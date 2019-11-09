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Все про:пьянство (712) водители (449) Геращенко Антон (990)

 За пьяную езду будем арестовывать, законопроект подадим в ближайшие недели, - Геращенко

Министерство внутренних дел Украины предложило ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии и в дополнение к штрафам ввести административный арест на 5, 10 или 15 суток. Также ответственность за это правонарушение МВД хочет вернуть из Уголовного кодекса в Административный. Законопроект подадут в Верховную Раду уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По его мнению, размер штрафов (несмотря на значительные суммы до 50 тысяч грн) не останавливает тех, кто хочет пьянствовать за рулем.

"При этом процедура оформления уголовного проступка с документальной точки зрения гораздо сложнее, чем оформление административного правонарушения", - обратил он внимание.

Геращенко также разъяснил, в каких случаях водителя смогут посадить в тюрьму: "Первый раз – или штраф, или административный арест до 5 суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на знак патрульного, то суд может определить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить, – то может быть арест".

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В случае повторного нарушения предлагается арест на 10-15 суток.

"Если судья увидит, что человека второй раз за год или за два года поймали на вождении в состоянии опьянения, то будет принимать решение поместить его под арест. И неважно, будет это депутат местного совета или миллионер. Пожалуйста, посидите. Потому что есть богатые люди, которые не хотят вызвать себе такси, а хотят ездить по городу навеселе. И это часто заканчивается ужасными трагедиями", - добавил Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3158719
 
   
 Топ комментарии
 
Законопроект слишком мягкий, не годится. Опять штрафы, бесконечные аресты на мизерные сроки и т.д. Ерунда на постном масле. Кто будет ловить пьяных по 10 раз на дорогах, если за движением практически нет контроля? Нет видеокамер ,да и полицейских практически нет, выезжают только на ДТП. Где видеокамеры на дорогах?!!! За пьянство нужно сразу сажать на месяц и огромный штраф, а при повторном конфисковывать автомобиль и забирать права. Все остальное фуфло и очковтирательство. Пьяные на дорогах каждый день убивают людей, а нашим депутатам и МВД пофигу, они подают дебильные законопроекты, гуманные к убийцам, потому что сами пьяными ездят, суки.
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Ещё можно запретить автомобили . За п'яну їзду будемо арештовувати, законопроєкт подамо найближчими тижнями, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1740 .
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Мусора с радостью готовятся, расширяют кошельки.
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это че за ерунда, Антонина Херащенко в МВД пересел? Давайте его в разработку, этот cleaner тарелочный должен сидеть!
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антонина,давай сразу на расстрел.за пьяную езду, мвдшник фуев.
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Ти спочатку з "бляхами" розберись, ідіот. Де будеш шукати п'яного винуватця ДТП Тоша- в Польщі, Литві?
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Вопрос господину Геращенко? Давно ли он бросил пить за рулем? Помнится будучи главой госадминистрации Красноградского района был неоднократно уличен в употреблении за рулем
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Лизоблюд-підкваковець ініціює "ліберальний" законопроект?! А чому не смертня кара?! В першу чергу припиніть торгувати рюкзаками та посадами, правоохеронці хrенові!!!
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Это ж как теперь поднимутся размеры взяток у мусоров??? Это ж больше теперь можно будет "на верх" передавать... Стопудово примут
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А я считаю, что первые реформы должны касаться водителей - разрешить употреблять спиртное за рулем, 150 грамм водки никому не повредят.
Далее необходимо разрешить свободное владение оружием, то-есть для приобретения нужен только документ удостоверяющий личность. Лет через пять когда дебилы отстреляют друг друга, для приобретения оружия нужно будет проверять судимости и психическое состояние....
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В совдепии уже было предложение,водку продавать по 20 коп и через полгода алкоголиков не будет За п'яну їзду будемо арештовувати, законопроєкт подамо найближчими тижнями, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4250
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150г водки + оружие под сиденьем - и в стране остануться только вдовы и незамужние.
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Никто не говорил, что на пути к светлому будущему будет легко.
В Америке суд Линча был и ничего.....
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А що жінки не можуть теж випити 50г горілки і стріляти не вміють ?
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Одним словом - КРЕТИНЫ! Второй раз пьяный и 10 суток .. смешно... Пьяный за рулем - потенциальный убийца!!! Ах в этот раз не убил никого? Ну езжай дальше, может со второго раза убьешь!
С первого раза нужно прав лишать на год. Второй раз - пожизненно. И никаких штрафов.
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Опятьполумеры! - Надо за первый раз 5-10 суток + штраф,за второй лишать права вождения на 3 года. А если последствия тяжкие- навсегда.
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РЕФОРМИ повинні стосуватися усунення корупціонерів з посад і обмеження олігархії.
***

