EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  4284  281
Все про:Киев (18183) стрельба (2547)

 Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа

Святошинский районный суд Киева 8 ноября избрал меру пресечения "святошинскому стрелку" Алексею Берестецкому, который выстрелил в соседа из карабина во время ссоры на лестничной площадке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Он арестован на 60 суток без права выхода под залог.

Инцидент, из-за которого мужчину арестовали, произошел вечером 6 ноября в доме №2а на улице Чаадаева в Святошинском районе Киева.

Также читайте: Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за коммуналку. ВИДЕО

Он, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями сделал два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома. Пострадавшего госпитализировали.

Стрелку сообщили о подозрении в покушении на убийство - ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса.

Также читайте: Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который устроил стрельбу в столичной многоэтажке и ранил соседа

Напомним, инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы. Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями совершил 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.

Противоправные действия злоумышленника были прекращены очевидцами, которые также вызвали скорую помощь пострадавшему, который получил огнестрельное ранение.

Сейчас правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3158701
 
 
 Топ комментарии
 
этот придурок подключился минуя счётчик и вешал долги на осбб. а когда соседи пришли качать права начал стрелять.
 показать весь комментарий
 
Чувак реальный отморозок, его квартиру отключили от света за долги так он сделал подключение к общей сети а когда соседи вполне справедливо пришли поговорить, при этом без мордобоя и попыток проникнуть в его квартиру он открыл стрельбу.
 показать весь комментарий
 
Так осбб - это и есть сами жильцы, а не какая-то там контора.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
OMG! Он бы точно также попытался сделать это в обход счётчика, не смог, выбило бы свет по стояку.
 показать весь комментарий
 
С той разницей, что в доме было бы тепло и к нему никто бы не пошёл, а ковырянием в проводке занялась бы полиция.
 показать весь комментарий
 
Читай ВНИМАТЕЛЬНО: https://storage1a.censor.net/images/5/1/f/f/51******************************/original.jpg
 показать весь комментарий
 
1. Воровал электричество
2. Не платил ЗА КВАРТИРУ
3. He включили тепло.

Как бы помог счётчик в 1 и/или 2?
 показать весь комментарий
 
1. Воровал электричество

2. Не платил ЗА КВАРТИРУ
3. He включили тепло.
Как бы помог счётчик в 1 и/или 2?
 показать весь комментарий
 
1 и 2 к делу не относятся.

Чувак полез в щиток из-за отключения по долгам и сделал аварию.Первопричина аварии - долги. Следствие - то что он полез в проводку.
А долги невозможны при нормальном счётчике.
 показать весь комментарий
 
Чувак полез воровать, потому что ему отключили, а в твоём случае ему бы не включили. Те же яйца, воровать бы полез, а это и есть пункт 1.

Он ВОРОВАЛ, а не первый раз залез воровать. Ты этого не понял? И не платил за КВАРТИРУ (пункт 2), а не только за электричество. Ну и как ты с него счётчиком квартплату взял бы?
 показать весь комментарий
 
Воровал потому что давали в долг. С нормальным счётчиком это невозможно.
 показать весь комментарий
 
Потому что не было нормального счётчика и его долги списали на жильцов.
 показать весь комментарий
 
Он ВОРОВАЛ, что ещё полиции надо? Долги нельзя списывать на жильцов, как и СВОРОВАННУЮ кем-то из жильцов электроэнергию.
 показать весь комментарий
 
Откуда мне знать что нужно полиции. Воровство с нормальным счётчиком невозможно.
 показать весь комментарий
 
ни о каких прецедентах подобных киевским я не слышал.

==
У вас там от долгов стреляют по соседям чуть не каждый день.
 показать весь комментарий
 
Троль-словоблуд-брехун, это вам ваши знающие эмиХранты подсказали? Ссылочку на статистику предоставьте, лжец.
 показать весь комментарий
 
А ты не слышал про стрельбу из автоматической винтовки в ********? Это тебе не статистика а факт.
 показать весь комментарий
 
В том-то и дело, что не статистика, а единичный случай, который ничего не доказывает и ничего не опровергает.

Lombardo said "What we have been able to answer are the questions of who, what, when, where and how... what we have not been able to definitively answer is why Stephen Paddock committed this act."[114] A report published by the FBI's Behavioral Analysis Unit in January 2019 said that "there was no single or clear motivating factor" for the shooting ( https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Las_Vegas_shooting#Final_investigative_report )

Ну и где здесь про долг?! Может хватит уже собирать "эмигрантские сплетни".

Как насчёт "чуть не каждый день"?! Какие-нибудь подтверждения будут или засчитывать слив, цивилизованный ты наш?
 показать весь комментарий
 
таких "единичных" случаев - полно. Чуваку перестали давать играть в казино из-за долгов.
 показать весь комментарий
 
Какому чуваку? Приучайся к ссылкам, на слово я тебе не верю, ибо ты не раз уже наврал.
 показать весь комментарий
 
тому чуваку кто стрелял.Ты видать в анабиозе 20 лет провел. Не слышал за ********?
 показать весь комментарий
 
Ты точно не читатель, а писатель! Ты читал то, что я написал выше по этому делу?

