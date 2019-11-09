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 Политика Украины
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Все про:Герасимов (230) Ермак Андрей (33) Европейская Солидарность (153)

 Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе, - Герасимов

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который занимается переговорами с международными партнерами Украины, выражает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "НАШ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

По его словам это доказывают опубликованные в США показания под присягой американского дипломата Уильяма Тейлора.

"Ключевой человек, который сегодня занимается переговорами на международной арене - потому что у нас МИД отодвинут от переговоров, - господин Ермак занимает позицию, что Путин не виноват! Был обнародован официальный документ американским Конгрессом, посол США в Украине Тейлор заявил, что на встрече с господином Ермаком и представителями офиса президента Зеленского господин Ермак четко сказал, что в войне виноват президент Порошенко, а не Кремль и Путин, которые напали на нашу страну.

Это - свидетельство господина Тейлора под присягой в американском Конгрессе. И мы будем требовать, чтобы Ермака отстранили от переговоров. Потому что это пророссийская позиция, это то, что говорят пропагандистские каналы в Кремле. Это те смыслы, которые производит ключевой человек от Украины на переговорах", - отметил Артур Герасимов.

Читайте также: Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко

Источник: https://censor.net.ua/n3158745
 
   
 Топ комментарии
 
А по ермаку шо скажешь, зебил? Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9033
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Не скажет, нет у него такого задания.
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Петя напал на Крьім и Донбасса и отжал в пользу рашки?)))
Зовите санитаров)))
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Не нужно читать показания Тейлора в вольном изложении Герасимова , на котором клейма негде ставить и которьій врет , как дьішит. Как и Порошенко...
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Уважаемые ветераны, это в первую очередь для вас пост

Итак смотрите:
(1) 1 Сентября, Зеленский говорит что к партии Медведчука есть много вопросов. "эта история очень плохо кончится", говорит.

Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 4564

(2) Пару дней назад, мы узнаем что Труба останавливает расследования по делам майдана. Времени нет! Людей нет!

Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5031

(3) НО УЖЕ СЕЙЧАС, ветерану войны Дмитрий Марченко, киборгу Донецкого аэропорта, вручили подозрение в коррупции.

(4) Мы отводим войска на фронте

(5) НИКАКИХ ДЕЛ ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА ДО СИХ ПОР НЕТ. Против киборга ДАПа есть, а против Медведчука - нет!

Внимание, вопрос - как назвать такую власть?

Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 4150

Mark Savchuk
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Ні, ну "громко пукнул", а що ви ще хотіли від блазня?
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ІМПІЧМЕНТ!Єрмак висловив те,що наказав ЗЄ.В суд обоїх за зраду.
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Да всё отлично,нахера вам государственность?
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Слуга как слуга.Не хуже и не лучше других слуг народа Коломойского/Помощник Зеленского Ермак имеет бизнес-связи с Россией - «Схемы»/ Андрей Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как минимум в Европе" : В Украине появился сильный(!), харизматичный(!) лидер, который обещает и выполняет приоритетные запросы общества? Я сказал, что уверен - Владимир Зеленский станет, как минимум, одним из самых влиятельных (!) лидеров в Европе".
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"Ключевой человек, который сегодня занимается переговорами на международной арене - потому что у нас МИД отодвинут от переговоров, - господин Ермак занимает позицию, что Путин не виноват! Был обнародован официальный документ американским Конгрессом, посол США в Украине Тейлор заявил, что на встрече с господином Ермаком и представителями офиса президента Зеленского господин Ермак четко сказал, что в войне виноват президент Порошенко, а не Кремль и Путин, которые напали на нашу страну.
Это ключевой тезис для понимания всех внешнеполитических процессов! Этот тезис синхронно продвигают Слуга Народа, Медведчук и его банда сепаратистов, и враги на россии. Опасность состоит в том, что эта инфекция заражает всех в нашей стране.
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Не, ну чо логично, если бы Порох не начал сопротивляться пророссийским бандам на донбасе, тогда бы тихо мирно создали новоросию, а так получилась война. По такой логике и правда, Порох с украми виноват Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6155
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Без Немцова и Ходорковского, но 22 страницы о путине: кто не попал в Большую российскую энциклопедию Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7579
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На палю російських окупантів і їх посібників!
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Цей Ермак- агент ГРУ. В інтернеті достатньо інфи про його зв'язки. Ось і все, що вам потрібно знати про сьогоднішню українську владу.
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И кто таскал Вовку по линиии развода Украины россией , когда он сознался, что Нелох- лично Ермак .
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Складываем пазлики дальше - кем он притворялся в команде ЗЕ - продюсером, неудачным, но в тему к ЗЕбанде прилип . Так случайно ли ЗЕ попал в кандидаты президента со своим фильмецом про Глобородько ...
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"четко сказал, что в войне виноват президент Порошенко"- за гранью!!!

