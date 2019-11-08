EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1859  13
Все про:ВР (23948) законопроект (2241) Трудовой кодекс (133)

 В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

Оба проекта получены парламентом в пятницу, 8 ноября. Их тексты на сайте ВР пока отсутствуют.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект Трудового кодекса №2410, а также альтернативный ему проект №2410-1 получены Верховной Радой и переданы на рассмотрение руководству 8 ноября. Тексты проектов на сайте парламента пока отсутствуют.

Авторами основного проекта Трудового кодекса №2410 являются народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, Сергей Ларин, Виталий Борт, Александр Качный, Юрий Солод и Владимир Кальцев. Авторы альтернативного проекта №2410-1 - члены фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко, Михаил Цимбалюк и внефракционный депутат Сергей Шахов.

Также на Цензор.НЕТ: В течение двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет слишком либеральным для работодателя, - глава комитета ВР по социальной политике Третьякова

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что через несколько месяцев в Украине появится новый Трудовой кодекс.

Источник: https://censor.net.ua/n3158693
 
 
 Топ комментарии
 
Якось так: "Хорошо є*ошиш? Є*ош ще більше, і спробуй, падло, лише захворіти. Що? Зарплатня мала? Спасибі скажи, якщо по статті не звільню, і підеш оно старцювати біля церкви. І запомні: права тут в мене, а ти - є*ош 25 годин на добу, 13 місяців на місяць, якщо хочеш свою миску баланди, холоп. А в отпіск тут їжжу я. Тобі й одного вихідного забагато. І дітей нєх тут плодить, ніщеброди..."
 показать весь комментарий
 
Трудовой кодекс не самое плохое совковое наследие с учётом что того, что могут замутить "высококомпетентная" Зе команда)
 показать весь комментарий
 
Та хоч і двадцять.Що ця мерзота міняти зібралась ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та хоч і двадцять.Що ця мерзота міняти зібралась ?
 показать весь комментарий
 
 
Якось так: "Хорошо є*ошиш? Є*ош ще більше, і спробуй, падло, лише захворіти. Що? Зарплатня мала? Спасибі скажи, якщо по статті не звільню, і підеш оно старцювати біля церкви. І запомні: права тут в мене, а ти - є*ош 25 годин на добу, 13 місяців на місяць, якщо хочеш свою миску баланди, холоп. А в отпіск тут їжжу я. Тобі й одного вихідного забагато. І дітей нєх тут плодить, ніщеброди..."
 показать весь комментарий
 
 
Трудовой кодекс не самое плохое совковое наследие с учётом что того, что могут замутить "высококомпетентная" Зе команда)
 показать весь комментарий
 
 
[big boss mode on] "Отдыхать? Быдло, запомните: тута отдыхать ездию я - а вам и одного выходного, я смотрю, сильно дох*я. А кто заболеет - по статье нах*й, шоб другие знали, шо вас не надо таких инвалидов никуда брать... Чё? Декрет? Аборт иди делай, авца, если ума предохраниться не хватило!..." [big boss mode off]

Також замість заробітної платні ввести харчові одиниці. За хвороби звільняти за статтею - щоб був вовчий квиток: інший роботодавець не візьме рабоодиницю, що працює із біологічними багами.

Та чого там вже по дрібницях... Педаль в асфільт:
- працівник з народження до смерті прикріплений до підприємства;
- підприємство утримує працівників у казармах, надаючи койкомісце та харчовий раціон;
- діти при народженні вилучаються у батьків і передаються на прискорену підготовку до педагогічно-професійних комбінатів до досягнення 10-річного віку. З 10 років - вперед ї*ошить;
- за погану роботу - тілесні покарання та штрафи у харчових одиницях;
- повторні хвороби є підставою для евтаназії неефективного працівника на розсуд роботодавця;
- тіла померлих та евтаназованих робітників направляються на переробку в органічні добрива.
 показать весь комментарий
 
рыгы придумают как любой закон под сепарню подстроить.
 показать весь комментарий
 
 
Помню рыги совали ТК про 12-часовый рабочий день без выходных.
За хавчик.
 показать весь комментарий
 
 
Рошенко на первом сроке побоялся.
За хавчик - 8 часов.
 показать весь комментарий
 
Один закрепляет крепостных.
Второй - для рабов?
 показать весь комментарий
 
Гнидам муляє захист трудових прав...
Революція закінчиться тоді - коли представників інтересів приватного бізнесу, як позасоціальних істот, буде позбавлено громадянських прав!
 показать весь комментарий
 
Революція? Яка в біса революція? Кожний хто платить надвисокі податки вбиває Україну і робить себе біднішим і хворим. Треба не "революції робить" а створювати незалежні профспілки, звільнятись з роботи на олігархів і відкривати власну справу в тіні. Кожний хто чекає на "гарного пана" і на новий "справедливий указ" є клінічним ідіотом. Хочеш буди вільним і щасливим? Дій в своїх інтересах.
 показать весь комментарий
 
 
Рузвельт когда собрал олигархов сказал им дайте все что хотят профсоюзы или они возьмут все.И дипрессия закончилась через сто дней. Профсоюзы это обьединеия пересичных которые нанимали банды против олигархов как и олигархи пртив них.
Уважают только силу. А один в поле не воин. Сила в любых оьединениях не важно в каких.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх