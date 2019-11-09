 Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены власти в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом бывший посол США в Украине Мари Йованович сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.
"Я считаю, что с течением времени старая система перестала бояться, как это было в 2014 году, и начала снова думать, как продвигать свои интересы. Стало сложнее реализовывать реформы, а интерес к ним упал. Потому что каждый раз, когда вы проводите реформу, особенно касательно такого чувствительного вопроса, как коррупция, вы вероятнее всего наступаете на собственные интересы, или интересы друзей, когда принимаете новый закон или что-то ещё. Это сложно", - отметила дипломат.
По ее словам, все это привело к торможению процессов.
"И то, что мы увидели в 2019 году – это было выражение желания людей продолжать трансформации. Их не устраивала просто парочка изменений тут и там, а затем чтобы всё это посыпали сверху сахарной пудрой", - подчеркнула Йованович.
Пичальбеда у соевых）
А Йованович просто, отбросив лишнюю дипломатию, назвала вещи своими именами. Только вот даже если архангел Михаил на огненной колеснице спустится с небес и скажет порохоботу- "Порошенко- барыга!", порохобот найдёт доводы ему не поверить. Броня крепка...
Але суспільство не врахувало два момента.....
1) Те, що хвилею ненависті до Пороха може знести і потрібних людей, які тай щось робили корисного для цієї країни...... і там були справді непогані політики... особливо дипломати і юристи міжнародники
2) Що до влади добереться ЗООПАРК КОЛОМОЙСЬКОГО в повному складі.... З тими зебільними, беніними тваринками на кшталт Богдана, Яременка, Мілованова, Шифера, Юзіка-Пузіка
Були лише розповіді про реформи.
Ніхто ніяких реформ в Україні не проводив і не збирався проводити. Пропагандистський шумок про реформи служив лише складовою частиною технології, яка забезпечувала необхідні умови для безпечного існування корумпованого мафіозного кодла.
Під кінець царювання великого реформатора з театру абсурду, який грав спектаклі з реформами, навіть декорації прибрали. І з цим швидко впорався всього лише один окружний адміністративний суд - всі реформи як корова язиком злизала і ніяких слідів від них не залишилося.
Помог своему хозяину сделать Украину нищей.
В жутко вумную позу становится под столом.
Ну, хіба, що ти є сам Питро, або хтось з його поплічників. Якщо ж ти рядовий троль, то не тіш себе тим, що ти багатший від мене.
При ригові Януковичє пенсія була 100 $, а при ригові Парашєнкє стала 50 $, тобто, тіпа - большє, ну, і Україна стала найбіднішою в Європі.
Що ти, лахта, ще, тіпа, хочеш сказати?
...Та же старая песня ,- Украину сделал нищей Порох ,, не х.йло , тем что затеял войну ( в т. числе и экономическую ), угробив приличный кусок нашей экономики . И не овощная банда ограбившая казну и сбежавшая с награбленным в паРашу . Ты на это даже внимания не обращаешь . Тебе пусть будет шо угодно , рыги , ***** или сам Сатана , абы лишь не Порошенко и шоб пенция была як при рыгах . На всё остальное тебе начхать .
С ТОГО САМОГО МОМЕНТА ВСЁ СЛУЧИВШЕЕСЯ В УКРИНЕ ПОТОМ СТАЛО ПРОСТО НЕИЗБЕЖНЫМ. КАК И НЕИЗБЕЖНО ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ СЕЙЧАС.
Ось так, кацапо-ординське лайно під проксі палиться ніби на дрібницях, але українцям нормальним все зразу зрозуміло.))
По іншому факту, їх нема 8% тому, що на виборах була половина виборців і ці 8% відносяться саме до них, а не до загальної кількості виборців.
Зато теперь их всё устраивает! И реформы прут одна за другой!
Пані посол відповіла, що при Порошенко реформ було проведено більше, ніж за всі роки до нього, і тільки в останній період при його президентські реформи загальмували через спротив системи.
но то шо сегодня на Крещатике нет кацапских
танков и кацапских тряпок-флагов - его безусловная заслуга.
зеленые именно ето сейчас и пытаются поломать...
и именно на етом месте возникает ответ за зеленое голосование весной - людям не нужна страна - им нужна ложка овсянки в пасти 3 раза в день, обещалки за снизить и сваты-развлекалово по ящику - все, больше им ничего не нужно.
грустно, обидно, но уже шо е...
-Так.Хотя бы трёх
Чи інші спижприватизовані підприємства?
Коли Коломойський думав про бронікі і акумулятори для ДОБРОБАТІВ - твій спонсор мародер панамські помийки для грошей мутив і мастив лижі в теплі краї!
. А потом загнал ВСУ соляру , втридорога .. А позже стырил миллиарды долларов из Привата , сволочь е...чая .. Пацриот сраный , рассказывающий теперь что на Донбассе гражданская война , а х.йло ни на кого не нападал .
Все разворовать и пораспихивать по оффшорам - это не реформы. Опустить гривну в 4 раза - это не реформы. Обанкротить сотню банков и распродать их активы своим друзьям за 1-2% их стоимости - это не реформы. Загнать армию в котлы, а самому поехать отдыхать на Мальдивы - это не реформы. Производить непотребные катера для армии на своем приХватизированном заводе - это не реформы. Завозить МАЗы с российской начинкой и прикреплять шильдики "Богдана" - это не реформы.
При Порошенке Украина стала самой бедной страной Европы. Даже маленькая аграрная Молдова нас обогнала.