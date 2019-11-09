EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  3402  50
Все про:таможня (1529) реформы (3442) Нефьодов (137)

 "Сроки амбициозные, но команда справится", - Нефедов рассказал о ближайших планах таможни

Глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов обнародовал перечень преобразований, которые ожидают таможню в ближайшее время.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Перечень преобразований содержится в указе "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", подписанном сегодня президентом Владимиром Зеленским, сообщил Нефьодов.

"Среди мероприятий есть те, которые напрямую касаются нас:

- до 31/12/2019 обеспечение осуществления Государственной таможенной службой Украины предусмотренных законодательством функций и полномочий в полном объеме;

- до 31/03/2020 запуск механизма авторизованного экономического оператора (АЭО) для упрощения таможенных процедур для малорисковые компаний;

- до 31/03/2020 имплементация положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами с целью обмена таможенной информацией с другими государствами;

- до 31/03/2020 запуск электронной транзитной системы;

- до 30/04/2020 открытие обезличенной информации по экспортно-импортных операциям;

- до 30/09/2020 обеспечение функционирования Государственной таможенной службы Украины в формате единого юрлица", - написал он.

"Все в работе, сроки амбициозные, но команда Новой таможни справится! Вйо до роботи!" - добавил Нефьодов.

Читайте также: Зеленский подписал указ о проведении основных реформ

Сроки амбициозные, но команда справится, - Нефедов рассказал о ближайших планах таможни 01Сроки амбициозные, но команда справится, - Нефедов рассказал о ближайших планах таможни 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158747
 
   
 Топ комментарии
 
Это чудо- законченный лжец! Вторая строка скрина. Что видим? А вот это: "Приятно видеть, там много вещей, за которые наша команда билась годами..."(с) Он идиот? Или Идиот? Какими годами??? Какая ваша команда. которая возникла вчера???!!!
 показать весь комментарий
 
Поки не почнуться посадки і конфіскації, поки у злодюг не почнуть відбирати телеканали з яких вони їздять по вухах мільйонам інопланетян у України не буде нічого...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Покажите бакланы на примере евроблях..
 показать весь комментарий
 
Задля припинення махінацій на митниці потрібно в першу чергу замінити все програмне забезпечення митниці, яке має купу можливостей для підробки документів і заміни їх заднім числом!!!! Потрібно взяти за основу програмне забезпечення яке написано для Грузії міжнародними організаціями, там де немає програмних закладок які дозволяють маніпуляції з деклараціями, заміни/виправлень декларацій, знищення декларацій та інших митних документів! Диряве ПО це ключовий механізм маніпуляцій та махінацій! Але не тільки в митниці потрібно наводити порядок, така сама ситуація і в інших навколомитних державних службах - СМАП, екологія Чорного моря, захист рослин, прикордонники, портовські служби! Скрізь бардак та корупція!
 показать весь комментарий
 
73% проголосували за совкові ідеали,а винні порохоботи?
 показать весь комментарий
 
а шо, вполне це все можно назвать полем чудес или переименовать богадельню в янжомат, шобы было понятно, шо усе теперь по новому
 показать весь комментарий
 
 
Поки не почнуться посадки і конфіскації, поки у злодюг не почнуть відбирати телеканали з яких вони їздять по вухах мільйонам інопланетян у України не буде нічого...
 показать весь комментарий
 
 
Настало время афффффуитительных историй...😀
 показать весь комментарий
 
 
короче - ******
будут отжымать по полной
бо надо до весны все спстить
 показать весь комментарий
 
Это чудо- законченный лжец! Вторая строка скрина. Что видим? А вот это: "Приятно видеть, там много вещей, за которые наша команда билась годами..."(с) Он идиот? Или Идиот? Какими годами??? Какая ваша команда. которая возникла вчера???!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не істери.

