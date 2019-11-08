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Все про:Германия (3452) орден (145) церковь (1055) евромайдан (6793) Фельдгузен (6)

 Пастор, приютивший участников Революции Достоинства в лютеранской церкви в Киеве, получил высшую награду ФРГ

Ральф Гаска награжден крестом за заслуги. Это высшая награда для гражданских лиц в Германии.

Награду Гаске вручила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он помогал людям на Майдане Независимости зимой 2013-2014 гг, выступал за их право на мирный протест. Он превратил кирху св. Катерины в убежище, место покоя и в условиях опасности предотвратил насильственное противостояние протестующих и полиции, встав между сторонами", - сказала посол.

Дипломат уточнила, что орден является высшим гражданским признанием ФРГ заслуг перед общественным благом и присуждается как гражданам Германии, так и иностранцам за политические, социально-экономические и духовные достижения, а также за особые заслуги перед Германией.

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В свою очередь, пастор поблагодарил за такую награду и выразил надежду на мир в Украине.

"Есть немецкая песня, смысл которой можно передать так, что много маленьких шагов и большое количество людей могут изменить мир. Вы и я можем идти этим путем и достичь блага для мира. Нас объединяет желание мира для Украины. И я искреннее желаю всем украинцам, чтобы этот мир как можно скорее настал", - отметил награжденный.

Гаска был пастором церкви в Киеве с 2009 года по 2015 год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158698
 
   
 Топ комментарии
 
Зєля, чуєш? Не про ебонітові палички вони говорили.
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Думаю что пастору не стыдно смотреть украинцам в глаза!Он проявил и гражданскую и человеческую позицию.Спасибо ему за это
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Так то.! Ось вона різниця світів. Тоді я особисто бачив, та добре пам'ятаю, коли московські пОпи православнющі плювались в сторону майданівців, закривали ворота перед людьми, відмазувались словами, що "Храм для молитви! Нєх туди різний зброд впускати" молились на інока Януковича і православну ригівську братію і тд. Пам'ятаю це. І забути не можу. Точніше не хочу!
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Зєля, чуєш? Не про ********* палички вони говорили.
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То Зельц долгие годы под прикритием работал, говорил, шоб сразу не догодались, шо он ливоруционэр, а, вообще он майдановцев у себя тыщами от портнова, как и Сивоха, в 95-ой палате прятал...
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Думаю что пастору не стыдно смотреть украинцам в глаза!Он проявил и гражданскую и человеческую позицию.Спасибо ему за это
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Ага особенно когда сидел с заплывшими жиром глазами и тырил на оборонке. Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 2964

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Тому хохлобидло ніколи не обрало б пастора на президентський пост.
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лучше бы вы кацапам севпоток заблокировали....
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уряд то уряд, уряд німечччини вже через 5 років після війни плазував перед СССР читай Росіею. А тут ми маемо - Людину.
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Так то.! Ось вона різниця світів. Тоді я особисто бачив, та добре пам'ятаю, коли московські пОпи православнющі плювались в сторону майданівців, закривали ворота перед людьми, відмазувались словами, що "Храм для молитви! Нєх туди різний зброд впускати" молились на інока Януковича і православну ригівську братію і тд. Пам'ятаю це. І забути не можу. Точніше не хочу!
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Та забули вже всі... Кацапи як сиділи так і сидять в серці України - в Києво-Печерській Лаврі. І що? Як допоміг Томос чи красіва назва дійства "Революція Гідностві"? Хто її придумав? Ті хто осідлали Майдан, поклали Небесню Сотню і не покарали вбивць, сіли на голову українцям, плюнули в душу, обікрали всіх і кожного і тепер виляють задом перед ******... А потім майданівці пішли на вибори і проголосували за Зєлєнького українофоба... Маладца...
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значит скоро портнов подаст на пастора в суд
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кацапо-ордынские сатанисты п р о т и в!!!


Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 4326





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Ніяких мінських та норманських з терористами . А що думають Макрон з Меркель? як їм з ним сидіти поряд - ЗІ СПОНСОРОМ ТЕРОРИЗМУ , газок йому допомагати продавати обходячи закони ЄС?
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Лютеране -- крутые хлопцы! ...в Нюрнбереге надо постараться, шо б Храм с крестом найти...*)
Итэ мисса эст.
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Спасибо Вам Пастор!!! Это лучший пастор Лютеранской Церкви за все года независимости!!! Он хотел остаться на следующий контрактный срок, но увы! В Германии есть лоби россии! И ему всуперечь желанию пришлось ехать в Германию в маленький провинциальный городок!!!!
Спасибо Вам пастор!!!
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Батюшку немцы наградили, а вы нет Позор
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увы записной свин типа майдановец все больше вопил что он герой грейдера Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 4546 Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 4546 Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 4546
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спасибо германии - от местных пецриотов даже спасибо не скажут Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 6240
только пиарятся и прячут подельников из мусарни!!! Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 8250 Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 8250 Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 8250 Пастор, який дав прихисток учасникам Революції Гідності в лютеранській церкві в Києві, отримав найвищу нагороду ФРН - Цензор.НЕТ 8250
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