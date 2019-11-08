 В Запорожской области налоговой милицией ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 240 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1, ч.1 и ч.2 ст.364 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации налогов, переводу безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд субъектов хозяйствования, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства якобы за полученные услуги или реализованные товары. Указанные средства возвращались заказчикам наличными за минусом 12-14% от проконвертированной суммы.

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Общая сумма средств, проконвертированных в течение 2018 - 2019 гг. составляет около 240 млн грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном помещении "конвертцентра" и по адресам проживания участников незаконной схемы, изъято 675,4 тыс. грн и 15 тыс. евро неучтенной наличности, печати подконтрольных компаний и их финансово-хозяйственные документы, черновые записи и электронные носители информации, содержащие доказательства преступной деятельности.

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