Lombardo said "What we have been able to answer are the questions of who, what, when, where and how... what we have not been able to definitively answer is why Stephen Paddock committed this act."[114] A report published by the FBI's Behavioral Analysis Unit in January 2019 said that "there was no single or clear motivating factor" for the shooting ( https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Las_Vegas_shooting#Final_investigative_report )
 показать весь комментарий
 
- таких "единичных" случаев - полно
- Ты показал один, который по словам полиции не известно из-за чего. Полиция не смогла установить мотив.
 показать весь комментарий
 
Дядя, ты уверен что это "один" случай? Такое ощущение что ты в Америке ни разу не был. В Чикаго на выходных шмаляют не хуже чем в тридцатые годы - по 30-40 человек за уик-энд пострадавших и по 60 трупов в месяц. Читай статистику.
 показать весь комментарий
 
Мальчик, где статистика чуть ли не ежедневной стрельбы из-за долгов?

Стреляют в основном в бандитских районах и в бандитских разборках между собой афро-американцы и латиносы. При чём здесь из-за долгов?
 показать весь комментарий
 
Мальчик, где статистика

==
Это всем известный факт - в Чикаго за год 2017 было 600 трупов от огнестрела.
Стреляют, потому что задолжали себе и своим детям, а другой работе они необучены.
 показать весь комментарий
 
- в Чикаго за год 2017 было 600 трупов от огнестрела.

- В основном бандитские разборки

Статистика по стрельбе из-за долгов в Чикаго в 2017 есть?
 показать весь комментарий
 
Луганск из придурка за 10 лет проживания в Киеве так и вышел
 показать весь комментарий
 
 
Судить надо соседей ,пришли к чужой квартире и устроили дебош вымогая деньги ,конечно человек психанул ... Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа - Цензор.НЕТ 9033
 показать весь комментарий
 
 
а еще на соседей в суд подать за нарушение приватной территории,несанкционированный приход , звонок в дверь и попытку рейдерского захвата жилища путем манипуляций Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа - Цензор.НЕТ 3850
 показать весь комментарий
 
 
Вы чуть не изнасиловали мою дочь, когда мимо неё проходили!
 показать весь комментарий
 
Нарушая конституционные права "стрелка", преступники подошли к его квартире, в нарушение всех мыслимых и немыслимых законов посмели заговорить с ним; самый злостный преступник стоял возле двери и криминально не отрывал взгляда от своего мобильника. Пострадавший от такой невиданной жестокости бандитов, в качестве самообороны "стрелок" прострелил ногу злостному гангстеру с мобилой.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если в США в твою квартиру ломятся какие-то типы и ты стреляешь ,это самооборона и защита имущества а соседи решать эти вещи должны в полиции и суде а не под дверями чужой квартиры. Суд заарештував "Святошинського стрільця", який поранив сусіда - Цензор.НЕТ 9193
 показать весь комментарий
 
 
Ну откуда тебе, тупой чучундре, известно как оно там в США?
 показать весь комментарий
 
 
Могу рассказать о своем опыте частной собственности. Без решения суда могу посылать нахер копов, журналистов и любого, кто зайдет на территорию. Плачу налог за собственность и имею право защищать свою собственность всеми доступными средствами в случае проникновения или нападения. Единственный нюанс в спину стрелять нельзя. Частная собственность это фундаментально право в США и свято защищается законами
 показать весь комментарий
 
 
На видео все хорошо видно! Никто никуда не заходил! Коридор - общий!
Но в США если надо будет ордер на обыск то его получат за 5 минут!
 показать весь комментарий
 
 
Тут понятно, что мужик неадекват, в штатах такие конфликты через лоеров решаются. В штатах за стволы без угрозы жизни не хватаются, присесть никто не хочет, потому как это по факту крест на карьере.
 показать весь комментарий
 
 
Можете объяснить, зачем гангстеру, шмаляющему ежедневно из огнестрела, "карьера"?
 показать весь комментарий
 
"Надо будет" - не совсем корректная формулировка, ибо в первую очередь надо будет "накопать" достаточно материала по делу, чтобы судья дал этот ордер.
 показать весь комментарий
 
И этот штымп мог закрыть дверь и ни с кем не говорить. Тем более, что он зашёл уже в квартиру.
 показать весь комментарий
 
Ломятся???!!! Вы где это увидели? Чувак уткнувшийся в мобильник возле стены ломился? или женщина за два метра от двери ломилась? Кто там и куда ломился?
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то они пришли с требованием что бы он перестал у них воровать!!!
 показать весь комментарий
 
