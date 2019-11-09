 После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС

Об этом сообщили в пресс-центре штабе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В штабе пояснили, что процесс разведения на участке №3 в районе Петровского продлится в течение 3 дней. После отвода войск на участке начнется процесс разминирования.
"После того, как будут запущены белые сигналы ракет в 12:00 часов, с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств. То есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длиться три дня", - сообщил спикер.
Кроме того, в пресс-центре рассказали, что после разведения продлится демонтаж фортификационных сооружений.
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"После этого по графику начнется разминирование территорий, а уже после этого начнется демонтаж фортификационных сооружений и укреплений. На 29 сутки после сегодняшнего дня украинская сторона информирует о том, что все проведено, и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий", - добавили в пресс-центре ООС.
Сегодня в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
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Второе, - я ни где не сказал Донбасс, а везде пишу ДАУНбасс. У меня самого корни с Бахмута и Юзовк. А Донбасс и ДАУНбасс, и это таки две большие разницы. И эта разница в современном названии территории заселённой ДАУНбасситами по сравнению с жителями украинского Донецкого каменноугольного бассейна.
Третье, - ошибки совершаю в основном, когда пишу со смартфона. Зрение уже не то, знаете ли.
Ещё вопросы есть?
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.
У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.
Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?
Извините, вы чей президент?
Тех кто вас выбирал, или тех кто выбирал Пасечника\Пушилина?
Пора делать выбор г-н Зеленский.
В. А. Зєлєнскій.
Ни одна зеленая сопля не знает. Поживем-увидим.
Кацапам там що нові самим будувати?
08.11.2019 г.
Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств. (Сообщение ВК tZE inform)
Lana.od.UA
@LanaodUA1
Молдова не платит пенсии Преднистровью! Грузия не платит пенсии Абхазии и Цхинвальскому региону! А Украина должна платить пенсии ОРДЛО?