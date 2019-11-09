 Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, - Богдан

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине рынок земли работает, но он работает "вчерную", селян часто обманывают, денег не платят или платят мизер. Мы хотим эти отношения легализовать, мы хотим, чтобы договор был официальным. Чтобы один украинец у другого мог легально купить землю, заплатить легальные налоги и спокойно пользоваться землей. Почему мы лишаем селян, которые хотят продать землю, такой возможности? Почему сосед не может купить у соседа землю и стать крупным феремером?", - сказал глава ОП.
Он подчеркнул, что украинцев лишили права собственности на землю в 1917 году, надо вернуть возможность украинцам распоряжаться землей.
"Мы можем увеличить объем производства аграрной продукции за 5 лет в 3 раза, мы можем построить перерабатывающие заводы, можем развивать аграрную сильную страну без загрязняющих технологий. Давайте не боятся! Польша на боялась и как она выросла", - подчеркнул Богдан.
А Украина должна с какого-то бодуна продать свой вечный возобновляемый актив.
Украинские чернозёмы лучше в мире !.
На них должны работать самые умелые земледельцы.
Которые будут думать о будущем этой земли, а не вынимать её ресурс.
Арабы давно бы купили эти земли и выкурили израильтян.
Хорошее настроение - это ценный актив.
иметь лучших лоббистов, иметь охранные структуры для борьбы с рейдерами.
Продажным чиновникам должна противостоять организованная сила.
Это нецивилизованная страна ?
Да ты антисемит ! Фашист !
сборище недоумков во главе с недоюристом, великим юмористом продают последнее, что еще есть у народа Украины. Дальше все, продавать больше не будет ничего, разве народ продать. Пора останавливать зарвавшихся мракобесов.
Беня загребает жар чужими руками.