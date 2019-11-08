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 НАБУ проверяет закупку грузовиков "МАЗ" и санитарных автомобилей "Богдан" в 2015-19 гг., - Минобороны. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло в Министерстве обороны материалы, касающиеся закупки автомобильной техники для нужд армии в 2015-19 годах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

НАБУ проверяет закупку грузовиков МАЗ и санитарных автомобилей Богдан в 2015-19 гг., - Минобороны 01

"8 сентября, в одном из структурных подразделений оборонного ведомства детективами НАБУ были изъяты для проверки около 15 томов документов. Как сообщил старший детектив НАБУ, пока бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразование на указанную продукцию", - говорится в сообщении.

НАБУ проверяет закупку грузовиков МАЗ и санитарных автомобилей Богдан в 2015-19 гг., - Минобороны 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятерым топ-чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов на сумму 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО

В частности продолжается проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.

Ожидается, что группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны минимум два месяца.

Также читайте: Цена грузового автомобиля "Богдан-63172" ниже аналогов в гособоронзаказе, - "Богдан Моторс"

Источник: https://censor.net.ua/n3158688
 
   
 Топ комментарии
 
И снова палитические "репрессии")))))
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И казалось бы, при чем здесь Петя к Богданам?
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Зачем мелочиться с фоторедактором. Вот вполне себе подходящий скромный образ сивочолого гетьмана и его не менее святой семьи.
НАБУ проверяет закупку грузовиков "МАЗ" и санитарных автомобилей "Богдан" в 2015-19 гг., - Минобороны - Цензор.НЕТ 8931
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А Богдан кому нибудь из ЗЕ команды принадлежит ?
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Не могу прочитать - что там на пакетах с изъятыми, по всем правилам, документами невидимыми чернилами написано?...
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Как известно, автомобили «Богдан» изготавливают на черкасском заводе из машинокомплектов, прежде всего, белорусского предприятия «БелАвтоМАЗ», используются 9,7-литровые дизельные двигатели Weichai Power и коробки передач Fast Gear. Кстати, именно с этими агрегатами первыми были поставлены на вооружение ВСУ автомобили КрАЗ, а уже потом с аналогичными протоколами - автомобили «Богдан». Если проанализировать линейку автомобилей «Богдан-МАЗ», то окажется, что у Богдана-5316 есть аналог - КрАЗ-5233, у Богдана-6317 - КрАЗ-6322. Кстати, из общего перечня закупленных для ВСУ МАЗов нет таких моделей, которые на сегодня не изготавливались бы на «АвтоКрАЗе».

Но вместо того, чтобы формировать независимость украинской армии на основе собственной техники, Минобороны почему-то предпочитает МАЗы, которые на 80% комплектуются с участием российского сырья и материалов, тем самым экономически поддерживая страну-агрессора.

http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/novosti-i-media/news/item/4138-avtomobili-kraz-osnova-formuvannia-sylnoi-ta-nezalezhnoi-armii-ukrainy

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Запитаю і тут іншими словами: скільки КрАЗів було виготовлено в 2014-18-тих роках, хто їх купив?
Запитаю вдруге: - де Живого? Чого ховається?
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На вопрос про КРАЗы отвечаю.

КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 «Солдат» стоит на вооружении многих стран, задействован и ООН в его миротворческих миссиях. «КрАЗ» - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признан во всем мире. Страны поставок военной техники КрАЗ - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.
С 2014 г. Вооруженные Силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 (4×4) и КрАЗ-6322 (6×6), которые признаны военными всего мира как исполнители сложных задач. Так, многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 «Солдат» предназначен для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС, на Донбассе, КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса «Нептун», САУ «Богдана», РСЗО «Ураган» и «Верба», эвакуаторы, ремонтные мастерские.
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Да ты шо. Про санитарный КрАЗ лучше раскажи На каком он шасси. Собственная разработка, да? Какие цены у "собственных" разроботок. Эти цены для ВСУ были выше или ниже, чем толкали за бугор? Не рыпайся, соевый, все все понимают.
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Як ви вже всіх задовбали зі своїм пєдропсихозом . Немає вже 200 днів при владі того брехуна , є нрвий брехун , бєніна гумова лялька , а ви ще й досі окропом всцикаєтесь . Запасайтесь памперсами бєнєфіли .
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А чего ты из под прокси? Ссыкотно из дома писать? ))
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Тупий , тупий і ще тупіший ? Ти зєбіле памперсний попитай людей що ті цифри з буквами на ніку означають ?
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НБУ поодиночке пересодють,персодють казнокрадов и грабителей.Может быть.Шить дела тоже надо правильно .А то ведь умышленно будут ошибки допускать,чтобы развалить.Такое было и есть. Та же Гандзюк,Шеремет и много других.
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23 серпня 2016 року під спалахи фотокамер президент Петро Порошенко урочисто передає забрендовані під українські «Богдани» білоруські МАЗи. Звучать гучні гасла та обіцянки про сотні автівок, які будуть взяті на озброєння. Президент розповідає про все, окрім вартості цих авто. Чому? Сьогодні ми викриваємо те, що влада Порошенка ховала під грифом «Таємно». Так, за ексклюзивною інформацією «Грошей», у 2015-му кожен автомобіль «Богдан 5316» обійшовся армії в 1 млн 147 тисяч гривень, а «Богдан 6317» в 1 мільйон 284 тисячі гривень. У 2017 році «Богдан 6317» подорожчав і став коштувати нам з вами 1 мільйон 580 тисяч, а у 2019-му вантажівки «Богдан 63172» армія купує вже по 2 мільйони 292 тисячі гривень. В Україні найдорожче шасі МАЗу 6317 сьогодні можна придбати, максимум, за 1 мільйон 750 тисяч гривень. Виходить, за фарбування та причіп фірма Гладковського бере з Міноборони 542 мільйони гривень?! Що ж змінилося у цих автівках, що вони здорожчали на мільйон, і чи не це ховали подалі від зайвих очей? Саме за продаж цих вантажівок і отримав підозру екс-перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
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санітарки «Богдан 2251», зроблені на базі китайського позашляховика «Great Wall». Як стало відомо «Грошам» з ексклюзивних документів, які є у розпорядженні редакції, ці автівки у 2016 році армії продавали по 879 тисячі гривень. Але потім вони різко здорожчали - 1 мільйон 138 тисяч у 201 році, у 2018-му вже по 1 млн 527 тисяч. Цього року трошки дешевше за 1 мільйон 456 тисяч гривень.
Це - колосальні суми, адже пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень?


Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
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Пэця-ты "красава".Ты просто Пэця - собачья будка на миллион.
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Ви почитайте скільки зараз б.у коштує на ринку https://nlt.com.ua/man-tgx-414004174/p256 , можно звісно купити такий с торгом http://rst.ua/ukr/oldcars/kraz/255/kraz_255_9172941.html дешевше буде
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На вопрос про КРАЗы отвечаю.

КрАЗы признаны одними из лучших армейских грузовиков в мире. КрАЗ-6322 «Солдат» стоит на вооружении многих стран, задействован и ООН в его миротворческих миссиях. «КрАЗ» - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, который признан во всем мире. Страны поставок военной техники КрАЗ - это, в частности, Ангола, Китай, Конго, Индия, Индонезия, Сенегал, Египет, Йемен, Таиланд, Лаос, Нигерия. Например, в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.
С 2014 г. Вооруженные Силы Украины, подразделения Нацгвардии и Пограничных войск получили несколько сотен вездеходов КрАЗ-5233 (4×4) и КрАЗ-6322 (6×6), которые признаны военными всего мира как исполнители сложных задач. Так, многоцелевой полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 «Солдат» предназначен для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем калибром от 152 до 203 мм. КрАЗ-6322 имеет исключительные характеристики по проходимости, маневренности и скорости в сверхсложных природно-климатических и дорожных условиях. В зоне ООС, на Донбассе, КрАЗ-6322 - основной автомобиль переднего края. На его базе создано много спецтехники военного назначения, в том числе бронированный КрАЗ-Фиона, автомобили комплекса «Нептун», САУ «Богдана», РСЗО «Ураган» и «Верба», эвакуаторы, ремонтные мастерские.

