Интерпол то же двуликая организация -- что то я не помню кого из кацапских убийц она задержала Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул - Цензор.НЕТ 1616
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Просто нужно учить историю. все что сейчас делается уже происходило и не раз. Никакие ни кацапы ни поляки ни беларусы ни турки ни немцы нам не братья. И союзники у нас были только временные которые нас в не подходящий момент предавали. А Украину раз в 100 лет разваливали из нутри гетьманы, которые то ли тупые и доверчивые то ли предатели, подписывавшие договора с врагом. А внешние враги уже дербанили Украину со всех сторон. Поетому пока в Украине не придут к власти те кто будет считать благополучие и силу украинцев главным приоритетом, а не благополучие украинских гетьманов (олигархов) и внешних указывательников что нам делать, Украина будет обречена.
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Зебіли це доречі ваші братушки це зробили, будете відповідати уставшиє ат вайни.
Пасажири блін а не Українці....
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ПЕСибіли, ваша заслуга..
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Із зебілами і так все ясно. Але ж і Петя нічим не кращий. Тумгоєва видав на замовлення кремля
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а нахрін він тут був треба? за весь період так і не змогли надати документи, що він був в АТО, от і видали.
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Ну, це вже не тобі вирішувати чи потрібна Україні людина, яка за неї воювала. Як можна було видати ворогам людину, яка воювала на боці України! Вчи матчастину ! Участь в АТО
Як повідомили командир батальйону імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський та комбат Української добровольчої армії Андрій Гергерт («Червень»)[10][11][12][13][14][15][16], Тимур Тумгоєв був членом батальйону імені шейха Мансура, який входить до складу Української добровольчої армії, і брав участь у бойових діях із листопада 2017 року.
Правозахисник Харківської групи Борис Захаров спочатку повідомив Громадському радіо, що Тумгоєв надав суду відповідні документи[17], але пізніше сказав, що Тумгоєв приховував цю інформацію від суду, аби це не погіршило його стан у Росії, якщо він там опиниться[18].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тумгоєв_Тимур_Хусенович

Ба більше це було виконано в порушення українського законодавства і міжнародних зобов`язань України у галузів прав людини - ЄСПЛ забороняє видачу людей до країн, де їм загрожують катування і тортури, а
Комітет ООН з прав людини вимагав призупинити екстрадцію Тумгоєва- бійця бат ім. Шейха Мансура, до закінчення розгляду його заяви Комітетом. Але рошенівські пси миттєво побігли виконувати наказ ***** і рошенівське ГПУ видало кремлю особистого ворога кадирова
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На этот раз похоже у тупина ожидается крутой трофей для будущего обмена
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В Польше сейчас правят свои Билецкие.Им ничего невозможно доказать.Они могут у себя осудить.
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ПЕСобіли зраділи!
При 🐷 такого не було!
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Тут щось інше...
Це спектакль...
Чия постанова, дізнаємося пізніше...

Я окрім ЦН та трохи УКРНЕТа більше ніде і не буваю, але чогось вважаю, що ця тема буде розігнане по повній на інтернет ресурсах...
Гляну ще новини ТБ... В мене їх аж 12 каналів, так що, інформації накопичу...
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ТВ зовсім не дивлюся..
Гидотно дивитися на товсті викохані пики..
Нудотить від промов та навчань небожиделів і попередніх та наступних...
😁
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90 відсотків так...
Але з цього всього є одна передача, яка мене приємно здивувала...
"ПРО НОВИНИ" з Артемом Овдієнко на "24" каналі...
Тобто, я ще вірю в незалежних журналістів
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Забавно правла. Вот соя выдавала кацапам по запросу, а поляки наврят ли выдадут. Бо поляки то огенты кремля, а югик и пеця патриоты и торговые портнеры. Очевидно же
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Капитулянты должны понимать что украинцев независимо от их позиции Россия будет "мочить в сортире" по всему миру как делал СССР, как делала Россия с чеченцами в Турции, Европе и по всему миру. Избежать участи проигравших поможет только победа.
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Рашке может напрямую и не выдадут- совсем западло- а вот молдаванам передать запросто и там его упакуют по полной за участие в боевых действиях против Молдовы на стороне русо-приднестровья и тут уже не откупится
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чомусь , зараз , не дуже згадують , що УНСО Корчинського в 1992 воювала разом з кацапськими "апалчєнцімі" проти Молдови !
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Патамушта Корчинский умный чукча и не пересекает ненужные границы- знает что его ждет интерпол а этот просто лопух несмышленый...попался на дешевую удочку. Но даже лазаренки и фирташи попадаются справедливости ради отметим...
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Ето какой то мировой беспредел и маразм. Рашка сама отреклась от интерпола и отказывается по запросу интерпола выдавать своих боевиков, натоместь требует от интерпола выдачи ей граждан других стран. Что сказал интерпол когда Украина потребовала выдачи боевиков расстрелявших Степана Чубенко? Украинская власть язык в жопу засунула и забыла. За то будут выродки порошенковские а теперь зеленские что то кому то рассказывать что они борются за тамженашихлюдей.
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поляки так же ненавидят бандеровцев как и россияни, уна-унсо єто для них как гестапо
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Тільки тотальне знищення російського агресора може зупинити війну. Коли кацабів почнуть різати в усіх куточках України, тоді і настане завершення війни.
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а чего он вообще туда поперся со своими убеждениями, то Маркив хитро..... с двумя гражданствами. Украинцы, будьте бдительны, изучайте законодательство стран которые вы хотите посетить. А то уже ворох ворогив нарисовался, скоро и Омерика будет.
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Zic‏ @H_Zic 1 ч.1 час назад


