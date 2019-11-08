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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4403) зарплата (1921) Зеленский (3609) шахтеры (540)

 Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 г.", принятый Верховной Радой 31 октября. Закон принят с целью обеспечить решение важных социальных вопросов и эффективное использование средств госбюджета в процессе его исполнения в текущем году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части - на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета - на 1,1 млрд грн .

Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд); 787 млн ​​грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - Гончарук

Также закон позволяет городу Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского горсовета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Также читайте: Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн

Источник: https://censor.net.ua/n3158707
 
   
 Топ комментарии
 
"шахтьорам" - аппалчєнцам ?
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вот как раз именно им... АпУлченцам..)))
а что еще ждать от слуги карлы???
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Физически работать - это не на цензоре гадить , задрав заднюю ногу . Если люди не будут создавать материальные ценности , то ни жрать нечего будет ни грабить не получится этих самых людей , которые деньги зарабатывают , а не зашибают .
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вот как раз именно им... АпУлченцам..)))
а что еще ждать от слуги карлы???
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шо, много буковок, статью не смогла осмыслить？
ЗРАДА ЗРАДА ЗРАДА КАПИТУЛЯЦИЯ, это твое
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Физически работать - это не на цензоре гадить , задрав заднюю ногу . Если люди не будут создавать материальные ценности , то ни жрать нечего будет ни грабить не получится этих самых людей , которые деньги зарабатывают , а не зашибают .
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Ну раззуй глаза и посмотри платежку за газ. Или у вас за поребриком не снизили?
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ага , теперь все вокруг виноваты что у тебя тяму не было и что ты учиться не хотел, а теперь физически вкалываешь? ну применяй средства механизации, это единственное что могу посоветовать в твоем случае...мне один лугандонрвец в упрек ставил, что мол я жизни не нюхал потому, что в шахе не работал. на вопрос а на яух мне эта шахта ? он так и не смог ответить! оказалось у него в жизни все просто - в школе иух валял учился через пень колоду , попал в дворовую компанию потом на малолетку за хулиганку, потом шахта , потом опять на зону за увечия чела по пьяне , потом опять шахта и т.д. как говорится жизнь размерена.... а потм он меня жизни учит. это я вам о горловских создателях материальных ценностей которые кормили всю Украину.....
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А от мене більше цікавить, у кого ж заберуть? Адже доходи б'юджету не зромдюли, а навпаки - впали. То щвюа чий рахунок "шахтьори" бенкетувати будуть?
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так зелені казали - ми за все заплатимо.
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"Ми" - це Ви і я? Зелені - це в основному зубожілі любителі халяви. У них не було, немає і ніколи не буде грошей.
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халяву ******* всі, кмітливі особи на цьому століттями мільйони заробляють.
лохі завжди були, є і будуть.
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Не скажіть. Я вкрай негативно і підозріло ставлюся до халяви. Я в неї не вірю. Живу надто довго.
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Я про зебільну натуру розмірковувала.
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Не умничай с дивана , нехорошо есть обобщать и перебарщивать ,ты здесь не мать Тереза, а просто форумчанин с определёнными правами и спам как вроде бы для патриота Украины будет не самым приятным для тебя местом ,пожалуйста подумай трижды прежде чем что то писать,здесь ;же не 95 квартал Зеленський підписав зміни до держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям - Цензор.НЕТ 851
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хотите сказать, что из бюджета Украины финансируются активные сепары..? думалось, что ботам позволяют почти всё, но это уже явный передоз.. Зеленський підписав зміни до держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям - Цензор.НЕТ 2733 админ, а-у-у..
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отменили роттердам+ и закончились деньги на з\п шахтерам?
не понимаю, почему шахты продают уголь по рыночной цене, и все равно нужно дотировать шахтеров?
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Ніхто Роттердам++ не відміняв. Навпаки, признали як економічно доцільний.
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Бюджет 2019 подписывал Порошенко
ЧТО подписал Зеля?)))
Цензор , очнись
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Зміни підписав, що незрозуміло ,за півроку його президентства він "всох")
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Ты совсем что ли, читать не умеешь только Г+Г смотреть можешь. Ясно же написали подписал изменения.
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Ну да. Изменения в бюджет года, который закончится меньше, чем через два месяца?Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам ....Источник: https://censor.net.ua/n3158707
Откуда деньги, Зин?
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так изменения он подписал....
рыжий с того же начинал, подписывал изменения в сделаное и спланированное до него,
своими указами отменял указы обамы и прочая прочая прочая.
пацаны свои персональные неприязни все решали одним - побольше друг другу нагадить.
когда ето проиходит на уровне подворотни и один другому в табло? - та ок, никому дела нет.
когда пацаны типа президенты - становится грустно и смешно одновременно...
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слушал рыжую речь в Луизиане, от понимаю, шо кто то там идиот, но так и не понял кто,
то ли выступатель, то ли массовка ему внимающая....
краткий перевод речи (все ето тасуется разными словами, но смысл один):
луизинацы и луизианки приходят ко мне и просят, мистер президент мы устали от побед,
перестаньте так тяжело работать, отдохните.
у меня для них есть ответ - я не перстану тяжело работать и мы будем продолжать побеждать всегда и везде.
шо та в етом роде...
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Ну, допустим, не речь слушал, а методичку читал, написанную теми, кто тоже не в теме. Потому как для твоих хозяев отмена излишней бюрократии звучит дико - а на чем же тогда бабло пилить?

Are you tired of winning yet? - вопрос риторический.
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i'm careless of your imaginations and do me a favor stand tall to keep me smiling
and yes - tired from junk like you, up to the neck...
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Штирлиц, ваша легенда провалена. Рекомендую срочно съесть парашют.

Не то чтобы я сомневалась, но спасибо за подтверждение.
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видаткова частина мінус майже 20млрд...на чому ЗЕкономлять?
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Нам Порох платить, шоколадом. Ти шо лох?
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Зря . Там Ахметовская шолупонь , твои бойцы туда на километр не подойдут . Бо сцыкуны !
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Все одно він в цьому ні бум-бум. Хай підписує.
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Перше. До не знайомих людей звертаються на Ви.
Говорячи про повагу, мораль та культуру, ви би мали звернути увагу на свої висловлювання.
Друге. Свої коменти я розспамила.
Третє. Спілкуйтесь з людцями свого кола.
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... на здоровье и дальше, а право спамить никто не отменял
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...ему баночки нужны -- шо б пописять куда было -- в шахтёрские каски! *)
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«Критикувати Президента Володимира Зеленського означає воювати проти держави». Це цитата ведучої ток-шоу «Право на владу» головного провладного каналу «1+1» Наталії Мосейчук… Цей шедевр увійде у збірник «Найкраще про найвеличнішого лідера **********»….При цьому, тепер, по четвергах, на кожній програмі провладного тв-каналу обговорюють якусь стратегію. Зашквари «слуг» це нецікаво, це не стратегічно, це дрібно… Це при Порошенку щодня можна було обговорювати корупцію, мальдіви, ротердами, ліпецьки та купу різних фейків. Тоді було не до стратегії. Потрібно було мочити. А при Зеленському лише щось стратегічно-позитивне, бо «Вова устал от негатіва».
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Зміни у бюджет будуть, але грошей нема, тому тримайтеся. За що триматися? Так у кого що є, за те і тримайтеся🐸
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интересно... шахтеры разрушают Землю и им повышают зряплату... а где же повышение зарплат для тех, кто занимается возобновляемой энергетикой?
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До этого решения зарплаты шахтерам выходит платить не надо было,но и здесь нет гарантии выплат,ведь только предусматривает.Можно и не предусмотреть.
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