 Горбатюк подал иск на Рябошапку за свое незаконное увольнение

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил журналистам в пятницу.
"Вчера в административный суд подал иск. Ожидаю скорейшего рассмотрения, чтобы окружной административный суд показал обществу свою объективность", - сказал Горбатюк.
Также он добавил, что в следующий понедельник обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении со стороны генерального прокурора Рябошапки. В своем увольнении Горбатюк усматривает нарушение генпрокурором трудового законодательства и незаконное вмешательство в работу следователя.
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Читаю и думаю, мляяяя, параллельный мир... как далека их орбита от моей... какие-то дрязги, склока, место у корыта... ну их н/х
Жалко, что нет редакторов на ЦН. Плодите юридическую безграмотность таким образом.
Очень интересная статья, много букв.
http://argumentua.com/stati/byvshie-vernulis-pochemu-shaika-yanukovicha-perestala-skryvatsya-i-boyatsya-pravosudiya