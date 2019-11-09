 Оккупанты отпустили домой Сеитмуратову после часа удержания на админгранице, - Чубаров

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Легендарная 82-летняя Айше Сеитмуратова, которую российские оккупанты не пропустили сегодня ночью через административную границу, разделяющую оккупированный Крым с материковой частью Украины, была вынуждена вернуться домой", - сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, после часового удержания, российские оккупанты отпустили Сеитмуратову. Она вернулась в Симферополь.

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Напоминаем, вечером 8 ноября оккупанты задержали Сеитмуратову на админгранице с Крымом.