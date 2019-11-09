 Изменения в госбюджет-2019 вступили в силу

Об этом со ссылкой на "112 Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины" вслед за его подписанием главой государства.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части - на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета - на 1,1 млрд грн .

Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд); 787 млн ​​грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Кроме этого в спецфонд госбюджета больше не будут направлять часть перевыполнения таможенных платежей, однако направят конфискованные деньги коррупционеров.

Средства из спецфонда больше не будут использовать для органов доходов и сборов, вместо этого конфискованные активы пустят на обустройство военных комиссариатов и их обеспечение; строительство дороги через реку Днепр в г. Запорожье Н-08; развитие дорог государственного значения.

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Также закон позволяет городу Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского горсовета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.