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 Киевские новости
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Все про:мост (568) Шулявский мост (14)

 Возле ремонтируемого Шулявского моста в Киеве нашли склад боеприпасов, - КГГА

В 30 метрах от Шулявского путепровода в Киеве во время замены инженерных сетей нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  сайт Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Он заявил: "Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны".

На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3158711
 
   
 Топ комментарии
 
ну и чего орать на весь мир?
шепнули бы он волынянам и забыли, те бы за 2 суток все надежно вывезли и перепрятали,
в хозяйстве все может сгодиться, особенно когда кацапня нависает....
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Шулявский мост -- это нечто!
...со своими троллейбусами... *)
А, вообще нормально -- с Воздухофлотского направо -- и ты на Евбазе! ...было когда-то...
Когда ещё на Жуляны с Космонавтов дороги небыло... ...и девочки Чоколовские -- я балдел -- лучшие в Киеве! *)
...даже и не спорьте...!
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с 43 го да бля их никто не менял пиздец
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заместителя председателя КГГА Петра ПантелееваИсточник: https://censor.net.ua/n315871

По ходу внук он Лёньки Пантелеева, эрудированный и битый в делах оказался Возле ремонтируемого Шулявского моста в Киеве нашли склад боеприпасов, - КГГА - Цензор.НЕТ 3699
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Вот к чему приводит безвиз с агрессором, торговля с ним и примиренческая политика Зеленой плесени. Скоро склад боеприпасов агрессора найдут в кабинете Зеленского. Ох и олигофрены...
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ну и чего орать на весь мир?
шепнули бы он волынянам и забыли, те бы за 2 суток все надежно вывезли и перепрятали,
в хозяйстве все может сгодиться, особенно когда кацапня нависает....
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Вони тихо сиділи і нікого не чіпали.
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не, ну вывезти надо по любому в более безопасное для людей и менее безопасное для кацапни место.
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Все таки Х**ло бабла йому підкинув.
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Шулявский мост -- это нечто!
...со своими троллейбусами... *)
А, вообще нормально -- с Воздухофлотского направо -- и ты на Евбазе! ...было когда-то...
Когда ещё на Жуляны с Космонавтов дороги небыло... ...и девочки Чоколовские -- я балдел -- лучшие в Киеве! *)
...даже и не спорьте...!
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Во время замЕны аНжинерных сетей склад второй мировой .... производителей аНжинерных сетей в студию.. бл ...
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Жаль, что не времён холодной войны. Так бы уже можно было выйти из договора по ЯО.
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"обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны" - отправить на передовую!
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