 Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Об этом говорится в стенограмме показаний директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Александр Виндман прямо указывает на исполняющего обязанности главы администрации Трампа Мика Малвени. Последний, по его словам, сделал все, чтобы поставить встречу Трампа и Зеленского в зависимость от расследования украинским правоохранителями деятельности компании Burisma.
Также Виндман указывает, что Зеленский в разговоре с Трампом 25 июля упоминал название компании Burisma, но это не попало в стенограмму разговора. По его мнению, это указывает на то, что Зеленского "заранее готовили к звонку".
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По словам Виндмана, о задержке американской военной помощи Украине он узнал еще до 3 июля. В это время из офиса главы администрации Трампа поступило распоряжение проверить, соответствует ли помощь "приоритетам администрации".
Украинские дипломаты, утверждает Виндман, знали о задержке помощи с середины июля. В СМИ информация о задержке помощи появилась только 28 августа.
Александр Виндман дал свои показания Конгрессу 29 октября. Он указал конгрессменам на расхождения между стенограммой разговора Трампа и Зеленского 25 июля и реальным содержанием сказанного.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!.
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Але чому не українською?
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Вічний позор і ЗАБУТТЯ россійсько-ФАШИСЬКИМ " захисникам-допомагателям " ,
" звільнювачам " і остальним КРОВАВІМ АФЕРИСТАМ !!!
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Кроме того, в 2017 году он объявил о прекращении Безвозмездной Военной Помощи Украине и ряду других стран. Идея Малвейни заключалась в замене прямых субсидий Кредитами.
Чиновник не скрывает своих консервативных политических убеждений. "Привет, я чокнутый правый!" - представился он в свое время главному экономическому советнику Трампа Гэри Кону. "Привет, я Гэри", - отозвался тот.
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НО глупый народ выбрал ОВОЩА,,, А оно ..........
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Да и счасс..- После РЕАЛЬНЫХ ПРОДВИЖЭНИЙ Украины в НАТО...- ГЛУПЫЙ народ выбрал ОВОЩА , притом---3еленого.
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ДонниРафик неувиноват !
Рубрика "в мире животных". На "Свободе слова" выступает кремлевский холуй Бойко. Поддержка зала 75%. Еще раз: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. Программу срочно нужно переименовать в "Ватный цирк уродов Савика Шутера"
24.08.2014р., коли відбувався парад на день Незалежності - котел під Іловайськом якщо і організувувався, то добробатами під командуванням Корбана і Хомчака. І в котел брались сепари. Лише через три дні, коли підійшли в/частини ерефії - стався котел, куди потрапили добробати.
"Это было самое большое поражение в информационной войне с россией. Потому что путин давал гарантии "зеленого коридора". путин Лично дал указание военному руководству генерального штаба о том, чтобы согласовать все действия, связанные с выходом по этому "зеленому коридору". затем все эти нарушения произошли. По нормам международного права - это совершение военного преступления, за что следует привлечь к ответственности"
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
обвалится Трамп, вместе с ним, обвалятся программы, в которых участвуют, такие дебилы как ты..
Ык сладко отрыгивая стейком со скотч виски
Давай трампыч дави их всех бо заслужили
Он только подписать может. Как фото фанатам.
мика не стрелочник, а шо та вроде *********** ершка писькова - шо хазяин скажет,
то делать и будет.самостоятельные решения от таких никому не нужны, иначе бы их там не было.
исполнительность и угодливость - все.
- Напрасно!