 Трамп готов обнародовать стенограмму еще одной беседы с Зеленским, о которой "никто не знает"

Об этом он заявил в пятницу во время общения с журналистами перед отлетом в Атланту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы хорошо пообщались с президентом Украины (25 июля. - Ред.). Беседа была идеальной. У меня был и другой разговор, о которой никто не знал, и я понимаю, что они (демократы в Конгрессе США. - Ред.) тоже захотят, чтобы его обнародовали", - отметил глава Белого дома.
При этом он уточнил, что общался с Зеленским до 25 июля, очевидно, когда поздравлял его с избранием на должность президента.
"Если они (демократы. - Ред.) захотят, я им отдам (стенограмму разговора. - Ред.) ... Я не вижу никаких проблем", - отметил Трамп.
Также на Цензор.НЕТ: Трамп хочет поехать на 9 мая в Москву, - Reuters
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
И имхо он крутой
И если на секретные- то КАК другие государства могут что-то требовать относительно договоров- о которых они ничего не знают? И которые от них СКРЫЛИ?
Вывод: секретные договора всегда ВЗАИМНЫЕ. И отвечать за них можно лишь друг перед другом- тет-а-тет. Никакие международные правила к ним отношения не имеют- ибо эти договора уже изначально заключались ВНЕ международных правил.
2. В случае же с Зеленотрампом и вообще не было никаких договоров между государствами. Они вели ЛИЧНЫЕ разговоры друг с другом- НЕ ВТЯГИВАЯ в это свои страны. Ну представьте- сейчас США заявляут протест Украине: - "Вы шо нарушили договор? Не выполнили обещания"?
А Украина интересуется: - "КАКОЙ договор? КАКИЕ обещания"?
Вывод:
1) Они сейчас могут предъявлять претензии лишь друг другу.
2) И каждому из них могут предъявлять претензии лишь ВНУТРИ его собственной страны.
3) А никакие другие народы, и никакие международные законы с этим телефонным разговором никак не связаны.
Убожество.
Моніка Зелінські, в принципі, - після того ж.
- Хай, ай эм фром Юкрэйн!
- ПетроLovemachine?
...
25-й том приколов Трамп-Зеленский.