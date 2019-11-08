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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (3609) инвестиции (916) Китай (1021) инвесторы (239)

 Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Ма инвестиции в Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Ма инвестиции в Украину 01

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - отметил президент во время встречи. 

Зеленский добавил, что к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят перемен и хотят сделать страну привлекательной для инвестирования. В частности, он рассказал о проекте "Государство в смартфоне" и подчеркнул, что трансформация Украины в успешную страну невозможна без цифровых технологий.

Президент также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ИТ-продукт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил инвестиции в Украину с главным исполнительным директором компании Head Элиашем. ФОТО

Также, по мнению Зеленского, Украинское государство может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.

Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Ма инвестиции в Украину 02

Так, в последние годы в Украине было открыто более 100 R&D-центров известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens. Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

Кроме того, Президент отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основатель компании AliExpress Ма о Зеленском: "Дайте ему шанс"

Источник: https://censor.net.ua/n3158692
 
   
 Топ комментарии
 
Великай и магучай бох всех умственно отсталый любителей совковой халявы Янехол 42-й, амбициозен и мудр до невозможности. Назначение донецкого хряка-алкаша Сивохи на должность при СНБО доказывает его невыносимую мудрость, прозорливость и дальновидность. Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1803
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Він що навмисно так робить...? Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 5207 Яке ж воно жалюгідне.
Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 6006
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Живёт дело у ЗЕмародёров -- торговли на крови и наживы на войне, электроэнергрия для ЗЕбариг с Рашки бодренько идёт...
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Він що навмисно так робить...? Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 5207 Яке ж воно жалюгідне.
Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Ма инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 6006
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ооо!.. уВасья-сепар!..
спасибки за твое мнение, я его выкину вместе с мусором!
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Алібаба це майданчк-посередник, що він може інвестувати в Україну? Це класичні бариги-спекулянти! Нам потрібні не китайські спекулянти а інвестори виробники машинобудування, авіабудування, космічного будування! Накуя нам якась алібаба?
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Вибач, але ти просто придурок. Зрозуміло, що в Китаї нема ніяких своїх власних технологій.
Все, що треба від китайського міл'ярдера
- кошти на реалізацію певних проектів.
Як це було в Грузії за часів шановного пана Саакашвілі.
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Я відкрию Вам секрет успішності мільйонерів та мільярдерів - вони нікому не дають свої гроші, вони можуть тільки взяти чужі гроші покористуватись!
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Дурню, відкрию тобі ще страшнішу таємницю: ти не відрізняєш позику від інвестиції.
Все, що створює інвестор, - залишається у його власності, повністю або частково.
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Відкрию Вам ще один секрет успішності українських рейдерів та бандитів - все майно яке Ви маєте в Україні, Вам належить тільки до того моменту поки Вами не зацікавились чорні реєстратори!
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До чого тут це? Обісравсь по одній темі, різко переїхав на іншу?)
P.s. я за своє буду стріляти, різати, рвати руками і зубами. Ти за мене не переймайся.
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На яку гілку не зайдеш-скрізь ******** вже насрали.У вас ********* там із свиноферми гній качають прямо в студію,чи ви самі зліплені з гною хробаки,що окрім хамста та персональних образ не спроможні спілкуватися.Куди це модери Юркові дивляться.Колись був нормальною людиною,а зараз розвів помийницю скурвлених хамів та скотів,ще й душевно хворих *********.I hate you.
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Вибачте, але все вищесказане вами ніяким чином не заперечує двох загальновідомих фактів: порошенко зрадник і мародер, пороxoxydoba (c)ідори.
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Мій принцип по відношенню до самого себе "перший раз("придурок")-вибачаю,другий("дурак")-забороняю,третій("...")-спам.

OK пороxoxydoba it's not in that case
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Главное что Китай - это вторая экономика мира! А в ближайшие годы первая!
США поэтому так бурно реагирует на них.
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Igor L Як не дивно,але тут ти правий.Хоча може думки співпали.
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Злий Гуцул
@zlijgutsul
· 7 лист.
Петро Порошенко - хороший батько, який піклується про свою сім'ю.
Він не тільки фінансував якісне навчання за кордоном і забезпечив синові Олексію місце у Верховній Раді.
Тепер татко оформив на нього свій кондитерський бізнес.

Тому що тато сяде, а його Roshen буде процвітати🥁
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ДЕЙСТВИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПОДДЕРЖИВАЕТ 84% украинцев! ФСБшное отребье пусть хоть захлебнется пеной -хер что у них получится в Украине
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підтримують 84%, але трохи не вїжджають!
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Тримай добавки, кацапе)

Екс-спецпредставник США з питань України Курт Волкер дав свідчення Конгресу США.

Волкер заявив,що 5 років Україною правили шулери,які незаконно збагачувалися на ресурсах країни.

