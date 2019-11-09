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 Враг за сутки 11 раз нарушил перемирие: ранен боец, еще один умер в госпитале

Незаконные вооруженные формирования 8 ноября 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; у Лебединского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Гнутово - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов: у Орехово - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из автоматических гранатометов; в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия; у Зализного - из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку от Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; у Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - говорится в сообщении.

Читайте также: В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Враг за сутки 11 раз нарушил перемирие: ранен боец, еще один умер в госпитале 01
Враг за сутки 11 раз нарушил перемирие: ранен боец, еще один умер в госпитале 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158718
 
 
 Топ комментарии
 
Царство Небесне загиблим захисникам...
Одужання пораненим.
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magic SOM!
Велика різниця- загинути зі зброєю в руках, захищаючи свою країну, як Воїн, і загинути не маючи права стріляти у відповідь.
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Він взагалі не українець. Зеленський- представник дещо іншого народу, котрий половину життя, останні 20 років, прожив в Москві, в Україні лише даючи концерти.
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Царство Небесне загиблим захисникам...
Одужання пораненим.
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а ********* говорят что "нестреляют"....Нужно отступать,что бы путин приехал в Нормандию и позволил Вофке постоять рядом с собой,а может даже разрешит ему "заглянуть в глаза".А то что у нас сегодня очередной обстрел с раненными и в госпитале наш герой-воин умер,это не главное.Вофка сказал "нестрэляють".Он оооооооооооооочень хочет мира,а мы все кровожадные хотим войны.....................................выбрали ***** на свою жопу хвельдмаршала
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Навіть таке нейтральне побажання тут вже спамить якась сволота...
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Мене тут заспамили ?
Дійсно, зробила це сволота.
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Для когось це занадто "соєво"
Ksenia VB
Царство Небесне загиблим захисникам...
Одужання пораненим.
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Коли ніхто не відмітив як спам, або якщо кількість відміток "це - не спам" дорівнює відміткам "відмітити як спам", система не дає можливості відмітити як "це - не спам".
Можливо після моєї позначки вже так і є.
На скільки разів треба перевищити позначку "відмітити як спам", щоб не було видно загалу, я не знаю.
Виходить таки якась істота таки відмітила як спам! І це факт, якщо система дає можливість відмітити це як "це - не спам"
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А шо не доста було "просто перестати стріляти" б@ть?
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Слышь, если уже пошел в этой теме такой стезёй, то дай мне статистику за эти периоды:
Апрель-октябрь 2019 и апрель-октябрь 2018
Сколько раненых и сколько погибло?
Манипулятор соево-мокшанский, только не сьезжай с диалога!
Ты первый это начал!!! Враг за сутки 11 раз нарушил перемирие: ранен боец, еще один умер в госпитале - Цензор.НЕТ 8285
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magic SOM!
Велика різниця- загинути зі зброєю в руках, захищаючи свою країну, як Воїн, і загинути не маючи права стріляти у відповідь.
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Только на словах порохоботов...

Кто увлекается спамом?
Ты или кацахол?
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Можеш надати список цих добрих людей?
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а де я його візьму ?
мені не видно, хто спамить.
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Блин, Ксения, это был стёб с моей стороны
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Хто не має права стріляти у відповідь?
Ти навіть не маніпулятор, ти - брехун!!!
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ВСУ.
Перед смертю кум моєї двоюрідної сестри тричі дзвонив Каті- своїй дружині. І казав що їх криють з арти, а їм взагалі заборонили стріляти. Проклинав Зеленського і вибір своєї дружини. Отака жорстока правда.
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Не бреши!!!
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З таким не жартують, magic SOM.
І його кров- і на твоїх руках.

