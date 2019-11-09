 Возле ремонтируемого Шулявского моста в Киеве нашли склад боеприпасов, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева
Он заявил: "Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны".
На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.
По ходу внук он Лёньки Пантелеева, эрудированный и битый в делах оказался
шепнули бы он волынянам и забыли, те бы за 2 суток все надежно вывезли и перепрятали,
в хозяйстве все может сгодиться, особенно когда кацапня нависает....
...со своими троллейбусами... *)
А, вообще нормально -- с Воздухофлотского направо -- и ты на Евбазе! ...было когда-то...
Когда ещё на Жуляны с Космонавтов дороги небыло... ...и девочки Чоколовские -- я балдел -- лучшие в Киеве! *)
...даже и не спорьте...!