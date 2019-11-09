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 Политика Украины, За рубежом
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 Луценко не был для нас надежным партнером. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что экс-генпрокурор Юрий Луценко не хотел реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом она сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

"На мой взгляд, он (Луценко. - Ред.) считал, что я и наше посольство были чрезвычайно эффективными, поддерживая украинцев, которые хотели реформ. Украинцев, желавших борьбы с коррупцией. А он не хотел этого, это было не в его интересах", - сказала Йованович, отвечая на вопрос, почему Луценко хотел добиться ее отставки с должности посла США.

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Также по словам Йованович, Луценко был лично зол на нее за то, что "мы недостаточно тесно сотрудничали с ГПУ".

"А он хотел, чтобы мы с ними работали побольше по разным делам. Он был недоволен тем, что мы не помогали им, или что я не помогала организовывать ему поездки в США на встречи с членами нашего правительства, хотя, если честно, говорить было не о чем, поскольку он не был для нас надёжным партнёром", - сказала дипломат.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3158725
 
   
 Топ комментарии
 
так оболгать честнейшего и самого прохвесианального генпрокурора всей галактики и даже вселенной.. Луценко не был для нас надёжным партнёром. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович - Цензор.НЕТ 9630
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Йованович - огент кремля. Югик - патриот и торговый портнер. Очевидно же
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Петин кум
Этим все сказано
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Ой. Соєсоси, як так? Як сивочолий сонцеликий офшорник міг терпіти свого кума алкаша корупціонера? А що зараз про самого соєвого вилізе? Запасаєм попкорн.
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йованович,не переймайся так, луцик ні для кого не є надійним партнером.Це комсомолець від народження і до смерті. Він ніколи не зрадить своїм зрадницьким ідеалам.То він зрадив комуністів,то зрадив соціалістів які його викормили,то зрадив демократів,то партократів,одним словом ця шлендра всіх зраджує.А народ-це абстракне формування і йго зрадити сам петя велів,а цьому ******** комунячому тільки і дай що зрадити,цеж його єство.
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Ну и как ты картавый ******* теперь собираешься жить в Украине. Тебя падло надо снова на нары.
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У них чемоданы упакованы - повезёт ырку на постоянное лечение в Лондон, к лерке поближе. А там и ляксеич подоспеет.
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Совершенно верно! Порошккно не для реформ ломал через колено Раду революционеров гидности, а для того, что бы этот дурак не мешал ему воровать. Только полные порохоботы этого не понимают.
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В переводе на общедоступный - Луценко не хотел сотрудничать с ФСБ, агентом которого является кацапка Йованович.
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Кремлебот, у тебя уже физический износ
Попроси куратора дать отгул.
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Видишь, ты уже откровенно отупел и за такую работу все равно похлёбки не дадут.
Наберись сил, прокатайся по золотому кольцу, пожри там берёзовой каши, можете полегчает.
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Зря ты благородное животное приплел при оценке єтого говна)))
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у них там дэ -дэбилы и рэ-дэбилы. Своих дебилов море.
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Порохоботы, хоть раз подумайте, зачем Петя ставил откровенного дурака Генпрокрорм? Если он этого не видел, то сам такой же дурак. Если видел, то подлец.
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А сейчас не откровенный дурак?
Сейчас мутный тип, у которого жена живет во Франции и дети граждане Франции
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"Порохоботы, хоть раз подумайте, зачем Петя ставил откровенного дурака Генпрокрорм? Если он этого не видел, то сам такой же дурак. Если видел, то подлец."

Вы,зебобики, поставили откровеннейшего дурака президентом!
Вы это видите или нет?Так кто вы - дураки, или подлецы?
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А Луценко - умный человек.Куда умнее строчащих здесь бездарей.
А уж по сравнению с нынешней гопотой находящейся у власти - так вообще Энштейн!
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Якось так неудобно перед порохоботами вийшло... Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович - Цензор.НЕТ 7623 Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович - Цензор.НЕТ 3280
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Йованович права!Для повної картини треба Байдена послухати,як той зізнався тупо у злочині після 50-ої хвилини відео.Виходить,зняттям попереднього Ген.Прокурора України, за мілліард долларів Байден таки викупив свого сина у кумів Порошка з Луциком,щоб гроші Лещенка на нову квартиру разом з "Амбарною книгою ПР"не привели до Байдена,який через "Бурісму",де син заправляв,Лещу їх і передавав для добре "проімпічити" Трампа.То що не так Йованович сказала?Я б добавив за мілліард кумове продали і честь і гідність!
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Зебіли вже забули як поливали Йованович всім на чим світ соїть?
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"2 раза в сутки даже сломанные часы показывают точное время" Китайская народная мудрость.
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""На мой взгляд, он (Луценко. - Ред.) считал, что я и наше посольство были чрезвычайно эффективными, поддерживая украинцев, которые хотели реформ. Украинцев, желавших борьбы с коррупцией. А он не хотел этого, это было не в его интересах", - сказала Йованович,"
И про ЧТО гавно?
Про Леща, Шабунина и Елизавету Смердящую?
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свыночолый гетьман с юГиком облажался конкретно. это был, наверное, его самый большой провал и благодаря юГику он потерял не меньше половины голосовавших за него.
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Кругом одні зебіли!!! Весь світ зебіли!!! І тільки Питро Олексійович з "сім'єю" - маладцы!!!
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зебилов особенно в темноте много, када свет выключаешь
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ТЫ ЖЕ ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОВЕЛ В ЗАДНИЦЕ БОРОВА ПЕТИ!
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Слава Богу , что не "Весь світ зебіли!" Их много только в Украине.
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Його перебування на посаді Генпрокурора запам'яталося порожніми обіцянками, брехливістю, маніпуляціями щодо розслідування злочинів проти учасників Майдану та топкорупціонерів, а попередня політична діяльність - блюзнірством, пристосовництвом, що характерно для колишніх комунокомсомольських функціонерів. А тепер він ще хоче опікуватися видавництвом українських книжок, аби на українців напала гикавка від його опікунства.
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Луценко работал на пороха, рябошапка работает на коломойского и ни один из них на страну, о чем вы сретесь дебилы?
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Ещё дважды революционера из себя корчит , падлюка !
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Зато Луцик був надійним партнером мафіозно-барижної влади.
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я и наше посольство были чрезвычайно эффективными (с)

мы недостаточно тесно сотрудничали с ГПУ (с)

чрезвычайно эффективные в недостаточности сотрудничества? Норм... Миссис Кольчуга набивает себе цену.
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Экс- прокурор Юрий Луценко повесил стих Юрия Винничука "Убей пид**аса" у себя в камере.
Об этом он сообщил в письме депутату-соратнику Олесю Донию, который обнародовал его в своем Facebook. Юрий Луценко готовится к суициду !!
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Ключевые слова Йованович, отражающие всю политическую и правоохранительную деятельность предыдущей власти: "Луценко не был надежным партнером." А для американцев это означает - хуже чем открытый враг или человек, способный в любой момент совершить предательство или подлость.
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Какой он партнер??
Он только в собутыльники годится
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Просто у Йованович неправильное представление о демократии и борьбе с коррупцией. Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович - Цензор.НЕТ 7730
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Мстива посліха. Луценко правду казав про її нахабну поведінку в Україні і про її вимоги не заважати її грантожерам.
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