Боротьба з водіями, утиски підприємців, грабунок курців, підкуп за субсидії пограбованого населення, хайп з інвалідами, томосами та гомосексуалістами- це не реформи, а пригнічення громадянських свобод в суспільстві.

ГЕТЬ ВСІХ ВИЛУПКІВ !
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Вилупки прочитали, послухались і пішли.
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Какая разница, остановился, или начал убегать от патрульного, здесь факт на лицо - пьяный - сажать и не на сутки, а от полгода и выше. А то всё фигня, - 5-10-15 суток, это не годится, строже надо наказывать, чтоб ощутимо было, вот только тогда можно добиться положительных результатов.
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прежде чем принимать дебильный закон от зебобиков нужно сделать:
1. пожизненное ментам за вымогательство взятки и составление липового протокола,
2. пожизненное медикам за ложное освидетельствование.
3. пожизненное судьям в случае отмены решения суда апелляционным судом.
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лучше этой свинье геращенко по- морде дать , говно не тонущее ни при какой власти
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тупий закон!
Треба біля 20 000штраф за 1 раз і без прав 1 рік!
А на 2 раз п"яної їзди 1 рік тюрми
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зараз 10200 і позбавлення на рік, а толку?
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10 000 і 20 000 велика різниця із позбавленням прав на 1 рік!
Це при умові що все буде чесно а не "порєшать за 200 дол. на місці "питання" і права повернути у мусарів за ті ж 200 дол.
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П'яний за кермом це має розцінюватися як замах на вбивство. За таке треба садити не на 15 діб, а мінімум на 5 років.
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Только пожизненное лишение прав может лишить проблему. Я 25 лет за рулем и ни разу себе не позволил сесть за руль после рюмки водки. Это мое жизненное кредо, это закон. Когда я на дороге, хочу быть уверен, что во встречных автомобилях сидят трезвые водители
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К сожалению вы живете по другую сторону реальности, рассматривая логику поведения людей через призму своего опыта и воспитания. Поверьте, я оформлял людей, которых даже животными называть нельзя. Им глубоко насрать забрали права или нет. Они будут ездить не просто выпившими, а в хлам ужратыми и обдолбанными и без водительского удостоверения. Причём сколько на них штрафы не пиши
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законопроєкт под себя родных а жоще боятся .потому что многие высокопоставленные воры ездят в дупель пьяными
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Хось щось толкове, але депутати можуть бути проти, бо теж бухі за кермом катаються...
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Штрафы надо привязать к стоимости автомобиля на котором едешь (даже если водитель безработный), а сегодняшние штрафы пусть будут минимальными. Едешь на Лексусе пьяным - штраф 300 000грн, на Мазератти - 500 000, на феррари - 1 000 000 (ориентировочно). Скорость превысил на Лексусе -20 000грн или 50 000 - и начнут считающие себя высшей расой ездить по правилам, или же бюджет получит больше поступлений. В Финляндии штрафы привязаны к зарплатам, превышение скорости - 10% от зарплаты, топ-менеджер НОКИА заплатил штраф 100 000 евро за превышение скорости. Но у нас все безработные и ездят на ПОРШЕ, поэтому смотри выше.
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Только уголовка всех сравняет. А убить людей в ДТП можно и на Таврии за 200у.е
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А почему нигде не говорят о количестве алкоголя,0,21 и 1 или 2 промилле есть разница,а штраф одинаковый,на мой взгляд это бред!
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Пожизненное лишение водительских прав - это единственный выход. Ни одна пьяная скотинка за руль не сядет. 🥴
