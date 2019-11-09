 На Донбассе с начала суток не было обстрелов, - Минобороны

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны официальный представитель ведомства Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 9 ноября, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях нарушений режима прекращения огня со стороны противника пока не фиксировалось, боевых потерь в рядах нашей войск нет", - сообщил он.
В то же время, 8 ноября было зафиксировано 11 обстрелов, в результате которых один украинский военный получил ранение.
Читайте на Цензор.НЕТ: После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в субботу, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
Кацапи вийшли за порєбрік ?
2. Нет, не вышли.
не ищите логики или осмысленного действия в этом случайном факте - не единого выстрела......еще не вечер!!!
Так где написано, что обстрелы были именно сегодня, в субботу?
09.11.19 18:42 Один боец ОС получил ранение на Донбассе, с начала суток - 11 вражеских обстрелов, - пресс-центр В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
https://censor.net.ua/news/3158757/odin_boets_os_poluchil_ranenie_na_donbasse_s_nachala_sutok_11_vrajeskih_obstrelov_presstsentr
10.11.19 08:20 Наемники РФ вчера 18 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец
https://censor.net.ua/news/3158784/naemniki_rf_vchera_18_raz_obstrelyali_pozitsii_os_ranen_boets
Не виправилися твої ;братья;...
нікого не вбили за добу...
не те що при Петінгу-офшорному, тисячами в полон здавав,
котлованний головнокомандувач...
сотнями під ніж пускав, даремно...до сих пір не можуть розібратися, де хто похований...