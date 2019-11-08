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Все про:Латвия (735) фигурное катание (25)

 Украинская фигуристка Шаботова стала серебряным призером международного турнира в Риге

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова стала серебряным призером в юниорской категории международного турнира Volvo Open Cup в Риге. 13-летняя спортсменка, которая лидировала после короткой программы, набрала в целом 167.81 баллов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

В сообщении отмечается: "В произвольную программу Шаботова включила один из самых сложных прыжковых элементов - тройной аксель, но не справилась с ним. После этого фигуристка чисто выполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, сольные тройной риттбергер и двойной аксель. В то же время, тройной лутц + Ойлер + тройной сальхов, а также сольный тройной флип и тройной флип в каскаде с двойным тулупом вышли с ошибками.

За произвольную программу Анастасия получила оценку 105.41, что позволило выйти вперед Ксении Синицын (РФ), которая без особых помарок откатала свою композицию, набрав 122.22 баллов. Россиянка, которая после короткого проката была шестой, и стала победительницей турнира с общим результатом 176.67.

Третье место у латвийской спортсменки Марии Большевой - 158.83.

Напомним, в августе этого года в Киеве Анастасия Шаботова на тренировке показала чистое исполнение тройного акселя, входящий в группу элементов ультра-си. Сейчас в мире немного фигуристок-одиночниц, способных выполнять этот прыжок.

Украинская фигуристка Шаботова стала серебряным призером международного турнира в Риге 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158706
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо ! Такие как Вы возрождают Украину .
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Душа поёт,когда читаю о многочисленных победах украинцев во всех видах спорта!
Молодец,девонька !!!! Поздравляю!🎈🎈🧨🧨💝😍😍
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"Молодчинка" полгода назад поменяла гражданство с российского на украинское, так как перспектив попасть в сборную РФ у нее не было при нынешней конкуренции там. Зато у нас "звезда". Печальный уровень нашего фигурного катания(((
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А еще она рассказывала о пользе допинга: принял - и откатался на славу и в удовольствие.
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Да, но она просто молола языком. Какой допинг в фигурном катании? Там техника важна. Нет техники - нет прыжков, допинг не поможет.
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Спасибо ! Такие как Вы возрождают Украину .
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Жаль, что золото не взяла. 13 лет. КРУТО!
Но.. россиянки недосягаемы в этом виде спорта на всех соревнованиях.
это серебро Шаботовой сродни золоту.
Поздравления 🎊
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Ничего она не возражает. Она сменила гражданство недавно с российского. Там у нее шансов не было на сборную и международные турниры. Думаю, она даже язык украинский не знает. Её взяли, так как у нас нет своих перспективных.
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Эх, таким коньком - да путину по яйцам !
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А ещё лучше оба яичка ему отстрелить из кольта, правда если они у него ещё по ходу есть Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі - Цензор.НЕТ 3624
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Душа поёт,когда читаю о многочисленных победах украинцев во всех видах спорта!
Молодец,девонька !!!! Поздравляю!🎈🎈🧨🧨💝😍😍
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Завдяки Порошенку, наші спортсмени виграють міжнародні змагання. Адже це Петро Олексійович створив спорт в Україні!! А зебіли все знищують!!
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Побеждать в женском одиночном катании нету шансов ни у одной страны, пока есть Тутберидзе и её школа. Лет на 5 вперёд могут все выдохнуть.
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