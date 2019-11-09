 На Донбассе с начала суток не было обстрелов, - Минобороны

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны официальный представитель ведомства Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 9 ноября, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях нарушений режима прекращения огня со стороны противника пока не фиксировалось, боевых потерь в рядах нашей войск нет", - сообщил он.

В то же время, 8 ноября было зафиксировано 11 обстрелов, в результате которых один украинский военный получил ранение.

Читайте на Цензор.НЕТ: После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в субботу, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.