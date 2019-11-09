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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Санкт-Петербург (386) убийство (5384)

 Российский историк Соколов нырнул в реку в Санкт-Петербурге, чтобы утопить отрубленные женские руки

Известный историк Российского военно-исторического общества, реконструктор, кавалер ордена Почетного легиона Олег Соколов был выловлен из воды в Санкт-Петербурге с отрубленными женскими руками и пистолетом в рюкзаке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Пятый канал".

"Утром около одного из домов набережной реки Мойки из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружен травматический пистолет, а также две отчлененных женских руки", - рассказал официальный представитель ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Капитонов.

Отмечается, что ныряльщиком оказался скандально известный историк и преподаватель Олег Соколов. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в Мариинской больнице, куда его доставили с переохлаждением.

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Соколов известен не только в качестве ученого. В прошлом году одна из его студенток подавала заявление в правоохранительные органы. В нем девушка признавалась, что была любовницей преподавателя. Когда она решила с ним расстаться, то была жестоко избита. Из заявления девушки также следует, что Соколов заманил ее к себе домой, связал, а затем начал методично бить по лицу, груди и животу. Он также подносил к ее лицу раскаленный утюг, угрожая изуродовать на всю оставшуюся жизнь.

Источник: https://censor.net.ua/n3158748
 
   
 Топ комментарии
 
Краткие новости "сверх державы"
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єто с єтими нам предлагают сойтись посередине? мишебратья гнойние...
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Кукуха наверно поехала у рогатого историка на почве фальсификации истории в пользу вяличия парашии
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Искавшие в Мойке останки расчленённой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, обнаружили ещё один труп.

А если ещё поискать?
(C)
@_Fashington
🤔
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"А кто это бабе (Венере) руки пообламывал?!" К/Ф "Ленин в Октябре"... Хотя уже был ноябрь...
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Давно понял что у них там так званная "элита" психически больна. Стремление к монархии в 21 веке не от здоровой психики.
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Якщо на росії такі вчені, то що тоді казати про неосвідчених?
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шо-шо... жертви вчених... там вся Сибирь в Арзамас-полянах.
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Московити,як були людожерами,так людожерами залишаться до повного їх знищення.
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Доцент СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, собирался покончить с собой в образе Наполеона на глазах туристов в Петропавловской крепости после того, как избавится от частей тела девушки, сообщает 47news.
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Он веган, что-ли?! Обычно они друг друга едят, а тут выбросил продукты?... Точно веган.
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Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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