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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3609) украинский язык (732)

 "Язык должен объединять", - Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что язык не должен становиться причиной раздора.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем", - написал Зеленский о языке.

Президент добавил, что украинский язык "невероятный", и что это – язык красоты, добра и достоинства.

"И он никогда не должен становиться причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан! С Днем украинской письменности и языка!", - подытожил Зеленский.

Язык должен объединять, - Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка 01

Читайте на Цензор.НЕТ: 46% украинцев общаются дома на украинском языке, 28% - на русском, - исследование

Напомним, ранее глава государства поделился своими успехами в изучении украинского языка.

"Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь. Практика, больше говорить. Лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной "Как это?" и называю украинское слово. То есть, иногда уже и такие есть примеры", - рассказал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3158741
 
   
 Топ комментарии
 
Російська мова має бути заборонена в державних установах як мова окупанта. Всі хто не знає української мають бути звільнені.
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МОВА
а не язик.
Бо язик тебе з'єднає тільки з рашкою.
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Автоматом погоджуєшся з політикою асиміляції українців та придушення їх культури, яку проводять росіяни уже 300 років.
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Ані, мабуть, ти породистий свинорос.
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так откуда ты??,
с какого х вообще мукаеш про Украину и украинцев??
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Пускай объяснит каких таких "раздоров"? Лет десять назад я случайно зашел в книжный магазин на Юге Украины, все книги там на 100% были на русском языке и это в независимой Украине. Даже в УССР такого не было, я свидетель! Украинцы хотят элементарного-говорить и писать на своем родном языке, на своей родной земле, в своем родном государстве,т.е. хотят того,что есть в любом нормальном государстве. А их за это всякая сволота "нацистами" называют!
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Ще шіфер не сказав зєлі своє вагоме слово про "гадкіє квоти" на українську в ЗМІ . Обіцяв прибрати .
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Але російської від Зеленського практично не чутно. 8 виявилося більшим за 73.
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Язык моники должен объединять с задницей путиноида
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Мова для спілкування, а крім спілкування є багато чого важливішого:

розбудова країни, заробляння грошей, охорона кордонів, розвиток науки і техніки.
Українцям треба давати нормально ЖИТИ, а мову вони розвиватимуть.
"Розвивати мову" на словах, не забезпечуючи гідного рівня життя -
це підміна понять і витончене знущання з пограбованих громадян.
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що це за лівацька маячня терпіли? Люди повинні самі для себе прокладати шлях до "нормального" життя, а не обирати собі на голову Зєлупу, сподіваючись на те, що Зєлупа їм "даси щось". Живуть гідним життям лише в тих країнах, де люди своїми кров'ю та потом будували собі свободне суспільство, і завжди мали свою національну гідність. Покажіть мені будь-ласка хочаб одного живого ідіота на теренах екс-совка, який би керуючись хибною стратегією безвідповідального вибору, та загальної громадянської пасивності, досяг би своєї ідіотської мети?
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Язик?Моники язик нужен чтоб лизать пуйлу сраку! В Украине мова,нелох что не догоняет?
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Володимир Зеленський - найкращій президент в історії України !
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Я тоже так считаю.
Но вы,,, такой требовательный к похвалам.
Молодец NNN - потому что вы психолог - профессионал!
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Недаром в ЕС писали после выборов, что украинская элита решила сменить систему и скинула соевого. Обратите внимание, кто такие *******. Ведь ни одного образованного или умного, или способного размышлять. Одни безработные и матюгальщики.
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Балабольство.
Язык ничего никому не должен.
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Блазень в ролі ! Яка фальш ! Саме мовою не володіє, якби не вознесіння зебілами на найвищу посаду в державі (правда, тля вважає її професією) - то навіть би і не замекало українською. Та й так слухати не можливо.

Забуло своє неукраїнське варнякання під час передвиборчої кампанії, що =питання, які роз*єднують суспільство, потрібно виненсти за дужки: мову, історію, окремі постаті= ?

На посаді спілкується державною мовою ? Серйозно ? Ха-ха-ха ...
Всю свою бидло-"діяльність" у гоп-квартальчику глузувало, принижувало і висміювало українців і українську мову, а тепер воно =вітає= ...

За все відповіси зі своїм кодлом.
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