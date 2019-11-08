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Все про:ОБСЕ (3822) обстрел (8408) Донбасс (19875)

 В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за последние сутки зафиксировали больше случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По сравнению с предыдущим отчетным периодом, СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской", - сказано в ежедневном отчете наблюдателей.

Также в миссии сообщили о ранении мальчика в результате разрыва светошумовой гранаты в находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований Иловайске.

"Миссия продолжила наблюдать за разминированием в районе разведения в Золотом. В районе разведения в Станице Луганской миссия продолжила наблюдать за строительными работами на разрушенном участке моста", - отмечается в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Враг сорвал разведение сил на участке Богдановка-Петровское, - штаб ОС. ФОТО

СММ ОБСЕ заверила, что продолжила наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, чтобы облегчить функционирование и ремонт критически важной гражданской инфраструктуры, в том числе водопроводов и линий электропередач в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Также участники миссии обратили внимание на ограничения им доступа к контрольно-пропускному пункту вблизи Верхнешироковского, не контролируемого правительством Украины.

Также на Цензор.НЕТ: РФ проводит подготовку боевой готовности к немедленному применению в своих соединениях на Донбассе, - разведка

Источник: https://censor.net.ua/n3158703
 
 
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Військова комісія tZe inform повідомляє

08.11.2019 г.
Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств.
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Даже откровенно прокацапская слепая ОБСЕ регитрирует увеличение обстрелов, а вот у ЗЕклики и главклоуна всё тихо, мирно и разведение войск....Странно как то..
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В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ

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Хм...И что-бы это значило???? Новый годовой рекорд? Уже выразили озабоченность? В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4736
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Що відбудеться після того, як Україна поверне Донецьк та Луганськ https://www.youtube.com/watch?v=W1fISotFEvw
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Військова комісія tZe inform повідомляє

08.11.2019 г.
Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств.
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Даже откровенно прокацапская слепая ОБСЕ регитрирует увеличение обстрелов, а вот у ЗЕклики и главклоуна всё тихо, мирно и разведение войск....Странно как то..
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Верить ОБСЕ, все равно что верить Пете брехуну.
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Да да, ватник кацапская слепая ОБСЕ хочет оклеветать ЗЕбубачку..нет никаких обстрелов я вам ни верю! вы всё врёти!!! Зебубачка гаварит что полное перемирие я только ему верю...
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Серьезно? А Сайдик, ЗЕ и Хомчак приветствуют ето и даже готовы к отводу войск. Украина страна идиотов. Чтобы враг не стрелял нужно армию спрятать чтобы враг не смог ее найти. Ето как снять двери и замки чтобы не правацировать грабителей.
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В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6168БРЕШУТ!!!там все тихо-можно отводить аж до львова!бубочка уверен,что там не стреляют,а если и стреляют,то случайно!дайте ему шанс-"победами войну не выиграть" В последние сутки в Донецкой области выросло количество обстрелов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6168
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Очередная многоходовочка ЗЕ в действии. Прошлый хитрый план *простоперестатьстрелять* обошелся Украине до ста человек убитых и сотнях раненных. Но ЗЕ не успокоился и не признал свою ошибку а начал выводить армию с украинских населенных пунктов. Первые жертвы етого не заставили себя ждать. Вчера были расстреляны из дистанции более 4км украинские солдаты готовившие позиции для отвода войск.
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Сепарва хочет помешать Бубочке положить канецвайне. Врёшь - не возьмёшь , нашего Вовку !!! За останню добу в Донецькій області зросла кількість обстрілів, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7879 . Узеленского на это есть план Б . Он теперь отведёт войска так далеко что ни одна пуля , ни один снаряд туда не долетит . За останню добу в Донецькій області зросла кількість обстрілів, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9054 .
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"Торік у жовтні 2018 року проводили моніторинг телебачення (6 найбільш каналів у прайм-тайм). Тоді частка програм винятково російською мовою була 7%. Цього року зафіксували частку програм російською мовою 27%. Водночас частка програм винятково українською мовою зменшилась: з 64% до 39%", - заявив Стуканов.
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Где то "убыло" на 2 км на двух участках "разведения", где то прибыло в разы. В общем общая температура по палате осталась без изменения. ( если даже не стало хуже) Перемирие "блин клинтон"
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