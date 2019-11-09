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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Луценко (7645) Сытник (721) Йованович (206)

 Йованович признала, что просила Луценко не преследовать Сытника

Бывший посол США в Украине Мари Йованович просила экс-генпрокурора Юрия Луценко не заниматься политическим преследованием директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом она сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

"В Украине было много политически мотивированных дел... Думаю, там упоминался глава НАБУ… Было множество ситуаций, когда против него открывались дела, похожие на попытку запугивания", - заявила Йованович, отвечая на вопрос, призывала ли она либо посольство США генпрокурора не преследовать людей, которые поддерживали инициативы по борьбе с коррупцией.

Читайте также: Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены власти в Украине

Дипломат утверждает, что кроме Сытника и НАБУ больше ни о ком речь не шла, но были разговоры о недопустимости политически мотивированных дел в целом.

"Я бы сказала, что у нас имелись разговоры на эту тему, в ходе которых мы просто говорили, что любое следствие должно вестись по закону, и не быть политически мотивированным", - отметила Йованович.

Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович давала ему список "неприкасаемых" людей.

Источник: https://censor.net.ua/n3158740
 
   
 Топ комментарии
 
И эти люди рассказывают нам о коррупции.
Она должна не показания давать об импичменте Трампа, а сидеть
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Ну заголовок опять не соответствует тексту статьи

Просила не заводить политически мотивированные дела и просила не заводить дела на Сытника - разные вещи
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Ну вот, оказывается если что и сделано хорошего при Порошенко - из под палки госдепа. А в душе Петя порывался под шумок российской агрессии крупный хапок учинить.
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що його переслідувати? - він же нічого не робить.
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Нельзя было заставлять его что-либо делать - это называлось "преследованием" Йованович признала, что просила Луценко не преследовать Сытника - Цензор.НЕТ 9810
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Ну заголовок опять не соответствует тексту статьи

Просила не заводить политически мотивированные дела и просила не заводить дела на Сытника - разные вещи
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Артем Сытник, назначенный директором НАБУ, с октября 2012 года работал в адвокатском объединении "Адвокатская фирма "Юридические гарантии", Артем Сытник занимал там должность "управляющего партнера".
При этом, владельцем компании являются бывший народный депутат Юрий Гайсинский.

С января 2000 по июль 2002 года - прокурор Киева
С июля 2002 по июль 2007 года - прокурор Киевской области.
В карьере многих известных политических деятелей женщины играют немаловажную роль. Жена может стать не просто поддержкой, тылом, матерью будущих детей, но и "визитной карточкой". Геннадий Кернес обрел свой "тыл" с дочерью заместителя Генпрокурора Украины, бывшего прокурора Киева Гайсинского, Оксаной Гайсинской.
25 Окт. 2019 "Пасынок Генналия Кернеса Родион Гайсинский стал владельцем фирм, которым принадлежит недвижимость харьковских рынков." Так, Гайсинский стал учредителем ООО "ИКС-Терминал", ООО "Бриан", ООО "Фирма АС", ООО "Смарад 2007», ООО "Джондир", ООО "Кейфил", ООО "Фарнад", ООО "Лабарт", ООО "Фонтэн". За сутки Гайсинский "вложил" более 190 миллионов гривен, чтобы стать учредителем.
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А если ещё учесть, что "Цензор ссылается на "Хвилю", то инфа кажется сомнительной.
Хотя это не говорит о том, что сам Сытник "белый и пушистый".
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Видалили.
Підхід до преси Заступника міністра закордонних справ, Агента України Олени Зеркаль у Міжнародному Суді ООН 8 листопада 2019 року після повної перемоги.

https://www.facebook.com/Ukrinform/videos/408119806796496/
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Ну вот, оказывается если что и сделано хорошего при Порошенко - из под палки госдепа. А в душе Петя порывался под шумок российской агрессии крупный хапок учинить.
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А все потому, что настоящая демократия - это не безнаказанность, а неотвратимость наказания для Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/r3158660
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Снова трогают наисвятейшего наичеснейшего генпгокугога олкаша! Да сколько можно!
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Судя по всему, ЮГик таки не соврал. Тётя признаёт, что был и "опт и розница". Да и не посмел бы ЮГик так нагло соврать, в сторону Посла США.
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Та заткнете ей уже рот этой демократской функционерке
Нашли на кого ссылаться
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И эти люди рассказывают нам о коррупции.
Она должна не показания давать об импичменте Трампа, а сидеть
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Тоесть не делать оному "буллинг, моббинг и харасмент", нє??
🤔
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А хіба ситник не знімає вершки з корупційних оборудок ?
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почему она не говорила этого Сытнику?
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До купы/ Директор НАБУ Сытник получил полмиллиона долларов взятки, - Крючков 2019-04-17 12:10:00
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А потім ці людці будуть нас, неграмотних тубільців, вчити як правильно боротися з корупцією.
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когда уже эти русские дебилы выучат то, что в Украине губерни отсутствуют
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Никогда не понимал, какого лешего с иномтранными послами встречается кто-то кроме Президента, премьера, спикера, главы комитета парламента по международным делам и персонала МИДа (с министром, ясное дело).

А после этого удивляемся, какого инопослы указания дают чиновникам по нашим внутренним вопросам ???
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Чем же Сытник так дорог ее старческому сердцу? Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника - Цензор.НЕТ 4638
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А мне вот интересно, почему генеральный прокурор ходил отчитываться к послу? Разве он обязан отчитываться перед послом другого господарства? Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника - Цензор.НЕТ 7141
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Это манечка такая. Он хотел сказать, что он более весомая фигура чем президент.
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Сосслужащая США просила одного вора, чтобы он не преследовал другого вора. А этим двум гос.служащим нαςρατь на государство, им деньги давай.
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Що сталося з американською політикою? Чому вона така беззуба?

Якби наша війна з Рашкою була у 50-60-ті, то які-небудь МакНамара, Даллес і Гувер уже б тут воєнну базу зробили і танки з літаками нам поставляли б, як це США зробили в Норвегії чи Греції чи Південній Кореї з Тайванем.
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Ну або українського Піночета поставили б...
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Нема вже тої Америки, що колись була. І не відомо чи ще колись буде.
На коротких, середніх і довгих хвилях тишина як на сільському цвинтарі.
А колись на всіх хвилях все шуміло, шкварчало, на поверхню пробивалося ...
БіБіСі, Голос Америки, Німецька хвиля, Свобода, Вільна Європа, RFI - всі боролися з червоною чумою, за тріумф Свободи і Демократії.
А ще була VOA in Special English для тих, хто трохи знав англійську і Радіо Люксембург.
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Пц .. Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника - Цензор.НЕТ 4953 . "Вот те бабушка и Юрьев день " !! Святая американская демократия . Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника - Цензор.НЕТ 552 .
А какой невинной овечкой прикидывалась . Ай яй- яй .. Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника - Цензор.НЕТ 2695 .
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Ця посліха поводила себе нахабно. Впевнена, що Луценко казав правду.
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Цим Йованович визнала своє грубе втручання у внутрішні справи України.
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