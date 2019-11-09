 С задержанным в Польше ветераном Мазуром встретился украинский консул

Об этом сообщил в Facebook дипломат, бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши дипломаты в Польше активно работают, делают все, от них зависящее - с Игорем уже встречался наш консул. Спасибо, Andrii Deshchytsia!" - написал он.
Лубкивский подтвердил, что Мазур был задержан по запросу Интерпола и по требованию прокуратуры Российской Федерации за "преступления терроризма", якобы совершенные в Чечне.
"Это не первый случай задержания в Польше украинских граждан, но еще никого наши западные соседи не выдали РФ", - добавил он.
Бороться за освобождение Мазура предстоит представителям двух украинских министерств - иностранных и внутренних дел, считает Лубкивский.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров "УНА-УНСО" Игорь Мазур (Тополя)
"Надо действовать быстро - работать совместно с польской стороной и Интерполом - доказывая беспочвенность обвинений агрессора!" - подытожил он.
Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
Пасажири блін а не Українці....
Як повідомили командир батальйону імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський та комбат Української добровольчої армії Андрій Гергерт («Червень»)[10][11][12][13][14][15][16], Тимур Тумгоєв був членом батальйону імені шейха Мансура, який входить до складу Української добровольчої армії, і брав участь у бойових діях із листопада 2017 року.
Правозахисник Харківської групи Борис Захаров спочатку повідомив Громадському радіо, що Тумгоєв надав суду відповідні документи[17], але пізніше сказав, що Тумгоєв приховував цю інформацію від суду, аби це не погіршило його стан у Росії, якщо він там опиниться[18].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тумгоєв_Тимур_Хусенович
Ба більше це було виконано в порушення українського законодавства і міжнародних зобов`язань України у галузів прав людини - ЄСПЛ забороняє видачу людей до країн, де їм загрожують катування і тортури, а
Комітет ООН з прав людини вимагав призупинити екстрадцію Тумгоєва- бійця бат ім. Шейха Мансура, до закінчення розгляду його заяви Комітетом. Але рошенівські пси миттєво побігли виконувати наказ ***** і рошенівське ГПУ видало кремлю особистого ворога кадирова
При 🐷 такого не було!
Це спектакль...
Чия постанова, дізнаємося пізніше...
Я окрім ЦН та трохи УКРНЕТа більше ніде і не буваю, але чогось вважаю, що ця тема буде розігнане по повній на інтернет ресурсах...
Гляну ще новини ТБ... В мене їх аж 12 каналів, так що, інформації накопичу...
Гидотно дивитися на товсті викохані пики..
Нудотить від промов та навчань небожиделів і попередніх та наступних...
😁
Але з цього всього є одна передача, яка мене приємно здивувала...
"ПРО НОВИНИ" з Артемом Овдієнко на "24" каналі...
Тобто, я ще вірю в незалежних журналістів
Сергій Стерненко
@sternenko
Багато не писатиму. Посольство Польщі. Сьогодні о 19:00. Волю Ігору Мазуру!
А затримання керівника спротиву капітуляції хіба не на руку Зеленському?
Який випадковий збіг (с).
В инете смотрел, как они сформировали списки каждого с фотографиями, личной информацией и т.д
На каждого уголовное дело и международный розыск.
У Израиля научились
"Материалы запроса РФ на задержание Мазура основываются на деле политзаключенных Кремля Карпюка и Клыха!"(с).
Я к тому, что Мося намекает, на наличие каких-то материалов, у ФСБ? Например, о том, что даже есть показания, вполне вероятно. Тех же Карпюка и Клыха. Какой информированный Мося, однако!
Овчарками их на этапах, вроде не травили, но... может и дали показания
А що буде далі - час покаже.
Про це повідомила у Facebook депутат "Європейської Солідарності" Ірина Фріз.
Правова допомога надається українською стороною, зазначила вона.
"Слід зазначити, що це не перший випадок, коли Росія використовує саме Інтерпол та переслідує українських захисників. Жодного разу польська сторона ще не видавала украінців Росії. Але сьогодні та найближчими днями ми маємо зробити все, щоб цього й не сталося. Нам потрібно всім об'єднувати зусилля, щоб Ігор Мазур повернувся в Україну", - написала Фріз.
Депутат додала, що вона окремо звернулась до депутатів Польського сейму щодо неприпустимості дій Росії по відношенню до украінців.
Думаю, що ні..
😁
Ну, думаю, в який бік тікати? Тим часом, після того як прозвучала дуже файна пісня "Ґди би уродзіць сє мял би я знув - тілько вє Львовє" ведучий повідомляє, що на двожец глувни вже прибувають осєм поцьонґув з амуніциєю і жолнєжами.
І поки я протирав спросонку очі з динаміка прозвучало, що це львівська радіостанція Радіо Незалежність транслювала передачу львівських поляків присвячену сто пєрвшей рочніце одзисканя нєподлєґлосьці Жечи Посполітей.