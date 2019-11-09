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Все про:операция Объединенных сил (1779) разведение сил (75) Петровское (19)

 После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС

Разведение сил и средств в Петровском продлится 3 дня. После этого стороны приступят к разминированию и демонтажу фортификационных сооружений.

Об этом сообщили в пресс-центре штабе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В штабе пояснили, что процесс разведения на участке №3 в районе Петровского продлится в течение 3 дней. После отвода войск на участке начнется процесс разминирования.

"После того, как будут запущены белые сигналы ракет в 12:00 часов, с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств. То есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длиться три дня", - сообщил спикер.

Кроме того, в пресс-центре рассказали, что после разведения продлится демонтаж фортификационных сооружений.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Петровском началось разведение сил, - штаб ООС. ВИДЕО

"После этого по графику начнется разминирование территорий, а уже после этого начнется демонтаж фортификационных сооружений и укреплений. На 29 сутки после сегодняшнего дня украинская сторона информирует о том, что все проведено, и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий", - добавили в пресс-центре ООС.

Сегодня в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы "ЛНР" угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"

Источник: https://censor.net.ua/n3158735
 
   
 Топ комментарии
 
Как можно на ТАКИЕ позиции отводить? Это типа "оборудованные" позиции глубиной в 2 !!! метра. Называется - не верь глазам своим. А Моника и его слуга Мысягин заявляют про "полный шик". Дебилы. А теперь найдите и посмотрите фото старых позиций, созданных при "барыге" Порохе. Что там Мосийчучка на Г+Г про блиндажи и "бедных мальчиков в невыносимых условиях" пела еще весной?
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Сц...ко, вот в эти, "подготовленные" позиции и надо будет направить одного 42-х летнего Янелоха и его шоблу, в полном составе но распределив по 5 рыл на роту. Сразу после йолки.
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КАК наша Армия оставляет свои позиции и свою, политую кровью наших солдат, землю, я вижу по всем телеканалами и интернет-ресурсам, в том числе и на Г+Г, подяющим это в качестве великой победы Янелоха 42-го. Пускай эти журнашлюши покажут, как то же самое, делают московитские подонки и полудурки от рождения с ДАУНбасса.
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КАК наша Армия оставляет свои позиции и свою, политую кровью наших солдат, землю, я вижу по всем телеканалами и интернет-ресурсам, в том числе и на Г+Г, подяющим это в качестве великой победы Янелоха 42-го. Пускай эти журнашлюши покажут, как то же самое, делают московитские подонки и полудурки от рождения с ДАУНбасса.
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Как можно на ТАКИЕ позиции отводить? Это типа "оборудованные" позиции глубиной в 2 !!! метра. Называется - не верь глазам своим. А Моника и его слуга Мысягин заявляют про "полный шик". Дебилы. А теперь найдите и посмотрите фото старых позиций, созданных при "барыге" Порохе. Что там Мосийчучка на Г+Г про блиндажи и "бедных мальчиков в невыносимых условиях" пела еще весной?
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Эта мосийчук, редчайшая продажная журнашлюха.
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Добре що хоч окопи є, порошенко відводив війська взагалі на пусте місце!
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Я уверен что с новыми *позициями* не сильно заморачивались потому что все догадываются что их тоже будут бросать так как скоро дальше придется отступать.
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73/43%зебілів, ви за це прогаласували разом
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Сц...ко, вот в эти, "подготовленные" позиции и надо будет направить одного 42-х летнего Янелоха и его шоблу, в полном составе но распределив по 5 рыл на роту. Сразу после йолки.
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и сидеть в окопах шестой год и ни туды и ни сюды и стрелять не смей это нормально? давай еще 100 лет посидим?
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Так вы предлагаете отвести ВСУ на правый берег Днепра?
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я предлагаю закончить недовойну, выгодную олигархам, сделавшим войну бизнесом, например- свинярчуки с барыгой
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Це легко вирішити. Вивішуеш кацапську ганчірку над своєю обладміністрацію і війни більше нема.
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Скажи, почему ты себя считаешь умнее жителей Донбасса? Ты, зрелый человек, даже слова коверкаешь как школьник младших классов. Подумай если есть чем.
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Первое, - не скажи, а скажите. Или вас мама, как и фигляра аля гидрант, в детстве элементарным правилам приличия не научила?
Второе, - я ни где не сказал Донбасс, а везде пишу ДАУНбасс. У меня самого корни с Бахмута и Юзовк. А Донбасс и ДАУНбасс, и это таки две большие разницы. И эта разница в современном названии территории заселённой ДАУНбасситами по сравнению с жителями украинского Донецкого каменноугольного бассейна.
Третье, - ошибки совершаю в основном, когда пишу со смартфона. Зрение уже не то, знаете ли.
Ещё вопросы есть?
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Не скажите, а скажи. Изучи правила общения в интернете. На "Вы" я называю только тех, кого знаю, если этого требуют правила приличия. С остальными я на "ты", т. к. интернет не терпит дискриминации ни по возрасту, ни по соц. положению. Я пенсионер, но не против, что даже первоклашка, будет мне "тыкать"
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Т.е., хамству нас ваша мама с детства научила. Так я вам поясню, что правила приличия одни для всех, за исключением люмпена и просто быдла. Вы себя к какой из этих двух категорий относите?
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О Донбассе. Я там был в отрочестве, на соревнованиях по футболу. Первый и единственный раз. Мне крайне понравились и пацаны - футболисты, и люди. В 1982 году, я учился в военном училище, вышел конфликт с тремя дагами. Я вырубил одного, а двое меня просто пинали по плацу, как ветошь, я встать не мог. Помог пацан, успокоил дагов шустро, КМС по штанге в среднем тяже. Два удара по ушам, и даги рядом со мной лежали. Познакомились, из Донецка. В армии с пацаном дружили. Детдомовский, подкинули в октябре, фамилию дали Листопад. Позитивнейший человек. Вот ты говоиршь, даунбасс, а я думаю, что даун - ты.
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Какой Вы "боевой", уж не из замполитов случайно? Вы ещё и думать способны? Баран то же думает, что он думает. К слову, что оканчивали, "героический" вы наш инеробедимый думающий, что он думает. О политическом кредо не спрашиваю, им от Вас за милю разит.
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Россия определила направления полномасштабного наступления в час Х и готовит для этого плацдарм - разменирование нужной ширины и т.д.
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Мне вся эта движуха напоминает рассказ Н.Носова "Бобик в гостях у Барбоса" (мультфильм с таким же названием). Хозяина нет дома, и шавки творят бардак!
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За время оккупации:
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.

