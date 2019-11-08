 Коммунальщики ликвидировали повреждения трубопровода в центре Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника отдела эксплуатации тепловых сетей "Киевтеплоэнерго" Александра Пелипишина.

По его словам, поврежденный участок трубопровода заменен на новый.

Напомним, 5 ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева прорвало трубу с горячей водой, проезжую часть затопило кипятком, в яму, которая образовалась, провалился автомобиль.

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