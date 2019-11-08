 Трамп готов обнародовать стенограмму еще одной беседы с Зеленским, о которой "никто не знает"

Об этом он заявил в пятницу во время общения с журналистами перед отлетом в Атланту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы хорошо пообщались с президентом Украины (25 июля. - Ред.). Беседа была идеальной. У меня был и другой разговор, о которой никто не знал, и я понимаю, что они (демократы в Конгрессе США. - Ред.) тоже захотят, чтобы его обнародовали", - отметил глава Белого дома.

При этом он уточнил, что общался с Зеленским до 25 июля, очевидно, когда поздравлял его с избранием на должность президента.

"Если они (демократы. - Ред.) захотят, я им отдам (стенограмму разговора. - Ред.) ... Я не вижу никаких проблем", - отметил Трамп.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.