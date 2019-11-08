 НАБУ проверяет закупку грузовиков "МАЗ" и санитарных автомобилей "Богдан" в 2015-19 гг., - Минобороны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"8 сентября, в одном из структурных подразделений оборонного ведомства детективами НАБУ были изъяты для проверки около 15 томов документов. Как сообщил старший детектив НАБУ, пока бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразование на указанную продукцию", - говорится в сообщении.

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В частности продолжается проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.

Ожидается, что группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны минимум два месяца.

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