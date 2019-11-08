 НАБУ проверяет закупку грузовиков "МАЗ" и санитарных автомобилей "Богдан" в 2015-19 гг., - Минобороны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"8 сентября, в одном из структурных подразделений оборонного ведомства детективами НАБУ были изъяты для проверки около 15 томов документов. Как сообщил старший детектив НАБУ, пока бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразование на указанную продукцию", - говорится в сообщении.
В частности продолжается проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.
Ожидается, что группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны минимум два месяца.
Но вместо того, чтобы формировать независимость украинской армии на основе собственной техники, Минобороны почему-то предпочитает МАЗы, которые на 80% комплектуются с участием российского сырья и материалов, тем самым экономически поддерживая страну-агрессора.
http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/novosti-i-media/news/item/4138-avtomobili-kraz-osnova-formuvannia-sylnoi-ta-nezalezhnoi-armii-ukrainy
Запитаю вдруге: - де Живого? Чого ховається?
КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 «Солдат» стоит на вооружении многих стран, задействован и ООН в его миротворческих миссиях. «КрАЗ» - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признан во всем мире. Страны поставок военной техники КрАЗ - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.
С 2014 г. Вооруженные Силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 (4×4) и КрАЗ-6322 (6×6), которые признаны военными всего мира как исполнители сложных задач. Так, многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 «Солдат» предназначен для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС, на Донбассе, КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса «Нептун», САУ «Богдана», РСЗО «Ураган» и «Верба», эвакуаторы, ремонтные мастерские.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
Це - колосальні суми, адже пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень?
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 «Солдат» стоит на вооружении многих стран, задействован и ООН в его миротворческих миссиях. «КрАЗ» - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признан во всем мире. Страны поставок военной техники КрАЗ - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.
С 2014 г. Вооруженные Силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 (4×4) и КрАЗ-6322 (6×6), которые признаны военными всего мира как исполнители сложных задач. Так, многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 «Солдат» предназначен для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС, на Донбассе, КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса «Нептун», САУ «Богдана», РСЗО «Ураган» и «Верба», эвакуаторы, ремонтные мастерские.
"АвтоКрАЗ" відвідав заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос
Заступник секретаря РНБО висловив зацікавленість продукцією "КрАЗу", наголосив на необхідності поповнення автопарків військових частин спецтехнікою високої прохідності саме вітчизняного виробника. Дійсно, українській армії - українські автомобілі.
На жаль, на сьогодні підприємство не має тієї кількості замовлень для військових, що здатне виконувати задля завантаження виробничих потужностей і збереження трудового колективу.
"КрАЗ" чекає на збільшення замовлень для української армії, сподіваючись на порядність, зменшення бюрократичних перепон, на позитивні зрушення щодо прозорості закупівель автотехніки для військових.
https://espreso.tv/news/2019/07/10/quotavtokrazquot_vidvidav_zastupnyk_sekretarya_rnbo_sergiy_kryvonos
П этом и причина, почему свинарчуковско-петровы МаЗы и Богданы вдруг резко стали основными авто для армиии, но не КрАЗы...
В свое время говорилось, что Пэдро настойчиво предлагал Жеваго поделиться долей в КрАЗе, а после отказа отсутствием заказов сделал КрАЗ банкротом.
Це - колосальні суми, адже пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень?
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html