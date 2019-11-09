 "Язык должен объединять", - Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем", - написал Зеленский о языке.
Президент добавил, что украинский язык "невероятный", и что это – язык красоты, добра и достоинства.
"И он никогда не должен становиться причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан! С Днем украинской письменности и языка!", - подытожил Зеленский.
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Напомним, ранее глава государства поделился своими успехами в изучении украинского языка.
"Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь. Практика, больше говорить. Лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной "Как это?" и называю украинское слово. То есть, иногда уже и такие есть примеры", - рассказал президент.
шо за тряпка?
с какого х вообще мукаеш про Украину и украинцев??
розбудова країни, заробляння грошей, охорона кордонів, розвиток науки і техніки.
Українцям треба давати нормально ЖИТИ, а мову вони розвиватимуть.
"Розвивати мову" на словах, не забезпечуючи гідного рівня життя -
це підміна понять і витончене знущання з пограбованих громадян.
Джерело: https://syla.news/2019/11/08/rosijska-mova-znovu-dominuye-v-************-teleefiri/?fbclid=IwAR0nDEvhhSaYqNE5vvm3L5UErFlvdMPriLBUsMdHITJRYp41l02pihwXkC0
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Но вы,,, такой требовательный к похвалам.
Молодец NNN - потому что вы психолог - профессионал!
Леонид Днепр
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/9/7231313/
09.11.2019 06:38
Язык ничего никому не должен.
Забуло своє неукраїнське варнякання під час передвиборчої кампанії, що =питання, які роз*єднують суспільство, потрібно виненсти за дужки: мову, історію, окремі постаті= ?
На посаді спілкується державною мовою ? Серйозно ? Ха-ха-ха ...
Всю свою бидло-"діяльність" у гоп-квартальчику глузувало, принижувало і висміювало українців і українську мову, а тепер воно =вітає= ...
За все відповіси зі своїм кодлом.