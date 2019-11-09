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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (17877) реформы (3442) Йованович (206)

 Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены власти в Украине

При Порошенко в Украине было больше реформ, чем при всех предыдущих президентах, однако их темп постепенно замедлился.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом бывший посол США в Украине Мари Йованович сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

"Я считаю, что с течением времени старая система перестала бояться, как это было в 2014 году, и начала снова думать, как продвигать свои интересы. Стало сложнее реализовывать реформы, а интерес к ним упал. Потому что каждый раз, когда вы проводите реформу, особенно касательно такого чувствительного вопроса, как коррупция, вы вероятнее всего наступаете на собственные интересы, или интересы друзей, когда принимаете новый закон или что-то ещё. Это сложно", - отметила дипломат.

Читайте также: Луценко не был для нас надежным партнером. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович

По ее словам, все это привело к торможению процессов.

"И то, что мы увидели в 2019 году – это было выражение желания людей продолжать трансформации. Их не устраивала просто парочка изменений тут и там, а затем чтобы всё это посыпали сверху сахарной пудрой", - подчеркнула Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/n3158736
 
   
 Топ комментарии
 
Так теперь их макнули в зелёное дерьмо. Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены в власти в Украине - Цензор.НЕТ 2535
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Ржу-немагу!!!
Беня-не олигарх!!!
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"Зеленський зупинив обкрадання України олігархами!" Ха-ха три раза. Это называется "пчёлы против мёда"
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Буду ждать твой коммент под комментариями людей со всеми иностранными флагами. Ты же не тряпка?
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Так звездуй жить, кремлевский памперс, в скрепную рашу! Там тебе и место, мухосранск и блины с лопаты и фекальные сталактиты в квратире тебя заждались! свои тупизмом тролли не паляться не разу!)))))
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Зачем мне россия, если я украинец, прожил тут всю жизнь.
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Красиво Йованович сегодня пэтьку мокает, заглядение просто.
Пичальбеда у соевых）
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Йовановіч з медведчуком обвинувачували Україну в продажі Кольчуг...
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Та это Цензор чего-то вдруг с цепи сорвался. На Петю тут давно батон не крошили. В своём стиле, берёт одну прямую речь дробит на кучу статей и целый день выдаёт порциями.
А Йованович просто, отбросив лишнюю дипломатию, назвала вещи своими именами. Только вот даже если архангел Михаил на огненной колеснице спустится с небес и скажет порохоботу- "Порошенко- барыга!", порохобот найдёт доводы ему не поверить. Броня крепка...
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В этом случае и архангел Гавриил будет послан по известному адресу ,, как лжец , балабол и провокатор . Как назвавший Пороха барыгой ,без всяких на то оснований и доказательств .
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ПРАВИЛЬН - НЕТ БОГА РОМЕ ПЕТРА. СОЯ АКБАР... 😂😅😂
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и где она мокает? сказала что при порохе было больше реформ чем при всех до него вмесе взятых? твой зеленый бог с апреля ничего не реформировал
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Очередная тупица пытается спасти свою репутацию
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бугогаааааааа
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с её слов понятно одно - реформы накрылись шекаладной глазурью и присыпались сахарной пудрой ))
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А тебе , уе...нь пусть зеля с "честным" кАломойшей сделают "хорошие" реформы- приведут сюда твоих любимых свинособак кацабов, поставят тябя рачком и будут тебе сзаду делать все вместе рехформы!
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о! сам петруччо! не нервничай. сёравно тебя уже не вылечить. ))
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С ее слов под сахарной пудрой вовсе не шоколад оказался
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Антікорупціонерка імені Байдена. Тьфу.
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А почему не проводят слушания по Йованович, которая со слов Луценко, давала ему списки тех, кого трогать нельзя?
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Такое впечатление, что она только что первый раз прилетела на землю с Марса и делает выводы. Как говорится, иногда лучше молчать, чем говорить, есть шанс не заметить насколько человек не компетентен.
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Володя, таке враження, що ти знаєш більшен, ніж вона?
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Браво! Идеально точная оценка происшедшего. В Украине не нашлось ни одного политика, который сумел бы сделать такой правильный вывод. А ведь только отталкиваясь от такой верной позиции можно с высочайшей вероятностью предстказать будущее сегодняшней власти в Украине.
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Те що Порошенка потрібно було гнати... Це факт... Багато, хто про це казав, одразу після Майдану і виборів в 15 році.... Пригадуєте навіть була спроба 3 майдану?

