 За пьяную езду будем арестовывать, законопроект подадим в ближайшие недели, - Геращенко

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
По его мнению, размер штрафов (несмотря на значительные суммы до 50 тысяч грн) не останавливает тех, кто хочет пьянствовать за рулем.
"При этом процедура оформления уголовного проступка с документальной точки зрения гораздо сложнее, чем оформление административного правонарушения", - обратил он внимание.
Геращенко также разъяснил, в каких случаях водителя смогут посадить в тюрьму: "Первый раз – или штраф, или административный арест до 5 суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на знак патрульного, то суд может определить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить, – то может быть арест".
В случае повторного нарушения предлагается арест на 10-15 суток.
"Если судья увидит, что человека второй раз за год или за два года поймали на вождении в состоянии опьянения, то будет принимать решение поместить его под арест. И неважно, будет это депутат местного совета или миллионер. Пожалуйста, посидите. Потому что есть богатые люди, которые не хотят вызвать себе такси, а хотят ездить по городу навеселе. И это часто заканчивается ужасными трагедиями", - добавил Геращенко.
Далее необходимо разрешить свободное владение оружием, то-есть для приобретения нужен только документ удостоверяющий личность. Лет через пять когда дебилы отстреляют друг друга, для приобретения оружия нужно будет проверять судимости и психическое состояние....
В Америке суд Линча был и ничего.....
С первого раза нужно прав лишать на год. Второй раз - пожизненно. И никаких штрафов.
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Боротьба з водіями, утиски підприємців, грабунок курців, підкуп за субсидії пограбованого населення, хайп з інвалідами, томосами та гомосексуалістами- це не реформи, а пригнічення громадянських свобод в суспільстві.
ГЕТЬ ВСІХ ВИЛУПКІВ !
1. пожизненное ментам за вымогательство взятки и составление липового протокола,
2. пожизненное медикам за ложное освидетельствование.
3. пожизненное судьям в случае отмены решения суда апелляционным судом.
Треба біля 20 000штраф за 1 раз і без прав 1 рік!
А на 2 раз п"яної їзди 1 рік тюрми
Це при умові що все буде чесно а не "порєшать за 200 дол. на місці "питання" і права повернути у мусарів за ті ж 200 дол.
Порушення правил маневрування - 868 аварій
Порушення правил проїзду перехресть - 463 аварії
Недотримання дистанції - 424 аварії
Порушення правил проїзду пішохідних переходів - 318 аварій
Керування транспортним засобом у НЕТВЕРЕЗОМУ стані - 287 аварій
Перехід у невстановленому місці - 195 аварій
Виїзд на зустрічну смугу - 195 аварій
Неочікуваний виїзд на проїжджу частину - 102 аварії
Невиконання вимог сигналів регулювання - 77 аварій