 "Язык должен объединять", - Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем", - написал Зеленский о языке.

Президент добавил, что украинский язык "невероятный", и что это – язык красоты, добра и достоинства.

"И он никогда не должен становиться причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан! С Днем украинской письменности и языка!", - подытожил Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: 46% украинцев общаются дома на украинском языке, 28% - на русском, - исследование

Напомним, ранее глава государства поделился своими успехами в изучении украинского языка.

"Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь. Практика, больше говорить. Лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной "Как это?" и называю украинское слово. То есть, иногда уже и такие есть примеры", - рассказал президент.