Волкер впевнений,що саме режим Порошенко посприяв тому,що від України відвернулися і США,і Євросоюз.
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Серьёзно. А дайка ссылку на на Волкера, или пустобрёх.
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Дозволю собі дати ссиль: 08.11.2019 22:35 (і поряд переклад) - навіть з Цензора, де юзер Slava (зі США, між іншим) розвінчує оцю бреню брехливого бота.
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Да это обычная показуха проплаченая зелей)))То ли дело видеобращение петра ляксеча по поводу церкви.Он уже не президент,а дело его живет)))
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Живёт дело у ЗЕмародёров -- торговли на крови и наживы на войне, электроэнергрия для ЗЕбариг с Рашки бодренько идёт...
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Так а чего при пете не возмущались,когда в самый разгар ***********,станция Конотоп была забита кацапскими вагонами.Аль не знали,теперь "спящие "патриоты" проснулись.
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Как не возмущались? Вы ж ЗЕбилы со своим клоуном и Г+Г аж усерались возмущались и на каждом углу визжали про барингу мародёра торгующего на крови.. А чего теперь не вомущаешься как ЗЕкловун торгует на крови и наживаеца на войне??
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Так чего вы не возмущались ********?Все устраивало,ничего не поменялось.Чего теперь жилы рвете.Все ж тоже самое.
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То вы ЗЕбилы выбрали клоуна шоб было всё то же самое и ничего не менялось??? ахаха..ну даёте ЗЕбилы))))
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ПЕСык, ты глянь как вас рвёт от любой новости! А ты "ничего не менялось!!!!"
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Так же как вас ЗЕбилов рвёт в любой новости про Порошенко? Ну так точно ничего не поменялось. Вас козломордых сепарков всегда рвало, бо Петя не здал Украину вашему *****...
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Да знаем 28 миллиардов на РНБО на разворовывание ЗЕмародёрам выделили....при Порошенко бюджет РНБО был 170 миллионов..
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Навряд ли это показуха. Судя по сияющей харе Зелёнкина- это связано С РАЗБОГАТЕНИЕМ УКРАИНЫ- притоком туда товаров и денег! Как раз того- чего вам всем сейчас так не хватает!

Это будет побольше гуманитарных подачек. Зелёнкин молодец.
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Видел уже китайца с ребёнком в Минске, в обычном, так сказать, районе...
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"Видел уже китайца с ребёнком в Минске, в обычном, так сказать, районе..."

Это только начало:

15 лет назад один мой знакомый марокканец с огромным удивлением рассказал мне, что во время гостевой поездки к родственникам в Касабланку, он увидел там китайца с женой, торгующих в маленькой лавке. А сейчас в Марокко уже 50 тысяч китайцев...
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Кроме того, Президент отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта. Источник: https://censor.net.ua/n3158692

👍🏻
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Лалалалалка, он такая же балалалаболка, как и ты, лалалалалка...
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Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data anal
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Но не припомню украинские компании и продукты по "BIG DATA". Не напомните?
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Великай и магучай бох всех умственно отсталый любителей совковой халявы Янехол 42-й, амбициозен и мудр до невозможности. Назначение донецкого хряка-алкаша Сивохи на должность при СНБО доказывает его невыносимую мудрость, прозорливость и дальновидность.
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Покупка электроэнергии на Рашке теперь уже не торговля на крови, и нажива на войне, а это величайшее достижение ЗЕкоманды и лично ЗЕкловуна..
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"Чехлы ноги шерсть овца мужчина любит" © Али
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Зеленський-"У нас дуже амбіційні цілі." Я знаю заповітні слова.....

