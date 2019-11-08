 Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Ма инвестиции в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - отметил президент во время встречи.
Зеленский добавил, что к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят перемен и хотят сделать страну привлекательной для инвестирования. В частности, он рассказал о проекте "Государство в смартфоне" и подчеркнул, что трансформация Украины в успешную страну невозможна без цифровых технологий.
Президент также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ИТ-продукт.
Также, по мнению Зеленского, Украинское государство может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.
Так, в последние годы в Украине было открыто более 100 R&D-центров известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens. Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.
Кроме того, Президент отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта.
спасибки за твое мнение, я его выкину вместе с мусором!
Все, що треба від китайського міл'ярдера
- кошти на реалізацію певних проектів.
Як це було в Грузії за часів шановного пана Саакашвілі.
Все, що створює інвестор, - залишається у його власності, повністю або частково.
P.s. я за своє буду стріляти, різати, рвати руками і зубами. Ти за мене не переймайся.
OK пороxoxydoba it's not in that case
США поэтому так бурно реагирует на них.
@zlijgutsul
· 7 лист.
Петро Порошенко - хороший батько, який піклується про свою сім'ю.
Він не тільки фінансував якісне навчання за кордоном і забезпечив синові Олексію місце у Верховній Раді.
Тепер татко оформив на нього свій кондитерський бізнес.
Тому що тато сяде, а його Roshen буде процвітати🥁
Екс-спецпредставник США з питань України Курт Волкер дав свідчення Конгресу США.
Волкер заявив,що 5 років Україною правили шулери,які незаконно збагачувалися на ресурсах країни.
Волкер впевнений,що саме режим Порошенко посприяв тому,що від України відвернулися і США,і Євросоюз.
ще трошки "зради"
В Украине на 2020-й год предусмотрен рекордный за всю историю оборонный бюджет
Это будет побольше гуманитарных подачек. Зелёнкин молодец.
Это только начало:
15 лет назад один мой знакомый марокканец с огромным удивлением рассказал мне, что во время гостевой поездки к родственникам в Касабланку, он увидел там китайца с женой, торгующих в маленькой лавке. А сейчас в Марокко уже 50 тысяч китайцев...
👍🏻
Сезам,відкрийся! А зараз Alibaba Group поділиться з нами інвестиціями)
А теперь представьте такой вот китайский вариант налоговой системы в Украине.
Но у нашей страны просто есть такая проблема как дефицит бюджета. То есть дыры в бюджете, в пенсионом фонде и так д. То что было разворовано и проедено государством. Поэтому они вынуждены решать проблему дефицита за счёт частного бизнеса. Иначе нечем будет платить пенсии, зарплаты госслужащим и так д.
Но, для этого оборот должен быть прозрачным, а учитывая любовь к непрозрачности доходов, все будут рассказывать что они еще развиваются, а яхта купленная на старенькую родственницу из дальнего села она сама выиграла в лотерею ))
Спросил знакомую китаянку купившую квартиру в Пекине в кредит. 4,5% годовых. 90 метров - 4 лимона юаней! Цены бешенные. С её зарплатой всю жизнь почти платить. Но семья помогает. Хотя у них только на 70 лет дают квартиры. Потом или поменяют или бабос отдадут. Хотя зная как плохо строят китайцы жилой сектор , дом развалиться намного раньше.
А де декомунізація?
Если будет надо, всем Кварталом в компартию Китая вступят, только вот записаться в китайцы трудновато, китайцем нужно родится.
Но ничего, Квартал что-нибудь придумает.
Теперь все больше "новые песни о старом": о строительстве дорог (Гончарук обещался в ЕС деньги на дороги получить, "зуб давал"), об инфраструктуре, о том, что заводы-школы откроют, и будет не страна - а "цветущий сад".
Ждем-с.
Пока что Зеля и его команда,остаются для всех ***********
Учите пиджин-китайский, Зебобики, чтобы считать удары бамбуковой палкой по пяткам, когда рачительный китайский хозяин будет вас бить за поганую работу.