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 Налоговая милиция остановила деятельность трех нелегальных АЗС на Николаевщине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области совместно с работниками СБУ пресекли деятельность трех незаконных АЗС и изъяли партию горюче-смазочных материалов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговая милиция остановила деятельность трех нелегальных АЗС на Николаевщине 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" были установлены три АЗС, работавшие на территории региона без соответствующих разрешительных документов на осуществление данного вида деятельности.

Налоговая милиция остановила деятельность трех нелегальных АЗС на Николаевщине 02

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 5,8 тыс. литров бензина, более 8,4 тыс. литров дизельного топлива и 16,8 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью почти 600 тыс. грн, а также оборудование АЗС стоимостью более 1,2 млн грн.

Налоговая милиция остановила деятельность трех нелегальных АЗС на Николаевщине 03

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158702
 
 
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снова зомби-менты )))
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