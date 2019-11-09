 ГП "Коневодство Украины" принесло 29 тыс. прибыли вместо минимум 70 млн. Едем разбираться, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственное предприятие "Коневодство Украины". Финансовый результат за год - 29 тыс. гривен. А должен быть 70 млн гривен. Это деньги, которые недополучило государство", - написал он.
Милованов также сообщил подробности и объяснил, откуда взялась сумма потенциального дохода.
"В пользовании предприятия 56 тыс. гектаров земли. Если считать по минимуму - 50 долларов чистой прибыли с гектара, то и будет 70 млн гривен.
Другая статистика, которая свидетельствует о том, что предприятие доводят (довели) до искусственного банкротства.
По состоянию на начало 2019-го:
- общая стоимость активов - 371 млн грн;
- чистый доход от реализации - 242 млн грн;
- чистый фин. результат за 2018 - 29 тыс. грн;
- дебиторская задолженность (должны предприятию) - 43 млн грн;
- кредиторская задолженность (предприятие должно другим) - 289 млн", - сообщил министр, добавив, что сегодня он планирует посетить предприятие, чтобы разбираться с причинами такого плохого финансового состояния.
Жодного мору на ДП "Конярство України" не було і не буде - радник директора держпідприємства спростовує численні повідомлення у ЗМІ із дискридитацією установи. Валентин Манько зазначає, що голод дійсно був на двох в Україні кінних заводах, але вони не мають жодного стосунку до ДП "Конярство України".
https://video-ua.112.ua/radnyk-dyrektora-dp-koniarstvo-ukrainy-sprostuvav-chyslenni-povidomlennia-u-zmi-shcho-dyskredytuiut-ustanovu-297082.html
Радник,бл...дь!
Р А Д Н И К !
виявляється Радники є і на державних конезаводах!
тому не цікавтесь прибутковістю держпідприємств.. не треба..((