Але суспільство не врахувало два момента.....
1) Те, що хвилею ненависті до Пороха може знести і потрібних людей, які тай щось робили корисного для цієї країни...... і там були справді непогані політики... особливо дипломати і юристи міжнародники

2) Що до влади добереться ЗООПАРК КОЛОМОЙСЬКОГО в повному складі.... З тими зебільними, беніними тваринками на кшталт Богдана, Яременка, Мілованова, Шифера, Юзіка-Пузіка
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ти один з 73/43%зебілів, ви це все забезпечили разом!
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не було НІЯКИХ реформ.
Були лише розповіді про реформи.
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Это приговор "реформам" Порошенко. Если даже американцы такое заявляют.
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Это лишь частное мнение обиженной трампоботки.
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Это мнение официального представителя Госдепа назанченного еще Обамой!
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Манафорт тоже американец. Утверждал, что это украинцы, а не кацапы вмешивались в выборы США. Ну и?
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касапи, ви чого тут під проксі, щ анонімомайзерів пасетесь?
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ну так тепер пудри точно не буде ...одне ЗЕрьмо ...
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Кому потрібні ці недолугі фантазії? Ця дама напевно забула, що вона дає свідчення в процесі слухань пов'язаних з процесом імпічменту, а не процесом реформ в Україні.
Ніхто ніяких реформ в Україні не проводив і не збирався проводити. Пропагандистський шумок про реформи служив лише складовою частиною технології, яка забезпечувала необхідні умови для безпечного існування корумпованого мафіозного кодла.
Під кінець царювання великого реформатора з театру абсурду, який грав спектаклі з реформами, навіть декорації прибрали. І з цим швидко впорався всього лише один окружний адміністративний суд - всі реформи як корова язиком злизала і ніяких слідів від них не залишилося.
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Шо ти знаеш про реформи в Україні засцика лахтинська)
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Мені достатньо знати, що на сайті потом обливається зграя порохоботів, одним з яких є ти. Я міг би тобі дати весь список цих гнид, але тут свобода слова ще так далеко не зайшла.
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Всё так и есть. Мари Йованович справедливо кинула в огород Порошенко камешек размером с Марс.
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Небыло реформ, была одна "пудра". Перераспределение потоков в соевый карман это не реформы. Слава богу что большинство Украинцев это поняли и послали барыгу. Но плохо, что в Украине аж 25 % людей с низким уровнем развития
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и 75% с низкой социальной ответственностью.
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О, какой социально ответственный порохобот.
Помог своему хозяину сделать Украину нищей.
В жутко вумную позу становится под столом.
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Щоб не бути жебраком спробуй працювати.
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Я вже своє відпрацював і не на тролефермі, як ти, а там, де жебраків не плодять. Тому, я більш ніж впевнений, що коли б можна було порівняти мій потенціал з твоїм, то жебраком виявишся ти.
Ну, хіба, що ти є сам Питро, або хтось з його поплічників. Якщо ж ти рядовий троль, то не тіш себе тим, що ти багатший від мене.
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Вірю. Напишеш що допомагаєш жебракам - повірю. Як не вірити самому Зе, яким ти напевно є. Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 7864
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Помог сделать Украину нищей )))А до Пороха ,при овощах , она была , типа - богатой Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 8382 .. Заскучал за рыгами хранцуз .? Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 3743 .
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Україна, лахтінскій, ніщая вже 28 років, а перед тим була дуже бідна.
При ригові Януковичє пенсія була 100 $, а при ригові Парашєнкє стала 50 $, тобто, тіпа - большє, ну, і Україна стала найбіднішою в Європі.
Що ти, лахта, ще, тіпа, хочеш сказати?
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Ничего не хочу сказать . Я услышал от тебя , всё что хотел . Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 7647 . Хотя ...