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Да? А можно уточнить что помешает сесть за руль человеку без прав, если он и регулярно бухим за него не стесняется садиться?
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Конфискация авто уж точно напугает и остановит. Для нашего человека автомобиль - это не средство передвижения, а роскошь, статус, ну, и продолжение члена.
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Как бывший полицейский скажу - Геращенко *******. Какой нахер админ арест? Да многие с удовольствием «посидят» вместо штрафа. По пьянке уже давно уголовка плачет. Мы отлавливали одних кретинов по 8 раз за несколько месяцев. Есть сволочи, которым все похер. Штрафы не платят и не собираются их платить. Официально безработные и без имущества, лишенные прав уже много лет. Думаете их что-то останавливает? Уголовка! Минимум на 2 года таких закрывать
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Це по першій частині, а якщо такий кидало вийде і другий раз піде на шару п'яним їздить, то на 4,щоб не заважали хлопцям гроші заробляти!)..Ви над тими хоть познущались ?)Не повірю що зовсім в "холосту"- без кайфа! За п'яну їзду будемо арештовувати, законопроєкт подамо найближчими тижнями, - Геращенко - Цензор.НЕТ 212 Відік може є якийсь показать?)
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Во всем мире шкала по простое, никак нельзя приравнять перегар 0,2 промилле к бутылке водки. Только в Украине это одно и тоже. Просто откройте штрафы в Европе, посмотрите как надо. А не как выгодно ментам. Чтобы больше сорвать. 3400 человек гибне и 30 тысяч калек в год. Проще простого, видеонаблюдение, особенно на аварийных местах и переходах
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Верным путем идет Гера. Сажать. А ЗЕбилов сразу расстреливать через повешание.
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а можно и трезвых дыбилов на дорогах арестовывать???
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Позбавлення волі за адмінправопорушення? Круто жирний. Це, до речі і дядька на човнику, що рибалить і вип'є пива буде стосуватись. Водна реформована Авакяном і свинарчуками поліція людей шмонає на Дніпрі і за хабарі відпускає.
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Конституцією підтерлись. Смертна кара давай за 0,2 проміле. Замість контролю за продажем спиртного, агітації людей не пити узагалі, оце дешеве лайно. До речі від непристьобнутого ремня гине людей більше.
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У жодного мудака, накоївшого лиха п'яним не було в крові менше 2,0 проміле, а сидітимуть ті кого з ранку з запахом виловили з 0,2. Що за проклята країна?
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Пішоходів теж саджати будемо, жирна свиното?
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Вообще то здесь пиво водители пьют прямо в авто,но за три месяца видел лишь пару аварий,и те скорее всего без жертв...Дороги без ям,разметку видно,знаков куча -может это есть главная причина.
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Куча людей на форуме тролит новость." Бухаете" за рулём,уважаемые? От пьяных мерзавцев за рулём гибнет раз в 100 больше чем в АТО! И от войны устали а от пьяных" отморозков" нет? Нужно конфисковывать права на 10 лет на первый раз и пожизненно на второй,без вариантов. А если убегал в "тюрягу"и баснословный штраф. Не БУХАЙТЕ за рулем! И да,перестанут ездить пьяными. Но что ж " золотые обдолбаные Зайцевы" тогда? Как к стати " бедная девочка" отправившая на тот свет народа за один раз как за месяц боев на Донбассе?
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каким боком это резиновое фейсбучное изделие снова к ментам?) непотопляемое говно. арестовывать оно нас будет....
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в Ирландии норма 0,8 промилле и все ОК на дорогах а тут дебилы с прокурорскими и ментовскими ксивами с 2,5 промилле умудряются ехать до первого столба. с ними для начала разберитесь
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