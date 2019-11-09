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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17877) украинский язык (732)

 "Сила языка не в законах, а в его носителях", - Порошенко дал советы, как перейти на украинский

Пятый президент Украины Петр Порошенко поделился своим опытом перехода на украинский язык с русского.

Об этом он рассказал в фейсбуке по случаю Дня украинского языка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой украинский - мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - написал Порошенко.

Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский:

1. Установите украинский как основной язык операционной системы компьютера, на смартфоне.
2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.
3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.
4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.
5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.
6. Слушайте больше украинской музыки.
7. Начните писать на украинском.
8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.
9. Изучайте язык через новые увлечения.
10. Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

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"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в его носителях", - резюмировал Порошенко.

Сила языка не в законах, а в его носителях, - Порошенко дал советы, как перейти на украинский 01
Сила языка не в законах, а в его носителях, - Порошенко дал советы, как перейти на украинский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158733
 
   
 Топ комментарии
 
Справжній Президент України!
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Приємно дивитись як корчить малоросів та підкацапників "Сила языка не в законах, а в его носителях", - Порошенко дал советы, как перейти на украинский - Цензор.НЕТ 7506
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Научи своего сына говорить по украински,отбери россияшкинский паспорт у своей невестки алихановой,а потом учи нас демагог.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

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Раз такий патріЙОт то чому Порошенко ненавчив української мови свого молодшого сина ?!
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Син патріота не знає української мови?": мережу обурило відео з молодшим сином Порошенка
Звичайно, ідеально було б говорити українською…але так, я спілкуюсь російською", - відповідає Порошенко-молодший російською мовою.
"Чи міг такого сина виховати щирий патріот України? Чи такого сина могла виховати тiльки хитра, підступна барига, яка одягла вишиванку заради того, щоб пограбувати вас?"

"Ось вам пєтіна і віра, і мова!"

"Брехло Олексійович вирішив, що для дітей "справжніх патріотів" укрмова нафіг не потрібна, в пріоритеті - раша і інгліш. А ви, 8%, ідіть за нього плакатами махати"

"Діти "націоналіста" не змогли осилити вивчення "рідної" мови… Ото "націоналіст" прищепив любов до рідної мови, землі…"

"Ну ось, петруха, всьо пропало, нас вичіслєлі! Ось тобі й маєш, мова-віра - камсамол, тобто томос"

