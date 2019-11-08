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 Общество
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Все про:увольнение (1756) Горбатюк (405) Рябошапка Руслан (192)

 Горбатюк подал иск на Рябошапку за свое незаконное увольнение

Бывший начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подал иск в Административный суд относительно его увольнения генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  УНИАН, об этом он заявил журналистам в пятницу.

"Вчера в административный суд подал иск. Ожидаю скорейшего рассмотрения, чтобы окружной административный суд показал обществу свою объективность", - сказал Горбатюк.

Также он добавил, что в следующий понедельник обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении со стороны генерального прокурора Рябошапки. В своем увольнении Горбатюк усматривает нарушение генпрокурором трудового законодательства и незаконное вмешательство в работу следователя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде

Источник: https://censor.net.ua/n3158687
 
   
 Топ комментарии
 
Иск на Рябошапку и иск о незаконном увольнении из ГПУ - разные вещи
Жалко, что нет редакторов на ЦН. Плодите юридическую безграмотность таким образом.
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Оп-па! Оказывается без кресла ничего не стоит! Отсюда и цепляние за кресло всеми конечностями,а все остальное про заботу о народе это словоблудие
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Горбатый реально занимался саботажем 5 лет и получал нехилые деньги -- таких следователей гнать нужно в три шеи !!!
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Не тобі , жаба зєльона, давати оцінки, достойним людям, професіоналам, патріотам. Власне, саме через це, ви, шакали зєльоного ордену, і гавкаєте до всирачки на нього. Гавкайте. до нього не пристане :" Собака бреше, вітер відносить..... караван іде і дійде."
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Оп-па! Оказывается без кресла ничего не стоит! Отсюда и цепляние за кресло всеми конечностями,а все остальное про заботу о народе это словоблудие
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Та я п еще и анонимную кляузу б накатал, дескать, указанный...нет, данный гражданин распивал в своем кабинете спиртные напитки с секретаршей, тем самым склоняя ее к сожительству...
Читаю и думаю, мляяяя, параллельный мир... как далека их орбита от моей... какие-то дрязги, склока, место у корыта... ну их н/х
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Иск на Рябошапку и иск о незаконном увольнении из ГПУ - разные вещи
Жалко, что нет редакторов на ЦН. Плодите юридическую безграмотность таким образом.
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ВІН, ГОРБАТЮК, - УКРАЇНЕЦЬ, ЛЮДИНА СВОБІДНА, ТОМУ ТАКИХ УЇБ...НІВ 3.14ЗДОГОЛОВИХ, ЯК ТИ НЕ ЗАПИТУВАТИМЕ , КУДИ ЙОМУ ЙТИ. ТАК ЗРОЗУМІЛО, БОТЯРА ЗАПАРЄБРІКОВА?
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Рябошапку зебилы скоро сами свалят, не кого судить будет.
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Дивишся на рябошляпку- ще єдне щире українське хлебальце😁😁🤔
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А разве закон о люстрации отменили ?
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Всякая падло от яныка точно так делало,и не падло а просто так! Что то я очень сомневаюсь,что с точки зрения нравственности,достоинства человек так поступал исходя из реалий нашего времени. Тут нужно защищать достоинство кровью,а если кровь ценнее достоинства ,то как можно изменить страну.? Гетьман Богдан хмельницький, Пилип Орлик,диссиденты , любой солдат Украины на кон поставили свои жизни. А ты козел ,что поставил!
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"Бывшие" вернулись. Почему шайка Януковича перестала скрываться и бояться правосудия

Очень интересная статья, много букв.
http://argumentua.com/stati/byvshie-vernulis-pochemu-shaika-yanukovicha-perestala-skryvatsya-i-boyatsya-pravosudiya
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Горбатюк все расследовал,а его бортанули 😉
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Умощуємось зручніше, очікуємо майстер - клас від Горбатюка: " Як чмаритизєлєнь?"
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