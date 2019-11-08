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Все про:Киев (18183) потоп (292) прорыв (62) коммунальные услуги (279)

 Коммунальщики ликвидировали повреждения трубопровода в центре Киева

Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" ликвидировали повреждение трубопровода на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника отдела эксплуатации тепловых сетей "Киевтеплоэнерго" Александра Пелипишина.

По его словам, поврежденный участок трубопровода заменен на новый.

Напомним, 5 ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева прорвало трубу с горячей водой, проезжую часть затопило кипятком, в яму, которая образовалась, провалился автомобиль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Фонтан кипятка на Саксаганского", - прорыв трубы в центре Киева. ДЕТАЛЬНЫЙ ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3158710
 
   
 Топ комментарии
 
Раніше не ремонтували труби, але завдяки вічнозеленому президенту ми живемо краще. Хорошо живут зебилы - дети из приюта, нет у них не пап не мам, но полно уюта🐸
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Зато Омельченко проезжая мимо не задавил очередного пешехода, а притормозил, бо яма заметней )
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Я знаю, що це Труба відремонтував, бо більше нема кому ремонтувати🐸
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Яму у Києві вже закопали? Хух, нарешті всім українцям можна розслабитися і виспатися за цілий тиждень.
Або: кияни, нахера нам всім знати, що в кого там у вас прорвало?
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Я знаю, що це Труба відремонтував, бо більше нема кому ремонтувати🐸
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Классная фамилия , типа зовёт ,но и звучит где то лучше ,чем например шуруп или баобаб Комунальники ліквідували пошкодження трубопроводу в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3918
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Раніше не ремонтували труби, але завдяки вічнозеленому президенту ми живемо краще. Хорошо живут зебилы - дети из приюта, нет у них не пап не мам, но полно уюта🐸
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Зато Омельченко проезжая мимо не задавил очередного пешехода, а притормозил, бо яма заметней )
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Приятно, что люди на форуме хоть не забывают преступления мэра- говнюка, спустя годы
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А игде представления к званиям "героя Украины"? Оне же ликвидировали. Причем, уверен, работали героически. А вот если написать так: "Снова порвался водовод, который преступно не обслуживался более 35 лет, несмотря на госфинансироование. Начатро расследование масштабных хищений. Потери составили около 2,5 млн грн.". Тут уже не будет впечатления героизмЪа в сией "организации по обслуживанию водоводов".
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