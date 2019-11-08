EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  25825  177
Все про:Климкин (2306) Международный суд ООН (99)

 Сегодняшнее решение Международного суда ООН обойдется России сверхдорого, - Климкин

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что хоронить международное право еще рано.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее решение будет сверхдорого стоить России во всех отношениях. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться", - считает Климкин.

Экс-глава МИД поблагодарил за дипломатов, отстаивающих позицию Украины в Международном суде ООН.

"Все, кто планировал хоронить международное право, могут остановиться. Да, решения не приходят сразу, и это разочарование для тех, кто переживает сердцем потери каждый день. Но международные законы - это тоже настоящая сила", - добавил Климкин.

Сегодняшнее решение Международного суда ООН обойдется России сверхдорого, - Климкин 01

Также на Цензор.НЕТ: Сегодняшнее решение Международного суда ООН может помочь созданию спецтрибунала по делу MH17, - Зеркаль

Напоминаем, 8 ноября Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3158708
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо Порошенко и Климкину за то что добились этого. Боюсь шо при ЗЕкловуне уже ничего не будет...все поняли что клоун подыгрывает кремлю..скоро и санкции с рашки снимут...Европа прекрасно видит как ЗЕбилы начали покупать электроэнергию на Рашке, хотя при Порошенко не покупали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Высказываются многие , радуються и только от Офыса преЗЕдента, пристайловского МИДа ни мур мур наверное, рот шаурмой забит или очередной ролик на Тесле снимают
 показать весь комментарий
 
 
Зеркаль это зам главы украинского МИДа. Какого хрена тебе еще надо.
 показать весь комментарий
 
 
об этом заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль после оглашения вердикта суда в Гааге.Источник: https://censor.net.ua/v3158653
 показать весь комментарий
 
 
А что такое? Сою от правды корежит, неадекваты тупые.
 показать весь комментарий
 
 
Да у них методичка все успехи списывать на прежнюю власть, а тут такая незадача что Зеркаль официально работает в МИД.
 показать весь комментарий
 
 
Але призначив її на цю посаду Дмитро Клімкін за каденції президента Петра Порошенка. Ще невідомо як поведе себе Зеленський по відношенню до неї, коли завтра на нього натисне Богдан, вірний друг Портнова і соратник Азарова. Сьогодні вимушено подав заяву на звільнення досвідчений дипломат Єлісєєв. Готується звільнення заступника РНБО генерала Сергія Кривоноса. Зе-кодло не бачить для нього місця в РНБО. Для секретаря РНБО Данілова досвід бойового генерала ніщо у порівнянні з професійним досвідом і знанням кварталівця Сивохо і концертного директора Тіни Кароль Тищенка, які призначені в нього радниками.
 показать весь комментарий
 
 
Опять порохобот излился инсинуациями.
Ей предлагали стать вместо Климкина - предпочла работу за кордоном.
 показать весь комментарий
 
 
А что Муко сказал неправильно? Жаль, что Зеркаль не захотела возглавить МИД. Но, может быть, она сейчас как раз на своем месте.
 показать весь комментарий
 
Тупокрываносае барыго хай на палигоне через пеньки прыгаить.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Когда то, кто то, скажет о подобном в настоящем времени?
Рассказывать о возможном теоретическом будущем, может любой, это очень легко.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Урря! Суд принял решение, что когда то возможно будет рассматривать иск Украины к оркам Россеи! Це не просто перемога, а переможище!!!
 показать весь комментарий
 
 
ну так это же мыролюбно, по безальтернативному.
 показать весь комментарий
 
Есть другой вариант военный,но тоже пораженческий
 показать весь комментарий
 
Климкин хоть сам понял, что написал?? суд только решил (через несколько лет!!) что позов находится в юрисдикции суда! и все!! дальше начнется розгляд по сути. Это еще с десяток лет.
А там скажут : вы не по процедуре подали документы, или не те, или нет так, или в папочке не того цвета...И даже если предположить неимоверное: россию признают спонсором терроризма и впаяют штраф, они его также заплатят, как платят нам по решению газпрома....
Так что как для испорченного им настроения новость хорошая, но не более того.
 показать весь комментарий
 
 
Кейсы хоть понял, что написал? Не стоит так возбуждаться.
 показать весь комментарий
 
