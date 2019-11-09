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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3609) указ (375) реформы (3442)

 Зеленский подписал указ о проведении основных реформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепления государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства", - сказано в сообщении.

В частности, до конца текущего года в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабинет министров должен принять меры по разработке, внесению на рассмотрение Верховной Рады и сопровождению законопроектов по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг, функционирования внутреннего водного транспорта, управления отходами, противодействия незаконной добыче янтаря, погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июня 2019 года, либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового и либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

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Кроме того, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также Кабмин до конца текущего года должен разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business) и завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке и создание независимого оператора газотранспортной системы Украины.

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До 31 декабря 2019 года правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации.

Кроме того, согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

Правительство также должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.

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Также Кабинет министров должен утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В этом году должно состояться внедрение первого этапа реализации проекта "Е-Малятко" и пересмотр границ госпитальных округов.

Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.

До конца 2019 года должно быть разработано техническое задание электронной платформы "Е-ветеран".

Указ также предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, соответствующую НАТО, разработку структуры плана обороны Украины.

До конца следующего года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств - членов НАТО и Европейского Союза.

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В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020 года правительство должно воплощать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и обеспечивать постоянную международную поддержку курса Украинского государства на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы к 1 декабря 2019 г. должна представить на рассмотрение президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Как сообщает пресс-служба, подписывая указ, президент Украины также отметил приоритетность продолжения реформ финансового и банковского секторов, уменьшение доли неработающих кредитов в банковском секторе и внедрение лучших международных практик корпоративного управления в государственных банках.

"Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализации государственных банков через недобросовестных заемщиков", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3158737
 
   
 Топ комментарии
 
Короче, издал указ. чтобы всё было хорошо.
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Идиотизм, нельзя приказать указом начать экономический рост.
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Головна реформа, яка сьогодні можлива - це зебілам визнати, що вони нездари і піти нахер з політики, з управління державою, і назавжди.
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Ну это не реально... Дураку невозможно доказать, что он дурак. ))
Только умный сможет согласиться, что он дурак. Вот такой вот парадокс и критерий оценки личности.
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Не печалься...перестановка коек в борделе полагает некотурую интригу и новизну..не?
😁
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вся суть этой суеты: не упростить ведение бизнеса, а провести реформы чтобы УЛУЧШИТЬ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ Doing Business.

кто не видит разницу - тот зеленский.
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Не сделать дома теплее, а повысить температуру в доме - Вы видите разницу?
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Ну-ка, ну-ка - теплотехник, и в чем разница ?
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Следующим будет издан Указ о Начале Лучшей Жизни.
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А ЯКА нумерація реформ??
Почнемо з 145(було 144), чи з 00001-ї?
ПЕСибіли, які прропозиції?
🤑
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Президент Зеленський діє, як батько народу. респект!
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Пархатый инородец вопреки желания украинского народа в наглую хочет продавать землю, а особенно иностранцам, так интересы какого народа он представляет? Того, который ну очень "богоизбранный"?
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поїдьте будь-яке село і там половина народу хоче продати свою землю.
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Ну так папуасы и индейцы тоже хотели за бусы продавать свою землю инородцам, так что ничего удивительного, просто бусы сейчас в виде зеленых бумажек. Как раз раздача земли селянам без реальной возможности их обработки и была технологией по скупке земли за бесценок, точно так же как и прихватизация промышленности за ваучеры.

Кстати пархатые не впервые скупают у аборигенов их землю, а потом выгонят их, помнится жидзраиль так же образован на предварительно скупленных у палестинцев землях.
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а це на ваша справа. Кожен сам вільний у своєму виборі.
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Нет смысла спорить с малообразованными. Делайте молча.
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73% от менее чем 50% пришедших это очень далеко не весь народ. ..и тех он нагло обье..л. Счас за него только вы, зелеботы, и ещё процентов 7 утырков которым по приколу.
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ті хто не приходять, отже, - довіряють тим, хто приходить.
ми зелеботи - клас, дуже приємно.
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Нормальный указ, если читать ниже заголовка, вполне конкретный план действий.
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С таким же успехом он мог подписать указ, чтобы солнце всходило на западе, а садилось на востоке.
Для выполнения нужны экономические расчеты, а не благие пожелания, даже если допустить, что они вообще есть.
Этот гражданин вообще ничего не смыслит в том, как работает экономика, что не удивительно, всю жизнь только кривлялся на сцене.
А квалифицированных советников и экспертов в этой шайке аферистов-напёрсточников нет да и быть не может, кто же из профи пойдёт позориться сотрудничеством с такой сомнительной компанией.
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Да плевать им как работает экономика - их главная задача украсть нашу ЗЕМЛЮ и недра, ак так же ж/д, порты и остатки прибыльных предприятий. именно для этого сорос и беня и впарили зебилам клоуна.
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С этим я согласна. Украину через соросят пытаются захватить транснациональные корпорации, пока зеизбиратели смотрят шоу 95 квартала.
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А разве это плохо? США к примеру транс-национальные корпорации захватили давным-давно. Даже первые компьютеры создавала фирма IBM- INTERNATIONAL Business Machinery.
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Транс национальные корпорации,не дают подняться с колен
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Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов

Лялька, а ты за что живёшь: за минимальный доход, или за прожиточный минимум? -- ...если ты в Германии... -- оч. интересно, какие там у тебя европейские стандарты... *)
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-- я тебя расспамил, если шо! -- можешь не реверансничать...*)
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... о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ ...16-18% річних "соресам" ...ні одна економіка світу після таких "реформ" не піднялася ...найкращий приклад Україна ...Источник: https://censor.net.ua/n3158737
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Концепция блестящая, вопрос в исполнителях!!!
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Владимир ff850644
Концепция блестящая, вопрос в исполнителях!!!


