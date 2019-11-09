 Возле ремонтируемого Шулявского моста в Киеве нашли склад боеприпасов, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Он заявил: "Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны".

На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.