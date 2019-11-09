 Российский историк Соколов нырнул в реку в Санкт-Петербурге, чтобы утопить отрубленные женские руки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Пятый канал".
"Утром около одного из домов набережной реки Мойки из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружен травматический пистолет, а также две отчлененных женских руки", - рассказал официальный представитель ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Капитонов.
Отмечается, что ныряльщиком оказался скандально известный историк и преподаватель Олег Соколов. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в Мариинской больнице, куда его доставили с переохлаждением.
Соколов известен не только в качестве ученого. В прошлом году одна из его студенток подавала заявление в правоохранительные органы. В нем девушка признавалась, что была любовницей преподавателя. Когда она решила с ним расстаться, то была жестоко избита. Из заявления девушки также следует, что Соколов заманил ее к себе домой, связал, а затем начал методично бить по лицу, груди и животу. Он также подносил к ее лицу раскаленный утюг, угрожая изуродовать на всю оставшуюся жизнь.
А если ещё поискать?
(C)
@_Fashington
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