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 Подозреваемый в грабеже злоумышленник сбежал из-под конвоя в Луганской области

Ранее судимого 22-летнего Вадима Байдака должны были доставить в изолятор временного содержания в Старобельске. Но мужчине удалось сбежать из-под стражи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Был одет: светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки. Приметы: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи", - сказано в сообщении.

К поискам злоумышленника привлекли все наряды луганских правоохранителей, ориентирование передали в другие регионы.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, начато служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование подозреваемого.

Всех, у кого есть информация о месте нахождения Вадима Байдака, полиция просит обращаться по телефонам 066-164-51-55, 066-920-84-57 или 102.

Источник: https://censor.net.ua/n3158742
 
 
 Топ комментарии
 
Побежал на разведение войск смотреть Подозреваемый в грабеже злоумышленник сбежал из-под конвоя в Луганской области - Цензор.НЕТ 4091
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Что-то стали часто убегать из-под конвоя .
Похоже и здесь все стало на коммерческие рельсы , уже есть прейскурант .
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Да, там недалеко. Та и ваааще, у пацана есть униформа, со звёздами, на погонах. Короче, пусть в Дыре поищут, похоже.
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Загубився під час екскурсії містом?
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Как можно убежать от конвоя ? Какая то мутная история
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Обрати внимание. В таком возрасте "звездочки" на плечиках не мастырят.
Далее, смотаться из под конвоя в "старике" (г.Старобельск, Луганская обл.).
Думаю побег с умом. Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області - Цензор.НЕТ 7567
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История в стиле израильского наркоторговца в "Борисполе"
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зараз хто хоче те собі і "мастирить" всі ці т.з. поняття придумали одні уроди, щоб іншими керувати, ложили всі давно болт на ті панятія.
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негр что ли , как это черный цвет кожи а на фотке не черный вроди бы.
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Тоже интересно - это так ориентировка "по-умному" составлена или от Цензора самодеятельность...
Пишите "смуглый", а не "темный"! А то будет как в "Чиполлино" или "Заряженном оружии"...

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Что-то стали часто убегать из-под конвоя .
Похоже и здесь все стало на коммерческие рельсы , уже есть прейскурант .
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нее, это новый прикол цензора, раньше под поезда каждый день кидались, а теперь бегут из под конвоя, наверное какая то новая тема раскручивается .
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Со звёздами. Генерал-майор, наверное.
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"на этапе вы вора, а на зоне повара")))) набивают все что хотят, спросить некому, на зонах уже и дырявиться нормальное дело. понятий нет.
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Не путешественник . Там же все , как на компасе
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Очередной бандитствуюший цыган🧔?
Как из утренней новости.
Копченые отморозки🤪
Не успели завалить при пробеге, опять сопли пережевывают, для чего им табельное оружие выдавали?!!
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У нас мусора соревнуются с ВСУ в халатности к своим обязанностям? Что не день то п***ц. За что мы только налоги им платим.
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посадити замість нього конвоїрів
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От наших конвойных никто не убегал, дальше 10 метров....

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кароче, чувак сделал ноги и ищи ветра в поле Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області - Цензор.НЕТ 2398
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22 года. Он что, коронованный вор? А то ведь, если все-таки найдут и закроют, то за звезды воровские можно и ответить нипадецки ...
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Желательно ,чтобы он направился в сторону ЛНР.Проверил бы качество минных полей.
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Авакяновские орлы во всей своей красе
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Ну и что толку-то, побегает малость, но всё равно поймают, пилюлей дадут, да и срок ещё добавят.
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