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 Оккупанты отпустили домой Сеитмуратову после часа удержания на админгранице, - Чубаров

Ветеран крымскотатарского национального движения Айше Сеитмуратова, которую оккупанты задержали на админгранице с Крымом, вернулась домой в Симферополь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Легендарная 82-летняя Айше Сеитмуратова, которую российские оккупанты не пропустили сегодня ночью через административную границу, разделяющую оккупированный Крым с материковой частью Украины, была вынуждена вернуться домой", - сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, после часового удержания, российские оккупанты отпустили Сеитмуратову. Она вернулась в Симферополь.

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Напоминаем, вечером 8 ноября оккупанты задержали Сеитмуратову на админгранице с Крымом.

Источник: https://censor.net.ua/n3158716
 
   
 Топ комментарии
 
а ничем, за одним тока - Золотое ето украинская земля...
еще раз - не сепарская, не кацапская - украинская.
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Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus - отдельный), отделенчество - политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или получения статуса автономии.

Сепаратизм, с одной стороны, базируется на международном принципе права народов на самоопределение и часто является проявлением международно признаваемого национально-освободительного движения и деколонизации, а с другой стороны, ведёт к нарушению также международных принципов суверенитета, единства и территориальной целостности государства, нерушимости границ, и как показывает опыт, может явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем причины сепаратизма бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). В этом плане сепаратизм может сыграть существенную положительную роль, как это имело место, например, в борьбе против колониализма, за образование новых молодых национальных государств.
===========
Прдчеркни нужное.
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Это сколько справок ей нужно было представить оккупационным войскам,чтобы попасть на свою землюОккупанты отпустили домой Сеитмуратову после часа удержания на админгранице, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8319..
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Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник угрожает после разведения войск ввести в Золотое свою "милицию".
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чем это отличается от угроз Билецкого?
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а ничем, за одним тока - Золотое ето украинская земля...
еще раз - не сепарская, не кацапская - украинская.
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Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus - отдельный), отделенчество - политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или получения статуса автономии.

Сепаратизм, с одной стороны, базируется на международном принципе права народов на самоопределение и часто является проявлением международно признаваемого национально-освободительного движения и деколонизации, а с другой стороны, ведёт к нарушению также международных принципов суверенитета, единства и территориальной целостности государства, нерушимости границ, и как показывает опыт, может явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем причины сепаратизма бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). В этом плане сепаратизм может сыграть существенную положительную роль, как это имело место, например, в борьбе против колониализма, за образование новых молодых национальных государств.
===========
Прдчеркни нужное.
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И это...Там живут не кацапы,а граждане Украины,просто со своим мнением.Золотое при любом раскладе остается Украинской землёй.
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вы, дауны басяцкие, принесли войну в Украину и за ето придется отвечать.
если сегодня шаурма недалекая булавой машет - ето ничего не значит, отвечать придется....
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примерно так и думал - все кто пытается хоть как то сопротивляться кацапской агрессии - нацики....
а хто называет свою страну порноактрисой - ето президент етой страны, а и правда лучшего же нема.
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кацапне 82летнюю бабулю замордовать? - та тока дай.
отпустили не значит, шо оставили в покое.
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Козломордые просто так не чего не делают .
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читаю от и проникаюсь...
права моника - отзгрызли у небя ногу? - молчи - мир важнее...
грызут вторую - молчи, бо опять же мир важнее...
дело времени когда до шеи дело дойдет...
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Это сколько справок ей нужно было представить оккупационным войскам,чтобы попасть на свою землюОккупанты отпустили домой Сеитмуратову после часа удержания на админгранице, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8319..
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