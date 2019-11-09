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 На Донбассе с начала суток не было обстрелов, - Минобороны

С начала текущих суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны противника пока не фиксировалось. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны официальный представитель ведомства Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 9 ноября, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях нарушений режима прекращения огня со стороны противника пока не фиксировалось, боевых потерь в рядах нашей войск нет", - сообщил он.

В то же время, 8 ноября было зафиксировано 11 обстрелов, в результате которых один украинский военный получил ранение.

Читайте на Цензор.НЕТ: После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в субботу, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3158739
 
   
 Топ комментарии
 
Не було то і шо ?
Кацапи вийшли за порєбрік ?
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А навіщо їм воювати? Зеленський і так відступатиме звідки накажуть.
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В военных училищах пора вводить новую дисциплину - "разведение". Перед училищами ставить конную статую Зеленского жопой к врагу.
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Лінивий пішов терорист, неякісний, безініціативний! Але нічого, ми вирімо в те що путін надішле нових відморозків, ініціативних і нелінивих, які продовжать розпочату справу утилізації дикунів та вати!
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Не було то і шо ?
Кацапи вийшли за порєбрік ?
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1. Как шо? Хорошо ведь что не было. Или Вы не согласны?
2. Нет, не вышли.
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Ні. Навпаки- вони спокійно і без вогню просуваються вглиб. Ще ніколи нові території не давалися загарбникві так легко.
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стреляют плохо не стреляют тоже плохо вы уже определитесь
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у кацапов опохмел после 7 ноября+выходные, на работы мачить хахлов выйдут в понедельник.
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А Поросенко - против , ему нужны обстрелы , шоб трошки заработать на этом . Он всегда таким пидаром был , не удивляйтесь , граждане .
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глупый ты человек Куприк подожди немного они ради этого вообще не стрельнут все разведут а потой орки с помощи техники займут покинутые позиции и просунутся дальше -война н закончится Украина не начинала ее ни от пороха ни от клоуна это не зависит отводи хоть до самого Киева
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До Киева может и не отведут...а вот до границ областей отведут точно...
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не спорь с зелебобиком)) это потеря времени, кацапы затаились в ожидании открытия дороги на Мариуполь.
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А навіщо їм воювати? Зеленський і так відступатиме звідки накажуть.
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В военных училищах пора вводить новую дисциплину - "разведение". Перед училищами ставить конную статую Зеленского жопой к врагу.
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Не завтра, но "зажоп" требует, чтобы не позже, чем весной :/
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Кто же теперь вам поверит. Раньше мусорам не верили а теперь и херштабу ВСУ нет веры.
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Звиждеж...гупало...несколько раз в течении дня...последний раз час назад...
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Главное правдиво информацию преподносить , и с этим полный порядок . А то , что не было и не зафиксировали - не одно и то-же уточнять не будем .
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гумконвой распределяют-делят.. (пока им нечем шмальнуть)
не ищите логики или осмысленного действия в этом случайном факте - не единого выстрела......еще не вечер!!!
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Уверен многие граждане и патриоты Украины ждали этой новости, наконец-то благодаря усилиям президента Зеленского и команды его единомышленником свершилось практически невозможное, на Донбассе наступил мир и в скором времени восставший трудовой народ Донбасса вновь вольется в дружную украинскую семью...
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скільки ви будете брехати???? ось буквально нижче стаття:На Донбасі від початку доби не було обстрілів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 713509.11.19 08:20Враг за сутки 11 раз нарушил перемирие: ранен боец, еще один умер в госпитале...Чи сьогодні не 9 листопада???? Як же ви задовбали своєю зєлєгнійною брехнею!!!!!!!!!!!
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В течение текущих суток

Так где написано, что обстрелы были именно сегодня, в субботу?
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Та на.
09.11.19 18:42 Один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток - 11 вражеских обстрелов, - пресс-центр На Донбасі від початку доби не було обстрілів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9380В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
https://censor.net.ua/news/3158757/odin_boets_os_poluchil_ranenie_na_donbasse_s_nachala_sutok_11_vrajeskih_obstrelov_presstsentr
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Еще один довбень. Ты читал, что написано по твоей ссылке? в течении суток 11 обстрелов. а в этой новости говорят, что с начала суток не было обстрелов.Значит, эти обстрелы были когда?Вчера вечером!
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09.11.19 18:42 Один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток - 11 вражеских обстрелов
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Лови:
10.11.19 08:20 Наемники РФ вчера 18 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец
https://censor.net.ua/news/3158784/naemniki_rf_vchera_18_raz_obstrelyali_pozitsii_os_ranen_boets
Не виправилися твої ;братья;...
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Вот, что и требовалось доказать. Зелёный ещё всем порощенкам нос утрёт, - тем пальцем, которым играл на рояле.
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зєлєйоббік, написано ЗА ДОБУ!!! а розведення повинно відбуватися після СЕМИ(7!!!) днів тиші...чмошник недоумкуватий!!!
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це млять зрада....Що ж ти Зеленьский робиш?
нікого не вбили за добу...
не те що при Петінгу-офшорному, тисячами в полон здавав,
котлованний головнокомандувач...
сотнями під ніж пускав, даремно...до сих пір не можуть розібратися, де хто похований...
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тварюки спікери ООС!!!! Замовчують правдиві сводки з передової!!! А тим часом зєлєйоббіки готують закони про покарання журналістів за правдиві новини, а не побрехеньки з бєніного штабу!!!!!
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