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Да, блищить... як костюм... в окремих місцях... Костюм-то ще кучмівський! Такі самі укази-декрети клепав! А потім ще й овощ спражнявся... Чим закінчилось?
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Исполнители все на виду - команда "профессионалов".
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Очередное бла-бла-бла от зебобика...
Указов уже море...тольку от них ноль...
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Организм ипанулся, потому надо лечить...
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может начнем с посадок коррупционеров и олигархов а потом уже все остальное? или президент Украины каломыйский против? реформы указами? да уж.... вспомнил армейский анекдот - товарищ прапорщик остановите поезд! поезд стой, раз-два!!!
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Зе уже сказали, что э/э в Украине достаточно, и не нужно импортировать из-за границы .
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Основная суть указа в дерибане, а все остальное прикрытие для лохов, типа мы воруем (в смысле прихватизируем) для того чтобы вам лохам-гоям жилось хорошо, а не для того чтобы забрать вашу землю, недра и все что осталось у страны.
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ура! клоун издал приказ, чтобы реформы начинались...после третьего звонка не входить...и в пианиста - по возможности - не стрелять...
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Зимойцветёт подснежник а не метель метёт! И тот из вас мятежник кто скажет-не цветёт! "Высочайшим указом" быдлу предписано всенародное счастье! Ура товарищи!
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Указами президента, коли виконавча влада, це КМУ, реформи не робляться.
І чомусь, в переліку заходів немає пункта про наведення порядку у найбільшій чорній дірці, митниці.
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Зеленский подписал указ о проведении основных реформ - чтобы все было хорошо чтобы травка зеленела
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Кажется я начинаю соображать. Он пытается придать народу хладнокровие. Это не зажим, и не парализация- а наоборот- хладнокровие это сила. У вас это отсутствует- и Россия на это расчитывает. Что вы в конце концов как-то неудачно скакнёте- и опрокинетесь вверх копытами. Я видел- как он разговаривал с бойцами. Они на него наезжали на повышенных тонах- а он голоса не повышал, говорил примирительно.

Но по-моему- он это делает как-то неуклюже- а к тому же подозрительно! Одно из преимуществ Зелёнкина как президента- он не каратель. Я думаю что он конечно же в основном действует правильно. Но это вовсе не значит- что его надо слепо слушать буквально во всём! Демократия же. Народ не хочет слушать новостей в одном-единственном формате- а хочет их слушать по крайней мере в 2 форматах- а может- даже и в 3!
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Один указ анекдотичніший за інший. Але свободу слова реально намагається знищити.
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Реформи, які збирається проводити Зеленський - це ті ж ліберальні реформи, які проводив Порошенко за підтримкм МВФ. Це приватизація, дерегуляція та ліквідація соціальної системи. Наслідки цих реформ ми вже бачили. Це падіння економіки та зубожіння населення. Зеленський збирається все це продовжувати, а саме приватизувати стратегічні підприємства, продати землю, збільшити тарифи, далі закривати школи, лікарні, тощо. Поки не проженемо лібералів з влади, ніякого зростання добробуту народу не буде. Нас свідомо знищують.
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Може, досить говорити про клоуна як про людину, яка приймає рiшення? Вiн тiльки озвучує те, що йому скажуть. Вивчить напам'ять - говорить складно, не вивчить - несе белiберду, аж вуха в'януть. Повний нуль...
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За всё хорошее и против всего плохого . . .
(напоминает майские указы путина)
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Пока мы видим, что Зеленский проводит откровенно популистскую политику, предполагающую дальнейшее увеличение налогов, что, якобы, должно повысить наполнение бюджета, а заодно и социальные стандарты. Господин президент, загнанная лошадь сдыхает и сходит с круга, но не начинает бежать быстрее. Примитивные идеи по увеличению сборов в бюджет обязательно обернуться своей противоположностью, так всегда было в экономической истории и так всегда будет. За кратким ростом будет более глубокое падение. Поймите же вы, наконец, что экономические агенты работают для получения собственной выгоды и прибыли, а вовсе не для бюджетных хотелок по его еще большему наполнению. Ваши социалистические идеи: забрать еще большую долю у тех, кто еще способен обеспечить себя сам, а не просить подачек у государства уже неоднократно проходили опробацию во всех социалистических странах, результат вы можете видеть по уровню жизни в Северной Корее, к примеру. Результатом таких идей является 12 миллионов наших граждан, которые предпочли переселиться на чужбину, но иметь достаточный доход, позволяющий видеть лучшую перспективу для себя и своей семьи. Другими словами, командирам наверху скоро уже некем будет командовать. С другой стороны, ничего не предпринимается для реального подъема экономики, следуют обещания и пустая говорильня на разных каналах. Тотальная некомпетентность и непонимание текущей ситуации, является пугающей и ведущей всех нас в тяжелые времена.
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презЫдент, издай указ чтоб всегда было лето!))) и каждому чтоб на голову упало по миллиону долларов. Я думаю это будет хороший указ.
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