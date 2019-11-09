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 Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власть, как в данный момент.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на Киевском международной экономическом форуме в субботу.

"На меня лично не влияет ни Ахметов ни Коломойский. Я уверен в том, что президент самостоятельный человек, и не управляется эсэмэсками ни с одной из сторон… Я считаю, что многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента. Я уверен в том, что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что все олигархи являются собственниками больших монополий и для того, чтобы с ними работать, необходимо иметь честного регулятора, сильный Антимонопольный комитет и справедливую приватизацию, над чем работает нынешнее правительство.

"Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно", - добавил Гончарук.

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Также он подчеркнул важность судебной системы в этом вопросе.

"Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, оно уменьшается", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3158726
 
   
 Топ комментарии
 
Так и запиши, олигархи ни на что не влияют...
Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2985

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Коломойський довго сміявся над цим?
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Поэтому Шефир,советник Организма,ездит на ночные встречи с Игорем Валерьевичем Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4321
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А самое главное, что в незаспамленных комментариях никто ни слова не сказал, до второго тура, что во власть идёт что-то никчемное, повязанное через Кипр с Приватом. А вот сволочи-порохоботы попрятали свои комментарии с этим в спам...
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Правительство умерл0, .не родившись.Дебилы в коротких штанишках.Мрийники.
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Олигархи не влияют на власть?Естественно, они теперь и есть власть
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Самокат подивись вниз чия там рука в тебе в дупі стерчить? це ти в парламентопрезиденській ні на що не впиваєш ! найслабшого прем'єра я не пам'ятаю поряд з тобою Кіля Азіров гигант мисли!
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Правильно.
На власть должны иметь влияние только "уважаемые бизнесмены"!

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Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук

В 95-й квартал годится!
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Актив Коломойского - президент-марионетка, связанный по рукам и ногам соучастием в аферах, который послушно выполняет все его желания.