...Та же старая песня ,- Украину сделал нищей Порох ,, не х.йло , тем что затеял войну ( в т. числе и экономическую ), угробив приличный кусок нашей экономики . И не овощная банда ограбившая казну и сбежавшая с награбленным в паРашу . Ты на это даже внимания не обращаешь . Тебе пусть будет шо угодно , рыги , ***** или сам Сатана , абы лишь не Порошенко и шоб пенция была як при рыгах . На всё остальное тебе начхать .
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УКРАИНУ НИЩЕЙ СДЕЛАЛИ КУМОВЬЯ ющенко И парашонка КОГДА АБЫ НЕ ЮЛЯ СДЕЛАЛИ ВСЁ ЧТОБЫ УКРАИНОЧКА ЮЛЯ, ЛУЧШИЙ ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ ЗА ВСЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ПРОИГРАЛА НА ВЫБОРАХ ПАРТНЁРУ парашонке КОТОРОМУ ОН ЛИЧНО ПЕРЕДАЛ В РУКИ СОЗДАННУЮ ИМ партию регионов януковочу,ЗА ЧТО И ПОЛУЧИЛ ВМЕСТЕ С яценюком ДОЛЖНОСТИ В ЕГО КАБМИНЕ.
С ТОГО САМОГО МОМЕНТА ВСЁ СЛУЧИВШЕЕСЯ В УКРИНЕ ПОТОМ СТАЛО ПРОСТО НЕИЗБЕЖНЫМ. КАК И НЕИЗБЕЖНО ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ СЕЙЧАС.
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Вы забыли вставить свой знаменитый набор смайликов ))))
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Кацапсіна, українською вірно писати "лахтінсЬкий".
Ось так, кацапо-ординське лайно під проксі палиться ніби на дрібницях, але українцям нормальним все зразу зрозуміло.))
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Да нет никаких 25%! БОльшей части из этой цифры на момент выборов Зеленский просто не нравился больше, чем Порошенко. По факту их 8%. Это не мало- 2млн.! Они озлобленны и от этого активны. Поэтому кажется, что их больше, чем есть на самом деле. И не в уровне развития тут дело. Обмануть можно и гения с рекордным уровнем IQ. Их просто развели. Профессионально раскатали.
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"По факту" їх було 25 % - блюдолизів, пристосуванців і дурників тобто тих, що надіялися на те, що він при їх підтримціі і адмінресурсній фальсифікації залишиться в своєму кріслі і вони, разом з ним, продовжать реформувати порожні кишені лохам.
По іншому факту, їх нема 8% тому, що на виборах була половина виборців і ці 8% відносяться саме до них, а не до загальної кількості виборців.
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Это вас развели , кацапы . Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 2135 . Вашими зебильными руками , убрали неугодную кремлю , украинскую власть . А вместо неё привели к власти дегенератов малоросов , которых теперь имеют как хотят , во все дырки .
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Реформи проводились, система почала протидіяти і в підсумку привела на трон олігархічну маріонетку яка злила все за пару місяців, - від децентралізації до медреформи і законів про мову. Поки що, по інерції, тримається лише НБУ...
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Тебя самого еще не тошнит от собственного вранья? Это же надо быть таким черноротым...
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Он на работе, у него методичка и служебная инструкция.
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Точно, останнього разу, пару днів назад, одна баба там трималася за сумку з 30 тисячами доларів
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Такие заявления свидетельствуют о том, что в Штатах даже на уровне посла не понимают процессов, происходящих в Украине. О каких реформах она лепечет? Подняли коммуналку в 10 раз? Обесценили гривну? Разворовали армию? Устроили истерию на тему Мова-Вира-Томос? Вот против этого всего и проголосовал народ.
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Храбрая девка, и умная задним числом. Удивительное лицемерие, которое эта баба демонстрирует - при свинье Порошке все ее устраивало, хвалила «реформы» и отважного президента. А, сейчас, вдруг прозрела - все, оказывается, было не так и очень хреново в этом царстве. Чего же ты, дипломат, затянула тогда свой язык в задницу и не говорила об этом громко - понятно, место было тёплое и уютное. А сейчас она зарисовалась правдорубом - вот и полезло из неё. Так что, господа, не верьте чинушам, когда они рассыпаются в комплиментах - это все лабуда и ложь. И неважно, из какого рта оно вылезает - европейского, российского или американского.
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Не выдумывай. Йованович никогда не хвалила Порошенко.Ты спутал с Юнекром.

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Неужели и теперь порохоботы будут удивляться, почему Петю с его "реформами" загнал ниже плинтуса какой то клоун?
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Любительница расеи с корнями из расеи рассказывает об украинской коррупции в парламенте страны, где коррупция разрешена законодательно под названием «лоббирование».
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КОГДА ЕЁ НАЗНАЧИЛИ ВЫ, ХОЛУИ ПОРНО ХОБОТЫ ХВАЛИЛИ ЕЁ СОВСЕМ ДРУГИМИ СЛОВАМИ. И КОРНИ ЕЙ УКРАИНСКИЕ ПРИПИСЫВАЛИ. 😂😅😂
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"И то, что мы увидели в 2019 году - это было выражение желания людей продолжать трансформации. Их не устраивала просто парочка изменений тут и там, а затем чтобы всё это посыпали сверху сахарной пудрой",Источник:https://censor.net.ua/n3158736

Зато теперь их всё устраивает! И реформы прут одна за другой!
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А как же проводить антикоррупционные реформы, если сама посол США указывает кого можно сажать, а кого нет?
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Присыпали сахарной пудрой - дипломатическая отсылка непосредственно с экс-президенту? Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 6193
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Если превести с дипломатичекого на обчный, представитль Госдепа сказал, что Порошенко не собирался проводить реформы, его интерсали только свои офшоры. Ничего нового, все об этом и так знали, кроме кучки тупых порохоботов.
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Ні,ти ідіот, тому не можеш елементарно зрозуміти навіть те, що прочитав.
Пані посол відповіла, що при Порошенко реформ було проведено більше, ніж за всі роки до нього, і тільки в останній період при його президентські реформи загальмували через спротив системи.
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петя таки провалил многие внутренние реформы,
но то шо сегодня на Крещатике нет кацапских
танков и кацапских тряпок-флагов - его безусловная заслуга.
зеленые именно ето сейчас и пытаются поломать...

