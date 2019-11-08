 В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что проект Трудового кодекса №2410, а также альтернативный ему проект №2410-1 получены Верховной Радой и переданы на рассмотрение руководству 8 ноября. Тексты проектов на сайте парламента пока отсутствуют.
Авторами основного проекта Трудового кодекса №2410 являются народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, Сергей Ларин, Виталий Борт, Александр Качный, Юрий Солод и Владимир Кальцев. Авторы альтернативного проекта №2410-1 - члены фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко, Михаил Цимбалюк и внефракционный депутат Сергей Шахов.
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Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что через несколько месяцев в Украине появится новый Трудовой кодекс.
Також замість заробітної платні ввести харчові одиниці. За хвороби звільняти за статтею - щоб був вовчий квиток: інший роботодавець не візьме рабоодиницю, що працює із біологічними багами.
Та чого там вже по дрібницях... Педаль в асфільт:
- працівник з народження до смерті прикріплений до підприємства;
- підприємство утримує працівників у казармах, надаючи койкомісце та харчовий раціон;
- діти при народженні вилучаються у батьків і передаються на прискорену підготовку до педагогічно-професійних комбінатів до досягнення 10-річного віку. З 10 років - вперед ї*ошить;
- за погану роботу - тілесні покарання та штрафи у харчових одиницях;
- повторні хвороби є підставою для евтаназії неефективного працівника на розсуд роботодавця;
- тіла померлих та евтаназованих робітників направляються на переробку в органічні добрива.
За хавчик.
За хавчик - 8 часов.
Второй - для рабов?
Революція закінчиться тоді - коли представників інтересів приватного бізнесу, як позасоціальних істот, буде позбавлено громадянських прав!
Уважают только силу. А один в поле не воин. Сила в любых оьединениях не важно в каких.