 
Это все имитация бурной деятельности. Суда по существу дела еще не было, решения этого суда носят необязательный характер, а даже если бы носили обязательный, как заставить россию его выполнить? нюрнбергский процесс был только после военного разгрома третьего рейха, штурма берлина, ни о каком суде над германией в 1941-42 годах даже речи быть не могло! было решение Морского трибунала, рашка в открытую послала этот трибунал и отказалась выполнять его приказ, и она его не выполнила, моряков обменяли, а не отпустили просто так, корабли до сих пор у них. Что им помешает точно также послать и этот суд?
 показать весь комментарий
 
 
Коцсап, не плачь... Лучше бабло готовь... по-хорошему... Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8613
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохобот иди домой, рошенок тут нет Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4047
 показать весь комментарий
 
Ну, так зарабатывай и плати репарации Украине, казламордае. Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1280
 показать весь комментарий
 
Все вы пишете правильно, но вывод неправильны. Это не просто "имитация бурной деятельности", это очень важная работа, которую нужно продолжать.
1. Победа в суде (даже если решение не выполнено) - еще один удар по имиджу запоребрика и повышение шансов для новых санкций, или хотя бы для сохранения нынешних.
2. Преступления необходимо документировать. Решение суда пригодится для будущего трибунала над ввп и его командой.
 показать весь комментарий
 
почему эту ватную тварь нихто не посадит Мураева? -говорит по прежнему мол мы виним путина (а он не виноват это порох)по прежнему до последнего украинца войну ведем не хотим мира https://www.youtube.com/watch?v=s7YFO6TD9r0
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Состав преступления какой??
 показать весь комментарий
 
зазначим, что при порохе последовательно были озвучены все ноты и попытки парашке, что стало основанием для регения суда по процедуреым вопросам. зеля же купается в красных труселях, жрет шаурму и делает пиар на тесле, и забил еа все ноты об обстрелах, конвоях и прочего гуана парашки, что нам выльется при последущуих рассмотрениях судами...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А то Петрушка не гулял на Мальдивах
Все они из одногго теста,что ВАЗ,что ПАП
 показать весь комментарий
 
 
Шо ты мне свою картинку суешь,мне только женщины нравятся..
 показать весь комментарий
 
 
Бий російських окупантів на землі і на морі... кругом!
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы бить, надо укрепить кулак Украинской армии и государства, а
барыжья коррупция их разьедала.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А раша между тем плевала на все международные суды и организации...
Вот когда приструнят и накажут тогда и сказать об этом можно
А так одно Петрушкино балабольство
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
обойдется России сверхдорого...

Неужели еще 100 рублей потеряют??
 показать весь комментарий
 
Может расии и обойдется...а фюреру пох..
 показать весь комментарий
 
Русня ведь может и выиграть этот суд. И это вполне возможно.
 показать весь комментарий
 
при зеле это возможно, потому что он занят другим, например поеданием шаурмы для создания картинки для наріда
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
выиграет или проиграет, это вообще ничего не изменит. решения этого суда необязательны к исполнению
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да, но было бы обидно.
 показать весь комментарий
 
да сам по себе иск странный. Получается мы оспариваем не саму оккупацию наших территорий, а лишь, что что там притесняют украинцев и крымских татар. А вот если бы не притесняли, то все ок в принципе. Доказать это будет очень сложно. Но еще сложнее будет доказать причастность россии к терроризму, потому что нужны будут конкретные факты. А у нас даже ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями, и вообще никем таковыми не признаны. Но самое главное опять же то, что этот суд бессмысленный по своей сути-никто его решения выполнять не будет
 показать весь комментарий
 
не русня, а куйня, называй вещи своими именами
 показать весь комментарий
 
посмотрите трансляцию из гааги, почти час но смотится как фильм, что команда пороха начиная с 14 года и далее работала на дипломатическом фронте, что не доступно таким дпилам как зеля в красных труселях, разве что они наработают на позицию парашки
 показать весь комментарий
 
 
кстати любой пстеш зели в тесле со смекуечкми может сыграть в гааге при рассмотрении дела по сути... депил чё
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну так во что обойдется?
 показать весь комментарий
 
против проголосовал судья от России Скотников.