и именно на етом месте возникает ответ за зеленое голосование весной - людям не нужна страна - им нужна ложка овсянки в пасти 3 раза в день, обещалки за снизить и сваты-развлекалово по ящику - все, больше им ничего не нужно.
грустно, обидно, но уже шо е...
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но то шо сегодня на Крещатике нет кацапских танков и кацапских тряпок-флагов заслуга Колмойского. Он поднял добробатов, когда петя тольку учил свои предвыбоные обещания, корые не выполнил, и раскладывл схемы выовода бабок в офшоры, с чем прекасно справился.
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на эту глупость нужно отвечать? ничего другого в методичке не нашлось?
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Он инструктаж на троллеферме пропустил и не знает что писать .
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Беги к Пашинскому в СИЗО, он там артиллерию на себя вызывает, будешь огонь корректировать, чтобы танки на Крещатик не прорвались.
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та я давно понял, шо ты неадекват, к чему подтверждения?
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андруша любит майка потому шо майк любит андрушу Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 2154
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Вірно, і обидва ідіоти, скоріше всього срані колаборанти з домбабве чи з луганди, або й рашистські свинособаки під проксі.
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Так.Треба було саджати друзiв не в кабинеты,а в камеры куме.
-Так.Хотя бы трёх Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 8941
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Але на кого замінили? Найгірший варіант з реально можливих. Обдурена недолуга нація самогубців.
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тобто спадковий породистий злодій який краде все і кругом краще молодого реформатора?
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Порох крадэ только в твоём больном воображении Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 5801 ,, а маладой рехорматор - лишь кукла в руках матёрого олигарха , настоящего ворюги . !! К тому же дилетант абсолютно во всём, и ещё и малорос в придачу .
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тобто воно саме будувало собічі будки рашен?
Чи інші спижприватизовані підприємства?
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а КОЛОМОЙСЬКИЙ ЄДИНИЙ олігарх який створив ДобрБАти - ті які мародер разом із дружком-ху.лом утопило в крові Іловайська ДАПа і Дебальцевого!
Коли Коломойський думав про бронікі і акумулятори для ДОБРОБАТІВ - твій спонсор мародер панамські помийки для грошей мутив і мастив лижі в теплі краї!
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Угу .. Створыв , свою частную армию , для отпугивания сепарвы от Днепра, и своей бизнес- империи .
. А потом загнал ВСУ соляру , втридорога .. А позже стырил миллиарды долларов из Привата , сволочь е...чая Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 5601 .. Пацриот сраный , рассказывающий теперь что на Донбассе гражданская война , а х.йло ни на кого не нападал .
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Мародер клявся в любові до України а виявилося він любив лише красти
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Тому,що Юга прокурор подчистил всё за ними Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 3172
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Що вона меле? Порошенко боровся з корупцією? Та він її очолював. А проведені реформи були спрямовані на знищення економіки та зубожіння людей. Це зростання цін на комуналку, реформа ЖКГ, ринок газу та електроенергії, які є шахрайськими аферами, скорочення соціальних витрат, ліквідація пенсійної системи, медицини, освіти, створення ОТГ, що є зачисткою землі від українців та багато іншого. США підтримувало всі ці "реформи". Тобто вони також винні в занепаді української економіки.
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Балаболка. Какие изменения , кроме словесных, были про Порохе? Реформы замедлились...не знаю смеяться или плакать...
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Ну, что же теперь 170+ дней у власти новый преЗЕдент, его реформы людей устраивают? Темп нормальный?
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Порошенко за это время уже успел в 3 раза опустить гривну, открыть очередные оффшоры, проиграть войну, допустить разгром армии в Иловайском котле и подписать полную и безоговорочную капитуляцию в Минске.
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Какие, вообще, реформы были при Порошенке??? Почему народ их не заметил???

Все разворовать и пораспихивать по оффшорам - это не реформы. Опустить гривну в 4 раза - это не реформы. Обанкротить сотню банков и распродать их активы своим друзьям за 1-2% их стоимости - это не реформы. Загнать армию в котлы, а самому поехать отдыхать на Мальдивы - это не реформы. Производить непотребные катера для армии на своем приХватизированном заводе - это не реформы. Завозить МАЗы с российской начинкой и прикреплять шильдики "Богдана" - это не реформы.

При Порошенке Украина стала самой бедной страной Европы. Даже маленькая аграрная Молдова нас обогнала.
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