Подонок и дурак (хоть бы в календарь посмотрел, дебил). "Слуги", блд, непонятно какого народа...
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В трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. Где сейчас Тедеев? Живет в Москве.
Нет никаих сомнений в его ( Ермака) сепарской "идеологии" .
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Ну кому-кому а Герасимову никогда не поверю.Прихвостень Пороха. П...дер.
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Угу! Это Порошенко, Крым аннексировал! Это Порошенко напал на Донбасс и поставляет оружие и ихтамнетов! Это Порошенко послал гиркина, моторолеров , бурятов и остальную шваль на Донбасс! Это Порошенко послал Бук кацапский, вместе с российскими военнослужащими, чтобы они сбили МН-17.
Так, шо да зебилоиды, зачем верить какому-то Герасимову, портнов, херус, ярмак, конечно ваше все и они конечно не п..деры)))
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Слава богу, що " тут падаспєлі санітари і зафіксіравалі вас..."
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а при чем тут герасимов?
"Это - свидетельство господина Тейлора под присягой в американском Конгрессе. Источник: https://censor.net.ua/n3158745"
хотя ты может и читать то не умеешь ))))
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А хто тебе про це запитує, "пра тваю вєру", касабе?
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По мне,так Пуйло винен,що народився.Ось де логика?Пуйло,захищаэ русскоязычных,от других русскоязычных.Чому Пуйло не встане на сторону русскоязычных переселенцев наприклад?Ведь вони також русскоязычные,выгнанные из своих домов,другими русскоязычными
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тут или моника должна отдать ермака под суд,
или монику пора отправлять под суд
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Не не не.Чому Пуйло одних русскоязычных защищает,а других нет.Ермак поднял важный вопрос,може и сам не понял.Нехай Пуйло защитит русскоязычных,тех которые были вынуждены сняться с места и перевернуть свою жизнь,а не только тех русскоязычных яким он гумконвои шлёт Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7543
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ты так не шути, призывая дьявола.
а то он таки придет и защитит уже по ВСЕЙ украине
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Так он не может.В том и дело.Що до одних русскоязычных,ему интерес есть,а до других нет.Если так ставить вопрос,то его можно обвинять, вже в совсем других вещах.Неговоря вже,що сам мэм"Защита русскоязычных"нивилируется Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8799
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не знаю.. зеля позовет и путя прискачет... по схеме асада..
моника не янык... ему украинцы никак не родственники..
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Куда он прискачет и на ком?На Шойгу,або на лояльности мёртвых караульных?Украина це не Сирия.Як там кажуть,прутик ломать легко,а связку трудно.Так,ось у Пуйла нема связки,идеи,цели,щоб за ним хтось там прискакал Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1432
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дай то бог...
но путя не зря в марте 2014 оформлял себе разрешение на вторжение в украину.
но янык подкачал, не дал вовремя бумагу
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Понты дороже денег и они сработали в Минске Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8409
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Команда юдея зебл-дського з організації нового геноциду українців
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Не знаю кто накрутил, но у Зели ЛИЧНАЯ ненависть к Пете. Соответственно все зебелята мечут гавно в заданном направлении.
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его и бенина ненависть растет из приватовской финансовой пирамиды.
они хорошо там кормились, разводя лохов
а петя с лерой поломали пирамиду
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вы на даты посмотрите.
1 апреля 2015 отчет о проверка привата. пирамиду завалили...
апрель-май 2015. принятие решения по проекту "слуга"
конец июня 2015. соловей роств заявляет о возвращении проекта новоросия
ноябрь 2015 премьера слуги
2016 регистрация партии слуга и отложили в долгий ящик..
все совершенно очевидно.... с активным участием кремля
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Ты не учёл того, что в том же 2015 "Челси" стал чемпионом!
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кто ж против?.. да и действия зели прямо способствуют чемпионству челси ))))
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нет это не личная - это кремлевская ненависть , все, чего добился от мировых стран-лидеров Порошенко бесит ЗЕбанду именно их неспособностью это развалить , хотя стараются .Раз он пукнул в ООН - и ООН РРРАЗ и выдала России вердикт на повод для судебного дела, как страны финансиста террористов
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Ой! Сперва Петя был агентом Кпемля, теперь Зеля....
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смех смехом, но зелю короновали 20, а 24 путин дал денег зеле ...
СОВПАДЕНИЕ..))))))) даже на цензоре об этом сообщили ))))
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И пох що війна почалася з 5 місяців до президенства Порошенка
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Наконец-то заговорили о типа дипломате Ермаке - Волкер умничка , друг Украины, нашел как сдать эту типа дипломатическую кремлядь
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Андрей ЕрмакЗакончил Киевский ИМО , как и Порошенко, юрист с 20-летним опытом занял должность помощника Владимира Зеленского на следующий день после инаугурации, 21 мая. Отсутствие опыта в дипломатии не помешало Ермаку стать советником президента по вопросам внешней политики ... Сотрудничал с Интер Медиа Групп - Канал ИНТЕР входит в нее ( продюсером работал некоторое время на нем Зеленский) - С 2013 года медиагруппа принадлежит компании GDF Media limited, 80 % акций которой владеет Дмитрий Фирташ, а 20 % - Сергей Лёвочкин. Кто знает чем у Кремля отличается консерва КГБ от дипломата ? Какая политсила Левочкин и кто такой Фирташ. Просто ли поработать на Кремлевском Интере и не быть завербованным . На Интере работал Евгений Киселев? и его сочувствие команде ЗЕ заставило уйти с Прямого
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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сотрудничает с россиянином Рахамимом Эммануиловим, который имеет связи с российскими властями.

Эммануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с членом правящей партии "Единая Россия" и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым, зятем заместителя аппарата правительства России Сергеем Приходько и с однокурсником президента Владимира Путина Ильгамом Рагимовым через свою религиозную общину.
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По словам самого Ермака, Эммануилов - знакомый его отца. 20 лет назад он помог ему в регистрации компании на территории Украины, которая должна заниматься консультационной деятельностью в торговле. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в результате не велась. А общались Ермак с Эммануиловим десять лет назад.
Однако по информации "Схем" помощник президента и знакомым отца являются соучредителями двух компаний. Действительно, одна из них с 1999 года не показывала доходов. Другая, за 12 лет существования, заработала почти 40 миллионов гривен.
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Вопросы к внешней политике ЗЕли есть? А к разводам на линии фронта с касапней? А к тесному общению с Джулиани? А к успеху с обменом -наживка от Путина и во имя спасения имени Путина в деле ГАГА-ООН-МОРЯКИ.А к тому, почему МИДу Украины Зеля оставил функцию нотариусов в посольствах других стран. А к тому, что включено в обязанности МИД в планах правительства Гончарука - ЗАЩИТА ПРАВ УКРАИНЦЕВ-ТУРИСТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ и нотариально-логистические функции . А почему нет посла ДО СИХ ПОР В США и других ключевых странах?
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Поэтому решение в ГААГе переоценить нельзя- ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ПОБЕДА МИД УКРАИНЫ, который был таковым во время Порошенко .
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А многие в Украине начинают обвинять западные страны в том, что они перестают поддерживать Украину. Лучше бы думали головой прежде чем голосовать по приколу непонятно за кого, у которых к тому же не было ни программы, ни команды.
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Помічник президента Зеленського Андрій Єрмак має бізнес-зв'язки з громадянином Росії Рахамімом Емануїловим, наближеним до російської владної верхівки.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", передає Радіо Свобода.
За даними офіційного реєстру юридичних осіб, Єрмак та Емануїлов є співвласниками двох українських фірм: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" та ТОВ "М.Є.П.".
Рахаміму Емануїлову 70 років, він науковець, суспільно-політичний діяч та бізнесмен в Росії. Він - бенефіціар московської компанії "Інтерпромторг", яка є одним із засновників російського "Інтерпромбанку".
Іншим акціонером цього банку є член партії "Єдина Росія", член Ради Федерації Валерій Пономарьов, якого російські ЗМІ називають найбагатшим сенатором РФ. Цей законодавець також відомий тим, що власницею вілли в Іспанії, яку певний час приписували Путіну, виявилася його донька.
Серед членів ради директорів "Інтерпромбанку" є Іван Садчіков, зять першого заступника керівника апарату уряду РФ Сергія Приходька, який, своєю чергою, був фігурантом секс-скандалу із Настею Рибкою.
Журналісти також дізналися, що Емануїлов входить до впливової московської общини гірських євреїв, членом якої є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов (в минулому співакціонер "Інтерпромбанку").
Журналісти непокояться, що у цьому може бути потенційний конфлікт інтересів.
Джерело: https://tsn.ua/groshi/u-pomichnika-zelenskogo-znayshli-biznes-zv-yazki-z-nablizhenim-do-rosiyskoyi-verhivki-************-1421391.html
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а що не так? Поршенко = Путін, це давно відомо. Ліпецький "Рошен" як показник. Тому якщо у війні винен Порошенко то і Путін автоматом.
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Ой, Кока, какое старое, проверенное гавно!
Ностальгия замучила?
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вчи мову, цюцюрка дідькова...
"В чем дело? Сколько вам еще нужно лет. 28 лет независимому государству. Вы что тупые Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2202 Как вас земля носит, вы не можете изучить этот язык?" - с возмущением отмечает Фарион.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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Ермак, мардовское - потрошитель от ермо - потроха. Мардовская кансерва. Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3347 Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3347 Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3347
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Ну , бешеная собака же не виновата, её надо просто пристрелить.
Виновата санитарная служба, которая допускает эпидемию.
Так что ... какой-то смысл в этом есть
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