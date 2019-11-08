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 Политика Украины
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Все про:бедность (218) пенсия (1858) реформы (3442) Богдан Андрей (217)

 Нельзя, поменяв президента и парламент, моментально увеличить пенсии, - Богдан про "конец эпохи бедности". ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, каким образом власть намерена реализовать предвыборное обещание про конец эпохи бедности.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме слогана "Конец эпохи бедности", были еще слоганы "Конец эпохи жадности" и "Конец эпохи вранья". Наши граждане должны понять, что эпоха это период, это не определенная точка. Нельзя поменяв президента и парламент моментально увеличить пенсии. Это процесс", - отметил глава ОП.

Богдан подчеркнул, что власть честно говорит о проблемах и не старается заработать на государственных средствах. Чтобы больше тратить на граждан, государство должно провести реформы и получать больше средств от экономики. Реформы должны привести к снижению стоимости заемных средств за рубежом.

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"В январе мы получали внешние средства под 9,5%, летом уже под 6,5%. До конца года с учетом проведенных реформ мы сможем спуститься до 4-5%. Если мы спожем получать внешние заимствования под 2-3%, кредиты не будут так сильно давить на бюджет. 

Одолженные деньги мы не проедим, мы не будем раздавать пенсии. Мы будем за них строить экономику. Будем строить дороги, школы, заводы, которые принесут дополнительные доходы в госбюджет. И уже эти дополнительные средства, которые не разовые, а постоянные, будут основой для стабильности Украины, для больших пенсий и зарплат", - пояснил Богдан.

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"Мы не хотим, чтоб в Украине не было богатых, мы хотим, чтоб не было бедных. Это наша цель", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3158712
 
   
 Топ комментарии
 
А в киношке и в предвыборных роликах как красиво всё было, скажи ж?
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Про себя любимых вы уже позаботились,сели на потоки,зарплаты повысили,а народ вам похер
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ага, зебил, истери в бессильной злобе!))
богдан и моника зе!лох тебя уестествили: "..мы не будем раздавать пенсии. Мы будем за них строить (для себя) "экономику".
Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності" - Цензор.НЕТ 9753
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а че ******* и народ разводили утырки зелёные
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Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності" - Цензор.НЕТ 7195

Тобто 5 років - це епоха ???
Богданчик, блазень сказав, що =прішол на адін срок=.
Півроку вже минуло.
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Не тільки "... поменяв президента и парламент", а ще "поменяв" усіх губернаторів, митницю, уряд, командирів у армії і т. д. На проросійських зрадників.
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Так тож Порошенко крав и нам ничего не оставлял? Ну поменяли его и что?
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"А насрав би його батьку"©
Зато можно легко и быстро прсрать электоральное умиление лохмандеев. Медовый период с лохокторатом закончился, а обещанное зажиточное благоденствие не то, шо не светит - его и в волнах не видать. Скоро ж холода - у обдуреных лохмандеев глаз кровью наливается, кинутые лохопедины от злости ЗЕленеют - у них ноги зудят пенделя булкодробительного промеж полужопий врезать. Злые языки (да не какие-нибудь трепачи, а WSJ) уже проронили, шо МВФ транши с баблом зажуковал - самое время Сиплоголосой зЕхидне вместе с Бурятообразным Упырём-Богданом мониторить рынок дуподемпферных гаджетов, противопендельных аксессуаров, дупореабилитационных программ и себе, и всему ЗЕ-сброду - шоб не пришлось потом в попыхах мостить лубки на дупы из подручных материалов.
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До Зеленського жодних претензій. Що б він не робив. Претензії до мудрого українського народу. Який обрав цього президента. Жахливо, що президента можна скинути. А з народом що робити? Лише тікати від таких мудреців.
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ПРи всій повазі до народу,вибір зеленої біомаси ганебний...
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как это нельзя? а за что 73% болванов тогда проголосовали?
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