Діалог скінчено.
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magic SOM

1. за весь 2018 год потери всу в ато составили 110 бойцов (https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46602422).
2.1. с января по 23 августа 2019 года потери всу составили 71 боец (https://www.obozrevatel.com/crime/v-ukraine-poschitali-voinov-ubityih-na-donbasse-pri-zelenskom-infografika.htm)
2.2. в сентябре 2019 потери всу составили 13 защитников (http://www.dsnews.ua/society/pochemu-poteri-vsu-stali-bolshe-chem-u-boevikov-l-dnr--22102019083900)
2.3. с 1 по 16 октября 2019 года потери составили 14 бойцов (http://www.dsnews.ua/society/pochemu-poteri-vsu-stali-bolshe-chem-u-boevikov-l-dnr--22102019083900)
2.4. итого по 16 октября 2019 года потери составили (за текущий год) - 100 бойцов. Увы, но год еще не закончился и, к сожалению, можно ожидать, что количество погибших защитников за 2019 год превысит количество погибших за 2018 год.

Вечная память ГЕРОЯМ, погибшим защищая Украину.
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Вечная память героям!!!
Я знаю статистику...
Это был больше риторический вопрос...
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Гнилая отмазка от зебила, тебя сначала макнули мордой в гуано, а потом ты начинаешь кукарекать про "риторические вопросы". Вся разница в том, что сепары стреляют как и раньше, а мы нет, и "благодарить" за это нужно одного жидовского нелоха.
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Сам ты, Ваня, гнилой...
Откуда пишешь? С окопа?
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Уже нет, а ты надеюсь копишь шекели для восстановления лугандона и выплаты контрибуции сепарам из своего кармана? Раз ты зебил, то просто обязан из СВОЕГО кармана платить за "миролюбие" нелоха.
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Это понимать как твое не желание платить за свои же высеры и за капитуляцию клоуна?
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським=(фашиським) окупантам та путін-*****!!!!
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Стіна і тільки стіна !!!! Вже давно треба було її спорудити , міцну , муровану і з ел.струмом !!! Досить вже ілюзій , що "тамжежнашилюди" !!! Нема там НАШИХ !!! А кусок тої проклятої території нехай забирають москалі , може і подавляться нею !!! Україна вже шостий рік живе без бамбасу і не вмерла ,і не вмре ! Слава Україні ! Героям слава !!! Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 6402 Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 6402 Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 6402
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Берлинская стена-выполнила свою роль,до самого узколобого дошло,что значит Россия.Все верно-отгородиться и перестать снабжать.Когда федерация "посыплется"-тогда и отбить наши территории.
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Будет стена, не отобьём эту землю никогда по тем же причинам почему Южная Корея не отбивает Северную Корею, и Китай не отбивает Тайвань. Только создадим для росии ещё один прецедент для повтора в другом месте.
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А что лучше, создать конфедерацию с сепарами по типу Боснии? Вот тогда нам точно крышка.
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Ну можно не по типу Боснии, может взять опыт политики Израиля с 6 млн. населением. И было время их никто не поддерживал.
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У пархатых всегда была негласная поддержка американцев и ядерное оружие, так что им реально мало что угрожало, сравнивать их и нас просто глупо. На данный момент мы скорее палестинцы, у которых пархатые отжали их земли, а все международные "друзья" уговаривают их смириться с оккупацией и не воевать с оккупантами, при этом пархатые постоянно отжимают у палестинцев новые земли и строят там свои поселения и "просто перестать стрелять" и дипломатия почему-то (прямо таки чудеса-чудесные) не работают.
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Сначала их никто не поддерживал, а если потом и стали поддерживать то за них никто не воевал. И они, что самое главное делали то что было им выгодно))
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Ну да не поддерживали, всего-то передали ядерное оружие и выделяют ежегодно военной помощи на миллиарды долларов, не говоря уже про многомиллиардные вливания в экономику жидовских мародеров со всего мира. Кстати Украина одна из активных доноров жидзраиля, из нас всякие бени-рабиновичи вывели не один десяток миллиардов долларов в родные палестины.
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Ты читать умеешь, во время всех войн за истребителями, и танками сидели как ты пишешь »пархатые« и их спецназ уничтожал врагов везде и у которых надо учиться. И любые вливания бесплатно не делают они все возвращают.
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А ты что, под поддержкой подразумеваешь только прямое участие иностранных войск в войне на твоей стороне??? Про ленд-лиз во время второй мировой не слышал? И много бы пархатые навоевали без западного вооружения в самом начале? Да и при реальной угрозе жидам их американские союзники быстро придут на помощь, причем уже со своими войсками. Ну а то что моссад убивает всех кто мешает жидам, то в этом "заслуга" пархатых мародеров по всему миру, именно с их помощью и возможно проведение таких наглых акций жидов по всему миру причем без дипломатических последствий для себя, и в Украине в частности (помнится жиды на нашей территории выкрали арабского инженера, который то ли ракетостроением занимался, то ли еще чем-то таким), про захват власти и активов страны можно и не говорить.

"И любые вливания бесплатно не делают они все возвращают." - и много жиды вернули в Украину, или они берут деньги, а возвращают клоунов и мародеров во власть?
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Все ты гений во всем евреи виноваты! Но такое уже не раз проходили ....
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А если коротко помогают сильному и кто готов за себя бороться.
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Помогают тем кому выгодно помогать или интересы кого защищают финансово-промышленные корпорации, которые и определяют политику стран на западе или политико-военные на востоке (парашка, китай).
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уже сегодня нужно изучить етот феномен - клоун у власти с привлечечением специалистов,
шо бы уже куда дальше всех не занесло - не шучу сейчас....
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Зеленій владі не до того. Вони готують дерибан земель.
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Та годі вже сперечатися.Воїни гинуть,бо саме Путлер хоче безкінечного терору проти України і всього українського..Він ненавидить Україну паталогічно..
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Вы всё перепутали: пол года назад они гибли исключительно из за того, что "барыга наживался на войне". Продолжая логическую цепочку выходит - нынешний презЕдент-барыга наживается на войне. И моё мнение не изменится, пока клоун не скажет: "я устал, я ухожу простите дебила".
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шмаркля - предатель Украины - у него ето на лбу написано....
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Він взагалі не українець. Зеленський- представник дещо іншого народу, котрий половину життя, останні 20 років, прожив в Москві, в Україні лише даючи концерти.
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не обзывай потужного папередника шмарклей.
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ну, если у сывочолого потужного пети фамилия Зеленский, то - да.
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А почему без "зеркала" в комментарии, похоже эта зебилка сломалась.
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я не зебилка. не сломалась. ты соевая зебилка сломалась. а про зеркало это ж ты кукарекаешь.
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Это что-то новенькое у зебильных ботов (нет "зеркала", а это уже прогресс), началась фаза отрицания, перед признанием факта прогрессирующего зебилизма или просто новая смена приступила к вахте на цензоре?
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повтори себе раз само себе о себе: Это что-то новенькое у соево-зебильных ботов (нет "зеркала", а это уже прогресс), началась фаза отрицания, перед признанием факта прогрессирующего соево-кацапо-зебилизма или просто новая смена приступила к вахте на цензоре"
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Кому ще досі не зрозуміло , що ворогами України є рашистська мокшанська орда і власна недолугість - той підтримує "слуг уродів" та "платформу за смерть"
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Только нелох может не замечать погибших и раненных.Ночами не спит.О НАРОДЕ думает.
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Нужно скорее разводить войска чтобы вражеские снаряды не долетали.
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Звезли кацабчики наступний "гумконвой".
Запитання: 1. Чому було не розхирячити цей окупаційний "гумконвой" як тільки він вїхав на окупований донбас з високоточної ракетної зброї про яку нам постійно впарювали останній рік? Разом була б хороша бойова практика в стрільбі.

