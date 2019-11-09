 Луценко не был для нас надежным партнером. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хвилю", об этом она сказала в показаниях в Палате представителей в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.
"На мой взгляд, он (Луценко. - Ред.) считал, что я и наше посольство были чрезвычайно эффективными, поддерживая украинцев, которые хотели реформ. Украинцев, желавших борьбы с коррупцией. А он не хотел этого, это было не в его интересах", - сказала Йованович, отвечая на вопрос, почему Луценко хотел добиться ее отставки с должности посла США.
Также по словам Йованович, Луценко был лично зол на нее за то, что "мы недостаточно тесно сотрудничали с ГПУ".
"А он хотел, чтобы мы с ними работали побольше по разным делам. Он был недоволен тем, что мы не помогали им, или что я не помогала организовывать ему поездки в США на встречи с членами нашего правительства, хотя, если честно, говорить было не о чем, поскольку он не был для нас надёжным партнёром", - сказала дипломат.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
😁
Попроси куратора дать отгул.
Наберись сил, прокатайся по золотому кольцу, пожри там берёзовой каши, можете полегчает.
Сейчас мутный тип, у которого жена живет во Франции и дети граждане Франции
Вы,зебобики, поставили откровеннейшего дурака президентом!
Вы это видите или нет?Так кто вы - дураки, или подлецы?
А уж по сравнению с нынешней гопотой находящейся у власти - так вообще Энштейн!
И про ЧТО гавно?
Про Леща, Шабунина и Елизавету Смердящую?
😁
🤑
мы недостаточно тесно сотрудничали с ГПУ (с)
чрезвычайно эффективные в недостаточности сотрудничества? Норм... Миссис Кольчуга набивает себе цену.
Об этом он сообщил в письме депутату-соратнику Олесю Донию, который обнародовал его в своем Facebook. Юрий Луценко готовится к суициду !!
Он только в собутыльники годится