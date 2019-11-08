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Все про:Зеленский (3609) США (15743) Трамп (2616)

 Трамп готов обнародовать стенограмму еще одной беседы с Зеленским, о которой "никто не знает"

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает".

Об этом он заявил в пятницу во время общения с журналистами перед отлетом в Атланту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы хорошо пообщались с президентом Украины (25 июля. - Ред.). Беседа была идеальной. У меня был и другой разговор, о которой никто не знал, и я понимаю, что они (демократы в Конгрессе США. - Ред.) тоже захотят, чтобы его обнародовали", - отметил глава Белого дома.

При этом он уточнил, что общался с Зеленским до 25 июля, очевидно, когда поздравлял его с избранием на должность президента.

"Если они (демократы. - Ред.) захотят, я им отдам (стенограмму разговора. - Ред.) ... Я не вижу никаких проблем", - отметил Трамп.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3158690
 
   
 Топ комментарии
 
Самый жалкий и убогий президент штатов - воньючий шантажист, не удивительно, что удачный миллиардер был банкротом аж 6 раз (злые языки так говорят) и так не желает чтоб все посмотрели его налоговую декларацию.
Убожество.
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Встретились два клоуна, поговорили... и что-то пошло не так)
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Моніка Левінські стала відома після одного акту оральних утіх президенту США.
Моніка Зелінські, в принципі, - після того ж.
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А давай. Раз пришло время всему тайному стать явным, то почему бы не начать со стенограмм Зе и Трампа
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Понятное дело, что ничего интересного нет..У меня на Трампа скоро будет нервная икота. Скорее бы его уже послали, куда подальше. Достал своим маразмом.
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А мне он вообще никогда не нравился, но в последние пару месяцев мне вдруг стало казаться, что я его понимаю
И имхо он крутой
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Я это понял лишь после выборов. Еврейский мужик задним умом крепок.
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Фишка в другом, а захочет ли этого Зеленский? Международные нормы требуют согласия обеих сторон!
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В прошлый раз, как я поняла, выложили без согласия украинской стороны
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Я знаю, это был прокол у Трампа, но он прекрасно знает, что Зеля не будет устраивать международный скандал...не та категория, плюс последствия!
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Это прокол не Трампа, а тех кто заставил его это сделать. Американцы в конец ахренели, не считаются ни с какими нормами международной политики. И самое ужасное, что все на это закрывают глаза, но в Украине некоторые пошли ещё дальше.. Они обвиняют Зеленского в том что эти мудаки ни с кем в мире не считаются.
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Оль-ги-но! Оль-ги-но! тьфу. Зе-лен-ский! Зе-лен-ский!...
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1. Нет! Тут вопрос тоньше. Международные нормы требуют согласия обеих сторон- НА ЧТО? На официально подписанные и оглашённые договора- типа Будапештского меморандума? Или на секретные?

И если на секретные- то КАК другие государства могут что-то требовать относительно договоров- о которых они ничего не знают? И которые от них СКРЫЛИ?

Вывод: секретные договора всегда ВЗАИМНЫЕ. И отвечать за них можно лишь друг перед другом- тет-а-тет. Никакие международные правила к ним отношения не имеют- ибо эти договора уже изначально заключались ВНЕ международных правил.

2. В случае же с Зеленотрампом и вообще не было никаких договоров между государствами. Они вели ЛИЧНЫЕ разговоры друг с другом- НЕ ВТЯГИВАЯ в это свои страны. Ну представьте- сейчас США заявляут протест Украине: - "Вы шо нарушили договор? Не выполнили обещания"?

А Украина интересуется: - "КАКОЙ договор? КАКИЕ обещания"?

