 "Сила языка не в законах, а в его носителях", - Порошенко дал советы, как перейти на украинский

Об этом он рассказал в фейсбуке по случаю Дня украинского языка, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мой украинский - мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - написал Порошенко.
Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский:
1. Установите украинский как основной язык операционной системы компьютера, на смартфоне.
2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.
3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.
4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.
5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.
6. Слушайте больше украинской музыки.
7. Начните писать на украинском.
8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.
9. Изучайте язык через новые увлечения.
10. Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.
"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в его носителях", - резюмировал Порошенко.
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Звичайно, ідеально було б говорити українською…але так, я спілкуюсь російською", - відповідає Порошенко-молодший російською мовою.
"Чи міг такого сина виховати щирий патріот України? Чи такого сина могла виховати тiльки хитра, підступна барига, яка одягла вишиванку заради того, щоб пограбувати вас?"
"Ось вам пєтіна і віра, і мова!"
"Брехло Олексійович вирішив, що для дітей "справжніх патріотів" укрмова нафіг не потрібна, в пріоритеті - раша і інгліш. А ви, 8%, ідіть за нього плакатами махати"
"Діти "націоналіста" не змогли осилити вивчення "рідної" мови… Ото "націоналіст" прищепив любов до рідної мови, землі…"
"Ну ось, петруха, всьо пропало, нас вичіслєлі! Ось тобі й маєш, мова-віра - камсамол, тобто томос"
"Який тато, такий і синок"
https://vgolos.com.ua/news/syn-patriota-ne-znaye-************-movy-merezhu-oburylo-video-z-molodshym-synom-poroshenka_1040253.html
гумор у тому, що на протязі 5 років, він матню не встигав застібувати, тому нормальні люди бачили всю брехливість цього мерзотника!
Такі, як свого часу, відомий меценат Михайло Терещенко ?
Чому в США мільйонери-українці є, в Україні - нема ?
пам"ятаєм ми твій український.
"...гражданских отсечь..."