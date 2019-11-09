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Все про:земля (1558) Богдан Андрей (217) рынок земли (17)

 Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, - Богдан

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан считает, что запуск рынка сельскохозяйственных земель в Украине позволит в 3 раза за 5 лет увеличить производство аграрной продукции.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине рынок земли работает, но он работает "вчерную", селян часто обманывают, денег не платят или платят мизер. Мы хотим эти отношения легализовать, мы хотим, чтобы договор был официальным. Чтобы один украинец у другого мог легально купить землю, заплатить легальные налоги и спокойно пользоваться землей. Почему мы лишаем селян, которые хотят продать землю, такой возможности? Почему сосед не может купить у соседа землю и стать крупным феремером?", - сказал глава ОП.

Он подчеркнул, что украинцев лишили права собственности на землю в 1917 году, надо вернуть возможность украинцам распоряжаться землей.

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"Мы можем увеличить объем производства аграрной продукции за 5 лет в 3 раза, мы можем построить перерабатывающие заводы, можем развивать аграрную сильную страну без загрязняющих технологий. Давайте не боятся! Польша на боялась и как она выросла", - подчеркнул Богдан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158713
 
   
 Топ комментарии
 
запуск рынка земли позволит в 3 раза увеличить состояние олигархов которые скупят землю
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Редкая чушь... Полнейшая глупость и дурость... Это в принципе не возможно. За пять лет? Даже через 25 это вырядили произойдёт. И для этого нет необходимости обезземеливать граждан Украины. Полные профаны.
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Израиль землю не продаёт, и его ********* - по всему свету.
А Украина должна с какого-то бодуна продать свой вечный возобновляемый актив.
Украинские чернозёмы лучше в мире !.
На них должны работать самые умелые земледельцы.
Которые будут думать о будущем этой земли, а не вынимать её ресурс.
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В Израиле одна пустыня и песок. Нашел с чем сравнивать.
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Вот именно. И даже эта «пустыня и песок» не продаётся.
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Если бі пустіня имела хоть какую то денежную ценность, например 1 доллар за сотку, ейобі использовали не только верблюди.
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Они бы и тогда не продали, потому что земля это часть территории. Без земли невозможна страна.
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Да тебе похоже и мозг не нужен, ты им просто не пользуешься и что нам всем стать тупыми зебилами как ты?
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А мне это зачем нужно, у нас и так зебилов хватает.
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И даже песок в Израиле НЕ ПРОДАЁТСЯ !
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Потому что это - Территория, Ресурс, Актив.
Арабы давно бы купили эти земли и выкурили израильтян.
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Вот честно, єто не актив. Такую "землю" я бі даром не взял. Единственное шо там имеет ценность - прибрежная зона и галилейское озеро.
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Арабы скупили бы там всё, лишь бы израильтянами не пахло.
Хорошее настроение - это ценный актив.
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А в цьому випадку бєні скуплять землю щоб українського духу не було чути .
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Та ще й дозволить підняти з/п вчителям до 4000$.
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Нема життя без старої бандерівської мудрості.
Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, - Богдан - Цензор.НЕТ 7632
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Землепользователи должны иметь свой независимый финансовый фонд,
иметь лучших лоббистов, иметь охранные структуры для борьбы с рейдерами.
Продажным чиновникам должна противостоять организованная сила.
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Кто нибудь сомневается, что продажа земли, для подавляющего большинства людей в Украине, при этом руководстве недоучек и кретинов, закончится тем, что не будет ни земли, ни денег? И надо учитывать, что продать землю можно будет только один раз. Назад ее уже вернуть не получится. Потом только революция.
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Потом только революция и национализация.
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Anastas K11 Революция - да, национализация - нет, ибо она предполагает возврат средств бывшему владельцу. Поэтому- конфискация.
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Відвертий балабол, популіст, брехло і не профессіонал.
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Нащадок Чінгізхана продає Українську Землю?
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именно потому и продает, что не украинец.
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Продажа земли во время войны иудеями при власти - преступление перед Украиной и Богом. Небо пошлет всем депутатам, министрам и экспертам, которые продвигают эту идею - болезни и гибель близких.
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Кстати, Украина мировой лидер по производству семян подсолнечника и по импорту подсолнечного масла. Также входит в число ведущих мировых производителей кукурузы и ряда другой зернобобовой продукции.
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США признали Коломойского самым большим мошенником за время существования человечества. И команда этого мошенника будет продавать землю Украины. И есть еще идиоты в Украине , которые поддерживают эту затею.
