 Луценко не был для нас надежным партнером. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом она сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

"На мой взгляд, он (Луценко. - Ред.) считал, что я и наше посольство были чрезвычайно эффективными, поддерживая украинцев, которые хотели реформ. Украинцев, желавших борьбы с коррупцией. А он не хотел этого, это было не в его интересах", - сказала Йованович, отвечая на вопрос, почему Луценко хотел добиться ее отставки с должности посла США.

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Также по словам Йованович, Луценко был лично зол на нее за то, что "мы недостаточно тесно сотрудничали с ГПУ".

"А он хотел, чтобы мы с ними работали побольше по разным делам. Он был недоволен тем, что мы не помогали им, или что я не помогала организовывать ему поездки в США на встречи с членами нашего правительства, хотя, если честно, говорить было не о чем, поскольку он не был для нас надёжным партнёром", - сказала дипломат.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.