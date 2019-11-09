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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4403) МВД (7987) правоохранительные органы (532) СБУ (14000) Богдан Андрей (217)

 Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан пояснил увеличение в проекте госбюджета на 2020 год расходов на МВД и СБУ необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур, которые находятся в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Во время избирательной кампании прошлого периода делалось очень много увеличений выплат именно для военных, и на сегодняшний день это было немного искажено. Военные подразделения Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а именно Национальная гвардия, Государственная пограничная служба также находятся на передовой, тоже постоянно под огнём, тоже несут определенные потери. Поэтому чтобы выровнять уровень получаемых средств между Вооруженными силами Украины, СБУ и подразделениями МВД, которые находятся на передовой, часть средств необходимо увеличить именно для таких выплат", - сказал глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности"

Источник: https://censor.net.ua/n3158714
 
 
 Топ комментарии
 
Шептун, как на одном дыхании, расписал:

пенсам - "дерег нет, держитесь там" ибо все ушло на охрану Бубочки, этой ссыкливой головки государства.
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Руководитель офиса президента разъясняет бюджетные расходы. Может он ещё и руководитель"офиса премьер министра"? Азаровский рыговский комсомолец - мастер на все руки.
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этот "руководитель президента" вызывает у меня тяжелые чувства. интересно, мне одному хочется этому кабану дать хорошего пинка, пока он шкоды еще не очень много сделал.
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помню как зрадофилы тут вопили про мусоров, а теперь их мечты о доплатах раздали мвд... ржу
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Ржи если конь.
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Шептун, как на одном дыхании, расписал:

пенсам - "дерег нет, держитесь там" ибо все ушло на охрану Бубочки, этой ссыкливой головки государства.
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Нахера ему зуб вставили,чувака понесло не по детски
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От тому і збільшення фінансування МВД. Страшно стало за зуби. І Бкбосці теж не сподобалося "коридорами ганьби" ходити.
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этот "руководитель президента" вызывает у меня тяжелые чувства. интересно, мне одному хочется этому кабану дать хорошего пинка, пока он шкоды еще не очень много сделал.
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Так ж раніше кричали з кожного унітаза,що військові отримують дуже маленьку зарплату.Виходить,що збрехали? Зебобіки поясніть.
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то "вийськови"...а от "силовиков" надо прикормить...шоб были сыты и послушны...пока демократия... Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан - Цензор.НЕТ 1423
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Ну понятно,в тоталитарном режиме силовые структуры будут прикармливаться с руки.
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-- из соски прикармливать будут, а не с руки... *)
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Главно, шо б Авкову зряплату подняли! ...а то я беспокоюсь...
Интересно ещё на Е-декларации взлянуть! -- вдруг кто-то обеднел не по чину?
И вообще -- слуги должны служить, а господа в народ ходить!
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Зарплату реальному мультику ,а скорее миллиардеру, а нафига она ему вообще по ходу,?
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ага слугі самі собі дохід по-підіймали, а господам пенсії та зарплати - не поспішають ))
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Руководитель офиса президента разъясняет бюджетные расходы. Может он ещё и руководитель"офиса премьер министра"? Азаровский рыговский комсомолец - мастер на все руки.
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эти "рецепты" явно от "васточных братьев"...бо народ надо держать "в узде"... Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан - Цензор.НЕТ 9804
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таки да - такую сволочь как бурят надо еще поискать.
шмаркля поискала - нашла...
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а толк от "павышения" будет...?! или только капец "демократии" и свободе слова...?! Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - Богдан - Цензор.НЕТ 7656
а сепары как гуляли и убивали-так и продолжат...?
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та будет все, но видимо отложилось опять лет на пять как минимум....
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Так теперь когда у них появятся деньги, они будут ещё больше гулять и убивать.
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рост расходов на СБУ и МВД - учителям ждать.
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ети расходы и оправданы може, но учителя то не в курсе - голоснули за денюшку,
а тут опять нагребалово?
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Когда ФСБ тебе на пляшку посадить за погану роботу по Порошенко). Зелена вата
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в бюджете 2020, слуги каломойши забрали бабло с медицины, образования, повышения пенсий, а также у ВСУ. при этом зелескот увеличил расходы охфиса моники, мусорья, а также будут платить пенсии израильтянам, даунбасянам. вобщем бюджет деградации страны, а не развития. поздравляю "73%" вы сделали это вместе.
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Тем украинцам, что уехали навсегда в Израиль будут платит украинскую пенсию ( это кроме израильской).
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так на него же черновил кляузу накатала , шо пофиг да ?
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Зарплаты силовиков, продажа земли, внешняя политика. Люди, очнитесь - это завхоз! Не надо его звать и спрашивать ни о чем!
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Там лампа в коридорі перегоріла. Так що марш на роботу. І ще нагодуйте врешті решт гаранта бо почне у бомжів смітники віджимати.
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Пропоную ще раз. У Закон про вибори внести статтю, яка говорить, що останній пункт передвиборчої програми (яка є обовязковою для кожного кандидата на виборчу посаду в державні органи України) має містити такий зміст: Я кандидат на посаду ПІПб, будучи в при здоровому глузді і психічно та фізично здоровий, підтверджую що у разі мого обрання на посаду (Президента, депутата, мера і т.д.) я виконаю всі свої обіцянки по покращенню життя громадян України та держави Україна, вказані у моїй програмі вище. У випадку не виконання їх, я дозволяю громадянам України, які мене обрали на посаду застосувати до мене таке покарання.................. І далі кожен без примусу і гарно обдумавши вписує, те на що він готовий піти і чим пожертвувати. Підпис. А ми реально бачимо хто перед нами аферист-шахрай-вор чи дійсно людина державний діяч. Дуже дієвий запобіжний засіб не допущення до керівництва таких клоунів та аферистів по типу богдана і людей такої внутрішньої сутності.
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когда это гэбнявые сбу шники и мусора стали военными?
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Рост расходов на СБУ и МВД в бюджете-2020 связан с необходимостью выровнять зарплаты всех силовых структур в зоне ООС, - зуб даю.
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Для выравнивания зарплат есть и другой путь - сократить финансирование армии.
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росіски макаки взагалі мріють, щоб українську армію розпустили.
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Макаки такие, а вот украинские учителя поголовно мечтают, чтоб в бюджете 2020 доля силовиков была второе выше.
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- Скажите, Марк Савелович, а с чего таки увеличили расходы на ото МВД?
- Так ведь скоро таки йолка, Борис Моисеевич, с того и расходы больше.
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Тебя, петуха, надо выровнять с землей, урод. Каков преЗедент петух, такова и команда у него.
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Рост расходов на СБУ и МВД/ Нельзя увеличить пенсии/ Запуск рынка земли/форсирует события Коломойский чтобы с наступлением холодов отбыть в тёплые края исторической родины.
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Підвищення виплат СБУ, МВС, прокурорам пояснюється одним - страх. Задобрюють силовиків щоб утриматись у владі. Точнісінько, як у Московії.
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Да конечно,СБУ и МВД в окопах под обстрелами сидит,аваковцев нужно приравнять в армейцам,они такие воины,верим-верим.
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не кизди!!
Готовитесь к новому Майдану!!
Покупаете силовиков
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Та ми знаємо, для чого прикормлюють МВД і СБУ. Вовка боїться виступу ветеранів і діючих військових.
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Збільшити витрати на формування,що не захищають країну від ворога
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