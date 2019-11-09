 Оккупанты отпустили домой Сеитмуратову после часа удержания на админгранице, - Чубаров

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Легендарная 82-летняя Айше Сеитмуратова, которую российские оккупанты не пропустили сегодня ночью через административную границу, разделяющую оккупированный Крым с материковой частью Украины, была вынуждена вернуться домой", - сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По словам Чубарова, после часового удержания, российские оккупанты отпустили Сеитмуратову. Она вернулась в Симферополь.
Напоминаем, вечером 8 ноября оккупанты задержали Сеитмуратову на админгранице с Крымом.
еще раз - не сепарская, не кацапская - украинская.
Сепаратизм, с одной стороны, базируется на международном принципе права народов на самоопределение и часто является проявлением международно признаваемого национально-освободительного движения и деколонизации, а с другой стороны, ведёт к нарушению также международных принципов суверенитета, единства и территориальной целостности государства, нерушимости границ, и как показывает опыт, может явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем причины сепаратизма бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). В этом плане сепаратизм может сыграть существенную положительную роль, как это имело место, например, в борьбе против колониализма, за образование новых молодых национальных государств.
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Прдчеркни нужное.
если сегодня шаурма недалекая булавой машет - ето ничего не значит, отвечать придется....
а хто называет свою страну порноактрисой - ето президент етой страны, а и правда лучшего же нема.
отпустили не значит, шо оставили в покое.
права моника - отзгрызли у небя ногу? - молчи - мир важнее...
грызут вторую - молчи, бо опять же мир важнее...
дело времени когда до шеи дело дойдет...