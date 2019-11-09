 Враг за сутки 11 раз нарушил перемирие: ранен боец, еще один умер в госпитале

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; у Лебединского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Гнутово - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов: у Орехово - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из автоматических гранатометов; в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия; у Зализного - из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку от Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; у Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
"За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Одужання пораненим.
Дійсно, зробила це сволота.
Ksenia VB
Царство Небесне загиблим захисникам...
Одужання пораненим.
Можливо після моєї позначки вже так і є.
На скільки разів треба перевищити позначку "відмітити як спам", щоб не було видно загалу, я не знаю.
Виходить таки якась істота таки відмітила як спам! І це факт, якщо система дає можливість відмітити це як "це - не спам"
Апрель-октябрь 2019 и апрель-октябрь 2018
Сколько раненых и сколько погибло?
Манипулятор соево-мокшанский, только не сьезжай с диалога!
Ты первый это начал!!!
Велика різниця- загинути зі зброєю в руках, захищаючи свою країну, як Воїн, і загинути не маючи права стріляти у відповідь.
Кто увлекается спамом?
Ты или кацахол?
мені не видно, хто спамить.
Ти навіть не маніпулятор, ти - брехун!!!
Перед смертю кум моєї двоюрідної сестри тричі дзвонив Каті- своїй дружині. І казав що їх криють з арти, а їм взагалі заборонили стріляти. Проклинав Зеленського і вибір своєї дружини. Отака жорстока правда.
І його кров- і на твоїх руках.
Діалог скінчено.
1. за весь 2018 год потери всу в ато составили 110 бойцов (https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46602422).
2.1. с января по 23 августа 2019 года потери всу составили 71 боец (https://www.obozrevatel.com/crime/v-ukraine-poschitali-voinov-ubityih-na-donbasse-pri-zelenskom-infografika.htm)
2.2. в сентябре 2019 потери всу составили 13 защитников (http://www.dsnews.ua/society/pochemu-poteri-vsu-stali-bolshe-chem-u-boevikov-l-dnr--22102019083900)
2.3. с 1 по 16 октября 2019 года потери составили 14 бойцов (http://www.dsnews.ua/society/pochemu-poteri-vsu-stali-bolshe-chem-u-boevikov-l-dnr--22102019083900)
2.4. итого по 16 октября 2019 года потери составили (за текущий год) - 100 бойцов. Увы, но год еще не закончился и, к сожалению, можно ожидать, что количество погибших защитников за 2019 год превысит количество погибших за 2018 год.
Вечная память ГЕРОЯМ, погибшим защищая Украину.
Я знаю статистику...
Это был больше риторический вопрос...
Откуда пишешь? С окопа?
"И любые вливания бесплатно не делают они все возвращают." - и много жиды вернули в Украину, или они берут деньги, а возвращают клоунов и мародеров во власть?
шо бы уже куда дальше всех не занесло - не шучу сейчас....
Запитання: 1. Чому було не розхирячити цей окупаційний "гумконвой" як тільки він вїхав на окупований донбас з високоточної ракетної зброї про яку нам постійно впарювали останній рік? Разом була б хороша бойова практика в стрільбі.
2. Чому БМП які є заборонені тіпа мінськими угодами постійно кацабами використовуються і це нігде не фіксується в звітах ОБСЄ? (принаймні я нігде такої фіксації з боку сліпого ОБСЄ не знайшов)
3. Чому ворожі російські БМП під час своєї стрілби не були знищені з "Джавелінів" чи принаймні нашими артелеристами?
Тобто наша влада на чолі з Зеленським готова давати наших військових на розстріл російським окупантам без права адекватно відповідати вогнем на ураження?
Вимагаю бойового випробовування розхвалених джавелінчиків на кацабських окупантах!!!
Україні потрібно вийти з Мінських угод і "заморозити ситуацію до посилення власних позицій", уважають у партії "Голос". У політсилі впевнені, що зараз повернути тимчасово окуповані території на умовах України неможливо.
ху№ло АПЛОДУЄ СТОЯЧИ.
яКРАЗ ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ НІМЕЧЧИНІ ЗНЯТИ САНКЦІЇ "ЗА ДОНБАС"..
вали тоді у коменти до Олега Винника
а "співоча партія' провокує (звичайно не спеціально, а від політичного невігластва) зняття санкцій Вже.
Почему президент - главнокомандующий капитулирует а не наступает ?
Почему я голосовал за клоуна ...
Запитання
Як ви дивитесь на 2-3 тисячі втрат щоденно 'героїчно-патріотчного визвольного війська" і чи записались вони у 'підрозділи першого ешелону'?