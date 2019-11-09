 Йованович признала, что просила Луценко не преследовать Сытника

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом она сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.
"В Украине было много политически мотивированных дел... Думаю, там упоминался глава НАБУ… Было множество ситуаций, когда против него открывались дела, похожие на попытку запугивания", - заявила Йованович, отвечая на вопрос, призывала ли она либо посольство США генпрокурора не преследовать людей, которые поддерживали инициативы по борьбе с коррупцией.
Дипломат утверждает, что кроме Сытника и НАБУ больше ни о ком речь не шла, но были разговоры о недопустимости политически мотивированных дел в целом.
"Я бы сказала, что у нас имелись разговоры на эту тему, в ходе которых мы просто говорили, что любое следствие должно вестись по закону, и не быть политически мотивированным", - отметила Йованович.
Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович давала ему список "неприкасаемых" людей.
Просила не заводить политически мотивированные дела и просила не заводить дела на Сытника - разные вещи
При этом, владельцем компании являются бывший народный депутат Юрий Гайсинский.
С января 2000 по июль 2002 года - прокурор Киева
С июля 2002 по июль 2007 года - прокурор Киевской области.
В карьере многих известных политических деятелей женщины играют немаловажную роль. Жена может стать не просто поддержкой, тылом, матерью будущих детей, но и "визитной карточкой". Геннадий Кернес обрел свой "тыл" с дочерью заместителя Генпрокурора Украины, бывшего прокурора Киева Гайсинского, Оксаной Гайсинской.
25 Окт. 2019 "Пасынок Генналия Кернеса Родион Гайсинский стал владельцем фирм, которым принадлежит недвижимость харьковских рынков." Так, Гайсинский стал учредителем ООО "ИКС-Терминал", ООО "Бриан", ООО "Фирма АС", ООО "Смарад 2007», ООО "Джондир", ООО "Кейфил", ООО "Фарнад", ООО "Лабарт", ООО "Фонтэн". За сутки Гайсинский "вложил" более 190 миллионов гривен, чтобы стать учредителем.
Хотя это не говорит о том, что сам Сытник "белый и пушистый".
Підхід до преси Заступника міністра закордонних справ, Агента України Олени Зеркаль у Міжнародному Суді ООН 8 листопада 2019 року після повної перемоги.
https://www.facebook.com/Ukrinform/videos/408119806796496/
Нашли на кого ссылаться
Она должна не показания давать об импичменте Трампа, а сидеть
🤔
😁
А после этого удивляемся, какого инопослы указания дают чиновникам по нашим внутренним вопросам ???
Якби наша війна з Рашкою була у 50-60-ті, то які-небудь МакНамара, Даллес і Гувер уже б тут воєнну базу зробили і танки з літаками нам поставляли б, як це США зробили в Норвегії чи Греції чи Південній Кореї з Тайванем.
На коротких, середніх і довгих хвилях тишина як на сільському цвинтарі.
А колись на всіх хвилях все шуміло, шкварчало, на поверхню пробивалося ...
БіБіСі, Голос Америки, Німецька хвиля, Свобода, Вільна Європа, RFI - всі боролися з червоною чумою, за тріумф Свободи і Демократії.
А ще була VOA in Special English для тих, хто трохи знав англійську і Радіо Люксембург.
А какой невинной овечкой прикидывалась . Ай яй- яй .. .