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Все про:Конгресс США (501) США (15743) Виндман Александер (2)

 Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

О том, что военная помощь от США задерживается, в посольстве Украины в Штатах знали еще в середине августа.

Об этом говорится в стенограмме показаний директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Александр Виндман прямо указывает на исполняющего обязанности главы администрации Трампа Мика Малвени. Последний, по его словам, сделал все, чтобы поставить встречу Трампа и Зеленского в зависимость от расследования украинским правоохранителями деятельности компании Burisma.

Также Виндман указывает, что Зеленский в разговоре с Трампом 25 июля упоминал название компании Burisma, но это не попало в стенограмму разговора. По его мнению, это указывает на то, что Зеленского "заранее готовили к звонку".

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп готов обнародовать стенограмму еще одной беседы с Зеленским, о которой "никто не знает"

По словам Виндмана, о задержке американской военной помощи Украине он узнал еще до 3 июля. В это время из офиса главы администрации Трампа поступило распоряжение проверить, соответствует ли помощь "приоритетам администрации".

Украинские дипломаты, утверждает Виндман, знали о задержке помощи с середины июля. В СМИ информация о задержке помощи появилась только 28 августа.

Александр Виндман дал свои показания Конгрессу 29 октября. Он указал конгрессменам на расхождения между стенограммой разговора Трампа и Зеленского 25 июля и реальным содержанием сказанного.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп задерживал военную помощь, пока президент Украины не объявит публично о расследованиях по Байденам, - временный поверенный Тейлор

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3158705
 
   
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 22 мин.22 минуты назад

Рубрика "в мире животных". На "Свободе слова" выступает кремлевский холуй Бойко. Поддержка зала 75%. Еще раз: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. Программу срочно нужно переименовать в "Ватный цирк уродов Савика Шутера"


Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени - Цензор.НЕТ 3514
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Один вопрос. Почему это при Организме не село еще,кто мешает?Назовите,кто мешает "патриоту"?
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Читать разучились у пятра ляксеича.Зеле можно задавать эти вопросы,но после того ,как отчитаетесь кого за 5 лет посадили.И да штепа вам смеется в лицо.
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!.

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СЛАВА УКРАЇНІ.!!!!!
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Вічний позор і ЗАБУТТЯ россійсько-ФАШИСЬКИМ " захисникам-допомагателям " ,
" звільнювачам " і остальним КРОВАВІМ АФЕРИСТАМ !!!
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Если мы хотим сохранить страну,нужно понимать,что нато нам не светит,а ***** по любому сюда полезет.Все остальное лирика.
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Ничего не пропало ,это наоборот должно мобилизовать.
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За время работы в последнем чиновник получил прозвище "Мик нож" за свои регулярные предложения урезать ту или иную статью социальных расходов, отмечает Politico.
Кроме того, в 2017 году он объявил о прекращении Безвозмездной Военной Помощи Украине и ряду других стран. Идея Малвейни заключалась в замене прямых субсидий Кредитами.
Чиновник не скрывает своих консервативных политических убеждений. "Привет, я чокнутый правый!" - представился он в свое время главному экономическому советнику Трампа Гэри Кону. "Привет, я Гэри", - отозвался тот. Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 4040
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НАТО РЕАЛЬНО СВЕТИЛО еще при Ющенко..
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НО глупый народ выбрал ОВОЩА,,, А оно ..........
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Да и счасс..- После РЕАЛЬНЫХ ПРОДВИЖЭНИЙ Украины в НАТО...- ГЛУПЫЙ народ выбрал ОВОЩА , притом---3еленого.
.
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Ето жопа Трампа . Где в АМЕРИКЕ РЕЙГАН ?
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 22 мин.22 минуты назад

Рубрика "в мире животных". На "Свободе слова" выступает кремлевский холуй Бойко. Поддержка зала 75%. Еще раз: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. Программу срочно нужно переименовать в "Ватный цирк уродов Савика Шутера"


Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени - Цензор.НЕТ 3514
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Это служит доказательством того, что Порошенко задействовал админресурс на выборах и должно было быть не 73%, а 75%...
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Один вопрос.Почему это при пете не село,кто мешал?Назовите,кто мешал "патриоту""?
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Один вопрос. Почему это при Организме не село еще,кто мешает?Назовите,кто мешает "патриоту"?
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Читать разучились у пятра ляксеича.Зеле можно задавать эти вопросы,но после того ,как отчитаетесь кого за 5 лет посадили.И да штепа вам смеется в лицо.
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Один вопрос, те, кто голосовал "против Порошенко" в одной команде с Бойко и Медведчуком и тоже 75%?
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Да тут другой вопрос.Илловайск,а ваше чучело парад проводило?Ну то таке,это для тех ,кто помнит еще Украину без пораженко..Ну теперь все проще,все в военкомат и петю с сыночком которого альфа охраняла не забудьте.Н
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А Организм в это время с гранатой под засРашкинские танки бросался,правильно? Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 8871
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И как вы не заметили петю по Иловайском)))
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Вы врете петю в окопах многие видели.Он как патриот командовал взводом,показывал примером.Видели.
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характерна ознака зебіла - нагла і цинічна брехня. Настільки нагла, що не зважає на те, що вона елементарно спростовується.
24.08.2014р., коли відбувався парад на день Незалежності - котел під Іловайськом якщо і організувувався, то добробатами під командуванням Корбана і Хомчака. І в котел брались сепари. Лише через три дні, коли підійшли в/частини ерефії - стався котел, куди потрапили добробати.
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Ответочка для порохосрани.Тогда гш возглавлял мужеложенко и он договаривался с кацпней.Война и договор ничего не смущает?Мужеложенко признал,что он вел переговоры про коридор.Чего это у вас вопросов не возникает)))Ответ один и вы его знаете.
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Кто мешает честному "патриоту" посадить Бойко,летающего к Медведу и ВВХ?Медведчука он ссыт обижать,а Бойко тоже писяется трогать?
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Хуф... он писяет писей писять... то еще ссыкло...
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kostjaua5

"Это было самое большое поражение в информационной войне с россией. Потому что путин давал гарантии "зеленого коридора". путин Лично дал указание военному руководству генерального штаба о том, чтобы согласовать все действия, связанные с выходом по этому "зеленому коридору". затем все эти нарушения произошли. По нормам международного права - это совершение военного преступления, за что следует привлечь к ответственности"
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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И Чалый начал активно действовать на свой страх и риск, т.к. из ОПы так и не ответили - что делать...
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ты ж кацапский скотыняка!.. чего ты радуешся?!
обвалится Трамп, вместе с ним, обвалятся программы, в которых участвуют, такие дебилы как ты..
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так и есть служит нашему новому колбасноиммигрантскому отечеству
Ык сладко отрыгивая стейком со скотч виски
Давай трампыч дави их всех бо заслужили
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Все то ясно, лише для чого військова допомога країні, яка не збирається воювати?
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Малвени? Это звучит как Моника Янелох принял решение.
Он только подписать может. Как фото фанатам.
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яке буде покарання голові адміністрації президента зуб виб'ють чи посадять?
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!.ВЕЧНЫЙ ПО3ОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!....Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 2003
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А кто был "Ленин и Сталин" 100 лет до них, и 100 лет до них, чтобы прослеживалась тенденция?
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После Ивана Грозного правил его сын. Да и вообще Грозный правил много позже завершения периода Монголо-Татарского ига. Про Петра 1 тоже непонятно, потому что после него была Екатерина 1 - балтийка или немка.
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А шо, мне нравицца как рыжий орангутанг дёргаицца, пытаясь отмазацца от импича... Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 3330


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нашли таки стрелочника - Мика Малвени.
мика не стрелочник, а шо та вроде *********** ершка писькова - шо хазяин скажет,
то делать и будет.самостоятельные решения от таких никому не нужны, иначе бы их там не было.

исполнительность и угодливость - все.
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Тобто - Трамп тут ніпрічьом і всі дємократічєчкі зусилля, спрямовані на його імпічмент, адресовані "злочинним адмінісраторам"? Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені - Цензор.НЕТ 3385
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Чергова жертва Трампа. Скидає людей,як баласт.А воно ж не помагає.
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Семочкины тофарисчи из фсб надеются на военную халяву от США?
- Напрасно!
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Всё для переговоров, всё во имя переговоров. Произошла задержка- потом должно что-то родиться.
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А что тут удивительного, США не меценат, они дают деньги не по доброте душевной, а ради своих целей. Они не действуют в интересах РФ, Украины, Сирии, Ирака, Афганистана... У них свой интерес. Если бы они выделили деньги просто так, вот вам, Украина, помощь от всей души, но это не так. Когда мы говорим о независимости органов власти в США, например, Сената от Белого дома, то точно также и Белый дом имеет свои полномочия, а не просто исполняет решения Сената. Вот Трамп видит политику США такой, он президент страны, его люди избрали, так же, как и сенаторов. Не понравится людям, что он делает, выберут другого, нравится - переизберут его или продолжателя его политики.
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Сколько можно тратить деньги на бесполезные проекты ? украницы выбрали бубочку-зеленского который итегрирует даунбас в Украину , отступает по своей территории , называет росийских бандитов повстанцами . непонятно чего ждут ЗЕбараны ? что случится чудо и убрав Трампа демократы во главе со стариком Байденом пойдут в окопы отвоевывать крым и донбас для ленивых ЗЕквартальных ? вы либо наивны либо глупы до безобразия . Все правильно решил .
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