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В крайнем случае наиболее важно установить лимит владения землей не более 500 га на семью, как в Польше и др европейских странах. Если 210 тысяч, то это однозначно катастрофа для Украины. Так как сделает невозможным формированиея фермерства в Украине, создав лишь несколько десятков сельхоз-олигархов, крупных иностранных латифундистов, которые будут владеть 90% угодий, И это окончатально убьет Украину
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Украина уже научена горьким опытом криминальной прихватизации промышленных предприятий в 1994 г, которое уничтожило экономику богатейшей страны Европы, превратив ее в жалкого жебрака. И сейчас это хотят повторить снова, разграбив и растащив сельхозугодия.
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За чей счет банкет? Паи заберете безвозвратно? А кто работать будет на ваши ЗП?))) Где людей брать будете?
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китайців,в'єтнамців завезуть.Вони вже почали з'являтися навіть в нашому смт.
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Это тоже методы актёра. Он что знает, как оно будет после этого ? Он же не экономист. Вон посмотрите что стало с сельскохохяйственной страной Аргентиной после введения рынка земли. Так это в стране, где действовали, и до сих пор действуют законы. Можете представить. что это будет у нас, где нет законов ?
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"Рішало"все міряє на свій розум,бо він тільки рішало.
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а что мешало развивать аграрное направление ))) богдан- не неси чушь , чмо ты заказное и продажное.
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богдан проклянут тебя до 7го поколения.
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Зеля, со своими слугами! ты понимаешь что неконтролируемая продажа земли в нынешней ситуации, когда миллионы крестьян поймут что их на*бли и они остались ни с чем может привести к взрыву в напичканой оружием Украине. Сколько в прошлом было человеческих мясорубок за передел земли. АТО это мелочь, имитация. Ты этого хочешь? Тогда ты самоубийца.
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Если бы ограничение участка было в 500 га. то это бы означало. что продажа земли будет с учётом фермеров и с\х производителей, но раз ограничение участка в 210 000 га. значит это очередная еврейская афера века, где народу Украины ничего не достанется. Зеленский и Богдан-проходимцы!
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зеленский и богдан получат по 100 млн долларов и все что происходит зеленский и богдан руководят зтим а то под дурака хиляют.
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Дерибан земли это и есть основная цель пархатых мародеров из банды бабломойского-сороса, именно для осуществления этой задачи они и впарили лохам-гоям своего ручного клоуна. И плевать они хотели на мнение народа (по всем соцопросам около 70% населения Украины выступает против рынка земли), они любой ценой хотят протянуть свои законы по дерибану земли. И только массовые акции протеста по всей стране смогут помешать "богоизбранным" инородцам украсть нашу землю и уничтожить Украину. при этом капитуляция нужна пархатым как метод прикрытия дерибана страны (а там не только земля, а еще и недра, ж/д, порты, ГТС, почта, Украспирт, и т.д, фактически все осталось прибыльного у государства), так и для ослабления государства в целом до такого состояния, чтобы после смены власти у государства уже не осталось сил и возможности вернуть украденное.
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Что бы корова давала больше молока и меньше ела, ее нужно больше доить и меньше кормить. Это базовые познания о сельськом хозяйстве у Зекоманды.
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Насчет Польши. В Польше в основном арендуют землю, закон ограничивает размер участка,который можно купить. На самом деле таких законов по земле,которые предлагают Зеленский, Богдан и их компашка нет ни в одной стране в мире, даже в самой шизанутой стране нет таких законов, которые фактически официально дают зеленый свет латифундиям на лучших черноземах мира. Само предложение таких "законов" - это уже преступление.
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Все вірно - якщо не продадуть зараз - через пару років просто заберуть задарма !
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Ринок неможливий - відсутні суб'єкти й умови їх існування
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порохоботы, убейтесь!во всех цивилизованных странах есть рынок земли
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В Израле земля не продаётся.
Это нецивилизованная страна ?
Да ты антисемит ! Фашист !
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продадим землю, потом продадим жителей.
сборище недоумков во главе с недоюристом, великим юмористом продают последнее, что еще есть у народа Украины. Дальше все, продавать больше не будет ничего, разве народ продать. Пора останавливать зарвавшихся мракобесов.
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Зеленский получит импичмент вслед за Трампом.
Беня загребает жар чужими руками.
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В связи с изменением климата на планете: засухи, наводнения, ураганы, опустынивание больших территорий богатые страны стали закупать земли во всех уголках земного шара с целью предотвращения голода в свох странах. И продавать землю иностранцам в таких условиях является преступлением. Продажа земли приведёт в Украине к жесточайшему голоду. От голода могут погибнуть миллионы людей. Генпрокуратура и СБУ должны предупредить депутатов ВР что если они проголосуют за закон о продаже земли, то будут привлечены к уголовной ответственности.
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