Нефьодова у Проззоро привів Яценюк.
 показать весь комментарий
 
Павлик, деточка, не вынуждай меня тебя послать. А я- могу. По причине того, что хоть Яценюк, хоть кто угодно. Я- о его "наша команда"(с). Он в какой сейчас команде? Он от имени какой команды тут выступает? Потому, об истерике- ты свободен.
 показать весь комментарий
 
Спіймали із відрубаними руками в рюкзаку: У Росії професор розчленив пилкою студентку (фото).

Правоохоронці спіймали чоловіка на набережній річки Мойки. В цей час зловмисник намагався втопити відрубані жіночі руки.

У Санкт-Петербурзі (Росія) поліція затримала професора, який розчленив студентку і намагався позбутися її частин тіла. Про це повідомляють в Telegram-каналі 112, передають Патріоти України.
Правоохоронці спіймали чоловіка на набережній річки Мойки. В цей час зловмисник намагався втопити відрубані жіночі руки. Крім цього в його рюкзаку знайшли травматичний пістолет.
Як з'ясувалося пізніше, чоловік виявився викладачем в університеті Олегом Соколовим. Зазначають, що кандидат історичних наук був у неадекватному стані. Його госпіталізували з сильним переохолодженням. Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні.
"Що цікаво, проживає Соколов в десяти хвилинах від місця, де його виявили поліцейські", - написали в мережі і опублікували його фото.
Також правоохоронці провели обшуки в квартирі Соколова, де знайшли останки молодої жінки. Голова була відокремлена від тіла, руки також були відсутні. Поруч з останками знайшли пилу.Особа загиблої поки не встановлена. На місці працюють слідчі. Пишуть, що Соколов знаходиться в терапевтичному відділенні, його допитують слідчі. Як стало відомо пізніше, 63-річний професор розповів співробітникам поліції, що зустрічався з дівчиною, ввечері вони сильно посварилися, в стані афекту Соколов вбив кохану. Коли зрозумів, що зробив, вирішив позбутися тіла. Імовірно, убита дівчина була його студенткою.
 показать весь комментарий
 
Не знаю что там творится на таможне, но после того как зебилы оккупировали власть в стране, налоговая мусорня начала кошмарить крупные и-нет магазины (мейкап, моднакаста и тд)как во времена януковича. если бы речь шла о проверках законности их деятельности так нет, мусорня просто блокирует работу магазинов по фейковым причинам с целью получения шести-семи значной взятки. напомню при барыге такого небыло.
 показать весь комментарий
 
 
Мейкап спамеры, постоянно звонят и шлют смс, их надо вообще закрыть
 показать весь комментарий
 
Ахаха! Бедолаги! Прямо стёзы дышат имешают говорить! Контрафакт пихать стало тяжело? Сфопмнулись?) Пусть налоги платят. Аллилуйя!
 показать весь комментарий
 
ЮВТ вчера про таможню сказала,что поступления в бюджет от Нефёдова сократились ,а контрабанда и лукавство увеличились.
 показать весь комментарий
 
 
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
 показать весь комментарий
 
А у Вас вилочки нне найдьотца лапшу с ушей снимать?
🤑
 показать весь комментарий
 
Это гораздо лучше, чем компьютерную графику с домиками пропускных пунктов презентовать.
 показать весь комментарий
 
Когда последний срок ? 30.04.2020 ? Будем посмотреть.
 показать весь комментарий
 
а когда гиперлуп запускать будем вдоль границы?
 показать весь комментарий
 
 
Гиперлупер то ж пэцин кадр был, его уже сняли
 показать весь комментарий
 
в том то и беда, того придуря сняли, но этот вроде как на тех же "лекарствах"
 показать весь комментарий
 
 
В добрый путь ! Похоже в Украине впервые к власти пришли люди которые хоят что-то менять, это радует. Успехов, не разочаруйте как все попередники
 показать весь комментарий
 
 
Люди которые хотят менять что то? Хорошковского взял в советники что бы наладить схематоз!
 показать весь комментарий
 
