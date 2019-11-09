 Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе, - Герасимов

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "НАШ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".
По его словам это доказывают опубликованные в США показания под присягой американского дипломата Уильяма Тейлора.
"Ключевой человек, который сегодня занимается переговорами на международной арене - потому что у нас МИД отодвинут от переговоров, - господин Ермак занимает позицию, что Путин не виноват! Был обнародован официальный документ американским Конгрессом, посол США в Украине Тейлор заявил, что на встрече с господином Ермаком и представителями офиса президента Зеленского господин Ермак четко сказал, что в войне виноват президент Порошенко, а не Кремль и Путин, которые напали на нашу страну.
Это - свидетельство господина Тейлора под присягой в американском Конгрессе. И мы будем требовать, чтобы Ермака отстранили от переговоров. Потому что это пророссийская позиция, это то, что говорят пропагандистские каналы в Кремле. Это те смыслы, которые производит ключевой человек от Украины на переговорах", - отметил Артур Герасимов.
Итак смотрите:
(1) 1 Сентября, Зеленский говорит что к партии Медведчука есть много вопросов. "эта история очень плохо кончится", говорит.
(2) Пару дней назад, мы узнаем что Труба останавливает расследования по делам майдана. Времени нет! Людей нет!
(3) НО УЖЕ СЕЙЧАС, ветерану войны Дмитрий Марченко, киборгу Донецкого аэропорта, вручили подозрение в коррупции.
(4) Мы отводим войска на фронте
(5) НИКАКИХ ДЕЛ ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА ДО СИХ ПОР НЕТ. Против киборга ДАПа есть, а против Медведчука - нет!
Внимание, вопрос - как назвать такую власть?
Mark Savchuk
Это ключевой тезис для понимания всех внешнеполитических процессов! Этот тезис синхронно продвигают Слуга Народа, Медведчук и его банда сепаратистов, и враги на россии. Опасность состоит в том, что эта инфекция заражает всех в нашей стране.
Подонок и дурак (хоть бы в календарь посмотрел, дебил). "Слуги", блд, непонятно какого народа...
Нет никаих сомнений в его ( Ермака) сепарской "идеологии" .
Так, шо да зебилоиды, зачем верить какому-то Герасимову, портнов, херус, ярмак, конечно ваше все и они конечно не п..деры)))
"Это - свидетельство господина Тейлора под присягой в американском Конгрессе. Источник: https://censor.net.ua/n3158745"
хотя ты может и читать то не умеешь ))))
или монику пора отправлять под суд
а то он таки придет и защитит уже по ВСЕЙ украине
моника не янык... ему украинцы никак не родственники..
но путя не зря в марте 2014 оформлял себе разрешение на вторжение в украину.
но янык подкачал, не дал вовремя бумагу
они хорошо там кормились, разводя лохов
а петя с лерой поломали пирамиду
1 апреля 2015 отчет о проверка привата. пирамиду завалили...
апрель-май 2015. принятие решения по проекту "слуга"
конец июня 2015. соловей роств заявляет о возвращении проекта новоросия
ноябрь 2015 премьера слуги
2016 регистрация партии слуга и отложили в долгий ящик..
все совершенно очевидно.... с активным участием кремля
СОВПАДЕНИЕ..))))))) даже на цензоре об этом сообщили ))))
Эммануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с членом правящей партии "Единая Россия" и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым, зятем заместителя аппарата правительства России Сергеем Приходько и с однокурсником президента Владимира Путина Ильгамом Рагимовым через свою религиозную общину.
Однако по информации "Схем" помощник президента и знакомым отца являются соучредителями двух компаний. Действительно, одна из них с 1999 года не показывала доходов. Другая, за 12 лет существования, заработала почти 40 миллионов гривен.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", передає Радіо Свобода.
За даними офіційного реєстру юридичних осіб, Єрмак та Емануїлов є співвласниками двох українських фірм: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" та ТОВ "М.Є.П.".
Рахаміму Емануїлову 70 років, він науковець, суспільно-політичний діяч та бізнесмен в Росії. Він - бенефіціар московської компанії "Інтерпромторг", яка є одним із засновників російського "Інтерпромбанку".
Іншим акціонером цього банку є член партії "Єдина Росія", член Ради Федерації Валерій Пономарьов, якого російські ЗМІ називають найбагатшим сенатором РФ. Цей законодавець також відомий тим, що власницею вілли в Іспанії, яку певний час приписували Путіну, виявилася його донька.
Серед членів ради директорів "Інтерпромбанку" є Іван Садчіков, зять першого заступника керівника апарату уряду РФ Сергія Приходька, який, своєю чергою, був фігурантом секс-скандалу із Настею Рибкою.
Журналісти також дізналися, що Емануїлов входить до впливової московської общини гірських євреїв, членом якої є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов (в минулому співакціонер "Інтерпромбанку").
Журналісти непокояться, що у цьому може бути потенційний конфлікт інтересів.
Джерело: https://tsn.ua/groshi/u-pomichnika-zelenskogo-znayshli-biznes-zv-yazki-z-nablizhenim-do-rosiyskoyi-verhivki-************-1421391.html
Ностальгия замучила?
"В чем дело? Сколько вам еще нужно лет. 28 лет независимому государству. Вы что тупые Как вас земля носит, вы не можете изучить этот язык?" - с возмущением отмечает Фарион.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
Виновата санитарная служба, которая допускает эпидемию.
Так что ... какой-то смысл в этом есть