А затримання керівника спротиву капітуляції хіба не на руку Зеленському?
Який випадковий збіг (с).
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Рашка последовательно отслеживает каждого, вспомните как они уголовные дела возбудили на каждого, кто протестовал у их посольства.
В инете смотрел, как они сформировали списки каждого с фотографиями, личной информацией и т.д
На каждого уголовное дело и международный розыск.
У Израиля научились
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Вспомни участьТроцкого - Израиль тогда был только в проектах и мечтах евреев... Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул - Цензор.НЕТ 1099
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Меня удивила осведомленность Мосийчука, в деталях! И тут есть вот такая вещь, вполне вероятно- важнейшая:
"Материалы запроса РФ на задержание Мазура основываются на деле политзаключенных Кремля Карпюка и Клыха!"(с).

Я к тому, что Мося намекает, на наличие каких-то материалов, у ФСБ? Например, о том, что даже есть показания, вполне вероятно. Тех же Карпюка и Клыха. Какой информированный Мося, однако!
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А вы думаете на зоне вместо допросов ананасы и рябчиками откармливают?
Овчарками их на этапах, вроде не травили, но... может и дали показания
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Я таки не об этом. Я о том, что: Мазура задержали... к нему- никого не допускают... речи даже о консуле пока не ведется. А Мося уже знает детали запроса рашки в Интерпол. А откуда???
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Я спрашиваю об осведомленности Мосийчука, ранее всех разместившего ИНФУ с деталями. Ранее, чем к Мазуру кого-то из наших допустили!
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В Польше по запросу рф задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура, "если до понедельника это недоразумение не прояснится, я лично выезжаю в Польшу и устрою шум на весь мир!"- написал в фб Саакашвили...и я ему верю
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дивно - чомусь ніхто з соєвих "папередніков" їхати в Польщу поки що бажання не виказав
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зебіл, там поки що вистачає Дещиці.
А що буде далі - час покаже.
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Український консул вже поспілкувався з затриматим у Польщі за запитом Росії заступником УНА-УНСО Ігорем Мазуром.
Про це повідомила у Facebook депутат "Європейської Солідарності" Ірина Фріз.
Правова допомога надається українською стороною, зазначила вона.
"Слід зазначити, що це не перший випадок, коли Росія використовує саме Інтерпол та переслідує українських захисників. Жодного разу польська сторона ще не видавала украінців Росії. Але сьогодні та найближчими днями ми маємо зробити все, щоб цього й не сталося. Нам потрібно всім об'єднувати зусилля, щоб Ігор Мазур повернувся в Україну", - написала Фріз.
Депутат додала, що вона окремо звернулась до депутатів Польського сейму щодо неприпустимості дій Росії по відношенню до украінців.
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Та не здадуть поляки хлопця кацапам...Зуб даю!
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Таки впевнений ти?
Думаю, що ні..
😁
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Сьогодні вранці я включив радіо і чую, що польською мовою зі Львова йде репортаж про запеклі бої в різних частинах міста між україньцамі і польскімі мілосьнікамі Львова і кресув всходніх. Запєкле валькі точомсє на Лєвандовце і на Личаковє і рувнєж в стронє Сокольнікув.
Ну, думаю, в який бік тікати? Тим часом, після того як прозвучала дуже файна пісня "Ґди би уродзіць сє мял би я знув - тілько вє Львовє" ведучий повідомляє, що на двожец глувни вже прибувають осєм поцьонґув з амуніциєю і жолнєжами.
І поки я протирав спросонку очі з динаміка прозвучало, що це львівська радіостанція Радіо Незалежність транслювала передачу львівських поляків присвячену сто пєрвшей рочніце одзисканя нєподлєґлосьці Жечи Посполітей.
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