Вывод:

1) Они сейчас могут предъявлять претензии лишь друг другу.
2) И каждому из них могут предъявлять претензии лишь ВНУТРИ его собственной страны.
3) А никакие другие народы, и никакие международные законы с этим телефонным разговором никак не связаны.
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4) Да, и последнее: Поскольку никто из них на своего оппонента до сих пор не фыркал- значит- у них ладушки! Всё в ажуре!
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Встретились два клоуна, поговорили... и что-то пошло не так)
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А с ****** ета рыжая паскуда не хочет обнародовать разговоры? Как будто ето Украина а не Рашка вмешивалась в выборы США.
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и такса Моника и бройлер , путлера уважают и боятся
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Самый жалкий и убогий президент штатов - воньючий шантажист, не удивительно, что удачный миллиардер был банкротом аж 6 раз (злые языки так говорят) и так не желает чтоб все посмотрели его налоговую декларацию.
Убожество.
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Это ты так о президенте США ? Не боишься ?
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А он кто? - бох? или все же бох-эх? Ну во первых он не мой президент, и следуя их же принципам (американской демократии) я имею право на свое мнение и могу его выражать публично - если ему не нравится, это его проблемы.
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Ну судя по тому что твои депутаты регулярно бегают в посольство США зачем то , то да это твой бог . И кстати посмотри в сети эпичный забег Вайры Вике-Фрейберги по трапу самолета на встречу Бушу младшему в аэропорту Рига ...
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сколько дерьма из за это лоха зе, за каких то пол года.
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Интересно, в этом разговоре Моника только импичмент будет делать или кое-что из табу?
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Моніка Левінські стала відома після одного акту оральних утіх президенту США.
Моніка Зелінські, в принципі, - після того ж.
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А петруха стала відома після 1000 гривень за ніч з тобою
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Как рассказывала Моника Левински в письме своей маме о стажировке в Белом доме: Забот полон рот.
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Мочить старого! Что б о повторном сроке и не заикался!
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Мене більше цікавлять стенограми розмов Зеленського з ******.
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Очень интересно, особенно с Фирташем во время Майдана.
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Не ужели секс по телефону... А вот с этого места поподробнее.. Попкорн уже приготовили..
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Если уж Трамп так использует Зе, то боюсь даже представить что будет во время личной встречи "не лоха" и "*****"...
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Ти рижий пес краще обнародуй стенограми розмов з путіним, там набагато більше для всіх цікавого. І зразу імпічмент тобі гарантований і під суд.
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Шахрай рудий, а шматок стенограми який приховали він показати не хоче?
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Лохматое Чмо заботливо оберегается темными силами, до сих пор ему сходило с рук то, за что любого другого уже бы посадили, как минимум. Но его ********** и тупость преодолеют всьо и доведут таки гниду до цугундера
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а с путиным он не хочет ничего выложить?
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неужели Моника на первом свидании дала
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Они что на 95 квартале эти беседы печатают? Трамп готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови із Зеленським, про яку "ніхто не знає" - Цензор.НЕТ 1475Всем понятно о чём могут говорить лев и кот
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Пусть лучше Трамп обнародует стенограмму с Путлером
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голосом ленина: одного и другого - в кварталъ !!
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**** рыжая, пусть допросят переводчика о чём ты пи#дел с путиным. Там точно тебе тюрьма светит.
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Наф дымам пустое Трампачество-им бы сжечь все нити тупо признавшегося в преступлениях Байдена-за 6-ть часов убравшего за миллиард Ген.Прока Украины,который вёл дело "Бурисмы",где Хантер Б.фигурировал. Зачемь?А оттуда ведь платили Лещенко(новая квартира) за распространение из посольства США "Амбарной книги ПР",чтобы импичить Трампа и за всемь этим Байдена уши торчали аж пока Порошенка не бортанули.Глупость Байдена ещё вернётся ему бумерангом-не всегда-же под полит.имунитетом быть.
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А обнародовать стенограмму всех бесед ...резидента ЗЕбила - капитулянта с его повелителем кровавым маньяком фашистом )(уйлом, что не получится ? Видно они сволочи скрыто обсуждают как обмануть украинский народ и подвести Украину под капитуляцию с последующим уничтожением её государственности. Через это эти преступные сговоры по телефону Иуды -ЗЕбила и фашиста )(уйла они секретные от украинского народа ....
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