 
Он уже косить пытается, что не помнит ни хрена. Так и говорит: "был я трезвый, а ничего не помню. Наверное я был в состоянии аффекта"(с). А жена его хвалит и даёт положительную характеристику! Говорит, что охотник он отменный.
 показать весь комментарий
 
 
и что? Американцы тоже отменные охотники,а негры через то отменные бегуны.
 показать весь комментарий
 
Как что? Имеет положительную характеристику! А если серьёзно, то я понятия не имею- что именно. Просто прочитал, на УКРНЕТе.
 показать весь комментарий
 
Положительная характеристика от жены не имеет никакого занчения.
 показать весь комментарий
 
 
То есть, вы восприняли таки серьезно, хоть я и предупредил...
 показать весь комментарий
 
Это следствие, а кто арестует тех чиновников, которые создали в Украине условия для тарифных войн?
 показать весь комментарий
 
 
Какие тарифные войны, это не совок где можно не платить ничего и тебе все спишут, тем более от тупо воровал у соседей. На ружье деньги есть а за свет заплатить нет.
 показать весь комментарий
 
 
Чувак реальный отморозок, его квартиру отключили от света за долги так он сделал подключение к общей сети а когда соседи вполне справедливо пришли поговорить, при этом без мордобоя и попыток проникнуть в его квартиру он открыл стрельбу.
 показать весь комментарий
 
 
местная контора управления дома ( осбб , управляюшая компания ) вместо того чеб занятся самим борьбой с неплательщиком , столкнула лбами жильцов , и одному крупно не повезло
 показать весь комментарий
 
 
Так осбб - это и есть сами жильцы, а не какая-то там контора.
 показать весь комментарий
 
 
Суд заарештував "Святошинського стрільця", який поранив сусіда - Цензор.НЕТ 2099 Андрей Андрей c60919f1 У ОСББ нет никаких рычагов влияния на неплательщиков. ОСББ -сами жильцы, во главе, обычно, с одной женщиной. По статуту она имеет право только улучшать условия жизни жителей.
 показать весь комментарий
 
 
Берестецкий ... у дегенератов сезонное обострение во всех слоях - от ВР до подъездов...
 показать весь комментарий
 
Теперь ему не нужно будет платить коммуналку- другие за него заплатят.
 показать весь комментарий
 
По моему, мужик башкой тронулся. Сумасшедший.
Причин стрелять не было.
Бывает и такое.
Люди иногда сходят с ума.
Перерегистрация оружия раз в три года. Справку 127/о можно купить. Никто психиатров с наркологами не проходит (я проходил, кстати - отдельная и смешная тема, ниже расскажу). Вот и результат.
=========
Хоплофобам - не было бы у него карабина, был бы кухонный нож. Оружие здесь не при чем.
==============
По психиатрам. Сидит тетка. Вопрос мне сходу - зачем вам оружие и кого вы собираетесь убивать?
.....
Завис на несколько секунд ))) Разозлился. Выдал длинную лекцию. Основной тезой было - а нахрена вашему мужу электродрель и шуруповерт?
 показать весь комментарий
 
 
Психиатр, если служил в армии и есть военный билет, вообще вопросов не задаёт, а молча подписывает справку)
 показать весь комментарий
 
Да не. Любят чудить. Крайне неприятное место. Это я в Глеваху ездил. А кабинет нарколога на отдельной закрытой территории. Какие-то зомби ходят)))
Потом перерегистрировал - нашел в Киеве клинику. 300 грн. и справка на руках.
==
Хотя, если разобраться, то это тоже нехорошо. Как-то все двояко. Крыша может рвануть у каждого. Особенно, с ПТСР. Но когда приходишь к психиатру - ну как она может сходу выяснить, что с тобой что-то не так?
====
Эдмонд, где бы мы с тобой еще пообщались? Возвращаемся в Фейсбук, однако ))
 показать весь комментарий
 
 
Увы, ******** ФБ меня забанил на месяц, причём непонятно за что и сразу все три аккаунта)
Так что я пока в пролёте)
 показать весь комментарий
 
 
на все вопросы почему тебя нет в мордокниге я привожу вот эти случаи не со мной.
 показать весь комментарий
 
 
Ну где то надо же общаться с друзьями)
Не в Одноглазниках же)))
 показать весь комментарий
 
А ну тогда да. Там же у всех вайбер. В иврапейских городах вацап.
 показать весь комментарий
 
 
Ну отсидит чувак лет 5, это да.
Но зато больше никто и никогда не будет приходить к нему с претензиями)
Тоже неплохо)
 показать весь комментарий
 
 
а мог просто исправно платить и к нему тоже никто не пришол бы а 5 лет жизни лучше бы инвестировал в своего ребёнка.....
 показать весь комментарий
 
У него был выбор, он выбрал) Кто ему теперь доктор)
 показать весь комментарий
 
Он считать не умеет. Много цифр слишком для мозга в 16 бит.
 показать весь комментарий
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх