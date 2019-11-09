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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:лекарства (838) налоговая милиция (1785) Одесса (5720) аптека (79)

 В одесской сети аптек, владельцы которой уклонялись от налогов и продавали контрабандные лекарства, изъято продукции на 7 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области разоблачили сеть аптек, владельцы которой уклонялись от уплаты налогов и осуществляли реализацию лекарственных средств, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В одесской сети аптек, владельцы которой уклонялись от налогов и продавали контрабандные лекарства, изъято продукции на 7 млн грн 01

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 1, 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что должностные лица местной компании, которая владеет сетью аптек на территории г. Одесса, осуществляют умышленное уклонение от уплаты налогов. Не отражая в бухгалтерской и налоговой отчетности компании полный объем операций по реализации лекарственных средств, они занижали объект налогообложения.

В частности, в каждой из аптек указанной сети было установлено 1 РРО, а также устройство для печати чеков внутреннего учета предприятия, которые не являются фискальными чеками. Примерно один раз в полчаса - час каждым аптечным учреждением осуществлялась реализация лекарственных средств покупателям через РРО и выдавался фискальный чек. Указанные операции отражались в налоговой и бухгалтерской отчетности предприятия, а их результаты использовались для формирования объекта налогообложения для уплаты налогов.

В одесской сети аптек, владельцы которой уклонялись от налогов и продавали контрабандные лекарства, изъято продукции на 7 млн грн 02

Также смотрите: Партия товаров, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, стоимостью более 7 млн грн изъята из незаконного оборота на Волыни. ФОТОрепортаж

Однако подавляющее большинство операций по реализации лекарственных средств проводилось через устройство внутреннего учета с выдачей покупателям не фискальных чеков. При этом указанные операции в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия не отображались и, соответственно, налоги компанией не выплачивались.

Кроме того, через указанную сеть аптек фигуранты осуществляли реализацию лекарственных средств, ввезенных на территорию Украины преимущественно из РФ вне таможенного контроля.

В одесской сети аптек, владельцы которой уклонялись от налогов и продавали контрабандные лекарства, изъято продукции на 7 млн грн 03

На основании постановлений суда проведен обыск в 14 аптеках указанной сети, по результатам которого изъято и передано на ответственное хранение партию лекарственных средств общей стоимостью более 7 млн грн, в т.ч. лекарственные средства, ввезенные на территорию Украины вне таможенного контроля, которые не прошли предусмотренную государством регистрацию и не имеют регистрационных удостоверений, на сумму почти 997 тыс. грн, больше 161 тыс. грн неучтенной наличности, оригиналы первичных бухгалтерских документов, черновые записи и компьютерную технику.

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В одесской сети аптек, владельцы которой уклонялись от налогов и продавали контрабандные лекарства, изъято продукции на 7 млн грн 04

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3158717
 
   
 Топ комментарии
 
Так назовите сеть , чтобы люди знали! Да, и нашего аптечного короля Чекиту потрясите!
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Контрабанда！
В Одессе！ Та не может такого быть！）
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Чё вы ерничаете? В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3941
Канешна, такого не может быть В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3941
Там все изготовляется на Дерибасовской В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 1710
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Совет форумчанПравила форума
 
Чуб, ти дурень??? При чому тут твої вологі мрії щодо Президента України?

Це просто шахрайство, контрабанда, тобто просто злочин, котрий ніяка влада ні в якій країні не зможе подолати ніколи! Навіть Китай розстрілює, наприклад, хабарників, але хабарі як брали так і беруть.
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Абсолютно всі аптеки так працюють чому тільки в одній мережі процшли обшуки? Не занесли хабаря?
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і що цікаво В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 7447

крімінальні покідькі та хуцпаті шлємазли вперто росказуют, що "варують фсє "...
А люди з них РЕГОЧУТЬ В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 2777

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Це ті реформи що людей рятували? Що стало легше ліки отримувати? Ну піди поплач своїй богатирьовій у спідницю зеватоцефал.
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спасибо порошене, так поднял цены в аптеках, что дешевле покупать у поляков и кацапчегов
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Справжні, Потрошенківські банда так ціну підняла, що деякі ліки в 5 разів дорожче стали, а деяких в Україні немає, тому для деяких хворих контрабанда - спасіння.
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Так назовите сеть , чтобы люди знали! Да, и нашего аптечного короля Чекиту потрясите!
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Реально!
Я несколько раз перечитал статью, думал что пропустил название...
А, нет, названия таки нету!!!
Есть просто фотки!!!
Всё по х/ф "Хвост виляет собакой"... Как-то так получается...
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Тысячи жизней детей спасаются благодаря контрабандным лекарствам.
Украина - страна где самые дорогие лекарства и автомобили.
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Контрабанда！
В Одессе！ Та не может такого быть！）
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Чё вы ерничаете? В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3941
Канешна, такого не может быть В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3941
Там все изготовляется на Дерибасовской В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 1710
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шо, уже не только на М.Арнаутской, а и на Дерибасовской тоже？
Не знал.）
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В Одессе всё возможно!!!
На то она и Одесса
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Это не Одесса !
Это -
малая Хайфа . В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 8799
"""" Канализационные стоки
с большей части миллионной Одессы сейчас сливаются в море.
Ученые и экологи опасаются, что это не только загрязняет акваторию
Одесского залива, но и может нанести ущерб Куяльницкому лиману.
https://usionline.com/2019/06/06/voda-na-tsentralnom-plyazhe-v-odesse-pokrylas-gryaznoj-penoj-foto-video/

В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 9251
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І шо вам сказати... В останні місяці марамої як пташки поосені повертаються на істєрічну матєрщину.., бо в Україні контрабандистам жити вже незручно В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 4622
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та ну , щас доляр ещё притопят и понесётся контрабас по кочкам...
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Гройсман обещал лохам дешёвые лекарства, где они?
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не успел Гройсманн, успели лохам только Прямой ТВ наладить, теперь не только у кацапов а и у нас есть свой "сливной бачок"
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Левые кассовые аппараты стоят в каждом супермаркете и это спокойно крышуется шишками в гфс,иначе все цены были бы минимум на четверть выше.
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И конечно же лекарства надо сразу раскладывать на землю в грязь, ведь они не понадобятся сотням нуждающихся людей.
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значит кто то стал на 7 лямов богаче. закон физики о перетекании энергии из одного кармана в другой никто не отменял)
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..та лучше уже контрабанду покупать , чем фуфломицины с налогами ..
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братья прут по дєшовкє ....бабло на лугандон заробляють. Так по всім напрямкам.
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