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А цена их закупки для ВСУ - обоснованная? или как у F-35? Тут вопрос немножко в другом...
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На предмет обоснованность цены проверяют Пэцин "Богдан".К КРАЗу вопросов не возникало ни при Пэци,ни при Вове. в Египет поставлено около 4000 единиц техники КрАЗ, в основном, специального назначения.Даже у Египта к цене вопросов нет,а он купил тысячи КРАЗов,а не сотни.
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Мог бы и сам на сайт АвтоКРАЗа зайти.Он в открытом доступе.А хочешь у Кривоноса запытай,он недавно на заводе побывал.
"АвтоКрАЗ" відвідав заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос



Заступник секретаря РНБО висловив зацікавленість продукцією "КрАЗу", наголосив на необхідності поповнення автопарків військових частин спецтехнікою високої прохідності саме вітчизняного виробника. Дійсно, українській армії - українські автомобілі.
На жаль, на сьогодні підприємство не має тієї кількості замовлень для військових, що здатне виконувати задля завантаження виробничих потужностей і збереження трудового колективу.
"КрАЗ" чекає на збільшення замовлень для української армії, сподіваючись на порядність, зменшення бюрократичних перепон, на позитивні зрушення щодо прозорості закупівель автотехніки для військових.
https://espreso.tv/news/2019/07/10/quotavtokrazquot_vidvidav_zastupnyk_sekretarya_rnbo_sergiy_kryvonos
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А кто назначил Сергій Кривонос секретарем РНБО? )))
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Мне важно мнение Кривоноса по продукции КРАЗа для ВСУ,а не мнение того,кто его на должность назначил,за месяц до президентских выборов.
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В 2014 році кразівський контракт на поставку першої сотні авто для ЗСУ свинарчук з пєдрою передали "Богдану" , який прикручував колеса МАЗам . Коли цього брехливого ненажеру запитали чому ? То ***** почав молоти що КРАЗ не пройшов випробувань . Це КРАЗ який з 1961 року проходив всі випробування на відповідність вимогам ПЗ ! Таким чином ненажерлива ***** посадила на жопу КРАЗ , а свинарчук став великим поставщиком МАЗів для ЗСУ . Тих МАЗів , які починаючи з мотора ЯМЗ 238 мають до 70% кацапської комплектації . ****** гроші мародерам не пахнуть . Одну біду від корита відтерли , але дупоголові вибрали ще страшнішу .
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П этом и причина, почему свинарчуковско-петровы МаЗы и Богданы вдруг резко стали основными авто для армиии, но не КрАЗы...
В свое время говорилось, что Пэдро настойчиво предлагал Жеваго поделиться долей в КрАЗе, а после отказа отсутствием заказов сделал КрАЗ банкротом.
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санітарки «Богдан 2251», зроблені на базі китайського позашляховика «Great Wall». Як стало відомо «Грошам» з ексклюзивних документів, які є у розпорядженні редакції, ці автівки у 2016 році армії продавали по 879 тисячі гривень. Але потім вони різко здорожчали - 1 мільйон 138 тисяч у 201 році, у 2018-му вже по 1 млн 527 тисяч. Цього року трошки дешевше за 1 мільйон 456 тисяч гривень.
Це - колосальні суми, адже пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень?

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
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Перевіряйте там звідусіль роги Свиночолого рига стирчать.
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Ви почитайте скільки зараз б.у коштує на ринку https://nlt.com.ua/man-tgx-414004174/p256 можно звісно купити такий с торгом))) http://rst.ua/ukr/oldcars/kraz/255/kraz_255_9172941.html
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Снова будет стоять подбарыжное хрюканье о политических репрессиях и что мальдивский дезертир армию поднял с колен и даже свой миллиард на неё потратил.
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Пару миллионов на каждом автомобиле порох и свинорчук украли. Какое разведение, воруем дальше
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МаЗи куплені порохобаригою з відкатом, це удар по КрАЗу , і по українській економіці, за грати зрадників.
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