Руководимое ставленниками Коломойского Центроэнерго ущло в минус. За январь-сентябрь чистый финансовый результат государственной компании Центрэнерго составил минус 1 487 517 грн. . За этот же период 2018 года финансовый результат был положительным и составил 489 508 грн. Чистый доход Центрэнерго сократился на 4% с 11,35 млн грн до 10,9 млн грн. Валовый убыток компании составил 519 590 грн.
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Ну что он несет!!! Предатель. Подставная, временная фигура. Скоро Беня его уберет и на его место поставит Тимошенко.
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Похоже, что Беня именно к этому и ведёт, т.к. уже трудно придумать - куда вляпать Зелемойского, да и юлеботы, в последнее время, активизировались...
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Вот это выглядит , как утка и плавает , как утка и крякает , как утка . Но это совсем не утка.
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А Беня сказав що олігархів вже взагалі нема. Кому вірити?
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"Коли бачиш що на клітці слона написано буйвол, не вір очам своїм"... Вплив олігархів на владу зараз слабкий, як ніколи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1950
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"Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда. Да, Игорь Валерьевич ???" - Гончарук
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"Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда. Да, Игорь Валерьевич ???" - Гончарук
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Та в Україні взагалі влада слабка, про що свідчить стан Української Держави.
А олгірхи (навіть "послаблені") в умовах демократії взагалі не водяться. Як, зрештою, і за монархії. Нерозуміння цього є ознакою політичної безграмотності, яка є основною перешкодою у встановленні (та утриманні) демократії. І не лише в Україні...
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Гончарук озвучил экономический прогноз для Украины.
Базовый сценарий:
Рост ВВП в 2020 году - 3,3%, в 2021 году - 3,8%, в 2022 году - 4,1% . Инфляция (декабрь к декабрю) в 2020 году - 5,5%, в 2021 - 5,7%, в 2022 - 5,3% Вопрос- Где тут 40% экономического роста? Я вижу максимум 11% за 3 года, которые без МВФ и без транзита газа превратятся в "0" (ноль), в лучшем слуае!
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вліяніє олігарХОВ! не олігарХА, а олігарХОВ! прі чьом тут КАЛАМОЙСКІЙ?! он же гаваріт а алігарХАХ, а нє алігарХЄ!
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Зебобики, это он вас так культурно дебилами назвал. Кушай-те.
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Тут подробно.
В общем заходим на все каналы Дубинского и задаём ему вопрос - "Дубина, как там Засуха?"
https://youtu.be/DnokVW0mcVs
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Международніы капитали Соросята......скорее падлы от Сороса.....Коломойский и шушары................
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а америкосы думают по другому ""Влияние одного конкретного олигарха на Зеленского вызывает особое беспокойство. Этот человек - Коломойский, и его влияние растет. Это одно из беспокойств, которые я несколько раз очень четко выражал президенту Зеленскому и его команде, объясняя: знаете, господин президент, Коломойского люди не избирали. Они выбрали вас, а вместо этого он, то есть Коломойский, увеличивает свое влияние в вашем правительстве. И в конечном итоге это может привести к вашему падения. Я несколько раз общался с ним об этом", - заявил Тейлор."
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это всё происки хоздепа!! не убедительно и не верю!!(сарказм)
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Отсыпьте того же и мне, Лёша. Не жлобитесь!
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А зачем им влиять на то шо есть никчемным и дикорацией власти. Представляю Беню на самокате клоунада это не их профиль для этого мальчики для битья есть на которых можно все свернуть.
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Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук/ Кадры решают всё .А назначает кадры которые решают всё командированный из Израиля олигарх-вор Коломойский. Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД/ Премьером может стать Гончарук - Коломойский/ "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП./ Человека Коломойского- Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА.
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Ещё в команде есть сильный запасной-- на премьера -- Хорошковский.
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На меня лично не влияет ни Ахметов ни Коломойский. Источник: https://censor.net.ua/n3158726пля!! и кого нарід избрал??если и последнему дураку ясно!!и очевидно!!что ни ахметов ни коломойский ни на что и не на кого не влияют!!просто тупо ДЕРБАНЯТ страну УКРАИНА!!(при чём тут какое то влияние?? если по факту идёт тупой дерибан вышеупомянутыми типками) Вплив олігархів на владу зараз слабкий, як ніколи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3050 Вплив олігархів на владу зараз слабкий, як ніколи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6364
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Влияния на власть всех олигархов нет, зато есть абсолютное влияние одного олигарха.
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перепечатывающему сайты ДНР и РФ пропагандисту при новой власти стало хуже- эфэсбэшных картинок стало меньше.
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Даже в календарь полез, на всякий случай. Вдруг я проспал зиму и сейчас 1 апреля...
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Весна пришла, посадок нет, значит 2 апреля не наступило...
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Ну Богдану вставили свистящий зуб зрозуміти можна.
А Гончаруку навіщо чи те ж туди ж у лігу 3.14......
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Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ! ЧИТАЛ, СМЕЯЛСЯ И ПЛАКАЛ!

