 Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Во время избирательной кампании прошлого периода делалось очень много увеличений выплат именно для военных, и на сегодняшний день это было немного искажено. Военные подразделения Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а именно Национальная гвардия, Государственная пограничная служба также находятся на передовой, тоже постоянно под огнём, тоже несут определенные потери. Поэтому чтобы выровнять уровень получаемых средств между Вооруженными силами Украины, СБУ и подразделениями МВД, которые находятся на передовой, часть средств необходимо увеличить именно для таких выплат", - сказал глава ОП.
пенсам - "дерег нет, держитесь там" ибо все ушло на охрану Бубочки, этой ссыкливой головки государства.
Интересно ещё на Е-декларации взлянуть! -- вдруг кто-то обеднел не по чину?
И вообще -- слуги должны служить, а господа в народ ходить!
шмаркля поискала - нашла...
а сепары как гуляли и убивали-так и продолжат...?
а тут опять нагребалово?
- Так ведь скоро таки йолка, Борис Моисеевич, с того и расходы больше.
Готовитесь к новому Майдану!!
Покупаете силовиков