У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.

Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?

Извините, вы чей президент?
Тех кто вас выбирал, или тех кто выбирал Пасечника\Пушилина?
Пора делать выбор г-н Зеленский.
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Відсудим у 10-кратному розмірі і заберемо всі сєвєрні потоки у кацапні. Суд міжнародний уже визнав що він має право судити цю справу
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Як розбирати?А де сєпарам зимувати? Чи наступ ще до морозів буде?
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;Росіся нє нарушаєт граніц- ана іх пєрєдвігает.;
В. А. Зєлєнскій.
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Короче выгнали наших солдат из города и укреплений которые строились годами в чистое поле глину месить. После такого нормальный военный должен плюнуть и уволиться из армии. Не стоит ета страна того чтобы за нее отдавать свое здоровье и тем более жизнь. Ни одна страна в мире так легко не отдает свою землю и свои города с населением.
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все мы конечно понимаем но опять спросить что изменило мнение Билецкого- "ели будет развод приведет 10 000 добровольцев" лидер сопротивления наш доморощенный-я думаю на карту подкинули или даже бесплатно выговор от Авакова думает просто так оставили в новой власти "новое лицо"-акции свинарчуки за грати и наоборот ноль реакции бездействия к нынешней власти показали всю сущность нац корпуса и самого Билецкого
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Какая конечная цель вывешивания белых трусов Зеленского? Что даст выполнение приказа Путина на развод?

Ни одна зеленая сопля не знает. Поживем-увидим.
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90% доказать пороху что Зе лучше чоб утереть нос он не закончил а я смог во что бы не стало а какой ценой это не волнует его и что война не закончится на этом и никто никуда не уйдет он это наперед не желает видеть
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Нащо демонтувати?
Кацапам там що нові самим будувати?
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Хроника одного Президента ...

08.11.2019 г.

Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств. (Сообщение ВК tZE inform)
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почему нет видео боевиков с их стороны развод зеркальный публично в ютубе как наши например?
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Ну они же не такие дураки чтобы отступать из занятых с боями своих позиций, Тем более они ни разу не говорили что хотят мира или прекращения войны. наоборот они не скрывают что хотят захватить всю Украину. Я одного не понимаю с чего *наша* власть решила что отводом войск ВСУ прекратится война.
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Нужно торопиться! Пока бурякские шахтеры не откопали свои минометы
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капутыляция! зрада! отступление! сепары идут! сдали страну! ещё парочку! примус! абырвалг!
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я бы не спешил с разминированием ... но тут уж видимо наблюдатели международные будут настаивать ....
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Не нужен демонтаж, он еще пригодится тем кто придет на это место. Зачем лишние траты? Там наши люди!
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Наш друг , добробат з" Азова " Коля позивний "Майдан " , кілька днів тому приїхав з Золотого , каже що сепари в відкриту мінують всі позиції що наші покинули відступаючи ..(((
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Використання збройних сил Держави для знищення держави - Юдейське ноу_хау Після розведення сил у Петрівському почнеться розмінування та демонтаж фортифікацій, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4334
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Lana.od.UA

@LanaodUA1

Молдова не платит пенсии Преднистровью! Грузия не платит пенсии Абхазии и Цхинвальскому региону! А Украина должна платить пенсии ОРДЛО?
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