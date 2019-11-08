 Украинская фигуристка Шаботова стала серебряным призером международного турнира в Риге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

В сообщении отмечается: "В произвольную программу Шаботова включила один из самых сложных прыжковых элементов - тройной аксель, но не справилась с ним. После этого фигуристка чисто выполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, сольные тройной риттбергер и двойной аксель. В то же время, тройной лутц + Ойлер + тройной сальхов, а также сольный тройной флип и тройной флип в каскаде с двойным тулупом вышли с ошибками.

За произвольную программу Анастасия получила оценку 105.41, что позволило выйти вперед Ксении Синицын (РФ), которая без особых помарок откатала свою композицию, набрав 122.22 баллов. Россиянка, которая после короткого проката была шестой, и стала победительницей турнира с общим результатом 176.67.

Третье место у латвийской спортсменки Марии Большевой - 158.83.

Напомним, в августе этого года в Киеве Анастасия Шаботова на тренировке показала чистое исполнение тройного акселя, входящий в группу элементов ультра-си. Сейчас в мире немного фигуристок-одиночниц, способных выполнять этот прыжок.