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 Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову

Оккупационные власти Крыма 8 ноября задержали ветерана крымскотатарского движения, 82-летнюю советскую диссидентку Айше Сеитмуратову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Сеитмуратову задержали на КПВВ "Чаплынка", расположенном на админгранице между материковой частью Украины и оккупированным Крымом.

"Только что стало известно, что русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал Чубаров в фейсбуке.

Он отметил, что Сеитмуратова с 1978 года, когда ее выгнали из СССР, имеет гражданство США.

Сеитмуратова постоянно проживает в Крыму.

В Меджлисе крымскотатарского народа предпринимают меры для установления связи с задержанной и оказания ей помощи.

Также читайте: "Верховный суд" в оккупированном Крыму оставил в силе приговор фигурантам "дела Веджие Кашка" Аметову, Чапуху, Трубачу и Дегерменджи, - "Крымская солидарность"

Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158704
 
 
 Топ комментарии
 
Это все, что нужно знать о окупантах!
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Когда у режима нет контраргументов, он начинает сажать и убивать несогласных называя их врагами народа, агентами вражеских разведок, психически больными или диссидентами. В пукинской Расеи ты или в стаде или в тюрьме
Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову - Цензор.НЕТ 6117
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В Украине тоже людей задерживают.И что это значит??Ничего. Надо хотя бы знать что ей приписывают.
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Достаточно знать что твоя фамилия кацапская и ты сам пишешь "приписывают". Все что "приписывают" оккупанты это рабская покорность и холуйская лояльность.
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-- блин, ещё живы диссиденты! -- меня так в ГБухе обзывали в середине 80хх.
Прорвёмся!
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Не так глобально... -- но шо-то в этом роде...*)
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Так мы ж победили! -- с очень скромными намерениями -- ...но, опять пришёл Гегемон и всё поломал! *)
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82 года бабушке гражданка США.. Путин явно навернулся мосхом как впрочем у нас вое Зедебильное и Колошмато бенюшное страх вовсе утеряли......дальше можно ничего и не комментировать......
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Вы уточните, ето сделали окупанты, тамженашилюди или торговые партньоры? Ато каждый раз по разному называете одних и тех же.
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Так хто там питав мене де Юлька? Дивіться Шустера як вона розносить вщент зелений бюджет. І Шепелявий там, до речі. Оккупационные власти Крыма задержали диссидентку Айше Сеитмуратову - Цензор.НЕТ 9376
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А на каком канале сейчас Шустер? У меня телика нет, нужно искать на ютубе где-то?
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Я даже искать не буду. Говно не смотрю.
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На бабу юлю глянуть хоть какая она сейчас, я её уже с полгода не видела.
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Имитирует как всегда игру в "оппозиционерку" за ФСБешное бабло.
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Когда у режима нет контраргументов, он начинает сажать и убивать несогласных называя их врагами народа, агентами вражеских разведок, психически больными или диссидентами. В пукинской Расеи ты или в стаде или в тюрьме

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Из грудных младенцев может вырасти ещё что-то более опасное, чем 82 летние, особенно по национальности - крымские татары...
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За Крым нужно воевать . Готовы ли на это порохоботы . Звычайно нет . Воевать прийдется нам .
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Зеб, главное про коктейли не забывай.

"«Война войной, а коктейль по расписанию»."
https://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
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Ты знаешь , такое чмо как Вы ! Я не когда не забуду .
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Зеб, но твой Дубинский в почёте, а ты не хочешь защищать его коктейли.
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сочувствую тебе, беларусик. от твоего голоса ничего не зависит ни в Украине , ни в Беларуси ))
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Спасибо за сочувствие, ещё бы услышали тебя те, кто мне ставит лайки и отвечает по существу, а не занимается пустобрехством, как ты.
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Уже за Киев нужно воевать. Капитуляцию ЗЕ в Киеве будет подписывать и прописывать в Конституции Украины. Остальное уже не будет иметь значения.
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Чем быстрее подпишет тем быстрее получит Майдан Линча. А судьбу Чаушеску мы уж как нибудь ему обеспечим.
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Штатам уже пофиг, что их гражданку на рашко зоне овчаркам скормят на зоне под Саранском в Мордовии.
При Рейгане такого бы не было
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Боже, как это ничтожно!
Как кремляди боятся сильных людей!
А тут женщина 82 года! Позорники!
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