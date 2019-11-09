 "Сроки амбициозные, но команда справится", - Нефедов рассказал о ближайших планах таможни

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Перечень преобразований содержится в указе "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", подписанном сегодня президентом Владимиром Зеленским, сообщил Нефьодов.

"Среди мероприятий есть те, которые напрямую касаются нас:

- до 31/12/2019 обеспечение осуществления Государственной таможенной службой Украины предусмотренных законодательством функций и полномочий в полном объеме;

- до 31/03/2020 запуск механизма авторизованного экономического оператора (АЭО) для упрощения таможенных процедур для малорисковые компаний;

- до 31/03/2020 имплементация положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами с целью обмена таможенной информацией с другими государствами;

- до 31/03/2020 запуск электронной транзитной системы;

- до 30/04/2020 открытие обезличенной информации по экспортно-импортных операциям;

- до 30/09/2020 обеспечение функционирования Государственной таможенной службы Украины в формате единого юрлица", - написал он.

"Все в работе, сроки амбициозные, но команда Новой таможни справится! Вйо до роботи!" - добавил Нефьодов.

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