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Ахметов предложил поднять цену на эл.энергию на 86,7%.
Это что, указания или шантаж??
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Ну Богдану вставили свистящий зуб зрозуміти можна.
А Гончаруку навіщо чи те ж туди ж у лігу 3.14......
Кабмін змусять знищувати середній бізнес який становить загрозу для монополії олігархів.
МАУ пролітає як фанера- бо поналітало лоукостерів, що треба робити .............
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Г-н Гончарук, расскажите это диаспоре, а не тем, кто живет и работает в Украине.
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Премьер ясно дал понять, что страной тепрь через марионеток управляют бандиты !
Так как проффесионалов там нет...
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ПИ не мешки ворочать власть зеленых лжецов во всей красе
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Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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😂😂😂😂😂😂😂😂
Игорь Валерьевич шутник )))
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Зараз всім командує один олігарх.
Беня.
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"Не влияют" - сказал премьер-министр Украины и... никто ни в мире, ни в самой Украине в это не поверил. Кому адресован это пустой месседж?
Беня известный во всём мире беспредельщик и аферист. И его лично принимает президент Украины. Смотрящий от Бени контролирует даже уши президента. Беня выигрывает впервые со славных для него рыговских времён два государственных тендера на 1 млрд гривен.
Беня впервые закупает электроэнергию в России. Интересно когда, как, с кем и на каких условиях "истинный патриот Украины" Беня об этой сделке договаривался?
Беня имеет абсолютно проигрышную позицию в лондонском суде. Фактически ему грозит необъятный тюремный срок за мошенничество космического масштаба. Избежать этого Беня может только в одном случае - повлияв на украинскую позицию в суде. И этот процесс уже начался, когда стартовала "судебная реформа" от Зе.
Последнему дураку понятно, что фигура Бени - это красный сигнал для всех инвестициях в Украину. Фактически это один из маркеров, благодаря неопределённости которому экономика Украины продолжает традиционную 29 летнюю постановку на паузу.
При чём, Беня - это всего лишь один из критериев оценки нынешней власти.
Я уже молчу о невиданной глупости галактического масштаба об украинском запуске продажи сельско-хозяйственной земли. Понятно, что рынок земли должен быть и стимулировать экономику. Понятно, что этого требует прогрессивного шага требует МВФ. НО! Предельное тупое и примитивное исполнение воли МВФ шокирует всех как внутри страны, так и во всём мире.
Для запуска рынка земли обязательно должны быть созданы условия честной конкуренции. Это значит, что должна отсутствовать угроза криминального передела образца 90-х, когда боксёры приходили к руководству только приватизированных предприятий и силой заставляли переписать предприятие на себя. Абсолютно импотентные правоохранительная и судебная системы ни чем не защищали новых собственников от рекетиров. Что-нибуть с тех пор изменилось? Кто в теме знает, что нет. Братки всё, что можно поделили. А тут откроются новые возможности по "законной" смене собственников земли.
У нас уже есть независимая судебная система? Ответ - нет. Судьи по прежнему выносят решения не в пользу граждан, а с оглядкой на местную власть, которую представляют либо сами братки, либо их шестёрки.
У нас уже есть эффективная правоохранительная система? Ответ - нет. Крышевание как было, так и есть.
У нас есть биржа земли, только на которой собственник может узнать истинную стоимость и продать по рыночной цене землю? Ответ - нет. Кто-нибудь вообще знает о существовании фондового рынка в Украине? Почём на нём можно купить акции украинских предприятий и тем самым проинвестировать украинскую экономику? Да кому это надо, если всё решается в Киеве, в областных центрах и во властных кабинетах в целом. Вы можете как простой предприниматель карячиться годами, создавая и продвигая продукт. А "умные" люди в Украине тупо "выиграют" какой-нибудь многомиллионный тендер и станут мультимиллионерами в одночасье. И заметьте, что абсолютно "честно". Просто так получилось, что победители тендеров как то связаны с властью. Властью, которая как то связана с криминалом.
Ну, например, Зе и Беня. У Пети была своя связка, у Яныка своя. Ющенко вообще никому не мог сказать "нет".
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роника одного Президента ...

09.11.2019 г.

Сразу два источника - Зеленский считает, что назначение министром МВД Гриценко нужно обсудить.

Отличная схема отмывания ответственности. КМ создает нового оператора ГТС. Новый оператор ГТС увеличивает тарифы на транспортировку газа в 3,5 раза и отдает на утверждение в КМ. КМ утверждает и передает на согласование в странный орган под названием НКРЭКУ, которое должно дать согласие. Кто виноват - неизвестно...

Вчера Оржеля (министр энергетики) все таки уломали подмахнуть распоряжение по министерству задним числом легализующее импорт электроэнергии из РФ (данные пока не подтверждены, но источник надежен). Распоряжение было тут же засекречено и изъято из общедоступного реестра.

Задолженность МАУ Коломойского ("Международные авиалинии Украины"), перед государством (в лице ГП "Украэрорух") составляет 1.032 460 млрд. гривен.

Вчерашний день можно смело считать своеобразной точкой отсчета, когда режим Зеленского переходит с тематики "Что мы сделаем", на тематику "Почему мы это не сделали".При том озвучивать это поручено заходящим звездам режима типа Богдана. "Наши граждане должны понять, что эпоха это период, это не определенная точка. Нельзя поменяв президента и парламент моментально увеличить пенсии".

