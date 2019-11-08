 Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Он арестован на 60 суток без права выхода под залог.
Инцидент, из-за которого мужчину арестовали, произошел вечером 6 ноября в доме №2а на улице Чаадаева в Святошинском районе Киева.
Также читайте: Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за коммуналку. ВИДЕО
Он, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями сделал два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома. Пострадавшего госпитализировали.
Стрелку сообщили о подозрении в покушении на убийство - ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса.
Напомним, инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы. Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями совершил 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.
Противоправные действия злоумышленника были прекращены очевидцами, которые также вызвали скорую помощь пострадавшему, который получил огнестрельное ранение.
Сейчас правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
2. Не платил ЗА КВАРТИРУ
3. He включили тепло.
Как бы помог счётчик в 1 и/или 2?
2. Не платил ЗА КВАРТИРУ
3. He включили тепло.
Как бы помог счётчик в 1 и/или 2?
Чувак полез в щиток из-за отключения по долгам и сделал аварию.Первопричина аварии - долги. Следствие - то что он полез в проводку.
А долги невозможны при нормальном счётчике.
Он ВОРОВАЛ, а не первый раз залез воровать. Ты этого не понял? И не платил за КВАРТИРУ (пункт 2), а не только за электричество. Ну и как ты с него счётчиком квартплату взял бы?
==
У вас там от долгов стреляют по соседям чуть не каждый день.
Lombardo said "What we have been able to answer are the questions of who, what, when, where and how... what we have not been able to definitively answer is why Stephen Paddock committed this act."[114] A report published by the FBI's Behavioral Analysis Unit in January 2019 said that "there was no single or clear motivating factor" for the shooting ( https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Las_Vegas_shooting#Final_investigative_report )
Ну и где здесь про долг?! Может хватит уже собирать "эмигрантские сплетни".
Как насчёт "чуть не каждый день"?! Какие-нибудь подтверждения будут или засчитывать слив, цивилизованный ты наш?
Lombardo said "What we have been able to answer are the questions of who, what, when, where and how... what we have not been able to definitively answer is why Stephen Paddock committed this act."[114] A report published by the FBI's Behavioral Analysis Unit in January 2019 said that "there was no single or clear motivating factor" for the shooting ( https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Las_Vegas_shooting#Final_investigative_report )
- Ты показал один, который по словам полиции не известно из-за чего. Полиция не смогла установить мотив.
Стреляют в основном в бандитских районах и в бандитских разборках между собой афро-американцы и латиносы. При чём здесь из-за долгов?
==
Это всем известный факт - в Чикаго за год 2017 было 600 трупов от огнестрела.
Стреляют, потому что задолжали себе и своим детям, а другой работе они необучены.
- В основном бандитские разборки
Статистика по стрельбе из-за долгов в Чикаго в 2017 есть?
Но в США если надо будет ордер на обыск то его получат за 5 минут!
Причин стрелять не было.
Бывает и такое.
Люди иногда сходят с ума.
Перерегистрация оружия раз в три года. Справку 127/о можно купить. Никто психиатров с наркологами не проходит (я проходил, кстати - отдельная и смешная тема, ниже расскажу). Вот и результат.
=========
Хоплофобам - не было бы у него карабина, был бы кухонный нож. Оружие здесь не при чем.
==============
По психиатрам. Сидит тетка. Вопрос мне сходу - зачем вам оружие и кого вы собираетесь убивать?
.....
Завис на несколько секунд ))) Разозлился. Выдал длинную лекцию. Основной тезой было - а нахрена вашему мужу электродрель и шуруповерт?
Потом перерегистрировал - нашел в Киеве клинику. 300 грн. и справка на руках.
==
Хотя, если разобраться, то это тоже нехорошо. Как-то все двояко. Крыша может рвануть у каждого. Особенно, с ПТСР. Но когда приходишь к психиатру - ну как она может сходу выяснить, что с тобой что-то не так?
====
Эдмонд, где бы мы с тобой еще пообщались? Возвращаемся в Фейсбук, однако ))
Так что я пока в пролёте)
Не в Одноглазниках же)))
Но зато больше никто и никогда не будет приходить к нему с претензиями)
Тоже неплохо)