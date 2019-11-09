 В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров "УНА-УНСО" Игорь Мазур (Тополя)

О задержании Мазура сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"В Польше, на пограничном пункте Дорогуск, по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не придают адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", - написала она.

По данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, запрос России касается якобы участия Мазура в первой чеченской войне.

"В запросе РФ обвиняет Мазура в терроризме, а именно в участии в первой чеченской войне на стороне войск президента Чечни генерала Джохара Дудаева в составе батальона УНСО "Викинг" под командованием легендарного Саши Белого. Материалы запроса РФ на задержание Мазура основываются на деле политзаключенных Кремля Карпюка и Клыха! ... также подготовке сейчас терактов на территории РФ", - написал Мосийчук.

Еще один волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько сообщил в Facebook, что "Игорь ехал на конференцию по приглашению вице-маршалка Польши".

Игорь Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24 Сотни Самооборона Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 находился в зоне АТО. В апреле 2015 года он стал офицером Вооруженных Сил Украины - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М". А с ноября 2016 после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской националистической самообороны.

Представители "Движения сопротивления капитуляции", одним из учредителей которого является Мазур, заявили, что обратились в Министерство иностранных дел Украины с требованием вмешаться в ситуацию и помочь его немедленному освобождению.