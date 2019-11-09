 Йованович признала, что просила Луценко не преследовать Сытника

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом она сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

"В Украине было много политически мотивированных дел... Думаю, там упоминался глава НАБУ… Было множество ситуаций, когда против него открывались дела, похожие на попытку запугивания", - заявила Йованович, отвечая на вопрос, призывала ли она либо посольство США генпрокурора не преследовать людей, которые поддерживали инициативы по борьбе с коррупцией.

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Дипломат утверждает, что кроме Сытника и НАБУ больше ни о ком речь не шла, но были разговоры о недопустимости политически мотивированных дел в целом.

"Я бы сказала, что у нас имелись разговоры на эту тему, в ходе которых мы просто говорили, что любое следствие должно вестись по закону, и не быть политически мотивированным", - отметила Йованович.

Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович давала ему список "неприкасаемых" людей.