Сезам,відкрийся! А зараз Alibaba Group поділиться з нами інвестиціями)
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Неужели в етом мире есть лохи которые захотят вкладывать в сегодняшнюю Украину свои деньги? Особенно когда Зештанмаер сдает город за городом кацапским террористам.
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Ага нвестировал ты такой бабки в Золотое..ну какой то ларёк с шаурмой открыл, а ЗЕнелох 42 года завтра такой - ну ладно мы пошли отсюда ..а вы с ДНР\ЛНР теперь сами договаривайтесь...
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Или Ахметов завтра скажет что ваш завод завтра за електроенергию будет платить в 2 раза больше по зеленому тарифу, но долю Рюкзакову за крышу платить нужно исправно и вовремя, крутитесь ка можите.
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И шо Али-Баба? Предложил инвестировать 100 миллионов китайцев в украинскую экономику?
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интересно, что это ч_мо ему продаёт из национальных интересов... какой-то авиационный завод или...
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Не получится как в Китае. Там налоги для бизнеса снижают а не повышают, ФОПов вообще от налогов освобождают, и освобождают от любых проверок. А у нас с помощью PPO интернет-магазины добьют.
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Вы в курсе, что за налоговые преступления в Китае существует практика принудительного взыскания долга, по китайски, это удары прикладом в голову и пуля при сопротивлении, с дополнительными 500% штрафа от суммы долга (отнимут все вообще) как и высшая мера наказания в виде смертной казни?
А теперь представьте такой вот китайский вариант налоговой системы в Украине.
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Может там такое и было но очень давно. Сейчас там полная свобода для частного бизнеса потому что он страну как поднял да и за такой короткий срок. Сейчас палкой скорей получит тот кто будет щемить бизнес.
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Вы неуплату налогов считаете свободой? Тогда ее нет в Китае. Такой свободы вообще не в одной более менее успешной стране мира нет.
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Освобождение от налогов это не одно и тоже что неуплата налогов. Понимаете? Отсутсвие давления власти на бизнес это тоже свобода.
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Освобождение от налогов существует везде, только для этого надо соответствовать определенным жестким требованиям, а вы имеете в виду, что все, или почти все, свободны от уплаты налогов, но при этом все они пользуются тем, что создается и поддерживается за счет налогов. Итог такого, разруха всего и вся.
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Китай работает по модели когда налоги начинают платить с определённого этапа развития бизнеса. То есть с определённого оборота, и налоги они платят с оборота. Чем больше оборот тем больше платишь. Но пока бизнес развивается его не трогают и дают выйти на определенный оборот. Что по сути и является правильной системой. Такая система налогообложения называется прогрессивной. А у нас же бизнес душат в зародыше и не дают нормально развиваться. Поэтому у нас малый и средний бизнес годами находится на одном уровне и не развивается. А малого и среднего бизнеса в стране 99,8% который обеспечивает 80% рабочих мест.
Но у нашей страны просто есть такая проблема как дефицит бюджета. То есть дыры в бюджете, в пенсионом фонде и так д. То что было разворовано и проедено государством. Поэтому они вынуждены решать проблему дефицита за счёт частного бизнеса. Иначе нечем будет платить пенсии, зарплаты госслужащим и так д.
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Налоговые льготы до определенного оборота денег существуют везде в мире.
Но, для этого оборот должен быть прозрачным, а учитывая любовь к непрозрачности доходов, все будут рассказывать что они еще развиваются, а яхта купленная на старенькую родственницу из дальнего села она сама выиграла в лотерею ))
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Та ну у малого бизнеса я яхт не наблюдаю от слова вообще)
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В Китае налоги явно ниже украинских.

Спросил знакомую китаянку купившую квартиру в Пекине в кредит. 4,5% годовых. 90 метров - 4 лимона юаней! Цены бешенные. С её зарплатой всю жизнь почти платить. Но семья помогает. Хотя у них только на 70 лет дают квартиры. Потом или поменяют или бабос отдадут. Хотя зная как плохо строят китайцы жилой сектор , дом развалиться намного раньше.
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Это наверное новострой где-то в центре. На окраине квартиры в новых ЖК стоят где-то в диапазоне 10-20 тыс. юаней за квадрат. В принципе не дешево но и зарплаты у них уже от 2000$. По поводу качества строительства не соглашусь, они уже много чего научились делать, и строить в том числе.
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Ладно, всё идёт как и должно: с Али-Бабой есть консенсус. Теперь- самое главное настаёт: надо договориться с разбойниками. Их скока? Похоже, что более сорока. Тогда... дело хреново. Пароль "Сезам-откройся!"- может и не сработать. Пароль: "До Нового Года!"- вааще полная ахинея... Шо делать?
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Дам совет, - беги Вова, беги, ведь скоро йолка.
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Похоже пока суть да йолка у ШАКАЛАдных последышей пердаки выгорят до горла.... Бельзин пить прекращайте!
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Не связывайся, Вова! А то придется десяток- другой свежих, тобой назначенных и полсотни папередников расстрелять на х... как в Китае
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АлиБаба и 40 разбойников, срочно сократить остальных...
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Приехал и о.уел, такой убогости нигде не видел, товары идут месяцами из Китая.
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Ма вже відійшов від справ. Навіть на гитарі грав під час своєї прощавальної вечорниці. Вони там в Офісі Президента хоч новини читають?
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Он бритвенный станок на "Алибабе" заказал - ждет вторую неделю Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну - Цензор.НЕТ 6200
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Завалимо Украіну маоісткім непотрибом.
А де декомунізація?
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"Деньги не пахнут" - так в Квартале говорят.
Если будет надо, всем Кварталом в компартию Китая вступят, только вот записаться в китайцы трудновато, китайцем нужно родится.
Но ничего, Квартал что-нибудь придумает.
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Зеленський, вистачить народ смішити. Позич у Лєнки плаття. Виходь на Окружну - до ранку назбираєш собі інвестицій. На пляшку вистачить.
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и всётаки он больше тупой чем короткий и зелёный
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Государство в смартфоне Коломойского.
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Не-а, про государство в смартфоне больше не заикаются.
Теперь все больше "новые песни о старом": о строительстве дорог (Гончарук обещался в ЕС деньги на дороги получить, "зуб давал"), об инфраструктуре, о том, что заводы-школы откроют, и будет не страна - а "цветущий сад".
Ждем-с.
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Интересно,а Зеля рассказал Китайскому парню,как инвестиции из за границы оседают в 99.99% в карманах чиновников и как Мафия в лице МВД и СБУ отжимает успешный бизнес...

Пока что Зеля и его команда,остаются для всех ***********
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"Чернозем ваш, юани наши" - вот они, ваши инвестиции.
Учите пиджин-китайский, Зебобики, чтобы считать удары бамбуковой палкой по пяткам, когда рачительный китайский хозяин будет вас бить за поганую работу.
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