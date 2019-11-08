 Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Сеитмуратову задержали на КПВВ "Чаплынка", расположенном на админгранице между материковой частью Украины и оккупированным Крымом.
"Только что стало известно, что русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал Чубаров в фейсбуке.
Он отметил, что Сеитмуратова с 1978 года, когда ее выгнали из СССР, имеет гражданство США.
Сеитмуратова постоянно проживает в Крыму.
В Меджлисе крымскотатарского народа предпринимают меры для установления связи с задержанной и оказания ей помощи.
Прорвёмся!
"«Война войной, а коктейль по расписанию»."
https://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
При Рейгане такого бы не было
Как кремляди боятся сильных людей!
А тут женщина 82 года! Позорники!