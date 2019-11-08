 Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части - на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета - на 1,1 млрд грн .
Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд); 787 млн грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.
Также закон позволяет городу Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского горсовета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
а что еще ждать от слуги карлы???
ЗРАДА ЗРАДА ЗРАДА КАПИТУЛЯЦИЯ, это твое
лохі завжди були, є і будуть.
не понимаю, почему шахты продают уголь по рыночной цене, и все равно нужно дотировать шахтеров?
ЧТО подписал Зеля?)))
Цензор , очнись
Откуда деньги, Зин?
рыжий с того же начинал, подписывал изменения в сделаное и спланированное до него,
своими указами отменял указы обамы и прочая прочая прочая.
пацаны свои персональные неприязни все решали одним - побольше друг другу нагадить.
когда ето проиходит на уровне подворотни и один другому в табло? - та ок, никому дела нет.
когда пацаны типа президенты - становится грустно и смешно одновременно...
то ли выступатель, то ли массовка ему внимающая....
краткий перевод речи (все ето тасуется разными словами, но смысл один):
луизинацы и луизианки приходят ко мне и просят, мистер президент мы устали от побед,
перестаньте так тяжело работать, отдохните.
у меня для них есть ответ - я не перстану тяжело работать и мы будем продолжать побеждать всегда и везде.
шо та в етом роде...
Are you tired of winning yet? - вопрос риторический.
and yes - tired from junk like you, up to the neck...
Не то чтобы я сомневалась, но спасибо за подтверждение.
Говорячи про повагу, мораль та культуру, ви би мали звернути увагу на свої висловлювання.
Друге. Свої коменти я розспамила.
Третє. Спілкуйтесь з людцями свого кола.