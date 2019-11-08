 Горбатюк подал иск на Рябошапку за свое незаконное увольнение

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил журналистам в пятницу.

"Вчера в административный суд подал иск. Ожидаю скорейшего рассмотрения, чтобы окружной административный суд показал обществу свою объективность", - сказал Горбатюк.





Также он добавил, что в следующий понедельник обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении со стороны генерального прокурора Рябошапки. В своем увольнении Горбатюк усматривает нарушение генпрокурором трудового законодательства и незаконное вмешательство в работу следователя.



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