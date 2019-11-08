 Бухарев уволен с военной службы, - указ Зеленского

Соответствующий указ №833/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - гласит текст указа.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, другим указом от 8 ноября Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
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Его, чего, админ "уволил"?
Генералом подполковником.
"Одного всего и жалко -- лишь мамашу и детей. Жить им будет шатко-валко, без папашиных костей..." (с) *)
В. Бухарев после увольнения стал лучшим "другом" В. Зеленского.
Это наивность дилетанта. СБУ - это структура. Люди в ней особого значения не имеют. Единственная фамилия имеющая значение в СБУ - фамилия руководителя. В ответ на атаку Зеленского "на структуру", СБУ проводит атаку "на эффективность" раскрывая различные коррупционные схемы и задерживая фигурантов в прямом эфире. Все это проводит управление по борьбе с коррупцией СБУ, которое по требованию Зеленского должно быть ликвидировано. Щелчок по носу Зеленского - "не суйся в чужие вопросы, мы эффективно работаем" и улыбка Авакову, поспешившего ликвидировать свой аналогичный отдел. Аваков просто забыл, что вопросы в голове Зеленского живут 16 суток. Главное - переждать. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Если у свидетелей церкви "ЗЕнеЛОХ" есть желание по гавкать на рошеновского генерала или укусить его за зад, вот вам достойный повод:
"Генерал Семочко - скандально известный бывший первый замглавы Службы внешней разведки, с 15 апреля 2019-го - уже семь месяцев - успешно бороться в суде, чтобы сохраниться на должности, чтобы продолжать служить государству. Поразительная преданность государственному креслу, и очень недешевая - адвокаты, хлопоты. И самое удивительное, что все это в рамках закона - наше законодательство позволяет чиновникам очень долго сохраняться на оплачиваемой должности, петлять, и затем долго судиться в надежде на восстановление в должности и выплаты зарплаты за долгий вынужденный простой. Ну и все это время за ними сохраняется статус, документы, защита от подачи декларации... А что - люди зажиточные, могут себе позволить. ..." ©
20 ноября новый суд по Семочко - будем посмотреть, что нам покажет этот суд при ЗЕнеЛОХ ...
или там експектирует линию фронта и определяет военную стратегию воюющей страны - цирк на дроти....
вы ему на криворогатый адрес еще одну повестку пришлите - он еще раз в штаны наложит,
чисто по уклонисткой привычке...
Зелебобы, о вас ноги вытирать можно. Что с вами эта власть и делает.