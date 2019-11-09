 За пьяную езду будем арестовывать, законопроект подадим в ближайшие недели, - Геращенко

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По его мнению, размер штрафов (несмотря на значительные суммы до 50 тысяч грн) не останавливает тех, кто хочет пьянствовать за рулем.

"При этом процедура оформления уголовного проступка с документальной точки зрения гораздо сложнее, чем оформление административного правонарушения", - обратил он внимание.

Геращенко также разъяснил, в каких случаях водителя смогут посадить в тюрьму: "Первый раз – или штраф, или административный арест до 5 суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на знак патрульного, то суд может определить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить, – то может быть арест".

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В случае повторного нарушения предлагается арест на 10-15 суток.

"Если судья увидит, что человека второй раз за год или за два года поймали на вождении в состоянии опьянения, то будет принимать решение поместить его под арест. И неважно, будет это депутат местного совета или миллионер. Пожалуйста, посидите. Потому что есть богатые люди, которые не хотят вызвать себе такси, а хотят ездить по городу навеселе. И это часто заканчивается ужасными трагедиями", - добавил Геращенко.