Нацистские фельдмаршалы преподавали в училичах ссСРаки..
Почему не использовать опыт, знания и компромат бывших? Тем более, как ты сделаешь опыт и карьеру?
Нюю, Трускавец -сам пацтадом!
Несколька, может десятков, которых не расстреляли,
офицеров царской армии стали маршалами ссСРаки..
Хер его знает.. Тогда не используй боезапас
врага и его оружие , нюю,и опыт..
😁
 показать весь комментарий
 
Если хотите выразить сарказм,ставок в конце смайлик,😀,а то не все поймут ваш тонкий юмор.
 показать весь комментарий
 
я только не понял а с чем они справляються? каждый день их ловят с хабарями и они справляються. по доставке бабла на верх справляються? а шо раньше не справлялись? а куда девать их статки маетки автопарки? так с чем и кто справляется?
 показать весь комментарий
 
ага...вже справляється під чутким тіньовим керівництвом вами запрошеного Хорошковського...як казала Юля- напомаженої істоти...українофоба та шанувальника руського міра...Коли зараз надходження в бюджет вже впали ..."перемогли" коррупцію на митниці...одне запитання: в чию кишеню ідуть відкати за контрабас та інші "чудеса", що кояться там???
***
Податкові надходження в січні-липні забезпечили доходи до держбюджету на 253 млрд грн, що на 2,5% вище плану. Митниця, на яку було стільки сподівань, підвела. Це відомство принесло до державної скарбниці 180,8 млрд грн, що є на 9,6% менше від запланованого. В цілому ж план Державної фіскальної служби за сім місяців недовиконаний на 2,9%.
 показать весь комментарий
 
Станом на 01.10.2019 за даними Державної казначейської служби України органами ДПС забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов`язкових платежів) :
- ГУ ДПС - 531 148,0 млн.грн.до Зведеного бюджету України складають, з них 338 237,6 млн.грн., або63,7%- до Державного бюджету;
Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до державного бюджету складають надходження з:
податку та збору на доходи фізичних осіб (79 634,3 млн. грн.);
податку на прибуток підприємств (75 781,9 млн. грн.);
податку на додану вартість з вироблених в Українi товарiв (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (60 120,3 млн. грн.);
акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) (50 311,3 млн. грн.);
рентної плати за користування надрами - (31 417,2 млн.грн).
 показать весь комментарий
 
з ФОПів-найбільші надходження...Може, саме тому зєлєЧМОніка вбиває малий та середній бізнес???
 показать весь комментарий
 
 
Вместе с твоим советником Хорошковским вы проведете реальные бл*дь реформы!
 показать весь комментарий
 
 
За Янека сорок відсотків митних надходжень кралося...За Пороха - п"ятдесят...Ми ж поставили собі задачу красти більше половини і виконати ці зобов"язання на протязі пів року...Це дуже амбітні терміни - але ми справимось...Ми навіть вже справились...і це видно з поступлень в бюджет...
 показать весь комментарий
 
якби за пороха крали 50% то ти тут зараз бі писав на россійські мові як добре жити при презеденті путіні , ну майте хоть грамм совісті не ******* так .
 показать весь комментарий
 
по поводу сроков это дефективный штейн намекает на ультиматум евробляхеров? сцытся зеленый, и правильно делает. до зимы он и сраться начнет.
 показать весь комментарий
 
и что ? обосрет всех зеленым поносом , и четверть обосраных скажут что это манна такая -зеленая , просто не которые не понимают.
 показать весь комментарий
 
ого , в украине уже индусов на работу берут или это пакистанец ?
 показать весь комментарий
 
Читаю, коментарии и складывается впечатление, что на этой планете только я один живой человек.
 показать весь комментарий
 
**** ты когда начнешь на одесской таможне порядок наводить? расценки подняли за контрабас и сделали рокеровку это реформа?
 показать весь комментарий
 
якщо в україні з корупцією будуть "боротися" лише програми як на прикладі тієї ж "прозорро" буде теж саме що і було.
якщо немає одразу швидких дій а є якісь довгострокові програми-плани тоді напрошується висновок до влади прийшли нові "рехформатори" яки спочатку покористуються країною о потім можливо щось і зроблять але не факт.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх