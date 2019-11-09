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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4403) изменения (163)

 Изменения в госбюджет-2019 вступили в силу

Закон об изменених в госбюджет на текущий год № 265-IX вступил в силу.

Об этом со ссылкой на "112 Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины" вслед за его подписанием главой государства.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части - на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета - на 1,1 млрд грн .

Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд); 787 млн ​​грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Кроме этого в спецфонд госбюджета больше не будут направлять часть перевыполнения таможенных платежей, однако направят конфискованные деньги коррупционеров.

Средства из спецфонда больше не будут использовать для органов доходов и сборов, вместо этого конфискованные активы пустят на обустройство военных комиссариатов и их обеспечение; строительство дороги через реку Днепр в г. Запорожье Н-08; развитие дорог государственного значения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - Гончарук

Также закон позволяет городу Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского горсовета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3158720
 
   
 Топ комментарии
 
Вєлосіпєдіст скільки добавив на своє утримання?
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Облигаций пораздали,
Пусть за них другой ответит,
Только видимость создали,
Что вам Солнышко уж светит...
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Що там в ньому, вчителям по 4000$ платитимуть?
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Вєлосіпєдіст скільки добавив на своє утримання?
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Краще запитай, скільки Зєля з подєльниками бабла накрав.
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Скільки Зєля з подєльниками бабла накрав? Запитав, і що змінилося?
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Слава партии! Слава нариду! Слава презэденту!
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Хочешь хорошие дороги?
Вот тебе повышение акцизов на бензин.
Хочешь больше пенсию?
А мы тебе налоги повысим.

Наша власть 28 лет пыталась накормить голодного, отрезая куски мяса от него самого.
У них никогда не хватало мозгов придумать что-то лучше.
Профессионалы херовы...
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власть хорошая - народ дерьмо, работать не хочет.
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Весь профессионализм украинской власти всегда сводился к стремлению сделать украинцев богаче.
Беда лишь том,что эти профессионалы не могут придумать ничего лучше,чем взять деньги на это из карманов самих же граждан и часть их при этом разворовать.
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Облигаций пораздали,
Пусть за них другой ответит,
Только видимость создали,
Что вам Солнышко уж светит...
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Що там в ньому, вчителям по 4000$ платитимуть?
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А то. Зміни до держбюджету-2019 набули чинності - Цензор.НЕТ 3009
"Кроме этого в спецфонд госбюджета больше не будут направлять часть перевыполнения таможенных платежей, однако направят конфискованные деньги коррупционеров"
Источник: https://censor.net.ua/n3158720

Золотые зубы, "крупица драгоценного металла"(С), "конфискованные" у одних ЗЕбобиков направят в бюджет, чтобы платить зарплаты другим ЗЕбобикам.
Круговорот зубов в природе. Зміни до держбюджету-2019 набули чинності - Цензор.НЕТ 3009
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Соевий ідіот все робив,аби йому капало в карман,а борги держави його не хвилювали-з 96-и маємо 127-м млрд.долларів боргу.Добре хоч конфісковувати в мародера ще є можливість у нової влади-от і побачимо,чи мають яйця,аби ще й пересаджати.
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Компанія "Укртелеком" анонсувала з 1 лютого 2020 року відключення всіх вуличних таксофонів.
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Ну правильно.
Зачем выполнять Бюджет, когда можно в нем циферки исправить?!
Это намного проще!
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"Кроме этого в спецфонд госбюджета больше не будут направлять часть перевыполнения таможенных платежей, однако направят конфискованные деньги коррупционеров"
Источник: https://censor.net.ua/n3158720

И какая же цифра конфискованных средств "зашита" в бюджет?
Сколько запланировано конфискаций?
Заплатить проценты по долгам (от МВФ и пр.) хватит, или ЗЕбобиков будут "коррупционерами назначать"? Ну, спичку там тянуть короткую, кто из ЗЕбобиков зуб золотой сдает а кто - почку лишнюю?
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Слушайте, а Квартал не Рошен у Ротшильдов отжать собрался "в госбюджет"? Зміни до держбюджету-2019 набули чинності - Цензор.НЕТ 797
А то мне подсказали, что у Ротшильдов 500 триллионов денег, а Квартал, как все гопники, до чужих денег очень охочие.
Эй, Квартал, адрес Ротшильдов в Лондон-сити знаете?
Не потеряйтесь по дороге, когда триллионы "отжимать" поедете
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Ротшильдів сватаєш зеленим?ЩеГонтахрюха,Порох,Луцик розсердятся-цукрову вату відберуть.
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