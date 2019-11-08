 Сегодняшнее решение Международного суда ООН обойдется России сверхдорого, - Климкин

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее решение будет сверхдорого стоить России во всех отношениях. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться", - считает Климкин.
Экс-глава МИД поблагодарил за дипломатов, отстаивающих позицию Украины в Международном суде ООН.
"Все, кто планировал хоронить международное право, могут остановиться. Да, решения не приходят сразу, и это разочарование для тех, кто переживает сердцем потери каждый день. Но международные законы - это тоже настоящая сила", - добавил Климкин.
Также на Цензор.НЕТ: Сегодняшнее решение Международного суда ООН может помочь созданию спецтрибунала по делу MH17, - Зеркаль
Напоминаем, 8 ноября Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Ей предлагали стать вместо Климкина - предпочла работу за кордоном.
Рассказывать о возможном теоретическом будущем, может любой, это очень легко.
А там скажут : вы не по процедуре подали документы, или не те, или нет так, или в папочке не того цвета...И даже если предположить неимоверное: россию признают спонсором терроризма и впаяют штраф, они его также заплатят, как платят нам по решению газпрома....
Так что как для испорченного им настроения новость хорошая, но не более того.
1. Победа в суде (даже если решение не выполнено) - еще один удар по имиджу запоребрика и повышение шансов для новых санкций, или хотя бы для сохранения нынешних.
2. Преступления необходимо документировать. Решение суда пригодится для будущего трибунала над ввп и его командой.
Все они из одногго теста,что ВАЗ,что ПАП
барыжья коррупция их разьедала.
Вот когда приструнят и накажут тогда и сказать об этом можно
А так одно Петрушкино балабольство
Неужели еще 100 рублей потеряют??
==
Говорящая фамилия, Оруэлл ржёт в гробу))
С теми ЗеЛопухами, которые пришли на их место, мы бы точно в 14 году страну потеряли.........
Но может все обойдется.... Мож тот правильный импульс, который задали некоторые правильные, политики из предыдущей власти, все таки посильней окажется того хаоса, который создает этот ЗеЛопушарий....
Адже ГОЛОВНА ЦІЛЬ СУДУ має бути не покарати винних (чи когось замість них),
а З'ЯСУВАТИ ІСТИНУ І ПОВІДОМИТИ ПРО НЕЇ людей.
Порадіємо,коли буде результат.
Справа в тому що існує ще і така інформація-
"Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов принял проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Благодаря этой инициативе у радикальных группировок могут возникнуть большие проблемы.
Поддержали идею российских дипломатов представители 121 страны. Как и предполагалось, только две страны проголосовали против - Соединенные Штаты и Украина. Еще 55 стран воздержались от голосования."
Ваші кацапо випендрьожники випендрились ще раз.
Следующая победа: суд начал изучать 1 том из 400.
... победа: суд приступил к изучению 278 тома из 400.
Победа - это победа, а не путь к ней. Путь к победе может привести к победе, а может не привести. Нет, конечно, если цель была не победить в суде, а просто добиться признания, что суд может (не будет 100%, а может) рассмотреть это дело, тогда таки победа.