==
Говорящая фамилия, Оруэлл ржёт в гробу))
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, что из-за барыги под раздачу попало очень много достойных людей.... особенно дипломатов и юристов международников.....
С теми ЗеЛопухами, которые пришли на их место, мы бы точно в 14 году страну потеряли.........
Но может все обойдется.... Мож тот правильный импульс, который задали некоторые правильные, политики из предыдущей власти, все таки посильней окажется того хаоса, который создает этот ЗеЛопушарий....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Реалі?Що ти втираєш?Вже півроку,як новий Президент,а мародерство ще й досі відригується.Позавчора буквально втикнулися в Золотому поміж війскових блоків ********* 7-ро типу "некапітулянти" бо бачте-їм вже три роки дань орки платять за єнергію.Звичайно,їх впіймали з 73-ма тис.гривень і що думаєш?Змушені були відпустити,бо хлопці дійсно воювали,але ж яка це підла ********* політика була на грабіж,мов мафія,що добровольців пхала на рекет.Хто зможе таку дрянь впіймати-вони верещаимуть"Ми їх не знаємо і туди їх не посилали".От і дивуйся народ,чому доброволець 3-и роки відвоював,а замість обіцяних 1000 грн.в день отримати-зараз навіть не має де жити,та йде міст у Києві захоплювати.Тому таку мародерську свиноту бортанули на виборах правильно-ще б на нари з конфіскацією,аби виплатити тим добровольцям,що країну врятували і буде порядок у країні.Так що відпочивай петюшка-твої мародери бридкі-брррррр!
 показать весь комментарий
 
Погоджуюсь із Павлом Клімкіним про цю новину: дуже добра новина!

Адже ГОЛОВНА ЦІЛЬ СУДУ має бути не покарати винних (чи когось замість них),
а З'ЯСУВАТИ ІСТИНУ І ПОВІДОМИТИ ПРО НЕЇ людей.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже добра новина.Згідний Але з чого б це нелохам радіти-петрильні лохи всі баяни вже порвали перемогою їхного дячка МП на міжнардній арені-5-ть років тормозили клямками суди над окупантом,достатньо доказів не надали,вбивць терористами не визнали і т.д.
Порадіємо,коли буде результат.
 показать весь комментарий
 
 
Зелька себе в достижения запишет, орден повесит и дальше продолжит игру на пианино "Украина"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это кто и он тут причём?
 показать весь комментарий
 
Признання юрисдикції справи це ще не кінцевий результат.......

Справа в тому що існує ще і така інформація-

"Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов принял проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Благодаря этой инициативе у радикальных группировок могут возникнуть большие проблемы.
Поддержали идею российских дипломатов представители 121 страны. Как и предполагалось, только две страны проголосовали против - Соединенные Штаты и Украина. Еще 55 стран воздержались от голосования."
 показать весь комментарий
 
Справа в тому, що нацизму давно не існує.
Ваші кацапо випендрьожники випендрились ще раз.
 показать весь комментарий
 
 
чи ви, андрруша, продовжуватимете наполягати на своїй засмальоцьованій тезі, що хто не любить москальню, той нацист ?
 показать весь комментарий
 
 
Дякуємо Зеркаль і Клімкіну за цей результат. Але ******* це все затормозить і буде шкодити подальшим діям.
 показать весь комментарий
 
 
бОба попросить вибачення у х-ла і на тому все закінчиться.
 показать весь комментарий
 
 
Но нашлосся 5% ******** выбравших ПЕСюнов. Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8001 Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1566 Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1566
 показать весь комментарий
 
Следующая победа: суд приступил к рассмотрению дела.
Следующая победа: суд начал изучать 1 том из 400.
... победа: суд приступил к изучению 278 тома из 400.

Победа - это победа, а не путь к ней. Путь к победе может привести к победе, а может не привести. Нет, конечно, если цель была не победить в суде, а просто добиться признания, что суд может (не будет 100%, а может) рассмотреть это дело, тогда таки победа.
 показать весь комментарий
 
Как патриоту России, непрестанно благодарящему дидов за Победу, вам следовало бы знать, что она куется в сражениях, в которых вы побеждаете, внимательней прочитайте статью.
 показать весь комментарий
 
 
Приведи хоть один пример, не то что "непрестанно", где я благодарил "дидов" за победу Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1030
 показать весь комментарий
 
Хотелось бы! Но я не верю что мы натянем на х** Путина. В крайнем случае он пошлет всех на три буквы и будет договариваться с Макроном и Меркель, обещая им свой газ почти бесплатно. И те не устоят. В крайнем случае учинит какую нибудь гадость "так хлопнув дверью, что сотрясётся вся Европа" и другие континенты. И никто ему ничего не сделает.
 показать весь комментарий
 
зебилы все достижения сольют, для своего кремлядского хозяина...
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх