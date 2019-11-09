 Подозреваемый в грабеже злоумышленник сбежал из-под конвоя в Луганской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Был одет: светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки. Приметы: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи", - сказано в сообщении.

К поискам злоумышленника привлекли все наряды луганских правоохранителей, ориентирование передали в другие регионы.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, начато служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование подозреваемого.

Всех, у кого есть информация о месте нахождения Вадима Байдака, полиция просит обращаться по телефонам 066-164-51-55, 066-920-84-57 или 102.