"Який тато, такий і синок"
https://vgolos.com.ua/news/syn-patriota-ne-znaye-************-movy-merezhu-oburylo-video-z-molodshym-synom-poroshenka_1040253.html
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Петінг, як завжди сцить в очі своїм песикам, а вони радіють та кричать , що це божа роса!!!
гумор у тому, що на протязі 5 років, він матню не встигав застібувати, тому нормальні люди бачили всю брехливість цього мерзотника!
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Петька балабол ..... вот уже позорище ... Закон про Мову 5 лет мурыжили .. саботировали ... все не на часі був ....
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Я видел видео пьяного младшего сына Порошенко(где он блюет в унитаз). В этом видео вся толпа девочек и мальчиков говорит по-русски. Причем как какие-то масквичи. Кажется молодежь в Украине предпочитает русский. Как писала одна фанатка Ницой все даже хуже чем при совке.
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Бесполезные советы для сруцько челюстного стада. Рашка совершено права когда говорит что границы Рашки до тех пор пока говоря по рузьки. И очень многие, хоть и не все но многие руцько челюстные это потенциальные подкацапники. Вы ж видите шо руцько челюстное аж усераеца за свой сруцький язик коровий. Это потенциальные предатели и колаборанты..они за то шоб говорить по сруцьки и маму родную продадут. ВОт почему так важно продвигать украинский язык. Там где сруцько челюстные там ищи предателей и колаборантов и благодатную почву для кремлёвской пропаганды. Там где говорят по украински винторогие просто бессильны.
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ґе ! Як кацапів корчить від української ! Повилазили,падлюки,як упиряки з домовин ! Розкажіть,що "Армія,Мова,Віра"-неважливі,і про рузькоязичних на фронтє !
"Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську - Цензор.НЕТ 9345
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Почему "Армія,Мова,Віра" получила 8% на выборах?
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А на выборах президента "рузкочелюстной" кандидат 73%. Что-то здесь не так.
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КОнечно не так, 73% хохло малоросского стада и 8% настоящих Украинцев. теперь хохлы 73% строят Малоросиию и мечтают стать на колени перед ****** и шоб всё было па рузьки. Точно так же как у вас в Беларуссии колонии Рашки...вы ж давно сами полностью уничтожили беларусский язык и давно сосёте *****...
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orionemc2 a7fce8b3. "Патріоте". Ви тягнете (кримінальним язиком) мазу за свого сивочолого гетьмана. Тоді запитайте у нього, чому усьому українському народу він дає пораду, як перейти на українську мову, але чогось не може вбити в голови своїм дітям і дружині як це потрібно зробити. Вони спілкуються тільки на російській. І сам гетьман в побуті робить це частіше, ніж розмовляє на українській. Це як у тому прислів'ї "сам не знаю як, але точно не так".
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Мне пох как там разговаривает Порошенко?, или его дети. Ты свихнулся на нём совсем? Крыша поехала на Порошенко?? Я вообще говорю за ситуацию глобально, а у тебя совсем шиза климанула на Порошенко...абырвылыг Парашенко, .кокоокооко Парашенко..кудах кудах Парашенко.. совсем двинулся...
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Там якраз все норм.показово,що російськомовні ,переходячи на держслужбу,користуються українською. Урок батькам,які бажають,щоб їхні діти змогли нормально вчитись у ВУЗах, ставати чиновниками,чи офіцерами,стимул вчити українську.Важко уявити подібну ситуацію десь в Білорусі,але легко,-в Казахстані.
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а чего вы его тут суёте? он набрал 8%. БЮТ и тот больше.
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И опять соврал. Красть, воровать и убивать вот настоящий рецепт "силы" от Порошенко. А если это делать разговаривая на украинском языке, то можно вовлечь в это дело огромное количество народу. А потом за границей сформируется условный рефлекс заговорил на мове значит будут обманывать и обкрадывать.
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Петин кучерявый женоподобный сынок вообще не знает украинского языка, как оказалось. Отсюда вывод - соевое брехло опять нам впаривает фуфло.
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В україномовному середовищі русская гніда здохне, бо не зможе пити кров з українців.
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ВОТ ПАРАШОНКА И СДОХ, ПРЕВРАТИВШИСЬ В ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУП. 😂😅😂
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О як бидло рогате пуче від Петра)) Куй вам, а не Україна!!!
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Человек рожденный при Совьетах, будет раздавать советы всю свою жизнь.
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Как же нам без мудрых советом. Правда от анального рэйпа цыганом Муамаром целой экономики СССР что присосалась до нефти и на волне санкций начала в нычку торговать жижой чтобы заправить самолеты США, дабы они ******* москвичей, сибиряков и т.д. пулеметами на бреющем полете.
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Свали чудак(м), украинский ресурс в тебе не нуждается.
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Если технологии сырка такие мошные, то где же твой сырок? Почемус 20 млн армия военных, жрецов и прочих сдалась без боя? За царепарашу вон 8+ лет воевали и партизаны были.
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Де успішні багаті українці в Україні ?
Такі, як свого часу, відомий меценат Михайло Терещенко ?
Чому в США мільйонери-українці є, в Україні - нема ?
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а сам Порошенко вдома говорить російською...
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Не, ну если сидеть дома у компа, смотреть фильмы и читать книги, то можно быстро освоить. А если насущным трудом добывать средства на пропитание, то возможны трудности.
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"Порошенко дал советы"__________________засуньте его "советы", ему в то место на котором сидит...поглубже!!!!!!!!
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дуже скоро - кільце навколо "сивочолого Хряка" вже стискається ...
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"Хочете позбутися мату у мові - переходьте на українську!"(с)
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Еще бы сына своего научил говорить по-украински, ***** лицемерный!
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Когда иностранцы начнут ездить в Украину на заработки, тогда никому не понадобится призывать граждан выучивать Украинский язык.
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все ватное отребье при виде ПОРОХА аж кирпичи высерает)
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Так...
пам"ятаєм ми твій український.
"...гражданских отсечь..."
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