 "Сроки амбициозные, но команда справится", - Нефедов рассказал о ближайших планах таможни

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Перечень преобразований содержится в указе "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", подписанном сегодня президентом Владимиром Зеленским, сообщил Нефьодов.
"Среди мероприятий есть те, которые напрямую касаются нас:
- до 31/12/2019 обеспечение осуществления Государственной таможенной службой Украины предусмотренных законодательством функций и полномочий в полном объеме;
- до 31/03/2020 запуск механизма авторизованного экономического оператора (АЭО) для упрощения таможенных процедур для малорисковые компаний;
- до 31/03/2020 имплементация положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами с целью обмена таможенной информацией с другими государствами;
- до 31/03/2020 запуск электронной транзитной системы;
- до 30/04/2020 открытие обезличенной информации по экспортно-импортных операциям;
- до 30/09/2020 обеспечение функционирования Государственной таможенной службы Украины в формате единого юрлица", - написал он.
"Все в работе, сроки амбициозные, но команда Новой таможни справится! Вйо до роботи!" - добавил Нефьодов.
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будут отжымать по полной
бо надо до весны все спстить
Нефьодова у Проззоро привів Яценюк.
Правоохоронці спіймали чоловіка на набережній річки Мойки. В цей час зловмисник намагався втопити відрубані жіночі руки.
У Санкт-Петербурзі (Росія) поліція затримала професора, який розчленив студентку і намагався позбутися її частин тіла. Про це повідомляють в Telegram-каналі 112, передають Патріоти України.
Правоохоронці спіймали чоловіка на набережній річки Мойки. В цей час зловмисник намагався втопити відрубані жіночі руки. Крім цього в його рюкзаку знайшли травматичний пістолет.
Як з'ясувалося пізніше, чоловік виявився викладачем в університеті Олегом Соколовим. Зазначають, що кандидат історичних наук був у неадекватному стані. Його госпіталізували з сильним переохолодженням. Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні.
"Що цікаво, проживає Соколов в десяти хвилинах від місця, де його виявили поліцейські", - написали в мережі і опублікували його фото.
Також правоохоронці провели обшуки в квартирі Соколова, де знайшли останки молодої жінки. Голова була відокремлена від тіла, руки також були відсутні. Поруч з останками знайшли пилу.Особа загиблої поки не встановлена. На місці працюють слідчі. Пишуть, що Соколов знаходиться в терапевтичному відділенні, його допитують слідчі. Як стало відомо пізніше, 63-річний професор розповів співробітникам поліції, що зустрічався з дівчиною, ввечері вони сильно посварилися, в стані афекту Соколов вбив кохану. Коли зрозумів, що зробив, вирішив позбутися тіла. Імовірно, убита дівчина була його студенткою.
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
🤑
😁
Почему не использовать опыт, знания и компромат бывших? Тем более, как ты сделаешь опыт и карьеру?
Нюю, Трускавец -сам пацтадом!
Несколька, может десятков, которых не расстреляли,
офицеров царской армии стали маршалами ссСРаки..
Хер его знает.. Тогда не используй боезапас
врага и его оружие , нюю,и опыт..
😁
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Податкові надходження в січні-липні забезпечили доходи до держбюджету на 253 млрд грн, що на 2,5% вище плану. Митниця, на яку було стільки сподівань, підвела. Це відомство принесло до державної скарбниці 180,8 млрд грн, що є на 9,6% менше від запланованого. В цілому ж план Державної фіскальної служби за сім місяців недовиконаний на 2,9%.
- ГУ ДПС - 531 148,0 млн.грн.до Зведеного бюджету України складають, з них 338 237,6 млн.грн., або63,7%- до Державного бюджету;
Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до державного бюджету складають надходження з:
податку та збору на доходи фізичних осіб (79 634,3 млн. грн.);
податку на прибуток підприємств (75 781,9 млн. грн.);
податку на додану вартість з вироблених в Українi товарiв (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (60 120,3 млн. грн.);
акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) (50 311,3 млн. грн.);
рентної плати за користування надрами - (31 417,2 млн.грн).
якщо немає одразу швидких дій а є якісь довгострокові програми-плани тоді напрошується висновок до влади прийшли нові "рехформатори" яки спочатку покористуються країною о потім можливо щось і зроблять але не факт.