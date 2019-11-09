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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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 В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров "УНА-УНСО" Игорь Мазур (Тополя)

Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск. К нему не пускают консула и не предоставляют адвоката. В понедельник суд в г. Холм будет решать вопрос о его аресте с целью выдачи России.

О задержании Мазура сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"В Польше, на пограничном пункте Дорогуск, по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура. По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не придают адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", - написала она.

В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур (Тополя) 01

По данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, запрос России касается якобы участия Мазура в первой чеченской войне.

"В запросе РФ обвиняет Мазура в терроризме, а именно в участии в первой чеченской войне на стороне войск президента Чечни генерала Джохара Дудаева в составе батальона УНСО "Викинг" под командованием легендарного Саши Белого. Материалы запроса РФ на задержание Мазура основываются на деле политзаключенных Кремля Карпюка и Клыха! ... также подготовке сейчас терактов на территории РФ", - написал Мосийчук.

В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур (Тополя) 02

Еще один волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько сообщил в Facebook, что "Игорь ехал на конференцию по приглашению вице-маршалка Польши".

Игорь Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24 Сотни Самооборона Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 находился в зоне АТО. В апреле 2015 года он стал офицером Вооруженных Сил Украины - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М". А с ноября 2016 после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской националистической самообороны.

Представители "Движения сопротивления капитуляции", одним из учредителей которого является Мазур, заявили, что обратились в Министерство иностранных дел Украины с требованием вмешаться в ситуацию и помочь его немедленному освобождению.

Источник: https://censor.net.ua/n3158749
 
 
 Топ комментарии
 
Снова вам "петя" в штаны нагадил...
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Ви,кацапи,самі свою страну вбиваєте,та ще й з сусідніми.
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Что за бред--поляки что а хуйла топят В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров "УНА-УНСО" Игорь Мазур (Тополя) - Цензор.НЕТ 2840
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Посол Польши еще на ковре в МЗС? Тогда пошло это правительство на Uber к папе Карле!
В РФ нарушаются права человека, пытают людей и не выполняют требования международных трибуналов! О какой на хер выдаче в такую страну может быть речь.
Теперь о нас - нация мы или нет... И дело не в Тополе или Маркиве - речь о нас, украинцах, гражданах Украины. Если завтра десятки тысяч заробитчан и студентов в Польше не выйдут с плакатами под жонды - значит быдло! С айфоном - но быдло!
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Та никто никуда не выйдет. Люди работают на свои семьи. И причём тут айфон? Он что признак небыдла и нераба?
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А таки поляки в курсе дела - кажется они просто выполнили формальность.
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Получаеться какая муйня малята, террористическая организация Кремль сейчас составит список всех добровольцев и отправит в интерпол 😖 С этим надо срочно что то делать , это уже не шутки , и почему то я думаю , что без зеленых сдесь не обошлось 😎
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А голосовали националисты по принципу "лишьбыне порох"?
Сколько у нас номинантов на премию Дарвина...
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Националисты голосовали за националиста. Удивлены?
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Есть протесты Украины о не выдаче его в *********?
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Підло поляки вчинили,єдине,що їх виправдає,це відпустити Мазура з вибаченнями.
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ну по перше --- для чого треба було сунутись до поляків. по друге --- від поляків націоналістам особливо, завжди треба чекати ніж в спину
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Боже мой, когда вы, братья украинцы протрезвеете???!!!
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Твои братья кобылу в канаве доедают... монгол мне не брат... згинь чмо
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Почему Украина на Гиркина в Интерпол заявку не даст ?
Боится , что Гиркин выдаст договоренности , по которым был сдан Донецк ?
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