2. Чому БМП які є заборонені тіпа мінськими угодами постійно кацабами використовуються і це нігде не фіксується в звітах ОБСЄ? (принаймні я нігде такої фіксації з боку сліпого ОБСЄ не знайшов)
3. Чому ворожі російські БМП під час своєї стрілби не були знищені з "Джавелінів" чи принаймні нашими артелеристами?
Тобто наша влада на чолі з Зеленським готова давати наших військових на розстріл російським окупантам без права адекватно відповідати вогнем на ураження?
Вимагаю бойового випробовування розхвалених джавелінчиків на кацабських окупантах!!!
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А зачем стрелять из джавелинов по БТРам, если для этих целей наши Стуны подходят не хуже, а стоят в разы дешевле. Да и насколько я помню, то американцы при передаче нам джавелинов запретили использовать их на Донбассе. Ну и в гумконвоях кацапы уже давно не возят оружие и боеприпасы - все завозится в основном по ж/д, так что смысла уничтожат кацапские гумконвои нет никакого, а вот скулежа от наших западных глубокоозабоченых "друзей" будет выше крыши.
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Партія "Голос" пропонує Україні вийти з Мінських угод
Україні потрібно вийти з Мінських угод і "заморозити ситуацію до посилення власних позицій", уважають у партії "Голос". У політсилі впевнені, що зараз повернути тимчасово окуповані території на умовах України неможливо.Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 9609

ху№ло АПЛОДУЄ СТОЯЧИ.
яКРАЗ ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ НІМЕЧЧИНІ ЗНЯТИ САНКЦІЇ "ЗА ДОНБАС"..
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Скоріше це ти молотиш ху.йлову методичку . Задовбав
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тебе щось задовбало?
вали тоді у коменти до Олега Винника Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 3139
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Если ты не в курсе, то в случае выполнения минской капитуляции санкции с парашки снимаются практически автоматически, и тогда возникает вопрос, а зачем нам нужно капитулировать и впихивать лугандон на кацапских условиях (а именно это прописано в минской капитуляции), если санкции с кацапов все равно снимут?
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мінські домовленості "заклинило' пятий рік на пункті 'припинення вогню..

а "співоча партія' провокує (звичайно не спеціально, а від політичного невігластва) зняття санкцій Вже. Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 8415
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То есть сепарам достаточно не стрелять пару недель, и все готово - Украина превращается в конфедерацию с новым приднестровьем в своем составе под дружные аплодисменты наших западных "друзей"? Кроме того санкции наложенные на кацапов за агрессию против Украины действительно смешные (например за отравление продажного ватника скрипаля в Англии санкции были значительно жестче) и носят в основном индивидуальный характер (запрет на въезд и тому подобные "ужасы") , а те которые касаются экономики довольно легко обходятся западными "друзьями" (как это было с сименсовскими турбинами в Крыму, строительством керченского моста или поставками комплектующих и электроники для кацапского ВПК). При этом нас всячески убеждают капитулянты всех мастей (как шоколадные, так и зебильные), что альтернативы капитуляции нет, и что страну нужно просто уничтожить ради сохранения на пол-года (срок от начала выполнения капитуляции и внесения изменений в Конституцию до ее окончательной реализации и автоматического снятия санкций) ну очень "жестких" санкций запада.
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Царство Небесне загиблому Герою. Повного одужання пораненому бійцю. Літературних слів про зеленсько- путінське перемир'я не існує
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Почему наши Украинские танки не в Донецке ?
Почему президент - главнокомандующий капитулирует а не наступает ?
Почему я голосовал за клоуна ...
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'Геніяльним диванним стратегам."
Запитання
Як ви дивитесь на 2-3 тисячі втрат щоденно 'героїчно-патріотчного визвольного війська" і чи записались вони у 'підрозділи першого ешелону'? Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 2006
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Главное не стрелять лозунг Зедебилов и их говнокомандующего. Но одними лозунгами не защитишь страну. Для разрешения конфликта существуют три способа: силовой; правовой и по интересам. Какой способ выбрал говнокомандующий небось по интересам продать Украину с потрохами парашостану. Если безграмотное чмо управляет страной порядка не будет, он и его зелёная па...ло учится.
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