Правительство Гончарука решило изменить тариф на транспортировку природного газа к потребителю в сторону увеличения , вместо цены самого газа. На сколько это повлияет на конечную цену сказать сложно,ибо они еще и внесли какие то изменения в формулу расчета этой цены.
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Неужели, а колыма ? Украина в 2018 года увеличила экспорт электроэнергии на 20% (на 941,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом 6 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" . Поставки электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию увеличились на 21,9% (на 625,2 млн кВт-ч) - до 3 млрд 474,1 млн кВт-ч. Экспорт электроэнергии в Польшу возрос на 65,5% (на 424,6 млн кВт-ч) - до 1 млрд 290,9 млн кВт-ч. Поставки электроэнергии в Молдову составили 873,8 млн кВт-ч. Во вражескую Россию в 2017 и 2018 годах украинская электроэнергия как лютому врагу оккупанту Крыма и Донбасса не экспортировала.
А в 2019 году новая антиукраинская ЗРада 18 сентября приняла преступную правку народного депутата сепаратиста А.Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества и даже в стране нашего лютого врага оккупанта проклятой паРаше. И видно дя того чтобы она за вырученные украинские деньги ещё сильней убивала на оккупированный ней территориях украинцев . И для компаний Коломойского для которого и приняли антиукраинский престуный Закон на поставку газа. И АО "Днипроазот" (входит в группу "Приват" международного шулера бандита -сепаратиста И.Коломойского) начали импорт электроэнергии из вражеской России
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И главное, не врет ведь! "Непосредственногу" нету, все влияние идет посредством Генералиссимуса, робко выглядующего из кармана И.В!
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Каждая фраза - чушь собачья! От еще тупее, чем я думал. А еще бородку отпустил. Зеля с Беней специально такого деятеля откопали, чтобы без понтов сидел тупо? Ведь по Конституции презик у нас совсем не такой ымператор, каким себя в ********** стиле рисует Зеля Криворожский...
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На меня лично не влияет ни Ахметов ни Коломойский" - влияют только их деньги
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И кто бы это - говорил? Ручная марионетка Коломойского,подставная кукла,которая ничего не решает. Ни стыда ,ни совести.
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Ага верю....
54 магазина рошен и один танк.
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Трепло. Всё делает в интересах олигархов . Ограничение земельных участков по 210 000 га, продолжение и расширение торговли на крови, покупка э-энергии в Московии, режим наибольшего благоприятствования для Коломойского, капитуляция страны перед Россией разве не для того чтобы сохранить диктатуру олигархии на многие годы ?
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Влияние олигархов на власть сейчас слабо, как никогда, - Гончарук

Лёше больше не наливать!
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читать Гончарука уже даже смешнее, чем Рыбникова
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ссцуки брехливі!!! твої брехні не тільки на бєніних ЗМІ "крутять".!!! Це ж треба так безсоромно, так по-хамськи сцяти межи очі людям, вважаючи їх за повних ідіотів....Вилупки ...
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Снимайте короны, господа, пока они не врезались вам в мозги....
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Гончарук,ну это просто проверить.Создай антимонопольный регулятор.На тебя ж никто не влияет?Возьми опыт США,выпиши оттуда спецов. Вплив олігархів на владу зараз слабкий, як ніколи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3818
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Зелені не соромляться відверо брехати.
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И что? казна наполнилась, зарплаты выросли, эпохи бедности закончилась?
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Ледь кавою не захлеснувся, коли прочитав таку новину.

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Це ж за яке безмозге бидло своїх шанувальників треба мати?
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Тимошенко обиделась, что Коломойский не поставил ее премьером. В разговоре Коломойский сказал, что нельзя было, так как Зеленский обещал во власть "новые лица". Поэтому Тимошенко следует немного подождать, Гончарук будет отправлен в отставку, а ее премьером
https://euromedia24.com/?p=47628&l=ua.
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