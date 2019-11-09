 После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС

Об этом сообщили в пресс-центре штабе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В штабе пояснили, что процесс разведения на участке №3 в районе Петровского продлится в течение 3 дней. После отвода войск на участке начнется процесс разминирования.

"После того, как будут запущены белые сигналы ракет в 12:00 часов, с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств. То есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длиться три дня", - сообщил спикер.

Кроме того, в пресс-центре рассказали, что после разведения продлится демонтаж фортификационных сооружений.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Петровском началось разведение сил, - штаб ООС. ВИДЕО

"После этого по графику начнется разминирование территорий, а уже после этого начнется демонтаж фортификационных сооружений и укреплений. На 29 сутки после сегодняшнего дня украинская сторона информирует о том, что все проведено, и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий", - добавили в пресс-центре ООС.

Сегодня в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы "ЛНР" угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"